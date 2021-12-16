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война (46795) Восточное партнерство (171) Зеленский (16549) Столтенберг (1412) Кулеба Дмитрий (2635) Шольц Олаф (546)

Кулеба о визите Зеленского в Брюссель: Жирная яркая точка в конце года. Только год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Визит главы государства Владимира Зеленского в Брюссель на саммит Восточного партнерства был очень успешным для Украины.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в обращении, которое транслировалось на его странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Состоялся визит Зеленского в Брюссель. Это был не скучный саммит, а очень резвый сам по себе. Президент имел возможность обсудить ситуацию и европейскую интеграцию с лидерами ЕС и руководителями ряда стран. Это был очень успешный визит", - отметил Кулеба.

Он поблагодарил руководство ЕС за поддержку инициатив Украины.

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"Это был случай для двусторонних встреч. Находили по зданию не одну тысячу метров, но оно того стоит, не только для нашего личного здоровья, но и для Украины... Безопасность на каждой встрече. Мы везде подчеркивали главное, что Украина хочет мира", - отметил он.

Отдельно он выделил встречу с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцом и минисаммит в формате Украина-Германия-Франция.

Также Кулеба уделил большое внимание сегодняшней встрече Зеленского с генсеком НАТО Столтенбергом.

Также читайте: На саммите Восточного партнерства Украина получила полную поддержку, - Зеленский

"Единственный недостаток. Год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Но совершенно ясно было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет проходить исключительно между Украиной и НАТО. И это ключевое", – отметил Кулеба.

"Жирная яркая точка в конце года", - охарактеризовал он визит Зеленского в Брюссель.
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Топ комментарии
+25
Тоді це жирне нічого...
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16.12.2021 17:27
+21
патамушта воїн ***....

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16.12.2021 17:33
+20
Даже комментировать нечего. Жополи
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16.12.2021 17:26
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Даже комментировать нечего. Жополи
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16.12.2021 17:26 Ответить
Розголошення зарплати Лещенко "загрожує йому небезпекою" - УЗ

эт точно
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16.12.2021 17:41 Ответить
.... у мене на балконі лежить лопата:

два в одном - і по горбу, і закопаю 🤗
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16.12.2021 18:24 Ответить
Ну почему же? "Это был не скучный саммит, а очень резвый сам по себе." Ребята же порезвиться ездили.
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16.12.2021 19:09 Ответить
Ні, ну на рахунок жирної він може й правий...
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16.12.2021 17:26 Ответить
спасибі, хоч відкритим текстом не послали
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16.12.2021 17:30 Ответить
тіко не крапля,а зелена пляма
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16.12.2021 17:42 Ответить
Не при зеленском с ермаком и тобой. Позже.
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16.12.2021 17:26 Ответить
Кулеба - міністр від бога, с тих хто патріот і має обличчя (а не клоунське ***). Кращий міністр , який чемно і конкретно реагує на вибрики Кремля. Доречі всі Президенти, може крім Кучми, мали статуру і Обличчя
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16.12.2021 18:57 Ответить
тогда что он делает среди зеленского?
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16.12.2021 19:03 Ответить
ботяра, ти вже єрмака боготвориш? Доречі,слово Бог пишеться з великої літери, а кремль ,президент -з маленької. Вас ,тупаків,подоляк де набирає?
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16.12.2021 19:45 Ответить
Звісно не нудний! Коли ж ще на саміт скоморохи приїжджали?
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16.12.2021 17:27 Ответить
Тоді це жирне нічого...
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16.12.2021 17:27 Ответить
Опять зрада?
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16.12.2021 17:28 Ответить
Ніт!
Це "величезна перемога" Кулеби.
А криворогульному непорозумінню можна вже записати новорічний Гундосик, та чухнути в якісь черговий Оман, з Єрмаком, Гогою та Машею.
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16.12.2021 17:44 Ответить
Не мля...это очередная зэлэная пэрэмога...😀
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16.12.2021 17:45 Ответить
Нас обов'язково візьмуть, трохи папізже, коли кріза мінєт.
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16.12.2021 17:30 Ответить
Кулеба, ты мог промолчать?
Клоуны...
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16.12.2021 17:32 Ответить
В НАТО своих клоунов хватает,А тут еще и Украинский с хвостом из кацапстана и с умишкой для ХИ-ХИ ХА-ХА 95 квартала.
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16.12.2021 18:41 Ответить
патамушта воїн ***....

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16.12.2021 17:33 Ответить
це новоявлений Дон Кіхот Криворожський.? А підмічено класно.
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16.12.2021 17:41 Ответить
Та який там дон - звичайний ішак оманський
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16.12.2021 18:59 Ответить


Hon. Judge Dredd:
Яке пророче фото. Величезний абсолютний самозакоханий нуль.
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16.12.2021 17:47 Ответить
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16.12.2021 18:59 Ответить
ЗЕ говорит , что если стрелы врагов-заслонят Солнце,
то, мы- будем сражаться в тени...
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16.12.2021 20:45 Ответить
Зараз усіх почне бомбити !
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16.12.2021 19:32 Ответить
Что-то жирное . К нам это не относится .
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16.12.2021 17:34 Ответить
блин,и добавить нечего
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16.12.2021 17:36 Ответить
жирная как сивохо или как юзик?
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16.12.2021 17:36 Ответить
Короче, сказали чтобы по всем вопросам обращались к семейной паре Буданов-Гогинаркошвили....
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16.12.2021 17:40 Ответить
Тупое чмо...оно наматывало километры по зданию и считает что это достижение...
В фитнес клуб сходи...на дорожку...осел от щедрот своих штуку гривен на это дал...
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16.12.2021 17:42 Ответить
Ну Кулеба, ну і прохвост! Таке визначення "житія мойого" може донести тільки служка, яка взагалі з розумом не дружить. Жирна крапка на карьері.
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16.12.2021 17:43 Ответить
Всё? Верховный Бедосик может отправляться на рождественские каникулы? Ведь жирная клякса уже поставлена, видос на НГ записан, а бубочЬка очень устал и за семьёй скучает. С@КА, как горько осознавать грядущие перспективы.
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16.12.2021 17:46 Ответить
Визит был неплох. Что есть то есть. Как не относиться при этом к Зеле персонально. Факт остается фактом. Спасибо дипломатам за проделанную работу.
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16.12.2021 18:00 Ответить
Ну да,не плохо так зекрысу на ... послали,что оно заблеяло,шо нам никто не должен помогать...но я не удивляюсь,что те,кто голосил за зекрысу и тут найдут перемогу ,т к ***** не прихотливые
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16.12.2021 18:43 Ответить
Не новая песня. Знакомо . "Чем хуже тем лучше." ( и от этого восторг до выпрыгивания из трусов). И какая на хрен Украина кого интересует если идет борьба за власть для себя любимых. Для примера могу привести искреннее пожелание большевиков поражения России в первой мировой войне.( чему они очень способствовали) Чем хуже тем лучше. И на волне недовольства народа прийти к власти ( что в принципе и вышло). Когда идет критика это одно.. а когда прет из щелей радость от мнимой или настоящей неудачи Страны, это совершенно другое.. Главное что бы Зеля прокололся или зашкварился.., а страна.., да бог с ней.. с нее не убудет. а убудет ну хр. .. с ней. И при такой вот позиции люди должны поверить что нас есть "патриотические оппозиционеры".. Да бросьте вы...
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16.12.2021 20:11 Ответить
Облизывать зекрысу,которая разворовал и развалил все и вся -это продливать срок его политжизни,что смертельно для Украины...и я прекрасно помню ,как зрадойобы "поддерживали " Порошенко -дозвизделись ,что он своего брата убил)
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16.12.2021 20:21 Ответить
Жирна яскрава крапка наприкінці року
Так дипломатически послать Клована накуй, еще не всем удавалось!
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16.12.2021 18:01 Ответить
Позиция НАТО мне ясна - зачем защищать страну, жители которой вымирают 30 лет подряд и не хотят плодиться.
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16.12.2021 18:09 Ответить
Рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали .- Весь пар ушёл в свисток.
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16.12.2021 18:11 Ответить
"Це був не нудний саміт, а дуже жвавий..." Джерело: https://censor.net/ua/v3305667
Невже зеленого блазня не втримали, та до піаніна таки підпустили???
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16.12.2021 18:18 Ответить
Ні,статус не дозволяє...Але дома він відривається і вовсю гамселить членом по клавішам...Не хоче втрачати навики,знає,що той номер принесе йому більше ніж цілий Квартал...Тільки олігархи будуть в змозі запросити президента щоб він їм зіграв "кажний вєчєр вєчєр наступаєт вдруг"...
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16.12.2021 18:36 Ответить
3 normaljnih viborov i ne odnovo po prikolu boljshe, a jesli net to net.
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16.12.2021 18:18 Ответить
Та не. Как-то незачетно Кулеба вылизал. Наверное сладкого недодали за прошлые разы.
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16.12.2021 18:24 Ответить
На кого оно ращитовало эту муть? Мэлэ яку то х........................... и думае, шо воно самэ умнэ. Короче, проще было бы сказать, вбили последний гвоздь в гроб НАТО.
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16.12.2021 18:24 Ответить
... тільки рік не сказали, коли Україна стане членом НАТО... Запитайте у Порошенко - він більш компетентний у даному питанні.
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16.12.2021 18:34 Ответить
На крапку гепнувся стефанчук. Вона стала жирна. Це хокку? Чи ще ні?

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16.12.2021 18:35 Ответить
"Резвый саммит" - этот клоун-напальйон проскакал резво на боевом ермаке, снова успешно напи*здел ошарашенным европейцам всякую херню и бубачка остались довольны "успешным визитом" Кулеба, ты заканчивай с марафетом со своим рояльным кумиров сцены.
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16.12.2021 18:36 Ответить
Получили важный сигнал и резкий толчок, услышали значительную озабоченность и единодушное признание, встречались в коридоре возле туалета с важными людьми, провели встречи и беседы , присутствовали на бизнес лапах и обедах бла бла бла бла бла……
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16.12.2021 18:44 Ответить
Жирная, жирная. харя. Скоро в телеэкран не поместиться. А лизок Кулебе засчитан.
Зеленский:
- Кулебя, я посрал.
Слышен звук лизания.
Кулеба:
- А вы вчера сметанку кушали,, Владимир Александрович!
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16.12.2021 19:01 Ответить
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16.12.2021 19:08 Ответить
За фотографию с Путлером.
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16.12.2021 19:33 Ответить
Кулєба, який як та "какушка" з відомої байки нахвалює "пєтуха", мав би знати слова Флавія Вегеція "Si vis pacem, para bellum" - "хочеш миру - готуйся до війни". Бо на відміну від свого "баріна" мав би читати не лише ту книжку про велике кралівництво, пардон, будівництво, яку в ралвюі роздавали, але й іншу літературу, яка є спеціалізованою для людини його професії. І добре було б, якби він ці мудрі слова вклав у вуха своєму зеленому патрону.
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16.12.2021 19:37 Ответить
"Жирна яскрава натівська клякса наприкінці року"-Рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали, хоча ми запитували
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16.12.2021 20:05 Ответить
Обираючи колаборантів, чи відвертих довбнів до влади, Україна ніколи не стане членом ні НАТО, ні ЄС
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16.12.2021 20:06 Ответить
ну це кулебенко попав в точку -це вони обоє і є жирними точками і крапка....требаж такий тандем тупості
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16.12.2021 20:33 Ответить
не кажи гоп...жирна точка,
до кінця року ще два тижні
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16.12.2021 20:47 Ответить
Тільки рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали.

И не скажут, возможно лет через 10-12 вступим, а может и раньше... НУ если подкупим Германию, Францию, которые блокируют вступление в НАТО, по приказу кремлевского террориста путина.
Там еще и макароники итальяшки, и венгры на подсосе у кремля.
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16.12.2021 20:53 Ответить
ріже вухо і тяне блювонути, коли каже, що президент зробив. Дивне відчуття
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16.12.2021 21:14 Ответить
Кулеба про візит Зеленського до Брюсселя: Жирна яскрава крапка

Так Зелю ще ніхто не називав.
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16.12.2021 23:00 Ответить
20??0?0? Так????
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16.12.2021 23:42 Ответить
Бла-бла... Шольц, Макрон, Солтенберг что-то вяло пообещали, а сопляк взял и поверил во всё. Так что ли?
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17.12.2021 00:59 Ответить
Тоді жирна яскраваклякса
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17.12.2021 05:03 Ответить
жирна яскрава крапка скоро стане блискучою комою...
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17.12.2021 08:11 Ответить
 
 