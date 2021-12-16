"Закрыть историю" с номерами прикрытия и спецталонами в Нацполиции предлагалось еще в 2019 году, - Аброськин. ВИДЕО
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Постоянное использование номеров прикрытия и специальных талонов в системе МВД предлагалось запретить еще в 2019 году.
Об этом в фейсбуке сообщил бывший заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброскин, передает Цензор.НЕТ.
"Еще в 2019 году я как руководитель криминальной полиции Украины предлагал главе Национальной полиции "закрыть историю" с номерами прикрытия и специальными талонами".
Почему? Потому что начали массово устанавливать специальные камеры видеонаблюдения, которые фиксируют нарушителей ПДД, а нарушителей с неустановленными номерами невозможно установить. По логике: авто с такими номерами нужно задерживать, потому что вполне возможно, что их могут использовать преступники.
Почему предлагал отказаться от специальных талонов? Потому что, если ты специальный работник, двигаешься на оперативном авто с номерами прикрытия, предъявил такой талон гласному полицейскому, то нет никакого смысла в дальнейшем использовать этот автомобиль для проведения оперативно-розыскных мероприятий", - написал Аброськин.
Он подчеркнул, что специальные талоны и номера прикрытия должны использоваться только временно, на период проведения оперативно-розыскных мероприятий с разрешения руководителя.
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Вони так і не зрозуміли, що це в минулому. Ніхто (!) з їх попередників такого собі не дозволяв. Ні Президент Порошенко, ні Прем'єр Яценюк та Гройсман, ні спікери, ні керівники АПУ, ні генпрокурори не жили на держдачах, тим більше - в будинках «короля обналу». Ніхто з них не використовував працівників СБУ та ГУР, їх номери прикриття та технічні пристрої для власної охорони
ну а спец пропуска которые тычутся всем по дороге, это чтоб все в окурге знали, что спецслужбы "работают" и у них сейчас тайное спец. задание, и преступники могли подготовится, неудивительно, что когда хотят споймать на горячем чинушу он тайным образом все знает и сваливает за гарницу раньше чем спецслужбы со спецпропусками и номерами прикрытия приедут за ним.