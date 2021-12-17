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Рада приняла за основу законопроект о национальном сопротивлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

16 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (№ 6302). Проголосовали "за" 308 народных депутатов, "против" - 1, "воздержались" - 24, не голосовал - 31 парламентарий, сообщает

Проголосовали "за" 308 народных депутатов, "против" - 1, "воздержались" - 24, не голосовал - 31 парламентарий, сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроектом:

  • регулируются вопросы полномочий Кабинета Министров Украины и военного командования по вопросам исполнения правового режима военного положения;
  • уточняются полномочия органов военного управления Вооруженных Сил Украины, в том числе Командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, являющегося организатором движения сопротивления;
  • регулируется вопрос денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу во время особого периода;
  • регулируется вопрос порядка и условия подчинения Национальной гвардии Украины при введении правового режима военного положения.

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Законопроект предлагает внести изменения в законы о воинской обязанности и военной службе, об административных услугах, о Национальной гвардии, о правовом режиме военного положения. 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
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16.12.2021 15:24
+16
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16.12.2021 16:01
+9
національний спротив на чолі із:

ЗЄлєнським, дьЄрмаком та Будановим ?

пічаль....
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16.12.2021 15:38
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національний спротив якої національності?
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16.12.2021 15:17 Ответить
Гебрейської?
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16.12.2021 15:31 Ответить
національний спротив на чолі із:

ЗЄлєнським, дьЄрмаком та Будановим ?

пічаль....
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16.12.2021 15:38 Ответить
Від слова "нація", а не "національність".
Мені більше неподобається слово "спротив". Якесь "гейське" слово ...
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16.12.2021 16:57 Ответить
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16.12.2021 15:24 Ответить
Оце так спротив.
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16.12.2021 15:29 Ответить
Можна продовжити: дизельне паливо, пропан-бутан...Відмовляємось?
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16.12.2021 17:46 Ответить
Ахметов импортировал из России, а не Украина. При том, что Ахметову и так принадлежат почти все украинские угольные шахты. Так он украинские шахты закрывает, а из России и ОРДЛО уголь завозит.
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16.12.2021 19:23 Ответить
готовят очередной исход
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16.12.2021 15:38 Ответить
К призыву в 60 готов? )
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16.12.2021 15:57 Ответить
урегульовується питання грошової винагороди особам, що проходять військову службу під час особливого періоду;
А бабки на это есть у вас???
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16.12.2021 16:01 Ответить
А просто за ежевечерних два часа патритизьма платить будут? Иначе как себя заставить слушать бред верховного про Ауштирлица...
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16.12.2021 16:28 Ответить
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16.12.2021 16:01 Ответить
Дівчата гарні, але все ж таки бальні сукні їм більше відповідні.
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16.12.2021 16:15 Ответить
Вони озброєні !!! Альо ..!
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16.12.2021 16:59 Ответить
***** твоё и без войны из бункера носа не кажет
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16.12.2021 16:39 Ответить
Ага, ситуация, "когда євгейское козачество восстало", теперь законодательно прописано.
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16.12.2021 16:12 Ответить
а кто будет супротивляться? беня, вова, шифер, ермак?
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16.12.2021 16:16 Ответить
Они будут сдаваться и сдавать, а

мы будем сопротивляться, но без них !
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16.12.2021 16:20 Ответить
Нет,те добровольцы-что по тюрьмам сидят.Те кого Петя определил и эти-выпускать,не собираются.
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16.12.2021 16:20 Ответить
Петя Ріфмастера, генералів Марченко та Павловського "опрєдєліл" ?
Генерал-полковника Ьурбу теж Пєтя звільнив?

Давай окремо Порох і окремо ЗЄльоні мухи !
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16.12.2021 18:31 Ответить
И шо, теперь вражин можно к стенке ставить? За антисемитизьму!
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16.12.2021 16:26 Ответить
І що тепер з цим законом? Тепер народ має право рогатку вистругати чи як? Чи мо тепер вже й вилами дозволено?
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16.12.2021 17:14 Ответить
Як розкрадати національні блага то депутати і чиновники, а як спротив то національний )) То може потрібно було ухвалювати чиновницький спротив і чиновників ж на передову розплачуватись за своє бездарне управління і 30 років крадівництва!?
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16.12.2021 17:37 Ответить
это тоже хорошо.
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17.12.2021 01:37 Ответить
 
 