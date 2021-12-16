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Завод "ЭКО.ПАЛ" присоединился к "Виробник.ua"

Видео Цензор.НЕТ Общество

Готовый гигиенический наполнитель из древесины является гипоаллергенным, впитывает влагу и устраняет неприятные запахи, а лучшими лаборантами на производстве признаны котики.

Сообщество открытых брендов "Виробник.ua" показало, как происходит производство гигиенических наполнителей из древесины, которые используются для туалетов домашних животных, на заводе "ЭКО.ПАЛ" в Киевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Весь процесс производства "Виробник.ua" зафиксировал в новом видео.

В частности, предприятие соблюдает все требования европейских сертификационных органов относительно условий труда на производстве. Следовательно, из-за травмоопасности на производстве сотрудники одеты в специальную униформу: закрытая обувь, брюки, каска, очки, перчатки и беруши.

При этом для изготовления гигиенического наполнителя из древесины используется 100% сосна, а лесные хозяйства, где она растет, имеют соответствующие документы о "чистоте" сырья.

После приема сырья проводится его предварительный анализ в лаборатории. Далее с помощью погрузчика опилки подаются в специальную накопительную емкость. Из нее они равномерно подаются в сушильный барабан, где происходит процесс просушивания и одновременно процесс термической обработки и дезинфекции сырья температурой от 400 С, что делает невозможным существование любых вредителей и микробов.

После этого воздушным потоком вакуумной подачи сухая древесная масса перемещается в циклон, где горячий воздух и дым отделяются и удаляются через верх циклона по каналам, а чистая масса оседает и перемещается в молотковые дробилки для окончательного измельчения.

Подготовленная дробленая масса вакуумной подачей попадает в пресс-гранулятор, где происходит процесс гранулирования древесного наполнителя за счет высокого давления в грануляторе и высокой температуры сырья. То есть 100% составной части сырья составляет чистая древесина.

Далее горячая продукция транспортером подается в холодильник, где осуществляется воздушное охлаждение до установленной температуры. Упаковка происходит на современном упаковочном оборудовании с производительностью до 100 тонн продукции в сутки. Каждая упаковка имеет свой уникальный номер и дату производства, что помогает контролировать качество продукции в соответствии с лабораторными записями.

Производство соблюдает требования к "чистоте" и декларацию приверженности Forest Stewardship Council и имеет соответствующий подтверждающий сертификат. Это означает, что все сырье ─ это полностью натуральная и экологически чистая древесина, подтвержденная сертификатами от поставщиков и собственными исследованиями в специализированных лабораториях.

На заводе уверяют, что готовый гигиенический наполнитель из древесины является гипоаллергенным, впитывает влагу и устраняет неприятные запахи. Контроль качества сырья осуществляется в лаборатории на предприятии. В частности, качество древесного наполнителя проверяется на влагопоглощение, прочность, пыль, липкость, влажность, диаметр и длину, а также другие составляющие и технические показатели. Регулярно проводятся сравнительные лабораторные исследования с другими мировыми производителями такой продукции. Лучшими лаборантами на производстве признаны котики, которых здесь аж девять.

Новость публикуется на правах рекламы

Автор: Анастасія Потіха
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бо котики дуже вонючі
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16.12.2021 14:28 Ответить
для арахамии и его коллег по обосраться это будет очень интересно ))
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16.12.2021 14:30 Ответить
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16.12.2021 14:41 Ответить
наполнитель для туалетов лучше делать из серого вещества зебобиков . опыт показывает что оно может два с половиной года впитывать мочу и кал но все так же выглядеть свежо и привлекательно
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16.12.2021 15:03 Ответить
Заполнить бы все кабинеты на Банковой этим наполнителем.
В стране начнётся экономический бум.
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16.12.2021 15:12 Ответить
Бубачке у памперс треба покласти
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16.12.2021 15:34 Ответить
Продолжат рубить леса (только теперь из того кругляка сделают не икеевский диван, а экологический чистый наполнитель для кошачьих отходов)? Какая прелесть.
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16.12.2021 16:28 Ответить
Де нам знайти такий поглинач, щоб поглинув усю нинішню владу без залишку і духу їх не залишилося?
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16.12.2021 16:31 Ответить
У Польщі в основному влада в руках поляків.
В Туреччині - в руках турків.
От у них і треба вчитись боротись за кожне державне крісло.
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17.12.2021 01:23 Ответить
 
 