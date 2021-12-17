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Последнее в этом году пленарное заседание Рады: в кулуарах играет симфонический оркестр. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В кулуарах Верховной Рады Kyiv Symphony Orchestra под руководством Ивана Стецкого исполняет камерный концерт.
Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".
Заседание Верховной Рады начнется в 10:00, но народные депутаты, которые уже пришли в парламент, выходят послушать музыку и снимают оркестр на телефоны. Оркестр должен исполнить "Щедрик" Николая Леонтовича в обработке Маршала Файна и Вторую симфонию Максима Березовского.
Сегодня народные депутаты в последний раз в этом году собираются в сессионном зале на очередное пленарное заседание. Следующее пленарное заседание состоится 25 января.
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+19 Ksenia VB
показать весь комментарий17.12.2021 09:54
+14 Вольный Каменьщик
показать весь комментарий17.12.2021 10:01
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показать весь комментарий17.12.2021 09:56
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За деньги людей себе там концерт устроили, мразота
Слугам жидокацапів ганьба!
а только 17 декабря - нормальным еще 2 недели работать до нового года
и три недели после (до 24 января когда слуги начнут подтягиваться в сессионный зал...такие загорелые на океанских пляжах и задумчивые про судьбинушку народную)
https://www.youtube.com/watch?v=KxD-hF_Ix9w
І під Щєлкунчіка Чайковсього Слуги уродів йдуть на канікули щоб віддихати без "табу"