Рада приняла за основу законопроект о национальном сопротивлении. ВИДЕО

16 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (№ 6302). Проголосовали "за" 308 народных депутатов, "против" - 1, "воздержались" - 24, не голосовал - 31 парламентарий, сообщает

Проголосовали "за" 308 народных депутатов, "против" - 1, "воздержались" - 24, не голосовал - 31 парламентарий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Законопроектом:

регулируются вопросы полномочий Кабинета Министров Украины и военного командования по вопросам исполнения правового режима военного положения;

уточняются полномочия органов военного управления Вооруженных Сил Украины, в том числе Командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, являющегося организатором движения сопротивления;

регулируется вопрос денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу во время особого периода;

регулируется вопрос порядка и условия подчинения Национальной гвардии Украины при введении правового режима военного положения.

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Законопроект предлагает внести изменения в законы о воинской обязанности и военной службе, об административных услугах, о Национальной гвардии, о правовом режиме военного положения.