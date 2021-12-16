"Закрыть историю" с номерами прикрытия и спецталонами в Нацполиции предлагалось еще в 2019 году, - Аброськин. ВИДЕО

Постоянное использование номеров прикрытия и специальных талонов в системе МВД предлагалось запретить еще в 2019 году.

Об этом в фейсбуке сообщил бывший заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброскин, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в 2019 году я как руководитель криминальной полиции Украины предлагал главе Национальной полиции "закрыть историю" с номерами прикрытия и специальными талонами".

Почему? Потому что начали массово устанавливать специальные камеры видеонаблюдения, которые фиксируют нарушителей ПДД, а нарушителей с неустановленными номерами невозможно установить. По логике: авто с такими номерами нужно задерживать, потому что вполне возможно, что их могут использовать преступники.

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Почему предлагал отказаться от специальных талонов? Потому что, если ты специальный работник, двигаешься на оперативном авто с номерами прикрытия, предъявил такой талон гласному полицейскому, то нет никакого смысла в дальнейшем использовать этот автомобиль для проведения оперативно-розыскных мероприятий", - написал Аброськин.

Он подчеркнул, что специальные талоны и номера прикрытия должны использоваться только временно, на период проведения оперативно-розыскных мероприятий с разрешения руководителя.