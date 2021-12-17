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Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В кулуарах Верховной Рады Kyiv Symphony Orchestra под руководством Ивана Стецкого исполняет камерный концерт.

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".

Заседание Верховной Рады начнется в 10:00, но народные депутаты, которые уже пришли в парламент, выходят послушать музыку и снимают оркестр на телефоны. Оркестр должен исполнить "Щедрик" Николая Леонтовича в обработке Маршала Файна и Вторую симфонию Максима Березовского.

Сегодня народные депутаты в последний раз в этом году собираются в сессионном зале на очередное пленарное заседание. Следующее пленарное заседание состоится 25 января.

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Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 01
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 02
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 03
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 04
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 05
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 06
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 07
Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр 08

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
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17.12.2021 09:54
+14
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17.12.2021 10:01
+10
Илита , **** !
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17.12.2021 09:56
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Пир во время чумы.
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17.12.2021 09:52 Ответить
а балерини в лебединому пуху будуть?
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17.12.2021 13:01 Ответить
Невже Фридерик Шопен.Траурный марш
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17.12.2021 09:53 Ответить
По пыне, чи по всем врагам Украины?
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17.12.2021 09:58 Ответить
По партії ЗЕ
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17.12.2021 14:04 Ответить
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17.12.2021 09:54 Ответить
I оце вони , таким куштрубатеньким , таким миршавим, хочуть задовольнити всi своi потребы та й награвати головну партитуру... Ойц, блин горелый, смотрел вчера по TV, как наше от горшка два вершка шо-та рядом з поважною , навiть наи зрiст , людиною гундосило в микрофон... Ой да, смiх i срамовисько , якого свiт ще не бачив, з таким оурчиком , похлеще чем с о шлепером...
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17.12.2021 10:06 Ответить
Илита , **** !
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17.12.2021 09:56 Ответить
Верховна рада якесь сакральне місце ? Всі без масок .Мабуть дух "зеленого" парламентаризму антибактеріальний )
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17.12.2021 09:56 Ответить
А сватов будут крутить ?
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17.12.2021 09:58 Ответить
камерный концерт депутаны должны слушать в своих камерах, а не в кулуарах.
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17.12.2021 09:58 Ответить
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17.12.2021 10:01 Ответить
жидокацапська наволоч...
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17.12.2021 10:13 Ответить
"Какой типаж, какой типаж..."
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17.12.2021 10:14 Ответить
Чур мене.
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17.12.2021 10:42 Ответить
Турборежим заканчивается...следущий концерт Лебединое озеро...
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17.12.2021 10:06 Ответить
настраивает на мажорное настроение
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17.12.2021 10:10 Ответить
Пхи... А як на мене, дык, настраивает на завершающе доминант септаккордный настрiй, Спасибки , шо натякнули на тему...
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17.12.2021 10:17 Ответить
Уработались скотыняки. Разьедется скоро шобла по Мальдивам и Европе отдыхать.
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17.12.2021 10:13 Ответить
А бухло и закуска уже расставлены в зале заседаний?
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17.12.2021 10:14 Ответить
А что за праздник у этих тварей?
За деньги людей себе там концерт устроили, мразота
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17.12.2021 10:14 Ответить
Уинстон Черчилль победивший нацизм в 1945 году ценой огромнеших усилий сказал примерно так...
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17.12.2021 10:15 Ответить
Ну, я думаю, шо вы мали на увазi заявление полоумного о госперевороте и реакцию пчелок-робiтниць...
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17.12.2021 10:20 Ответить
Народ до чорненької відноситься
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17.12.2021 11:12 Ответить
Зеленые гниды развлекаются наплевав на все насущные проблемы Украины, счас поедут тратить все что нажрали с корыта, с наших отчисленных вовремя в полной мере налогов
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17.12.2021 10:17 Ответить
Жаль не похоронную музыку. Таких до***бов в раде еще небыло
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17.12.2021 10:17 Ответить
От себя добавлю,если бы не Уинстон Черчилль,то вряд ли бы нациз был бы разгромлен....самый умный политик за всю историю человечества...
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17.12.2021 10:17 Ответить
Полтора месяца скуки, некому будет веселить народ.
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17.12.2021 10:18 Ответить
Симфонічному оркестру хвала!
Слугам жидокацапів ганьба!
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17.12.2021 10:18 Ответить
Добре було б, щоб цьому скликання Ради той орке тр зіграв Реквієм.
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17.12.2021 10:20 Ответить
нормально?
а только 17 декабря - нормальным еще 2 недели работать до нового года
и три недели после (до 24 января когда слуги начнут подтягиваться в сессионный зал...такие загорелые на океанских пляжах и задумчивые про судьбинушку народную)
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17.12.2021 10:21 Ответить
Чомусь згадався Титанік. Там теж грав оркестр...
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17.12.2021 10:23 Ответить
За чей счёт банкет, ***
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17.12.2021 10:25 Ответить
Чесслово, я оуеваю с этих слуг народа... Им уже мастя пошла, мол, сею-вею, посеваю, налывайте бо сiдаю... а вы о какой-то мелочевке этих нуворышей , заэкскрементированные эгсы, спрашивать... ХЕХ...
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17.12.2021 10:29 Ответить
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17.12.2021 10:27 Ответить
Тю, да им и трогать бедных не нужно, сами отдадут... Вон как с тыщей от Вавы, Ковидная тыща зависла , пока бедный подает на нее заявку - приносит уже проценты в Привате , поди. Там на миллион заявок по одной гривне тока, не сдирая содрать, - и уже навар.
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17.12.2021 10:33 Ответить
Бабло на Ковиде рубить это скотство чистой воды,другими слова Афера века...
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17.12.2021 10:37 Ответить
Коломойский просто так ничего не делает...
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17.12.2021 10:39 Ответить
Краще б балерін запросили.В зелених чулочках щоб станцювали "Лебедине озеро"😡
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17.12.2021 10:58 Ответить
Грали ось цю мелодію:
https://www.youtube.com/watch?v=KxD-hF_Ix9w
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17.12.2021 11:05 Ответить
Цырковый марш.Выход клоунов.👍👏👏👏
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17.12.2021 11:34 Ответить
За чий рахунок музика? Якби траурна, не задавав би такого питання.
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17.12.2021 11:16 Ответить
Ага,на скрипочці 🤭
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17.12.2021 11:32 Ответить
с его смычком??боюсь что не получится!!
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17.12.2021 11:37 Ответить
Як же класно їм живеться - зарплати супер + конверти, канікули по місяцю і це коли в країні йде війна, музика грає, скоро столи накриють, а в цей час шахтарі голодають, пенсіонери виживають, тепло закінчується, ціни ростуть, коротше кажучи - одна країна, два світи, сумно...
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17.12.2021 11:47 Ответить
Тю, а чё не моргенштерна какого нибудь?
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17.12.2021 11:55 Ответить
Лишняя трата народных денег.
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17.12.2021 14:54 Ответить
В кулуарах Верховної Ради Kyiv Symphony Orchestra під керівництвом Івана Стецького виконує камерний концерт. Джерело: https://censor.net/ua/v3305746


І під Щєлкунчіка Чайковсього Слуги уродів йдуть на канікули щоб віддихати без "табу"

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17.12.2021 16:37 Ответить
В это время мы с ФОП стояли на улице под дождем....,а за наши деньги это свора наслаждалась оркестром....
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17.12.2021 21:52 Ответить
 
 