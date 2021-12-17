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"Надо отдыхать на нормальных народных курортах – в Египте, в Турции", – Арахамия дал рекомендации коллегам-нардепам на рождественские каникулы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия порекомендовал коллегам из "Слуги народа" отдыхать на рождественские каникулы на "нормальных народных курортах".

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди таких Арахамия назвал курорты Египта и Турции.

Видео PavlovskyNews

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия собирается потратить на отпуск с семьей $5 тыс.
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Топ комментарии
+66
К себе, в Абхазию пердуй, бибизяна мохнатая.
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17.12.2021 12:15
+55
Де цю мавпу знайшли?
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17.12.2021 12:14
+54
Нормальних? Народних? От ****...
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17.12.2021 12:14
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Страница 2 из 2
Пусть едут в один конец все слуги, главное назад не пустить, народ сам справится, без этих самих слуг.
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18.12.2021 06:40 Ответить
А свои курорты слабо организовать.
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18.12.2021 06:41 Ответить
Это в Израиле что-ли?
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19.12.2021 00:53 Ответить
в Карпатах полно курортов.
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20.12.2021 00:10 Ответить
гібон тупорилий
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18.12.2021 08:37 Ответить
Чепухамія не дивує. взагалі.
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18.12.2021 09:43 Ответить
срані говноїди. сподівають, максимум, через пару років, ця мавпа і усе зелене кодло буде відпочивати десь в нормальній народній колонііі.
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18.12.2021 10:02 Ответить
Все менше часу лишається до того часу коли зіллються в екстазі ЗЕтварини і ОПЗЖопці.
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18.12.2021 10:18 Ответить
Правда,Зе нужно так умудриться собрать такое шобло агрохимий,гигишвилий,безмозглых и т д. в одну зебригаду во главе с "найвеличнишем" швондером-Же ,нормальный захочет- не сможет!
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20.12.2021 10:58 Ответить
Какая мерзкая харя у этого маланца.
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18.12.2021 10:48 Ответить
Кирилівка,я радий за тебе
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18.12.2021 11:22 Ответить
Арарюрик с обезьяника
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18.12.2021 13:47 Ответить
Побрейтесь Арахамия и галстук купите!
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18.12.2021 14:15 Ответить
Вірно каже. Нащо дивитись фільми з Марлен Дітріх, коли є "чудова" Любов Орлова?

А якщо коротко, то не вий*буйтесь, а слухайте "Валянки".
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18.12.2021 17:11 Ответить
арахамія - жива тварина
не треба глузувати з цієї істоти - природа її створила.
але чому 73 дупоголових вирішили, що це найкращій з них?!
бо воно розумніше за 73
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18.12.2021 17:17 Ответить
Правельно його Шустер назвав недорозвинутим.
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18.12.2021 17:55 Ответить
Абизяна о себе уже в третьем лице говорит
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18.12.2021 19:45 Ответить
Я звичайно не прихильник арахамії , але от що подумав : маркс, енгельс, лєнін , сталін - всі вони якесь гамно будували , а не камунізм . Рештки лєніна взагалі треба викинути з мавзолею на помойку , а в мавзолей покласти рештки верблюда , бо настоящий камунізм - на єгипетському курорті . Заплатив трошки грошей , прилетів в будь яку пору року і маєш камунізм . Шкода тільки що 7 - 10 чи 14 днів . Літаки цього року літали в Єгипет , як маршрутки . Зубожілий народ рвався в комуністичний рай Шарма і Хургади , де тепле море і все включено .
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19.12.2021 00:36 Ответить
Фу , мерзкая рожа , 💩
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19.12.2021 09:43 Ответить
Иван Шумейко ,у нас очень дорого , мы предпочитаем Кипр, Бухарест , Прагу
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19.12.2021 09:48 Ответить
Чел явно считает что Турция и Египет для быдла. На нем только красного пиджака нет.
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19.12.2021 10:37 Ответить
101 километр для всех желающих видпочити нормально...
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19.12.2021 12:09 Ответить
вывозить деньги из страны, когда у нас такой дикое отрицательное сальдо внешней торговли? ума палата.
сам в гавнотурциях и быдлоегиптах отдыхай
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19.12.2021 12:50 Ответить
Так Агрохімія в цих краінах і відпочиває 😀
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19.12.2021 14:49 Ответить
С такім хлєбалом і без мізків , нада атдихать на абхазії.
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19.12.2021 13:09 Ответить
Заметьте, этот мохнатый обезьян не востребован больше нигде в мире, а в Украине (за счёт украинцев) он - «политический деятель», мне кажется мы сами позволяем зверушкам очень многое
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19.12.2021 19:55 Ответить
сухумская макака намекает, что прибарахлившимся не стоит откровенно светить награбленное и "отдыхать" на Фиджи, на Гавайах и тд
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19.12.2021 15:18 Ответить
.

ця кацапо-кавказська ЗеБiльна мавпа - це просто блювотне на нiжках...
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19.12.2021 16:14 Ответить
Пшел вон, бомжара. на историческую родину. Украинцы долго соображают, но когда разберутся, сколько и чего ты у них накрал, то возмездие малым не покажется...
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19.12.2021 16:50 Ответить
Мля, даже смотреть на эту рожу неприятно….
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19.12.2021 18:51 Ответить
Між іншим, москалі організували прекрасні п'ятизіркові курорти в Абхазії. Чому б вам, пане Арахамія, не махнути на відпочинок туди. Підтримати, так би мовити, історичну батьківщину...
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19.12.2021 18:56 Ответить
Дуже гармоніює зі словами Луценка який щось казав про можливості пересічних українців відпочивати на якихось там островах.
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19.12.2021 19:14 Ответить
А в Авдіївці не хочеш відпочити ? Замінити когось із військових на пару днів ?
Боже-Боже,які вони,блін,кончені на всю голову. Ніщо не цікавить ,окрім відпочинку. Переробилися,*****.........
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19.12.2021 19:49 Ответить
Бабла натирили- чого б і не порозкошувати.
Як народ відпочиває, а як його слуги...
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19.12.2021 19:51 Ответить
Да, собственно, никто в Украине и не сомневается: для депутатов дом родной - это Европа, курорты Египта и Турции. А Украина всего лишь офис по зарабатыванию бабла и получению откатов.
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19.12.2021 19:53 Ответить
Теория Дарвина наоборот, говорящая обезьяна раздает советы космического масштаба
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19.12.2021 21:35 Ответить
Как же хорошо, что с аж с абхазии, страны нонейм завезли нам гарил.
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19.12.2021 22:15 Ответить
Та що там - продав собаку і ти в дамках.

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19.12.2021 23:17 Ответить
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19.12.2021 23:18 Ответить
...скоро, каждый пенс (и не только) сможет попасть в Народные Курорты/ Эдемские сады... это Точно. Благодаря заботе Партии и Правительства
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20.12.2021 04:36 Ответить
интересно - только мне одному этот чел похож на престарелого и сильно потрепанного жизнью Чипполино? небритая физия, голова капелькой и хохолок наверху... я, конечно понимаю, что у партии "слуга какого-то нетутошного народу" это может быть самый "фотогеничный" из всех них чувак, но неужели среди диджеев, свадебных фотографов и тамадей не нашлось более представительного по внешности? с интеллектом там, по-ходу, у всех одинаково, но хоть по внешности? пацанчик изо всех сил хочет выглядеть солидным политиком, но лично меня разбирает неудержимый смех при взгляде на эти потуги
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20.12.2021 09:55 Ответить
А нехилое погоняло Чиполлино… а у спикера - Караба
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20.12.2021 12:23 Ответить
Карабас.
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20.12.2021 12:24 Ответить
На нарах будешь отдыхать ублюдок
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20.12.2021 10:09 Ответить
А людям ты дала мразь возможность заработать на отдых работая в Украине?
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20.12.2021 10:15 Ответить
Зарплата монтажника локальной сети киевстар не более 5-10 тыщ грн ...10 кране редко...в средем около 7...
Можно с такой зарплатой на курорт поехать????
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20.12.2021 10:17 Ответить
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