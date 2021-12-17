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Контракты на поставку вакцин против COVID-19 для третьей прививки подписаны, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что Украина готова к бустерной дозе вакцины, но ее проведение еще не актуально.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Глава Минздрава напомнил, что бустерная доза вакцины защищает конкретного человека дополнительно. Именно поэтому с понедельника, 13 декабря, была разрешена дополнительная доза для "иммунокомпроментированных людей", то есть людей с пониженным иммунитетом.

"Мы хотим защитить всех людей – хотя бы 70%. Сегодня у нас вакцинированных взрослых людей (старше 18 лет) – 40%. Наша цель – 70%", - напомнил Ляшко.

Однако он заверил, что бустерная доза для всех украинцев обязательно будет.

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"Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы. Мы законтрактовали вакцину Pfizer на следующий год 25 млн доз, на 2023 год - еще 25 млн доз", - сказал глава Минздрава.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
бабло пфайзера пабіділо здоровий глузд.
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17.12.2021 10:13
+5
Контракты подписаны...оффшоры подготовлены...откаты потекли...
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17.12.2021 10:15
+5
один раз на все життя вакцинували ще в совку, а тепер гейтси і ротшільди будуть вас вакцинувати по 3-4рази кожен рік. до тих пір поки ви не перетворитесь в рослину без власного імунітету і з кучою хвороб.
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17.12.2021 10:30
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на 2023 рік - ще 25 млн доз
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17.12.2021 10:12 Ответить
Все, що ви хотіли знати про вакцинацію, але боялись запитати:

https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
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17.12.2021 10:37 Ответить
Будемо сподіватися, що вакцинувати прийдеться лише один раз на рік.
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17.12.2021 10:13 Ответить
один раз на все життя вакцинували ще в совку, а тепер гейтси і ротшільди будуть вас вакцинувати по 3-4рази кожен рік. до тих пір поки ви не перетворитесь в рослину без власного імунітету і з кучою хвороб.
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17.12.2021 10:30 Ответить
Лол. Гейтсы, ротшильды.. Залайканый такими же ботами. Платят за лайки? И для сведения- при совке, чтоб ты знал, велась карта прививок, спроси у своей мамки, если не родила тебя в 14 в постсовке под пермью. И посмотри сколько их там и сколько раз их повторяли.
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17.12.2021 15:12 Ответить
пшел к **. матери. чьмо ...баное.
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17.12.2021 18:40 Ответить
Этот бот сломался, несите другого. Этому подложите асбест под жопу, а то табурет пропалит
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18.12.2021 09:39 Ответить
бабло пфайзера пабіділо здоровий глузд.
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17.12.2021 10:13 Ответить
Контракты подписаны...оффшоры подготовлены...откаты потекли...
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17.12.2021 10:15 Ответить
От же ж мерзота; але чому вся правоохоронна система самоусунулася від арешту цього Ляшка, Шмигаля та лохдауна з усією його свитою? Ви хочете аби 2/3 народу поставало каліками? Ви, високосидячі, повинні розуміти, що наслідки будуть і в дітях, і онуках - до 4-го покоління! Це ж генно-модфікуючі людину дослідні препарати!!! Якщо ви не зробите вштрикування в своїх дітей, то потім ваша дитина може одружитися на вштрикнутій особі і ви матимете хронічно хворих онуків, можливо навіть інвалідів від нароодження.
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17.12.2021 10:21 Ответить
Правоохоронна система вона по-перше вже давно усунулася від виконання своїх прямих обовязків, а по друге це елементарні бюджетніки, слуги системи, якою б вона не була, тому можна сказати, що вони не усунулися, а вони в темі, приймають участь і грають свою роль.
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17.12.2021 10:25 Ответить
Ляшко напоминает Манджосова. Тот ещё украинец.
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17.12.2021 11:08 Ответить
Манжосов??!! То ты сильно завернул. Будь попроще, пиши про масонов и изменение ДНК. Такие посты больше лайкаются. Мож на мивину седня заработаешь
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17.12.2021 15:19 Ответить
Генна модифікація. Омг. Це вже навіть не смішно. Да давай вже про гадзилу с колайдера, давненько не було
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17.12.2021 15:15 Ответить
ГМО у кожну хату!
Дайош Халка в кожен під'їзд
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18.12.2021 22:57 Ответить
Ублюдок цей є, а про степанова ублюдка ви вже напевне і забули, а вони свою справу роблять далі. Інтернет, ЗМІ, продажні чиновники та дебільне населення прекрасні інструменти для проведення "пандемій".
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17.12.2021 10:22 Ответить
В 1996 году компания Pfizer назначила экспериментальный препарат в рамках клинических испытаний 200 детям в Нигерии, не сообщив родителям, что их дети являются объектами эксперимента. 11 детей умерли, многие другие пострадали от побочных эффектов.
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17.12.2021 10:27 Ответить
З 32 вакцин, розроблених Пфайзером не було жодної відносно бездоганної - всі з великими побічними діями.
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17.12.2021 10:35 Ответить
Рукожопы, сэр !
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17.12.2021 11:07 Ответить
Наприклад? Чи ляпнув у калюжу і задоволений?
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17.12.2021 15:22 Ответить
Копай глубже. Пфайзер сотудничал с аненербе с 1939. Вместе с фашистами проводили эксперементы над людьми)
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17.12.2021 15:24 Ответить
Цікаво, через кілька років почнеться викриття проекту "Пандемія"? Через 5, 10, 20?
Структури на зразок "Вікілікс", "Анонімус" теж ніхто не відміняв ..
Думаю, може покоління ще встигне побачити голівудські блокбастери про початок пандемії, на зразок тих, які Голівуд вже почав знімати про російсько-українську війну...
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17.12.2021 10:35 Ответить
Напевне почнеться нова пандемія швидше ніж викриття організаторів цієї.
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17.12.2021 10:38 Ответить
Аби щось подібне побачити, треба обрати на посаду президента, а також і до ВР, представників народу, які відстоюють закони і Конституцію. Але тут їх називають "антиваксерами" і затирають будь-яку інформацію про цих провідників. ЦЕНЗОР теж в темі з олігархатом - на чиїсь гроші таки має існувати...
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17.12.2021 10:39 Ответить
Я мав на увазі викриття проекту у планетарному масштабі. Ясна річ, з України викриття не почнеться.

Цікаво, чи триватиме цей проект після 2924 році?
Справа в тому, що 2024 році - вибори навого голови ВОЗ
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17.12.2021 11:28 Ответить
Ждите страшилок в СМИ, скоро на всех мировых экранах!
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17.12.2021 10:37 Ответить
В начале все кричали:"дайте нам пфайзер", теперь как-то по-другому. Вакцина-она потому вакцина, что должна защищать от заражения. Все другое- обман и детский лепет
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17.12.2021 11:00 Ответить
А она от заражения не защищает - она ОБЛЕГЧАЕТ протекание.
С облегчением, ужаленные !
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17.12.2021 11:05 Ответить
Ты хоть принцип действия вакцин изучи. Хотя за копейки умный человек врядли будет ботом работать
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17.12.2021 14:26 Ответить
УРАААА!!
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17.12.2021 11:04 Ответить
 
 