"Нафтогаз" не сможет долго удерживать низкие цены на газ для населения, – Витренко. ВИДЕО
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У НАК "Нафтогаз Украины" не хватит надолго собственного ресурса, чтобы покрывать разницу между рыночной стоимостью газа и той, которую платит население. Рыночная цена газа составляет 45 грн за кубометр, а населению продают за 8 грн.
Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил руководитель "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.
"За последний год – за один только год! – цены на природный газ в Европе выросли в семь раз. Сейчас государство, национальная компания делают так, чтобы люди не платили больше в семь раз. Сделали так, чтобы за тепло люди платили столько же, сколько платили в прошлом году. На газ цена розничная - 8 грн. При том, что рыночная цена - 45 грн. Разница, которую фактически экономят украинские потребители - это все ресурс НАК "Нафтогаз". 7,42 грн для нужд населения - эта разница колоссальная. Это десятки миллиардов гривен только в этом отопительном сезоне", - отметил Витренко.
Чиновник сказал, что при таких высоких ценах "Нафтогаз" долго не сможет покрывать разницу.
"Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьезный разговор внутри страны: с депутатами, фактически голосующими за бюджет, которые определяют источники и использование средств, с потребителями, с украинцами". Мы действительно будем вместе садиться и решать, как проживать", - сказал Витренко.
Пожалуйста, подождите...
Задача. Україна.
2013 рік. 21,5 млрд. кубів добуто ВЛАСНОГО газу. Для дебіла вітренка. Це газ добутий в Україні з УКРАЇНСЬКИМИ витратами. Тобто Україна САМА добула та сама спожила. Бачите скільки років минуло?
Тепер хай цей камуніст розкаже ХТО, в % відношені добуває та продає НАШ газ НАМ же?
З таким же успіхом можна продавати будь-що по європейським цінам. Бо ТАМ, в ЄС, воно стільки коштує.
Буде цікаво. А також нехай покаже витрати на добуток в форматі:
Матеріали (в тому числі обладнання)
Зарплата (по кожному працівнику окремо, включаючи набсувєт)
Послуги (залучені компанії
Податки
Таких даних НЕМАЄ. В нас парадокс. Країна бідна, а зарплата деяких топ-дебілв мільйонами. Може вони працювали в топкорпораціях? (гугл, епл, майкрософт і т.д.) НІ, ні одного дня. Їх мамки, папки присунули в хлібне місце.
А по лозіці цього недоумка, комуняцького ублюдка МИ маємо купувати газ по ринковим цінам. Це що, колективний мазохізм? Чи може по його лозіці НАШ український газ продати ВЕСЬ "на ринки ЄС", а потім сидіти та мерзнути ? Він реально дебіл?
Росія нападе, СУГС.
першим кроком потрібно зробити інвентаризацію свердловин і енергетичний баланс країни..
до цього часу ніхто не каже, скільки і хто видобуває газу і конденсату..
і куди все те зникає..
всі президенти роздавали ліцензії на родовища так само, як зеля на держ.посади влаштовує своїх людей з кварталу, або петя своїх з рошену, або овощ своїх з донецьку
От отопления отключиться нельзя, счетчики можно поставить если весь дом согласится.
Почему нет протестов под магазинами электроники , авто, одежды и т.д. Все это продается с бешеной накруткой.
А Зе кодло виноваты в том что цену на газ заморозили год назад.
Українські надра на благо українського народу!
Подивимось на це так: рік тому бізнес нормально сходився при собівартості 2грн і відпускній ціні 8, а зараз раптом перестав? Може вони підняли зарплати персоналу в в 10 раз? В 10 раз збільшили відрахування в бюджет? Відповідь ні. Пояснення просте - уже писали, що Вітренчик просто хоче показати річну звітність кращу за Коболєва.
Неринкова ціна це тимчасовий захід підтримки населення в кризовий період. Нафтогаз державна компанія і працює на користь всієї _держави_, а не Вітренка і групи товаріщєй.
Тільки відкриють свого рота,- до ворожки не ходи,- розводять "нарід" на бабоси.
ЗЫ только массовые расстрелы спасут страну.
А знаєте, чому вони крадуть не 1, а одразу 10 мільйонів? Вірно, щоб 1- собі залишити... + а китайців, розстріли зупинили? Ні, а вам відома, основна відмінність між нашим і їхнім законодавством? Так ото ж, мій комуністичний опоненте. Забрать и поделить, розстрелять - ми вже проходили, а невідворотність покарання, ще ні.
Фирташ, фас!
Добыча 40-50$ за тыс.куб. откуда 1600$ тыс кубов?
Нужны деньги детям? Плачущим, что не хватает денег на новенькое Феррари?
Зелохи, это он про вас говорил)))