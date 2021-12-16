Кулеба о визите Зеленского в Брюссель: Жирная яркая точка в конце года. Только год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. ВИДЕО
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Визит главы государства Владимира Зеленского в Брюссель на саммит Восточного партнерства был очень успешным для Украины.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в обращении, которое транслировалось на его странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Состоялся визит Зеленского в Брюссель. Это был не скучный саммит, а очень резвый сам по себе. Президент имел возможность обсудить ситуацию и европейскую интеграцию с лидерами ЕС и руководителями ряда стран. Это был очень успешный визит", - отметил Кулеба.
Он поблагодарил руководство ЕС за поддержку инициатив Украины.
"Это был случай для двусторонних встреч. Находили по зданию не одну тысячу метров, но оно того стоит, не только для нашего личного здоровья, но и для Украины... Безопасность на каждой встрече. Мы везде подчеркивали главное, что Украина хочет мира", - отметил он.
Отдельно он выделил встречу с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцом и минисаммит в формате Украина-Германия-Франция.
Также Кулеба уделил большое внимание сегодняшней встрече Зеленского с генсеком НАТО Столтенбергом.
"Единственный недостаток. Год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Но совершенно ясно было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет проходить исключительно между Украиной и НАТО. И это ключевое", – отметил Кулеба.
"Жирная яркая точка в конце года", - охарактеризовал он визит Зеленского в Брюссель.
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эт точно
два в одном - і по горбу, і закопаю 🤗
Це "величезна перемога" Кулеби.
А криворогульному непорозумінню можна вже записати новорічний Гундосик, та чухнути в якісь черговий Оман, з Єрмаком, Гогою та Машею.
Клоуны...
Hon. Judge Dredd:
Яке пророче фото. Величезний абсолютний самозакоханий нуль.
то, мы- будем сражаться в тени...
В фитнес клуб сходи...на дорожку...осел от щедрот своих штуку гривен на это дал...
Так дипломатически послать Клована накуй, еще не всем удавалось!
Невже зеленого блазня не втримали, та до піаніна таки підпустили???
Зеленский:
- Кулебя, я посрал.
Слышен звук лизания.
Кулеба:
- А вы вчера сметанку кушали,, Владимир Александрович!
до кінця року ще два тижні
И не скажут, возможно лет через 10-12 вступим, а может и раньше... НУ если подкупим Германию, Францию, которые блокируют вступление в НАТО, по приказу кремлевского террориста путина.
Там еще и макароники итальяшки, и венгры на подсосе у кремля.
Так Зелю ще ніхто не називав.