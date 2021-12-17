Минздрав закупит еще один препарат против COVID-19 - "Молнупиравир". ВИДЕО
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16 декабря Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение о закупке препарата против коронавируса "Молнупиравир".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида во время брифинга по ситуации с распространением COVID-19.
"Молнупиравир" – это препарат, блокирующий фермент, который необходим вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни. Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: чрезмерный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца", - сообщил он.
Комарида отметил, что препарат "Молнупиравир" выпускают в форме таблеток, поэтому у него нет особых требований хранения и его удобно принимать.
"Мы планируем закупить 300 тысяч курсов и применять его для лечения ковида в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни", - отмети Комарида.
Он также напомнил, что, несмотря на новые возможности лечения, лучшей защитой от болезни является вакцинация.
Напомним, вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина также подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных COVID-19.
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У квітні 2020 року колишній керівник Управління з передових досліджень та розробок біомедичних досліджень США Рік Брайт виступив із заявою, в якій виявив занепокоєння з приводу фінансування подальшого розвитку молнупіравіру у зв'язку з тим, що подібні на молнупіравір за хімічною структурою препарати мають мутагенні властивості (можуть пошкоджувати ДНК).[3] Попередня компанія, яка займалась дослідженням препарату, «Pharmasset», відмовилась від нього. Генеральний директор DRIVE Джордж Пейнтер заперечив ці твердження, зазначивши, що проводились дослідження токсичності молнупіравіру, які надані регуляторним органам США та Великої Британії, які дозволили продовжити дослідження безпеки препарату для людей навесні 2020 року. Також у цей час DRIVE та «Ridgeback Biotherapeutics» заявили, що планують майбутні дослідження безпеки препарату для тварин.[4]
Мутагенные свойства молнупиравира были подтверждены с помощью HPRT-теста на клетках CHO-K1: было показано, что β-D-N 4-гидроксицитидин оказывает мутагенное действие на клетки дозозависимым образом (до 3 мкМ), предположительно, через соответствующую дезоксирибонуклеозидную форму[15].
це вже звучить як обов'язкова фраза для будь якого спітчу на кшталт "Слава КПСС!" чи "Heil Hitler!"
Вы что, с ума сошли? Реальную вакцинацию проводят один! раз! В некоторых случаях ревакцинируют только один! раз! В-клеткам, которые начинают гуморальный иммунный ответ=вырабатывают антитела на антиген. А что делают они? Вводят мРНК вируса неизвестно какого, стадия макрофагов отсутствует, эта мРНК в рибосомах валом продуцирует токсичный спайк-белок, который имм система не узнает, и иммунного ответа нет!!! Потому, что нет стадии макрофагов и Т- клеток!!!
То есть токсичный спайк-белок творит в организме, что хочет, а именно - атакует иммунную, и свертывающую систему человека, и нейроны головного мозга!