Переговорщик Фирташа Торнер, посещавший офис президента, в 2003-2004 годах был осужден в Молдове за кражу телефонов, - "Схемы". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Дмитрий Торнер, известный также под фамилиями Некрасов, Грозный и Мальченко - доверенное лицо олигарха Фирташа и обладатель 9 поддельных паспортов, посещавший офис президента, - в 2003-2004 гг. был осужден в Молдове за кражу мобильных телефонов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Схем".
"Дмитрий Торнер – непубличный визитер Офиса президента, о котором "Схемы" рассказали в расследовании "Mr. Who?". Он гражданин Молдовы и России, имеет криминальное прошлое, несколько раз менял паспорта и фамилии, баллотировался в Верховную Раду и был снят с выборов как "фальшивый кандидат". А еще – соратник олигарха Фирташа. Журналисты опубликовали фотодоказательство того, как он в феврале этого года посещал Офис президента", – отмечают журналисты-расследователи.
Они отмечают: "Незадолго до этого визита в ОП его сняли с международного розыска, а уголовное производство по использованию поддельных паспортов в Украине закрыли. После выхода расследования ни сам Торнер, ни Офис президента не прокомментировали факты, изложенные в материале"
Журналисты заявили: "Но история "Схем" о непубличном мужчине с почти детективным сюжетом получила свое продолжение. Расследователи из проекта RISE Moldova в сотрудничестве со "Схемами" смогли узнать ранее неизвестные факты из криминального прошлого Торнера в этой стране - из-за чего он, наконец, и оказался в Украине".
Смотрите "Mr. Who? Продолжение"
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напечатайте фото цього урки, будь ласка !
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Я устал, я ухожу...
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