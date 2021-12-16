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Молдова (1685) расследование (2963) Торнер (2)

Переговорщик Фирташа Торнер, посещавший офис президента, в 2003-2004 годах был осужден в Молдове за кражу телефонов, - "Схемы". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Дмитрий Торнер, известный также под фамилиями Некрасов, Грозный и Мальченко - доверенное лицо олигарха Фирташа и обладатель 9 поддельных паспортов, посещавший офис президента, - в 2003-2004 гг. был осужден в Молдове за кражу мобильных телефонов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Схем".

"Дмитрий Торнер – непубличный визитер Офиса президента, о котором "Схемы" рассказали в расследовании "Mr. Who?". Он гражданин Молдовы и России, имеет криминальное прошлое, несколько раз менял паспорта и фамилии, баллотировался в Верховную Раду и был снят с выборов как "фальшивый кандидат". А еще – соратник олигарха Фирташа. Журналисты опубликовали фотодоказательство того, как он в феврале этого года посещал Офис президента", – отмечают журналисты-расследователи.

Читайте также: Офис Президента посещал "переговорщик Фирташа" Торнер, против которого в Украине открывали дела за мошенничество и поддельные документы, - СМИ. ВИДЕО

Они отмечают: "Незадолго до этого визита в ОП его сняли с международного розыска, а уголовное производство по использованию поддельных паспортов в Украине закрыли. После выхода расследования ни сам Торнер, ни Офис президента не прокомментировали факты, изложенные в материале"

Журналисты заявили: "Но история "Схем" о непубличном мужчине с почти детективным сюжетом получила свое продолжение. Расследователи из проекта RISE Moldova в сотрудничестве со "Схемами" смогли узнать ранее неизвестные факты из криминального прошлого Торнера в этой стране - из-за чего он, наконец, и оказался в Украине".

Смотрите "Mr. Who? Продолжение"
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Топ комментарии
+11
Чергова "перемога".
Ніхто з притомних вже не сумнівається що "мудрий нарід" притягнув в Україну в обличчі Гундосика та Зешобли весь московитський педикульоз.
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16.12.2021 22:15
+11
Могли б взяти заступником міністра МЗС, досвід перемовин є)
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16.12.2021 22:20
+10
Так. Уголовні справи проти Дмитра Торнера були закриті після приходу до влади «слуг народу».
В ОПу захаживает молдавский уголовник Торнер лоббировать интересы олигарха Фирташа (+видео)
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16.12.2021 22:56
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чєрновіцкій пожарнік Фірташ такий само голігарх, як зєбурєтка політична фігура
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16.12.2021 22:13 Ответить
чи коли-небудь буде край цій нескінченній ганьбі.
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16.12.2021 22:13 Ответить
Чергова "перемога".
Ніхто з притомних вже не сумнівається що "мудрий нарід" притягнув в Україну в обличчі Гундосика та Зешобли весь московитський педикульоз.
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16.12.2021 22:15 Ответить
Ну, це ж не пиво
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16.12.2021 22:15 Ответить
Йдеться про Дмитра Торнера. У 2019-му його гучно зняли з виборів до ВР через заяви СБУ та МВС про те, що він «фальшивий кандидат».
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16.12.2021 22:16 Ответить
Так. Уголовні справи проти Дмитра Торнера були закриті після приходу до влади «слуг народу».
В ОПу захаживает молдавский уголовник Торнер лоббировать интересы олигарха Фирташа (+видео)
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16.12.2021 22:56 Ответить
Один краде пиво і стає депутатом від слуг , інший телефони і вхож в опу гідранта , оце соціальний ліфт
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16.12.2021 22:16 Ответить
Для чого ті переговорники? Он Петя особисто до Фірташа у Відень літав.
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16.12.2021 22:18 Ответить
Уже 2 роки минуло, а тобі Порошенко так і продовжує срати в штани..
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16.12.2021 22:24 Ответить
Piter Kandy на призвисько "завжди#обосраний#Петром#в#штани"
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16.12.2021 22:51 Ответить
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16.12.2021 22:52 Ответить
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16.12.2021 22:53 Ответить
ти себе людиною вважаєш, чувирло зебілоїдне?
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16.12.2021 23:32 Ответить
Могли б взяти заступником міністра МЗС, досвід перемовин є)
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16.12.2021 22:20 Ответить
Боже, какое хлебало поддутое))) Это такая жена у разведчика??? Вы серьезно????
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17.12.2021 00:25 Ответить
це жінка??? а я думав коняка!
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17.12.2021 08:37 Ответить
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16.12.2021 22:47 Ответить
дякую що попередили, буду слідкувати за кішенями !

напечатайте фото цього урки, будь ласка !
решту персонажів цієї мерзенної історії ми вже дуже добре знаємо в лице.....
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16.12.2021 22:48 Ответить
Тримай.
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16.12.2021 22:59 Ответить
У розпорядженні «Схем» вийшло фото відвідувань Дмитром Торнером Офіса препіЗЕдента 3 лютого 2021 року.
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16.12.2021 23:00 Ответить
я не фізіономіст доктор Ламброзо, але по очах видно, що у цього супчика далеко не один вкрадений телефон
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16.12.2021 23:03 Ответить
а Львочкін теж тиріт все що погано лежит ?
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16.12.2021 23:04 Ответить
Теперь с клоуна не слезут.
Каждый день будут кормить нарид компроматом чтобы услышать долгожданное:
Я устал, я ухожу...
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16.12.2021 23:13 Ответить
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17.12.2021 00:26 Ответить
Обрали бєніну макаку, от і маємо таку «боротьбу» з олігархами, що фірташу подарували 20 мільйярдів…
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16.12.2021 23:14 Ответить
Кроме фактажа ничего достоверного в пуке.
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16.12.2021 23:28 Ответить
експерд по лайну?
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16.12.2021 23:36 Ответить
ЗЕбанат Igr 44 , тут знову потрібна ваша експертна думка! "Сєкта патріотів" просить вашого фахового висновку по потужному ходу ріформи деолігархізації "

Переговорника Фірташа Торнера, який відвідував офіс президента

Незрозуміло, це Віслюк х#й поклав тобі до рота чи знов таки "Пеця"?
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16.12.2021 23:51 Ответить
...ну же не шапички, ведь!
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17.12.2021 05:19 Ответить
Державні структури стали прохідним двором для прохіндєїв. Маємо що маємо.
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17.12.2021 06:51 Ответить
Для чого ті переговорники? Он Петя особисто до Фірташа у Відень літав.
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17.12.2021 07:11 Ответить
он на переговорах порошка и кличко с фирташем тоже присутствовал?
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17.12.2021 08:48 Ответить
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17.12.2021 09:20 Ответить
 
 