РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15582 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныЭкономика Газовая война
23 578 241
Нафтогаз (3099) Тарифы на газ (350) Витренко Юрий (376)

"Нафтогаз" не сможет долго удерживать низкие цены на газ для населения, – Витренко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

У НАК "Нафтогаз Украины" не хватит надолго собственного ресурса, чтобы покрывать разницу между рыночной стоимостью газа и той, которую платит население. Рыночная цена газа составляет 45 грн за кубометр, а населению продают за 8 грн.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил руководитель "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"За последний год – за один только год! – цены на природный газ в Европе выросли в семь раз. Сейчас государство, национальная компания делают так, чтобы люди не платили больше в семь раз. Сделали так, чтобы за тепло люди платили столько же, сколько платили в прошлом году. На газ цена розничная - 8 грн. При том, что рыночная цена - 45 грн. Разница, которую фактически экономят украинские потребители - это все ресурс НАК "Нафтогаз". 7,42 грн для нужд населения - эта разница колоссальная. Это десятки миллиардов гривен только в этом отопительном сезоне", - отметил Витренко.

Читайте также: Тарифы на газ в Украине - небольшие, - "слуга народа" Шуляк

Чиновник сказал, что при таких высоких ценах "Нафтогаз" долго не сможет покрывать разницу.

"Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую ​​разницу. Поэтому это будет серьезный разговор внутри страны: с депутатами, фактически голосующими за бюджет, которые определяют источники и использование средств, с потребителями, с украинцами". Мы действительно будем вместе садиться и решать, как проживать", - сказал Витренко.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+44
показать весь комментарий
17.12.2021 00:36
+41
Писец уже на крадется, он встал в полный рост и весело бежит навстречу.
показать весь комментарий
16.12.2021 23:43
+38
просто перестаньте платить
показать весь комментарий
16.12.2021 23:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Комуняцький випердиш.
Задача. Україна.
2013 рік. 21,5 млрд. кубів добуто ВЛАСНОГО газу. Для дебіла вітренка. Це газ добутий в Україні з УКРАЇНСЬКИМИ витратами. Тобто Україна САМА добула та сама спожила. Бачите скільки років минуло?
Тепер хай цей камуніст розкаже ХТО, в % відношені добуває та продає НАШ газ НАМ же?
З таким же успіхом можна продавати будь-що по європейським цінам. Бо ТАМ, в ЄС, воно стільки коштує.
Буде цікаво. А також нехай покаже витрати на добуток в форматі:
Матеріали (в тому числі обладнання)
Зарплата (по кожному працівнику окремо, включаючи набсувєт)
Послуги (залучені компанії
Податки

Таких даних НЕМАЄ. В нас парадокс. Країна бідна, а зарплата деяких топ-дебілв мільйонами. Може вони працювали в топкорпораціях? (гугл, епл, майкрософт і т.д.) НІ, ні одного дня. Їх мамки, папки присунули в хлібне місце.

А по лозіці цього недоумка, комуняцького ублюдка МИ маємо купувати газ по ринковим цінам. Це що, колективний мазохізм? Чи може по його лозіці НАШ український газ продати ВЕСЬ "на ринки ЄС", а потім сидіти та мерзнути ? Він реально дебіл?
показать весь комментарий
17.12.2021 08:36 Ответить
Работали бы все потоки-газ бы был по 150, как в прошлые года. Но нет-давайте эмбарго и цену по 2000
показать весь комментарий
17.12.2021 08:40 Ответить
До безмозкого виборця Зе можна достукатися лише через холодильник. Так що, якщо треба тарифи піднімати, хай піднімають. Я впевнений, що ця вакханалія з цінами на газ за 2-3 роки мине, а у виховних цілях виборцям Зе буде корисно - щоб не були ідіотами. І тим паче буде корисно для розвитку альтирнативних джерел обігріву в державі - той же біогаз, теплові насоси і тд.
показать весь комментарий
17.12.2021 08:50 Ответить
барига розпочало цю вакханалію...
показать весь комментарий
17.12.2021 08:54 Ответить
Не меліть дурниць, ситуація з цінами на газ кардинально змінилася за останній рік, до чого тут Порох? Якщо вже розбиратися хто, що розпочав, то про путіна треба не забувати. Теперішні ціни на газ його рук діло. Хоче задавити, щоб корисні ідіоти кричали про прямий договір з росією (читай капітуляцію на путінських умовах)
показать весь комментарий
17.12.2021 11:14 Ответить
Як це до чого?! При баризі почали цей дебільний псевдо-реверс і почали платити втридорога не зрозуміло кому і за що!
показать весь комментарий
17.12.2021 13:22 Ответить
А ціна? Ви ж самі себе в тупік заганяєте. При "баризі" і такому "дебільному" псевдореверсі - 200 доларів. А зараз 1400 доларів! "Барига" не при владі вже 3 роки, так може не в ньому проблема?!
показать весь комментарий
17.12.2021 15:13 Ответить
Ну якщо Ви не розумієте таких простих речей, то не бачу сенсу щось пояснювати.
Росія нападе, СУГС.
показать весь комментарий
17.12.2021 15:24 Ответить
Потрібно націоналізувати всі українські свердловини, припинити експорт газу з України та укласти прямий договір з Росією.
показать весь комментарий
17.12.2021 08:53 Ответить
дурня.. і про націоналізацію , і про угоди з московією..
першим кроком потрібно зробити інвентаризацію свердловин і енергетичний баланс країни..

до цього часу ніхто не каже, скільки і хто видобуває газу і конденсату..
і куди все те зникає..
всі президенти роздавали ліцензії на родовища так само, як зеля на держ.посади влаштовує своїх людей з кварталу, або петя своїх з рошену, або овощ своїх з донецьку
показать весь комментарий
17.12.2021 10:03 Ответить
какое количество потребителей в Украине способно покупать газ по 45 грн за куб? в среднем расход газа зимой около 250-300 кубометров в месяц, т.е. 10-15 тыс грн... намечается тот еще трэш.
показать весь комментарий
17.12.2021 08:54 Ответить
Будут втюхивать теплосетям!
От отопления отключиться нельзя, счетчики можно поставить если весь дом согласится.
показать весь комментарий
17.12.2021 13:18 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 08:57 Ответить
Не пойму, что чувак сказал не так? Вой по какому случаю?
показать весь комментарий
17.12.2021 09:13 Ответить
Так ничего нового не сказано. Это было понятно, когда еще были предложения про фиксированную цену для населения. Плюс ко всему 16,55 грн. за куб для коммунальных учреждений. Это ж прямая дотация с госбюджета. С учетом уровня инфляции и девальвации нацвалюти, уменьшением реального производственного сектора и долговые обязательства (о тотальной коррупции и деребане молчу) нам как минимум нужен еще один транш от МВФ до конца весны. Ну или резкое сокращение употребления газа населением и другими потребителями, процентов так на 80.
показать весь комментарий
17.12.2021 09:23 Ответить
долпоепы 73%, каких вам еще не хватает доказательств что вы долпоепы?
показать весь комментарий
17.12.2021 09:23 Ответить
Все так ноют о цене газа 45 грн. И про собестоимость укр газа. Народ а вы продукты своего труда за собестоимость продаете?или всё-таки по рыночной цене?
Почему нет протестов под магазинами электроники , авто, одежды и т.д. Все это продается с бешеной накруткой.
А Зе кодло виноваты в том что цену на газ заморозили год назад.
показать весь комментарий
17.12.2021 09:26 Ответить
тому що надра/газ належать народу України, а хтось (не будемо показувати ...) на цьому нахабно заробляє, розповідаючи про ринкову вартість
показать весь комментарий
17.12.2021 09:55 Ответить
" Выход" только один. Обмежить потребление газа для населения только для приготовления пищи. ( ни какого отопления не централизованного не индивидуального ( с использованием газа), ни газовых колонок по подогреву воды, ни горячего централизованного водоснабжения. "Потепление климата нам в помощь". В принципе в некоторых регионах это уже в полной мере притворяется в жизнь, если кто не в курсе. ( люди уже многие годы живут без горячей воды и дома отрезаны от централизованного отопления ( и люди "обогреваются" теплой одеждой ну и эл. приборами, в морозные дни).. Се ля ви , одним словом.
показать весь комментарий
17.12.2021 09:26 Ответить
Ні ми не будемо вішати злодіїв та ворогів держави я тепер точно знаю, що ми їх будемо жарити на газу.
показать весь комментарий
17.12.2021 09:33 Ответить
Ціна на газ, та інше, не буде підвищуватися тільки у випадку масових протестів народу, славнозвісного Майдану, чого олігархічні клани бояться і поважають більш усього. Інакше ділки при владі будуть постійно шукати способи обкласти народ новими податками та цінами.
Українські надра на благо українського народу!
показать весь комментарий
17.12.2021 09:37 Ответить
45грн за куб - це відразу зелі капець, і вітренку теж
показать весь комментарий
17.12.2021 09:52 Ответить
До влади йдуть,не вирішувати питання, а створювати Проблеми
показать весь комментарий
17.12.2021 10:01 Ответить
а ми чесно йому скажемо що ми не маэмо чим платити
показать весь комментарий
17.12.2021 10:05 Ответить
Для того, щоб оцінити такі заяви, треба спочатку показати зарплати відповідальних за безпеку в нафтогазі.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:11 Ответить
Теж мені проблему знайшли. Підніміть людям заробітню платню і пенсії в десять раз і потихеньку піднімайте ціну у сім раз.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:18 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 10:19 Ответить
Вони не віддають газ по собівартості, не працюють в нуль! Є прибуток і з нього виділються кошти на розвиток.
Подивимось на це так: рік тому бізнес нормально сходився при собівартості 2грн і відпускній ціні 8, а зараз раптом перестав? Може вони підняли зарплати персоналу в в 10 раз? В 10 раз збільшили відрахування в бюджет? Відповідь ні. Пояснення просте - уже писали, що Вітренчик просто хоче показати річну звітність кращу за Коболєва.
Неринкова ціна це тимчасовий захід підтримки населення в кризовий період. Нафтогаз державна компанія і працює на користь всієї _держави_, а не Вітренка і групи товаріщєй.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:20 Ответить
Чому цій пан не доповідає про підвищення обсягів власного видобутку газу, про кількість родовищ в Україні, про їх номінальну і фактичну потужність, про їх власниках чи орендарях? Пан дуже добре розповідав, як буде добре коли він очолить Нафтогаз!
показать весь комментарий
17.12.2021 10:34 Ответить
Черговий нає...бон?
Тільки відкриють свого рота,- до ворожки не ходи,- розводять "нарід" на бабоси.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:37 Ответить
х*йло, пусть расскажет, какая себестоимость добычи у Нафтогаза (до 100$) и почему они не увеличивают собственную добычу, а отдают месторождения олигархам.

ЗЫ только массовые расстрелы спасут страну.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:37 Ответить
який войовничий допис від старожили форумних баталій... Самі будете розстрілювати, заради задоволення та прогресу?
показать весь комментарий
17.12.2021 10:55 Ответить
кто этим будет заниматься - это второстепенный вопрос) но в том же Китае- это нормальная практика, когда коррупционеров осуждают к смертной казни. у нас же с 1991 года ни одного топ коррупционера так и не посадили.
показать весь комментарий
21.12.2021 09:39 Ответить
зрозуміло, самі не будете....
А знаєте, чому вони крадуть не 1, а одразу 10 мільйонів? Вірно, щоб 1- собі залишити... + а китайців, розстріли зупинили? Ні, а вам відома, основна відмінність між нашим і їхнім законодавством? Так ото ж, мій комуністичний опоненте. Забрать и поделить, розстрелять - ми вже проходили, а невідворотність покарання, ще ні.
показать весь комментарий
21.12.2021 10:51 Ответить
... вчасно витратили 50 ярдів на дороги весною, коли можна було купувати газ. Ось чого Коболев тоді й пішов -- все що треба знати про зелену владу. А Вітренко взагалі зараз вже по вуха в тій речовині, бо він нічого зеленим сказати не може... й починає співати про те, що "людям надо немного потерпеть и померзнуть" -- всього то маленька проблемка
показать весь комментарий
17.12.2021 11:22 Ответить
эй, мальчик! Добыча Нафтогазу стоит не более 1 грн/ 1000 м.куб., населению продают по 8, не охренели? а хотят подавать за 45? это что хрень? напоминаю, украинский газ идет на нужды населения, а не на экспорт или промышленность. своего газа у нас достаточно для этого!
показать весь комментарий
17.12.2021 11:52 Ответить
" Рыночная цена газа составляет 45 грн за кубометр, а населению продают за 8 грн"
Фирташ, фас!
показать весь комментарий
17.12.2021 12:15 Ответить
На бытовые нужды газ украинский, который принадлежит украинскому народу!
Добыча 40-50$ за тыс.куб. откуда 1600$ тыс кубов?
Нужны деньги детям? Плачущим, что не хватает денег на новенькое Феррари?
показать весь комментарий
17.12.2021 13:22 Ответить
Меня интересует просто,зелю и ко будут вешать на ёлке и каштанах,уже в этот отопительный сезон или дотянут как то петляя до следуещего отопительного сезона? ,привет от порохоботов зебилам...
показать весь комментарий
17.12.2021 15:05 Ответить
Самый большой привет сторонникам клоуна от кучмистов!
показать весь комментарий
18.12.2021 00:02 Ответить
Как говорил януковощ "терпила должен терпеть, потому что он терпила!"
Зелохи, это он про вас говорил)))
показать весь комментарий
17.12.2021 20:01 Ответить
Страница 3 из 3
 
 