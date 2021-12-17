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ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

У здания Верховной Рады на ул. Грушевского происходит стычка между митингующими и правоохранителями.

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".

Видео: Цензор.НЕТ

Когда участники акции протеста ФОП хотели пройти по ул. Грушевского, им преградили дорогу правоохранители. ФОПовцы начали зажигать файеры и дудеть в дудки. После чего началась потасовка между митингующими и правоохранителями, которая переросла в драку.

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ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 01
ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 02
ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 03
ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 04
ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 05
ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 06
ФОПы пикетируют Раду: между митингующими и правоохранителями происходят столкновения 07

Фото: Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+38
Цікаво, борються з олігархами, а мітингують ФОПи.
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17.12.2021 12:59
+23
85-90% за Зе. А он іх абманул.
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17.12.2021 13:01
+22
А за кого голосували фопонуті?
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17.12.2021 13:00
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хуженебудет
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17.12.2021 14:27 Ответить
Ничоси! Сметуны объявились!!!
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17.12.2021 14:27 Ответить
весь цивилизованный мир платит налоги и только в Украине 30(!) лет бардак длится! ну так.. будет и НЕвступление в НАТО, ЕС, и еще куда-нибудь...
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17.12.2021 14:28 Ответить
Только Вступление в ЧЁРНУЮЮЮ!!!ДЫРУ НИГЕРА!!!
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17.12.2021 14:31 Ответить
1.Бастуют не фопы ,а владельцы сетей на которых куча фопов.
2. РРО не зло, зло трутни которые поступившее бабло распиливают.
3.Лимиты увеличили итак нормально + вроде еще планируют приподнять, поэтому страшного ничего нет.
4.РРО уже в смарт ввели + бесплатно гос.программы есть, трудностей нет.
5.Штрафы в самом начале минимальны,есть время освоится,меньше чем за маску или прививку (абсурд конечно).
6.Всебудедобре
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17.12.2021 14:31 Ответить
пысы.Те кто в безнале - вообще РРО незаметит.
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17.12.2021 14:32 Ответить
Дурень... Фоп - + продавец -
1. 12 000 товара, ввести все в кассовый аппарат - ошибки точно будут, нет спец чела на это. штраф?
2. В смарте? а выдержит ли система мега увеличение участников? Вечер - отчет - глючит система - штраф?
3. Это - Упрощенка ? точно?
4. Игорь Валерьевичу с марганцевыми рудами - вот ему хорошо - ни копейки не платит!!!
5. Ты дебил зеленый, и у тебя , посмотришь - не будет все добре! Пионер гельмитный...
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18.12.2021 06:58 Ответить
дурень твоя фамилия,ВСЕ РЕАЛЬНЫЕ фопы давно поставили себе терминалы (безнал) , торгуют в нете с зачислением на свой счет (предпринимателя-безнал), доля кеша - минимальна и большенство уже давно поставили кассовые (даже кафешки и мелкие магазы сладостей) . ****** которые застряли в 90х и прокладки сетевиков - нахренспляжа. Уже никто не ведется на галимые причитания по тв.о бедных фопах. Нормальный ФОП даже не заметит это рро, так как заложит все в цену и попытатется увеличить оборот.У среднего фопа на шматье, наценка 50+%,бедненькие не могут терминал поставить, все на физкарту перечисляйте.Только такие дауны как ты против.Весь мир торгует с чеком.
РРО не зло, зло те кто бабло пилит, и такие отсталые биланы как ты
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20.12.2021 09:33 Ответить
Эффект Даннинга-Крюгера - тебе не объяснить все глубину твой редчайшей тупости.
+ ты тут лозунгами валишь как активист-комсомолец, так бравенько уличаешь всех вся... А сам то кто - свадебный фотограф? Или бариста? Может масажист? Или как наркогогишвилия - без образования и ни дня не работал?
Ты вообще не соображаешь что именно ты тут нарыгал, и про что именно я тебе тут написал....... Адьё, дифективный...
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20.12.2021 15:06 Ответить
Ничто так не радует как рваный пердак бота встойло фоповец, плати налоги и ставь рро, или в поляндию на клубнику
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20.12.2021 16:15 Ответить
ты просто копеечная , дешевая тварь с кацапии, ты даже не шаришь про шо тут говорят!
безмозглая шавка, нульовка-бот - это пишет человеку, что долго на форуме! Тупая ты скатина, в тебе нет ничего человеческого...ты просто грязь на ботинках нашей Украинской Истории.
И да , - куда приехать - поговорить с тобой за жизнь?
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24.12.2021 01:27 Ответить
Палал пердак у д.... а пал пердак у ботика, горигори ясно шобынепогасло Куда ты ехать собрался упоротый ? К пеце с зеленью сьездь поцреот затяганый, за жизнь с ними поговори Давай жги исЧо, горит видать у тебя ясно.
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24.12.2021 09:04 Ответить
Ты нульовка, вже все... міняй нік)))))))
чмо. а ты реально себя считаешь - недостижимым? ))))
Ну, как знаешь, чмо... как знаешь...
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27.12.2021 11:15 Ответить
Ну хоть поржом. 🤣 От
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17.12.2021 14:40 Ответить
Андрій Смолій

17 ч. ·



Це якийсь тотальний кабздець.

Поки країна опускається у все більшу яму, Зеленський зі своїм Єрмаком відвідав концерт Кварталу. Наржався досхочу. Обличчя ледь не луснуло. Подивіться на нього…

Газ - мінус.
Економіка - мінус.
Безпека - мінус.
Електроенергія - мінус.
Зовнішні відносини - мінус.
Демократія - мінус.

Зате «квартал» - плюс.
Дом і зРАДА - плюс.
Корупція - плюс.
Путінізація - плюс.

Чим ще зайнятись президенту воюючої країни, якщо не висіти на кварталі та ржати зі всієї країни.
Сміятись над всіма нами. І плювати нам межи очі.

Ось він - головний «достойник» країни. Радіємо і плескаємо…
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17.12.2021 15:02 Ответить
Что избирателей зедебилов ,да же к раде не подпустили? необходимо им выписать по два аппарата,один что бы дома по приколу стоял для тренировки или для броска в любимый сериал сваты и новогодний 95 анал ,для полного веселья.
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17.12.2021 15:05 Ответить
ну точно как в конце 2013 года, шо делала власть 7 лет - уже понятно, а вот шо делали мы? раз опять в той же заднице оказались
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17.12.2021 15:37 Ответить
Вспомни, что ты делал 19 апреля 2019 года... с 2014 по 2019 Украина отбивалась и становилась сильней. а потом - ты на выборах все сделал...
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18.12.2021 07:02 Ответить
а что гоните на фопов они себе зарабатывают их прищучили они бунтуют большинство из вас пашут на предприятиях олигархов и там шелковые все никто не бунтует сразу погонят нахер так что сидите на бутылке и невякайте
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17.12.2021 17:36 Ответить
идите идиоты и еще раз проголосуйте за зебилов,
и будет вам счастье!
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17.12.2021 18:32 Ответить
Всіх фопів яких я знаю до усрачки підтримували Зе)
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20.12.2021 15:45 Ответить
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