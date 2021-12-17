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Минздрав закупит еще один препарат против COVID-19 - "Молнупиравир". ВИДЕО

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16 декабря Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение о закупке препарата против коронавируса "Молнупиравир".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида во время брифинга по ситуации с распространением COVID-19.

"Молнупиравир" – это препарат, блокирующий фермент, который необходим вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни. Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: чрезмерный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца", - сообщил он.

Комарида отметил, что препарат "Молнупиравир" выпускают в форме таблеток, поэтому у него нет особых требований хранения и его удобно принимать.

"Мы планируем закупить 300 тысяч курсов и применять его для лечения ковида в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни", - отмети Комарида.

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Он также напомнил, что, несмотря на новые возможности лечения, лучшей защитой от болезни является вакцинация.

Напомним, вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина также подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных COVID-19.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Він також нагадав, що попри нові можливості лікування, найкращим захистом від хвороби є вакцинація. Джерело: https://censor.net/ua/n3305772

це вже звучить як обов'язкова фраза для будь якого спітчу на кшталт "Слава КПСС!" чи "Heil Hitler!"
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17.12.2021 11:22
+5
Чим більше уколених та заляканих тим більше уверуваних в пандемії, так як той хто прийняв активну чи пасивну участь у цьому шабаші, нікоди не буде сумніватися і заперечувати, а буде тільки оправдовувати себе і тих хто це з ним зробив. Психологія приматів. Том 3 сторінка 471 другий абзац. Це сарказм, але в кожному жарті є частина зовсім не про жарти. А чим більше уверуваних, заляканих та бездумних значить ті хто організував цей теракт та злочинний соціальний експеримент прикриють свої дупи і залишуться не те що не покарані, а і не помічені, а значить збудований гарний та надійний фундамент для наступних «пандемій». А вони будуть ще цікавіші…. Не для всіх, а мало для кого. І знайте цей вірус і цю пандемію запустили не для того щоб раби вимерли. Ви не вмрете від так званої "вакцини" і від віруса чи його нового штаму, хіба що дехто вмре від купи хронічних захворювань які він має, віку похилого або від не вчасної та не кваліфікованої медичної допомоги, а для того "пандемію" організували і запустили, щоб рабів баранів постригти і загнати в стойла з яких вони масово почали вилазити і мігрувати. Є ще декілька цілей, які регулює цей злочинний соціальний експеримент але то вам знати не потрібно ви хоча б елементарне зрозуміли.
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17.12.2021 11:50
+3
Чем ты недоволен?? На хорьках то проверили...все в порядке...😀 ничем не хуже вакцин...
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17.12.2021 11:28
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Правила форума Совет форумчан
Мені не надто подобається ось це:
У квітні 2020 року колишній керівник Управління з передових досліджень та розробок біомедичних досліджень США Рік Брайт виступив із заявою, в якій виявив занепокоєння з приводу фінансування подальшого розвитку молнупіравіру у зв'язку з тим, що подібні на молнупіравір за хімічною структурою препарати мають мутагенні властивості (можуть пошкоджувати ДНК).[3] Попередня компанія, яка займалась дослідженням препарату, «Pharmasset», відмовилась від нього. Генеральний директор DRIVE Джордж Пейнтер заперечив ці твердження, зазначивши, що проводились дослідження токсичності молнупіравіру, які надані регуляторним органам США та Великої Британії, які дозволили продовжити дослідження безпеки препарату для людей навесні 2020 року. Також у цей час DRIVE та «Ridgeback Biotherapeutics» заявили, що планують майбутні дослідження безпеки препарату для тварин.[4]
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17.12.2021 11:14 Ответить
так вони й того добиваються - зробити всіх ГМО!
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17.12.2021 11:26 Ответить
Чем ты недоволен?? На хорьках то проверили...все в порядке...😀 ничем не хуже вакцин...
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17.12.2021 11:28 Ответить
И там дальше по тексту еще интереснее...но ты почему то постеснялся это скопировать...

Мутагенные свойства молнупиравира были подтверждены с помощью HPRT-теста на клетках CHO-K1: было показано, что β-D-N 4-гидроксицитидин оказывает мутагенное действие на клетки дозозависимым образом (до 3 мкМ), предположительно, через соответствующую дезоксирибонуклеозидную форму[15].
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17.12.2021 11:30 Ответить
Что поделать, стесняюсь я всю Википедию на Цензор перетаскивать...
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17.12.2021 11:33 Ответить
Він також нагадав, що попри нові можливості лікування, найкращим захистом від хвороби є вакцинація. Джерело: https://censor.net/ua/n3305772

це вже звучить як обов'язкова фраза для будь якого спітчу на кшталт "Слава КПСС!" чи "Heil Hitler!"
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17.12.2021 11:22 Ответить
Вечные болезни человечества так до сих пор и не лечатся, но как только появился новый "кормилец" медицины и властей так прорыв за прорывом, открытие за открытием и болтушки и колёса, а самое главное, правила поведения - ну все для " хворающих". Но "кормилец" так и не уходит, а вечные болезни убивают в тишине.
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17.12.2021 11:31 Ответить
Чим більше уколених та заляканих тим більше уверуваних в пандемії, так як той хто прийняв активну чи пасивну участь у цьому шабаші, нікоди не буде сумніватися і заперечувати, а буде тільки оправдовувати себе і тих хто це з ним зробив. Психологія приматів. Том 3 сторінка 471 другий абзац. Це сарказм, але в кожному жарті є частина зовсім не про жарти. А чим більше уверуваних, заляканих та бездумних значить ті хто організував цей теракт та злочинний соціальний експеримент прикриють свої дупи і залишуться не те що не покарані, а і не помічені, а значить збудований гарний та надійний фундамент для наступних «пандемій». А вони будуть ще цікавіші…. Не для всіх, а мало для кого. І знайте цей вірус і цю пандемію запустили не для того щоб раби вимерли. Ви не вмрете від так званої "вакцини" і від віруса чи його нового штаму, хіба що дехто вмре від купи хронічних захворювань які він має, віку похилого або від не вчасної та не кваліфікованої медичної допомоги, а для того "пандемію" організували і запустили, щоб рабів баранів постригти і загнати в стойла з яких вони масово почали вилазити і мігрувати. Є ще декілька цілей, які регулює цей злочинний соціальний експеримент але то вам знати не потрібно ви хоча б елементарне зрозуміли.
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17.12.2021 11:50 Ответить
Таблетки это совсем другое дело. Глубоко генетику не портят.
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17.12.2021 12:00 Ответить
Ради такого дела, и прикупить не жалко
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17.12.2021 12:01 Ответить
А для когось ця "пандемія" стане найкращими роками його життя...... І дітки забезпечені і внукам вистачить. Баба Юля зараз нігті гризе від заздрощів порівнюючи "пандемію" під час її премєрства з теперішньою.
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17.12.2021 12:12 Ответить
У меня мозг вышибает: мало того что смоделированная ими вирусная мРНК не является вакциной по классике, так они ещё колют людей мРНК по третьему,. ...пятому разу!
Вы что, с ума сошли? Реальную вакцинацию проводят один! раз! В некоторых случаях ревакцинируют только один! раз! В-клеткам, которые начинают гуморальный иммунный ответ=вырабатывают антитела на антиген. А что делают они? Вводят мРНК вируса неизвестно какого, стадия макрофагов отсутствует, эта мРНК в рибосомах валом продуцирует токсичный спайк-белок, который имм система не узнает, и иммунного ответа нет!!! Потому, что нет стадии макрофагов и Т- клеток!!!
То есть токсичный спайк-белок творит в организме, что хочет, а именно - атакует иммунную, и свертывающую систему человека, и нейроны головного мозга!
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17.12.2021 13:15 Ответить
Ти вірусолог, чи імунолог? Більше всього диваний експерт А саме смішно, що ти не знаєш що від грипу вакцинують кожен рік..
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18.12.2021 01:18 Ответить
Сидите в локдаунах и ограничениях, пока нет вакцины или лекарства. Мы не можем рисковать не привитыми - сидите в ограничениях. Ах, уже почти 100% привито? Нет, мы ничего не отменяем, пришел новых штамм и может случиться ужасное. Сказки нанизываются как бусы на нить...
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17.12.2021 13:19 Ответить
Замминистра здравоохранения ??? Рожа быдлана и пропойцы , судя по ублюдочной бородке- фанат Гоги .
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17.12.2021 15:46 Ответить
 
 