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"Надо отдыхать на нормальных народных курортах – в Египте, в Турции", – Арахамия дал рекомендации коллегам-нардепам на рождественские каникулы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия порекомендовал коллегам из "Слуги народа" отдыхать на рождественские каникулы на "нормальных народных курортах".
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди таких Арахамия назвал курорты Египта и Турции.
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А якщо коротко, то не вий*буйтесь, а слухайте "Валянки".
не треба глузувати з цієї істоти - природа її створила.
але чому 73 дупоголових вирішили, що це найкращій з них?!
бо воно розумніше за 73
сам в гавнотурциях и быдлоегиптах отдыхай
ця кацапо-кавказська ЗеБiльна мавпа - це просто блювотне на нiжках...
Боже-Боже,які вони,блін,кончені на всю голову. Ніщо не цікавить ,окрім відпочинку. Переробилися,*****.........
Як народ відпочиває, а як його слуги...
Можно с такой зарплатой на курорт поехать????