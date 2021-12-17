РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17860 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины Агрессия России против Украины Санкции против России Война
3 679 36
вторжение (497) Россия (91279) санкции (10620) Кулеба Дмитрий (2636)

В случае военного вторжения РФ в Украину против нее будут введены наиболее жесткие и беспрецедентные санкции, - Кулеба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В случае военного вторжения России в Украину против нее будут введены наиболее жесткие и беспрецедентные санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Давайте четко скажем. В ЕС есть консенсус, в частности, его поддерживают Германия, Франция и другие страны, что в случае военного вторжения России в Украину, новой волны вторжения против нее, будут введены наиболее жесткие и беспрецедентные санкции. Вопрос лишь в том, доносить ли к сведению России полный перечень этих последствий, или все же сохранять возможность для диалога с ней на этом этапе. Но дискуссии о том, наказывать Россию или не наказывать в случае агрессии против Украины, – нет. Однозначно наказывать! В этом отношении полное понимание", - заявил Кулеба в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг вечером.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза к применению меры пресечения в отношении России до наступления возможной эскалации на Донбассе.

Читайте также: Позиция стран G7 относительно реагирования на возможное вторжение РФ в Украину едина. Мероприятия могут быть реализованы очень быстро, - Госдеп США
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Россия к этому готова, как и к выражению возмущения, взволнованности, озабоченности. Вторая Мировая война Европу НИЧЕМУ не научила.
показать весь комментарий
17.12.2021 09:17
+5
Це ще невідомо. Погрожували мокшам завжди - санкції, заборони..
Але ж найбільша для них загроза має бути тут, в Україні, а її нема, бо є ви.
показать весь комментарий
17.12.2021 08:33
+4
Поки сонце зійде, роса очі виїсть. Свою обороноздатність треба зміцнювати, щоб не було бажання комусь нападати, а не сподіватися на "доброго дядю".
показать весь комментарий
17.12.2021 08:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ще невідомо. Погрожували мокшам завжди - санкції, заборони..
Але ж найбільша для них загроза має бути тут, в Україні, а її нема, бо є ви.
показать весь комментарий
17.12.2021 08:33 Ответить
"...пока всє ржут, оні тіхо лєзут"

Чи можна уявити собі відкриття в Україні 2021 року приватної школи, що фінансується Газпромом, чи приватного університету, створеного підсанкційним Мейл.ру?

В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною - це неможливо в принципі.

Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані Газпромом, численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.

Компанії відкривають "українські" філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.

У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.

І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.

У головах їхніх же студентів опиниться те, що захоче російська державна пропагандистська машина. На восьмому році війни було б комічно серйозно говорити про незалежність російських компаній від уряду. Особливо, якщо вони належать корпорації, контрольним пакетом якої володіє держава.

Прямій військовій російській агресії завжди передує гібридна війна: спроба встановити контроль над інфосферою, економікою та культурою противника. - Іван Примаченко https://gazeta.ua/blog/56261/rosijski-osvitni-kompaniyi-zahoplyuyut-***********-rinok
показать весь комментарий
17.12.2021 09:24 Ответить
Росейцам санкции до лампочки. Если надумают напасть, их ничто не остановит.
показать весь комментарий
17.12.2021 08:39 Ответить
У зєбланів немає способів переконати цивілізований світ у тому, що вони реальна українська влада, а не злочинне угрупування під патронатом олігарха.
показать весь комментарий
17.12.2021 08:42 Ответить
Поки сонце зійде, роса очі виїсть. Свою обороноздатність треба зміцнювати, щоб не було бажання комусь нападати, а не сподіватися на "доброго дядю".
показать весь комментарий
17.12.2021 08:46 Ответить
А що буде в разі вторгнення інопланетян?
показать весь комментарий
17.12.2021 08:48 Ответить
Вже восьмий рік триває вторгнення.
показать весь комментарий
17.12.2021 08:50 Ответить
Шо мерцю припарка, херачить будуть нас а вони санкції, наприклад газ щоб раша продавала по 80S.
показать весь комментарий
17.12.2021 09:00 Ответить
Санкции должньі иметь функцию не только наказания агрессора , но и ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ агрессии. Их стоит поєтапно начинать вводить (анонсировать) в случае отсутствия деєскалациии на украинской границе , не дожидаясь самого вторжения . Имхо
показать весь комментарий
17.12.2021 09:06 Ответить
Украина должна подать пример.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:32 Ответить
Украина должна хорошо подготовиться к обороне , єто важнее . Ведь страньі НАТО пока не готовьі оказать военную поддержку в отражении российской агрессии.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:36 Ответить
Россия к этому готова, как и к выражению возмущения, взволнованности, озабоченности. Вторая Мировая война Европу НИЧЕМУ не научила.
показать весь комментарий
17.12.2021 09:17 Ответить
Ага. Щас ...
"Отключение от SWIFT" Наверное было бы больно, если бы РФ заранее об этом варианте не предупредили пару лет назад. И за это время РФ вполне к этому варианту подготовились. Со SWIFT деньги перечислялись в течение часа, а без него будут перечисляться в течение суток. Смертельно? - Нет. Больно? - Нет. Просто неудобно.
"Заморозка СП-2". Обращает на себя хитрожопая формулировочка "заморозка". Не расторжение всех договоров. Не аннулирование разрешений на прокладку и эксплуатацию. Не демонтаж. ЗАМОРОЗКА. Как в том анекдоте: Чувствую что меня имеют. Не пойму как ...
Кроме того. Газпром прекрасно работал и без СП-2. Для него это просто будет означать лишние 1,5 млрд.$/год за транзит через Украину. Что для бюджета РФ - капля в море.

"Жестокие и беспрецедентные санкции" говорите ... Ню, ню.
показать весь комментарий
17.12.2021 09:27 Ответить
Makeeva Maria

RT DE не имеет прав на вещание в Германии, заявил немецкий надзорный орган

8 утра по Берлину - RT объявляет, что открыли вещание на немецком языке (Мария Захарова лично едет поздравлять, злорадство и ликование). 10:30 по Берлину - YouTube закрыл новый аккаунт RT Deutschland. Это примерно как молотком по выскакивающим головам.

Короче, не только youtube, но и с сербскими спутниками у RT ничего не выйдет. Местный медиа watchdog Medienanstalt Berlin-Brandenburg заявил ОстВест, что не считает наличие сербской лицензии на вещание достаточным основанием для трансляции RT De в Германии.
показать весь комментарий
17.12.2021 09:28 Ответить
RT DE не имеет прав на вещание в Германии, заявил немецкий надзорный орган...у Лаврова ответили не будет RT DE и сериала "Сваты", отключим газ
показать весь комментарий
17.12.2021 09:36 Ответить
Не , пусть вещают на сербском язьіке , Германия не возражает . И Расее нечего будет возразить !
показать весь комментарий
17.12.2021 10:38 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 09:29 Ответить

Извините что я повторяюсь, но Америка и Англия видят ,что деньги идут на дороги ,а не на Армию и пока только сожалеют, сожалеют и будут готовы когда юго восток Украины отойдёт Московии
показать весь комментарий
17.12.2021 09:32 Ответить
В случае военного вторжения России в Украину против нее будут введены наиболее жесткие и беспрецедентные санкции - Кулеба.
Кулеба ці кляті кацапськи собаки вже давно напали і вторглись, ще в 2014 році!!!!!
Чи це цензор так подає????
Ви хоч заголовки правильно писати колись навчетесь?
показать весь комментарий
17.12.2021 09:37 Ответить
15 декабря в Украину прибыл военно-транспортный самолет из США,на борту была большая партия Джавелинов и боезапаса к ним... Зрада Здрадная капець...Крысы мазлойные...подключите Ольгу ********* она любит такие приятные новости...
показать весь комментарий
17.12.2021 09:41 Ответить
Это поможет воскресить убитых и вылечить раненых? политика политикой, в погибать будут жители страны, и никто из захватчиков не будет различать вы за Украину или вы за пу..., так ВСЕ украинцы для них враги
показать весь комментарий
17.12.2021 09:44 Ответить
Есть такая профессия Родину защищать... а не бегать на концерты 95 -го говноквартала...
показать весь комментарий
17.12.2021 09:49 Ответить
Целью Кремля является установление контроля над Украиной , а не ее разрушение , поєтому без огромной армии вторжения не обойтись. А такой армии Расея не имеет .
показать весь комментарий
17.12.2021 10:40 Ответить
В Ирак не вводились войска коалиции ? Да и российское вооружение и близко не сравнится с "умньіми" системами Пентагона . Глупость написали , имхо
показать весь комментарий
17.12.2021 11:44 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 09:59 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 10:01 Ответить
будут введены/ Кулеба: Россия дважды подумает/ Кремль заплатит высокую цену / Президент РФ покается за преступления против Украины, - Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба./Кулеба голосит, блажит и пророчит. Вместо того чтобы растолковать главнокомандующему уклонистов -пианистов-комиков в кипе Почему мы не в НАТО.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:01 Ответить
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:03 Ответить
У кацапів є одне хороше прислів'я - на Бога надейся а сам нє плошай .! Судячи з дій недовлади , вони роблять якраз навпаки . Майже ніяких конкретних дій , в напрямку зміцнення безпеки і оборони , влада не робить . Сидять лише , чекають і надіються на західні санкції . Звісно , можна припустити що нам всього не розказують , і війська все ж готуються до відбиття атаки , але от , що до територіальної оборони , то ніяких зрушень тут не видно . Нема ні навчань , ні зборів , нічого нема . От що робити цивільним , які готові взяти зброю в руки , в разі чого .? Де її брати , як діяти , хто буде координувати дії добробатів , партизанів . ? Нічого не зрозуміло . .
показать весь комментарий
17.12.2021 10:36 Ответить
Очевидно, мова про офіційне вторгнення РФ -так офіційного не буде. Залишається Донбас з їхтамнєтами, є Придністров'я, Білорусія. Поки ЕС збереться, розбереться хто почав, переконають всіх що вже пора, домовляться що вводити вже а що вводити після нападу на ЕС, утвердять, виконають... Це все та ж глибока стурбованість. Розраховувати можна тільки на свою армію. Добре що озброєнням допомогли.
показать весь комментарий
17.12.2021 13:00 Ответить
Так проти кого будуть санкції?
показать весь комментарий
17.12.2021 14:01 Ответить
Сразу легче стало,успокоил граждан
показать весь комментарий
17.12.2021 15:13 Ответить
 
 