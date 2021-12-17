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Зеленский с супругой и Ермаком пришел на концерт "Вечернего квартала": смеялся над шутками о себе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой и главой своего Офиса Андреем Ермаком пришел на запись новогоднего "Вечернего квартала". В некоторых номерах актеры пародировали и самого Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил съемки новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Концерт начался во Дворце "Украина" вечером в четверг. Об этом сообщил телеграмм-канал "КП в Украине", передает Цензор.НЕТ.

Вместе с президентом в первом ряду сидели первая леди Елена Зеленская и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Концерт начался после 20:00 сразу после прибытия главы государства. Зрителям объявили, что в зале сидит президент и началили выступление с номера о нем. Президент и первая леди смеялись, пишет телеграмм-канал Pavlovsky NEWS.

Юрий Великий голосом Зеленского: "Как же я рад снова оказаться в этом зале, сколько зрителей. Давно такого количества людей без плакатов я не видел".

Юрий Ткач: "Интересно, если я расслабляю живот, выстрелившая пуговица будет считаться покушением на президента?"

Елена Кравец: "Значит, Монатику ты заслуженного артиста дал, даже дал Потапу, а нам нет. Может, это какая-то старая обида?"

Голосом Зеленского: "А что если после президентства, лет через семь, снять сериал, как простой президент становится великим артистом в простом юмористическом шоу и спасает его от краха?"

Отмечается, что пропускали на концерт, как всегда, паспорта не проверяли, дополнительных мер безопасности не было. На концерте выступали Монатик, София Ротару и Тина Кароль. Это был второй съемочный день. В среду на концерте новогоднего "Вечернего квартала" российская группа "Мумий тролль" спела в дуэте с Надеждой Дорофеевой и Иваном Дорном.

Зеленский с супругой и Ермаком пришел на концерт Вечернего квартала: смеялся над шутками о себе 01
Зеленский с супругой и Ермаком пришел на концерт Вечернего квартала: смеялся над шутками о себе 02
Зеленский с супругой и Ермаком пришел на концерт Вечернего квартала: смеялся над шутками о себе 03
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Топ комментарии
+107
До чого ж бридкі пики....
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17.12.2021 08:41
+86
Пир во время чумы. Он и ещё такой же зал моральных уродов.
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17.12.2021 08:42
+83
Чета зеленских: зеля, ленка и Елдак
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17.12.2021 08:43
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Страница 3 из 3
про себя-любимого шутки ниже плинтуса не сочиняет...только милые, беззлобные....а где ж шутки на тему Ермака который по факту им управляет? где шутки про вертолет МЧС на днюху Ермака?? где шутки на тему посаженых не за что Антоненко/Кузьменко/Дугарь, отсидевших в сизо пару лет? Как там насчет шуток кортежа зенелоха который уже длинеее чем у овоща был? а должен был вроде ездить на велосипеде...как насчет шуток о отдыхе 7 раз в год?? Буковель/Оман/Турция итд?
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17.12.2021 16:03 Ответить
в стране бардак, зашквар за зашкваром, провалина вакцинация, закупки оборонпрома, отопительный сезон, разворован бюджет, задолженности по пенсиям, зарплатам и т.д а это малоПИД,,,роское, енино нарко-Чмо на концерты ходит
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17.12.2021 16:08 Ответить
Ти забув дописати, що в "стране" ще є: ліси, автомобільні дороги і залізниці, міста і села, моря і ріки... і придурки на кшталт тебе.
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17.12.2021 16:16 Ответить
Дегенерат ЗЕБильный!!! на границе 150тыс армия козломордых, а твой засцанный нарик ржет с себя любимого и когда тебя кикол под жопу выкинут на Х,,й из хаты "моторола" ты закукарекаешь по другому...
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17.12.2021 16:31 Ответить
Ти , напевне один з тих, кого у нас доволі багато... Якщо стільки козломордих стоїть на кордоні, кидай бавитися клавіатурою, бери косу(вила) і прямуй до їм назустріч. А не займайся словоблуддям.
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17.12.2021 16:42 Ответить
Кикол!!! вытащи Хер люськи арестович из пасти и не пытайся блеснуть тем, чего у тебя быть не может...
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17.12.2021 17:58 Ответить
Вот ты блещешь тем, что у тебя есть.
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17.12.2021 20:02 Ответить
Молодець, якщо сміявся із жартів над собою!
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17.12.2021 16:10 Ответить
Не буду я дивитися це відео, дякую...
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17.12.2021 16:16 Ответить
И шо это кто то ещё смотрит???
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17.12.2021 16:19 Ответить
Интересно, а в койку с женой оно тоже Дерьмака берет?
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17.12.2021 16:30 Ответить
Да и не только его одного...
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17.12.2021 18:16 Ответить
А його похорони там показували?
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17.12.2021 16:50 Ответить
Прочитал: Зеленский с супругой Ермаком...
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17.12.2021 17:13 Ответить
"Зеленский с супругой и Ермаком пришел..." Источник: https://censor.net/ru/v3305735


Неправильный заголовок, должно быть:
ермак со своим песиком и его ******...
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17.12.2021 17:19 Ответить
Тьху,пля... Гидко дивитись.
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17.12.2021 17:35 Ответить
Смеялся с себя и хорошо.
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17.12.2021 17:45 Ответить
Где жена Ермака? Почему не пришло?
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17.12.2021 17:54 Ответить
Ссаныч делал пародии на президентов.. Теперь он сам президент-пародия ..
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17.12.2021 17:55 Ответить
Кому что, а вот клоуну, лишь бы хихоньки, да хахоньки, на другое он больше не способен. Кто на что учился.
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17.12.2021 18:22 Ответить
Сьогодні на фронті один загиблий і один ранений...а цим манкуртам подавай ржаку. Ненавиджу цю зелену плісняву. В них не має ні чого св'ятого.
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17.12.2021 18:41 Ответить
от андон
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17.12.2021 20:24 Ответить
От там державного зрадника і ліквідувати треба було
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17.12.2021 20:47 Ответить
Бывший министр здравоохранения сегодня рассказал - "Весь зал без защитных масок. Какое потом Зеленский будет иметь моральное право что либо говорить про Ковид. А после концерта резко подскачет уровень заболевания в Киеве".
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17.12.2021 20:55 Ответить
Зеленский женат на Ермаке, Ленка для прикрытия. Так же как Буданов женат на Гогиашвили. Лично я абсолютно не против ЛГБТ, но нужно об этом честно заявлять. Неиспользовать женщин как прикрытие.
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17.12.2021 20:55 Ответить
дійсно.. вже й на "власний" квартал без свого "президента" не може прийти
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17.12.2021 23:08 Ответить
под боком армия парашки, топливо не закуплено, уголь не закуплен... а оно сидит ржот
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17.12.2021 20:57 Ответить
А на фронті воїн загинув...
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17.12.2021 21:21 Ответить
як на мене то йому вже не дуже смішно, почав усвідомлювати що це тупо....
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17.12.2021 23:06 Ответить
а чё, жизнь удалась
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18.12.2021 00:05 Ответить
малороси сміялись...
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18.12.2021 00:38 Ответить
Сегодня одного защитника Украины убили, а второго ранили. А у зеленой твари праздник. 73%, это на вашей совести.
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18.12.2021 00:41 Ответить
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18.12.2021 01:02 Ответить
не сурьйозно - зовсім.
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18.12.2021 01:15 Ответить
Мед, гімно і гвозді...
П..да близенько
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18.12.2021 04:26 Ответить
а текст "жартів" був узгоджений зі ЗЕрмаком? Бо ж раніше завжди узгоджували!
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18.12.2021 04:55 Ответить
Два хитрожопых и их профура. Зебильная семья. Ну, типа шведской...
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18.12.2021 07:28 Ответить
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