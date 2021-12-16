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"Закрыть историю" с номерами прикрытия и спецталонами в Нацполиции предлагалось еще в 2019 году, - Аброськин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Постоянное использование номеров прикрытия и специальных талонов в системе МВД предлагалось запретить еще в 2019 году.

Об этом в фейсбуке сообщил бывший заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброскин, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в 2019 году я как руководитель криминальной полиции Украины предлагал главе Национальной полиции "закрыть историю" с номерами прикрытия и специальными талонами".

Почему? Потому что начали массово устанавливать специальные камеры видеонаблюдения, которые фиксируют нарушителей ПДД, а нарушителей с неустановленными номерами невозможно установить. По логике: авто с такими номерами нужно задерживать, потому что вполне возможно, что их могут использовать преступники.

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Почему предлагал отказаться от специальных талонов? Потому что, если ты специальный работник, двигаешься на оперативном авто с номерами прикрытия, предъявил такой талон гласному полицейскому, то нет никакого смысла в дальнейшем использовать этот автомобиль для проведения оперативно-розыскных мероприятий", - написал Аброськин.

Он подчеркнул, что специальные талоны и номера прикрытия должны использоваться только временно, на период проведения оперативно-розыскных мероприятий с разрешения руководителя.
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Топ комментарии
+12
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16.12.2021 22:02
+10
. Ми побачили систему цінностей 95 кварталу. Саме так ще з часів цепур, малинових піджаків в крутих тачках під охороною биків вони уявляли топ життя. Тепер нарешті дорвалися.
Вертольот МЧС для святкування дня народження? Легко!
Бронеавтомобіль з охороною ГУР для друга і сусіда? Нема проблем!

Вони так і не зрозуміли, що це в минулому. Ніхто (!) з їх попередників такого собі не дозволяв. Ні Президент Порошенко, ні Прем'єр Яценюк та Гройсман, ні спікери, ні керівники АПУ, ні генпрокурори не жили на держдачах, тим більше - в будинках «короля обналу». Ніхто з них не використовував працівників СБУ та ГУР, їх номери прикриття та технічні пристрої для власної охорони
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16.12.2021 21:57
+9
Если вам за сегодня зашкваров зеМанды отказалось мало, поделюсь очередной сенсационной новостью. Оказывается ролителей зеленского на постоянной основе охраняет... спецназ СБУ.
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16.12.2021 21:41
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Ну, ця ідея навряд чи буде скоро здійснена. Бо самі правоохоронці як будуть їздити, чи штрафи платити вони і їх родичі???
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16.12.2021 21:08 Ответить
Про це співав ще у 2012 році Орест Лютий
https://www.youtube.com/watch?v=LhnzWe5qeQc
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16.12.2021 21:08 Ответить
***** кароч.Дада це юлька
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16.12.2021 21:20 Ответить
Заважав Ющенко ***** - Знищила , одним контрактом, економіку України, набралась "як ***** бліх боргів" роздала по тисячі, і барабанить
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16.12.2021 21:40 Ответить
"Тимошенко - це суть кризи, кризи у всьому, за що б вона не взялася. Починаючи від родинних цінностей, національних цінностей, економічних цінностей, демократичних - це шоу". "Хочете жити в шоу? Можете прожити декілька місяців і отримаєте катастрофу", - сказав президент Ющенко.
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16.12.2021 21:43 Ответить
ти такий тупий народився чи головою все дитинство бився?
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17.12.2021 00:09 Ответить
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16.12.2021 21:51 Ответить
А так, как Зеля все-равно не умеет.
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16.12.2021 21:53 Ответить
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16.12.2021 22:02 Ответить
Передивилась, просто, кавери A-YEON і вирішила теж лабати
https://www.youtube.com/watch?v=KSpRHN-n7jo
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16.12.2021 22:01 Ответить
Вот так угонщики такие номера и используют. Поэтому около 70% угнанных авто доблестные менты не находят никогда
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16.12.2021 21:10 Ответить
*** буду завтра себе сварганю такие же. Пусть менты себе ЖОПУ рвут немецким знаком доказывая что я не прав.Кто установил их на мою машину я не знаю, а я не обязан проверять гос номера перед выездом.
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16.12.2021 21:38 Ответить
В воюючій країні такі номера потрібні однозначно - треба просто навести порядок з їх використанням,чітко для визначеного кола осіб.
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16.12.2021 21:17 Ответить
Нахрен они не нужны такие номера...ни в какой стране...
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16.12.2021 21:26 Ответить
Если вам за сегодня зашкваров зеМанды отказалось мало, поделюсь очередной сенсационной новостью. Оказывается ролителей зеленского на постоянной основе охраняет... спецназ СБУ.
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16.12.2021 21:41 Ответить
Со всем уважением, но это не новость. Я даже думаю, не безосновательно, что у соседей родителей зеледента выкуплены квартиры во всем подъезде скромными и небедными молодыми людьми спортивного телосложения с военной выправкой спецслужбистов. И теперь мама Римма спокойно и без никакой наружки ходит на рынок за молоком и яйцами, которых, кстати, надо бы принудительно пришить этому кловану.
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16.12.2021 21:51 Ответить
Самый лучший номер прикрытия это обычный незапоминающийся номер. Азбука спецслужб, работающих для интересов государства, а не бычьих совковых понтов на дорогах.
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16.12.2021 21:45 Ответить
Номера прикрытия -от назойливых навозных мух- великих брехунов и сливных бачков для ФСБ.
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16.12.2021 21:50 Ответить
"...Ще у 2019 році пропонував закрити історію" з номерами прикриття та спеціальними талонами. " Ух ти ? Ще в 2019-му ? А Чому не в 2014- му ? А, пане Аваков ? А може, таки, цю " історію з номерами пририття" закрити у 2021 році ? А, пане Монастирський ? А , пане Зеленський ?Та ні, здається, нічого ви не здатні закрити. До майбутьнього Майдану.
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16.12.2021 21:54 Ответить
. Ми побачили систему цінностей 95 кварталу. Саме так ще з часів цепур, малинових піджаків в крутих тачках під охороною биків вони уявляли топ життя. Тепер нарешті дорвалися.
Вертольот МЧС для святкування дня народження? Легко!
Бронеавтомобіль з охороною ГУР для друга і сусіда? Нема проблем!

Вони так і не зрозуміли, що це в минулому. Ніхто (!) з їх попередників такого собі не дозволяв. Ні Президент Порошенко, ні Прем'єр Яценюк та Гройсман, ні спікери, ні керівники АПУ, ні генпрокурори не жили на держдачах, тим більше - в будинках «короля обналу». Ніхто з них не використовував працівників СБУ та ГУР, їх номери прикриття та технічні пристрої для власної охорони
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16.12.2021 21:57 Ответить
красиво жить не запретишь
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16.12.2021 22:01 Ответить
Раньше понтами мигалки были, теперь номера прикрытия,
ну а спец пропуска которые тычутся всем по дороге, это чтоб все в окурге знали, что спецслужбы "работают" и у них сейчас тайное спец. задание, и преступники могли подготовится, неудивительно, что когда хотят споймать на горячем чинушу он тайным образом все знает и сваливает за гарницу раньше чем спецслужбы со спецпропусками и номерами прикрытия приедут за ним.
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16.12.2021 22:17 Ответить
Не на часі скасовувати таку цінну "опцію", криворізькі сикуни інакше на вулицю не будуть потикатися)
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16.12.2021 22:22 Ответить
Какие номера прикрытия - это фальшивые номера,какие талоны - это незаконная бумажка,которая почему то имеет силу приказа начальства.
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16.12.2021 22:46 Ответить
Всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. (С)
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16.12.2021 22:55 Ответить
 
 