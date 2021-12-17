Контракты на поставку вакцин против COVID-19 для третьей прививки подписаны, - Ляшко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что Украина готова к бустерной дозе вакцины, но ее проведение еще не актуально.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Глава Минздрава напомнил, что бустерная доза вакцины защищает конкретного человека дополнительно. Именно поэтому с понедельника, 13 декабря, была разрешена дополнительная доза для "иммунокомпроментированных людей", то есть людей с пониженным иммунитетом.
"Мы хотим защитить всех людей – хотя бы 70%. Сегодня у нас вакцинированных взрослых людей (старше 18 лет) – 40%. Наша цель – 70%", - напомнил Ляшко.
Однако он заверил, что бустерная доза для всех украинцев обязательно будет.
"Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы. Мы законтрактовали вакцину Pfizer на следующий год 25 млн доз, на 2023 год - еще 25 млн доз", - сказал глава Минздрава.
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Дайош Халка в кожен під'їзд
Структури на зразок "Вікілікс", "Анонімус" теж ніхто не відміняв ..
Думаю, може покоління ще встигне побачити голівудські блокбастери про початок пандемії, на зразок тих, які Голівуд вже почав знімати про російсько-українську війну...
Цікаво, чи триватиме цей проект після 2924 році?
Справа в тому, що 2024 році - вибори навого голови ВОЗ
С облегчением, ужаленные !