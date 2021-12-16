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Глава ГУР Буданов о схемщике Стрелковском, в доме которого они живут с Гогилашвили: Мне известен этот человек, его связывают с незаконным оборотом налички. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов знает, что дом, в котором он временно проживает с семьей экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили, принадлежит жене Вячеслава Стрелковского Диане.
Об этом Буданов заявил в комментарии Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.
"Мне известен этот человек, публично, честно говоря, я не очень помню, в чем его обвиняли. Однако этого человека связывают с незаконным оборотом налички. Обнал", - отметил он (ответ Буданов примерно на 9 минуте видео).
Напомним, глава ГУР МО Буданов проживает вместе с Гогилашвили в имении схемщика по "скруткам" НДС Стрелковского.
Топ комментарии
+63 Вальд Ще
показать весь комментарий16.12.2021 15:03
+63 Артем Миколайович
показать весь комментарий16.12.2021 15:04
+48 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий16.12.2021 15:03
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Пожалуйста, подождите...
Але згадав про те, що і до през. виборів-2019 так само здавалось неможливим, що після 5 років війни з паРашею президентом оберуть недолугого блаЗЕня-підхуйловника.
його дружина отримує інструкції у монастирі рпц.
Здається, напарника Буданова - українського офіцера, вбили. Він же лишився живий.
Буданов проживає у будинку свого друга Гогі, від якого не лише тхне мокшами, а і видно яке воно кримінальне чмо... Як то кажуть - покажи мені хто твій друг...
Дружина Буданова ходить у монастир РПЦ.
Здається вже і думати більше нічого..
Ще краще питання - кому наріт довірив державу..