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Рада приняла за основу законопроект о национальном сопротивлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
16 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (№ 6302). Проголосовали "за" 308 народных депутатов, "против" - 1, "воздержались" - 24, не голосовал - 31 парламентарий, сообщает
Проголосовали "за" 308 народных депутатов, "против" - 1, "воздержались" - 24, не голосовал - 31 парламентарий, сообщает Цензор.НЕТ.
Законопроектом:
- регулируются вопросы полномочий Кабинета Министров Украины и военного командования по вопросам исполнения правового режима военного положения;
- уточняются полномочия органов военного управления Вооруженных Сил Украины, в том числе Командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, являющегося организатором движения сопротивления;
- регулируется вопрос денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу во время особого периода;
- регулируется вопрос порядка и условия подчинения Национальной гвардии Украины при введении правового режима военного положения.
Законопроект предлагает внести изменения в законы о воинской обязанности и военной службе, об административных услугах, о Национальной гвардии, о правовом режиме военного положения.
Топ комментарии
+18 Bogdan_
показать весь комментарий16.12.2021 15:24
+16 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий16.12.2021 16:01
+9 Dust
показать весь комментарий16.12.2021 15:38
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ЗЄлєнським, дьЄрмаком та Будановим ?
пічаль....
Мені більше неподобається слово "спротив". Якесь "гейське" слово ...
А бабки на это есть у вас???
мы будем сопротивляться, но без них !
Генерал-полковника Ьурбу теж Пєтя звільнив?
Давай окремо Порох і окремо ЗЄльоні мухи !