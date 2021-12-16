РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14442 посетителя онлайн
Новости Видео Политика Украины
21 848 130
Буданов (328) НДС (414) охрана (697) Гогилашвили (75)

Глава ГУР Буданов о схемщике Стрелковском, в доме которого они живут с Гогилашвили: Мне известен этот человек, его связывают с незаконным оборотом налички. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов знает, что дом, в котором он временно проживает с семьей экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили, принадлежит жене Вячеслава Стрелковского Диане.

Об этом Буданов заявил в комментарии Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

"Мне известен этот человек, публично, честно говоря, я не очень помню, в чем его обвиняли. Однако этого человека связывают с незаконным оборотом налички. Обнал", - отметил он (ответ Буданов примерно на 9 минуте видео).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Он – мой друг": Глава ГУР Буданов подтвердил, что временно проживает с Гогилашвили. ВИДЕО

Напомним, глава ГУР МО Буданов проживает вместе с Гогилашвили в имении схемщика по "скруткам" НДС Стрелковского.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+63
Це якісь сюр.
Ми всі спимо?
показать весь комментарий
16.12.2021 15:03
+63
голова розвідки спокійно підтверджує факт проживання з російським агентом у будинку яким володіє контрабантист та обнальщик, ау сметуни де ви подівалися, чи цього не достатньо?
показать весь комментарий
16.12.2021 15:04
+48
"І що ви мені зробите? В мене "криша" сам преЗедент! ", - Буданов.

Зробили_разом.
показать весь комментарий
16.12.2021 15:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Шо не день, то зашквар. Фестиваль зебілізму. Ну, як до України має ставитися сьогодні світ? Коли замість Порошенка, Турчинова, Бурби вся ця шобла гопників обрана дурнуватим нарідом?
показать весь комментарий
16.12.2021 16:57 Ответить
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти
показать весь комментарий
16.12.2021 17:13 Ответить
Вже дізнались що і дружина Буданова по промосковських монастирях поклони б'є. Адепт Гундяя. Так що зрада воно у ніх сімейне.
показать весь комментарий
16.12.2021 17:24 Ответить
Їх всіх будуть судити?
показать весь комментарий
16.12.2021 17:47 Ответить
Хто? "Реформовані" суди?
показать весь комментарий
16.12.2021 18:10 Ответить
Можна попросити вельми поважного суддю Лінча
показать весь комментарий
16.12.2021 18:42 Ответить
О дають!!! Я такого ще не бачив!
показать весь комментарий
16.12.2021 18:08 Ответить
Ну шо,зескот,довольні? ,,Патріоти,, *уеви.
показать весь комментарий
16.12.2021 18:38 Ответить
Дайте ему ещё второй срок.
показать весь комментарий
16.12.2021 18:51 Ответить
Хотів було написати: "Ага, щаз!"
Але згадав про те, що і до през. виборів-2019 так само здавалось неможливим, що після 5 років війни з паРашею президентом оберуть недолугого блаЗЕня-підхуйловника.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:26 Ответить
Я не понял . Это каминг-аут ?
показать весь комментарий
16.12.2021 19:08 Ответить
да, они ахринели. и чо? и ничего.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:20 Ответить
Мы все живём одной дружной семьёй а на выходные к нам приезжает Патрушев на шашлычки!
показать весь комментарий
16.12.2021 19:33 Ответить
ДЯДЯ (БУДАНОВ) ВЫ ДУРАК? (фильм "Судьба человека")
показать весь комментарий
16.12.2021 19:51 Ответить
Не судьба человека, а фильм "сережа", по повести веры пановой
показать весь комментарий
16.12.2021 19:57 Ответить
Бригадный генерал говорите,по морде не меньше цельного младшего лейтенанта.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:00 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2021 20:39 Ответить
какой наивный нач разведки, доверчивый, ЛИБО?
показать весь комментарий
16.12.2021 21:34 Ответить
Типичный пример стеклянного потолка. Отличный слесарь оказавшись на посту директора завода внезапно понял что он ничего не соображает на вверенном ему объекте. При этом, болванки он пилит прекрасно. Может Буданова пораобратно в спецрезерв, в поля?
показать весь комментарий
16.12.2021 21:38 Ответить
С бандитом, наркоманом и российским диверсантом проживает начальник разведки СБУ и не находит в этом ничего страшного. Вопрос: кто тогда начальник разведки СБУ?
показать весь комментарий
16.12.2021 22:09 Ответить
ГРУ... это именно те ребята которые должны знать все планы врага, особенно на фоне обострения и возможного вторжения.
показать весь комментарий
17.12.2021 08:42 Ответить
Российское кубло в СБУ , и во всех гос. органах. Кто будет это кубло вычищать?
показать весь комментарий
16.12.2021 22:12 Ответить
дилетант. Я вот себе марщала присвою черес несколька дней
показать весь комментарий
16.12.2021 22:44 Ответить
Цікаво - чи не завербований Буданов «друзями» - ФСБшніками???
показать весь комментарий
16.12.2021 23:11 Ответить
100%
показать весь комментарий
17.12.2021 00:07 Ответить
вже давно.
його дружина отримує інструкції у монастирі рпц.
показать весь комментарий
17.12.2021 09:07 Ответить
высочайше нижайший уровень спецслужбы... они даже журналистов не могут найти за собой, не говоря уже о наружке... дебилы? не думаю... безмозглые, насмотревшиеся шпионских фильмов...
показать весь комментарий
17.12.2021 08:32 Ответить
вы себе представляете, чтобы глава ЦРУ жил в доме какого-то известного фальшивомонетчика против которого открыты уголовные дела? При этом вместе с ним жилбы ещё и советник Алькаиды какой-то, во время войны в Афганистане.... Это просто нонсенс, такого тупо не может быть, весь мир там тупо в шоке с того, что творят эти кретины, а потом мы удивляемся, почему "о нас говорят без нас".
показать весь комментарий
17.12.2021 08:40 Ответить
А тепер факти.
Здається, напарника Буданова - українського офіцера, вбили. Він же лишився живий.
Буданов проживає у будинку свого друга Гогі, від якого не лише тхне мокшами, а і видно яке воно кримінальне чмо... Як то кажуть - покажи мені хто твій друг...
Дружина Буданова ходить у монастир РПЦ.
Здається вже і думати більше нічого..
показать весь комментарий
17.12.2021 09:07 Ответить
Хороше питання - ви шо там **бнулись вкрай..

Ще краще питання - кому наріт довірив державу..
показать весь комментарий
17.12.2021 09:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 