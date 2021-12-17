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гендерные проблемы (145) ВСУ (5154) Сампан Ирина (33)

"Женщинам приходится гораздо сильнее доказывать свою способность занять ту или иную должность в армии", - гендерная советница Наталья Калмыкова. ВИДЕО

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Вскоре все юридические ограничения для женщин в армии будут отменены. Речь идет о недоступных сегодня еще некоторых должностях на кораблях, а также связанных с ядовитыми и взрывчатыми веществами. Это не значит, что завтра выстроится очередь из будущих женщин-водолазов. Это значит, что в демократической стране не может быть запрета стать кем-то, только потому, что ты не того пола.

Если в украинской армии женщина сможет строить карьеру наравне с мужчиной, готовы ли сами женщины принимать больше ответственности и зачем Вооруженным силам более 400 гендерных советников.

Обо всем этом – в разговоре с советницей командующего Сухопутными войсками ВСУ по гендерным вопросам Натальей Рыкабаль-Калмыковой.

Материал вышел в рамках программы "Восточный фланг" – совместного проекта Цензор.НЕТ и Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО). (Подается на языке оригинала).

-Я думала, що українське суспільство пройшло вже той рівень дискусії "що проблеми жінок в армії не існує". Але за сім випусків "Східного флангу" я почула і "що жінки не можуть бути льотчицями, бо в них поганий вестибулярний апарат, і яким чином мої спікерки отримали погони, і навіть такі печерні думки, що жінка має тільки народжувати". Давайте розставимо всі крапки над і. Жінка і чоловік в українській армії мають однакові можливості і рівні абсолютно в усьому?

- Ці тези загальносуспільні. А оскільки армія – це шматочок суспільства зі своїми особливостями, то стереотипи досі не зникли, і вони дійсно впливають на прийняття рішень в середині армії, в тому числі і що стосується кар’єрного зростання. Жінкам-військовослужбовицям доводиться набагато сильніше доводити свою спроможність обійняти ту чи іншу посаду. Це не нова історія, і вигадана не в Україні, коли жінку просто не бачать серед кандидатів на посаду. На сьогоднішній день у Збройних силах не впроваджена система рейтингу кар’єрного зросту. Ця система рейтингу передбачає оцінювання військовослужбовця за його фаховими, персональними характеристиками, фізичною підготовкою, тим, як він поводиться з колегами, підлеглими. Нині не існує системи, коли підлеглі могли би оцінити свого командира, лише навпаки. Коли буде система рейтингу, тоді всі військовослужбовці (кандидати на якусь певну посаду) ранжуватимуться (номер один, два, три... ) І коли посада звільняється, той, хто перший у черзі, має її зайняти. Не тому що він комусь подобається чи ні, не тому, що знає когось чи ні, а тому що він найкраще підходить для цієї позиції. І щоб ця система запрацювала, по кожній посаді мають бути прописані критерії і всі військовослужбовці з певною періодичністю мають проходити це оцінювання.

- Чому, на вашу думку, в ЗСУ лише одна генералка, лише дві миротвориці у складі військового контингенту, одна дівчина допущена до Q-курсу ССО, і лише декілька упішних історій жінок на командирських бойових посадах під час війни?

- Тому що ми не так давно почали. Законодавство відкрило для жінок офіцерські бойові ВОСи (військово-облікові спеціальності, - ред.) лише у 2018-му році, і щоб перейти з одного звання в інше, необхідний певний час; позачергове військове звання може бути надане лише двічі. Там, де жінки завжди були предствалені у більшій кількості (навіть до початку війни і активного просування гендерної інтеграції) - це медична служба, служба зв’язків з громадськістю, документообіг - то там жінок більше, і в управлінні також. Але на бойові посади жінки почали заступати лише недавно. Тому нам просто потрібен час, для того, щоб молодші лейтенантки і лейтенантки просто доросли до звань.

Інститут гендерних радників нараховує більше 400 людей, вони призначені при кожному командирі кожного роду і виду ЗСУ. Коли ми говоримо про те, що кількість жінок на певних посадах чи у певному виді зайнятості потрібно збільшувати, ми чуємо закиди від суспільства, що це про квоти, а не про професійність. Що можете на це сказати і як гендерні радники можуть покращити становище жінки в армії?

- гендерна інтеграція, в першу чергу, це зміна свідомості: як ми себе поводимо, як говоримо і мислимо. Радники покликані надавати фахові консультації командиру під час прийняття тих чи інших рішень. В ідеалі, гендерна компонента повинна враховуватися в усіх процесах. Наприклад, бюджетування на рік, де будуть закладатися кошти на форму для жінок, яка буде різних розмірів, на спеціальне обладнання, в тому числі для вагітних, їх одиниці, але вартість партій буде вищою, ніж там де є масовість. Також під час бойових операцій необхідно розуміти, з яким цивільним населенням доведеться взаємодіяти. гендерний радник – це людина, яка має брати участь в усіх процесах підрозділу, підказувати командиру і звертати його увагу. Плюс проводити просвітницьку роботу серед усього особового складу – це друга задача. І третя – це брати участь у розслідуваннях випадків сексуального насильства і домагань, при чому як щодо жінок, так і до чоловіків. гендерний радник – це амбасадор рівних прав і можливостей у підрозділі, він має слідкувати, як дотримуються і права чоловіків. Наприклад, деякі жінки уникають обов’язку ходити в наряди, і якщо жінка не йде в наряд, за неї хтось має це робити. І тоді виходить, що чоловіки перенавантажені цим видом служби. Так, жінки, які мають неповнолітніх дітей на утриманні, не можуть ходити в наряд, але не більше того. Не ходити в наряд, тому що ти жінка, ну... тоді не йди в армію.

- У ЗСУ є декілька гучних випадків сексуального насильства чи домагань. Як гендерні радники бачать вирішення цієї проблеми на етапі попередження, просвітницької роботи, і вже коли це трапилося, яким буде супровід?

- Збройні сили не відрізняються від суспільства. Той самий відсоток схильних до насильства людей, який є в суспільстві, потрапляє і у воєнізовані структури. Потенційно нам необхідно буде перейти до системи відбору у військоматах, коли за певними маркерами можна виявляти цих людей ще до того, як вони підписали контракт, і просто не допускати їх у закриті колективи. На сьогоднішній день ми розробляємо анкетування, щоб провести анонімний скринінг щодо випадків сексуального харасменту в армії. Нам потрібно знати, чи є це у військах і у якій кількості. І потім будемо діяти за розробленим механізмом, над яким працювала громадськість, в тому числі "Невидимий батальйон", Юридична сотня, Жіночий ветеранський рух. Перше – як подати анонімну скаргу, щоб тобі не стало ще гірше, друге – як проводити розслідування. Нам потрібно змінити підходи, тому що розслідування не може проводити кривдник (у більшості зафіксованих випадків жінки скаржаться на домагання від своїх командирів, - ред.). І третя частина – це надання допомоги, психологічної, медичної, юридичної. Цей механізм ми уже презентували, і я сподіваюсь, що його буде затверджено найближчим часом.

- Коли ми говоримо про гендерну рівність в армії, найчастіше наводимо приклад армії Ізраїлю. По-перше, тому що до війська призивають як хлопців, так і дівчат, а по-друге, тому що у них чітко виписані правила щодо зовнішнього вигляду військовослужбовця, аж до кольору лаку для нігтів, з яким чоловік чи жінка може прийти на службу. Чи буде це прописано у статутах ЗСУ і чи готові жінки відмовитися від макіяжу і червоних нігтів на службі?

- Такий механізм розроблятися буде – Кодекс етичної поведінки. Чи готові жінки? Якщо не готові, то не потрібно приходити, власне. Тому що це дійсно вносить дисонанс, негативно впливає на стосунки в колективі, і, відповідно, на боєздатність. Якщо людина прийняла рішення служити в армії, є певні правила, яких потрібно дотримуватися. Коли я вчилася у медичному ВНЗ, нам також треба було мати короткі охайні нігті, тому що ти не підеш до пацієнта з пазурями. Це нормально, це вимога професії.

- В ЗСУ ще є деяка кількість заборонених посад для жінок – на підводних човнах і посади, повязані з отруйними та вибухонебезпечними речовинами. Коли їх знімуть?

- Вони зараз будуть відкриватися. Це питання стоїть на порядку денному, документація готова, тому це вирішиться найближчим часом.

- Як підвищувати лідерство жінок у Збройних силах, і як гендерні радники допоможуть стати цим жінкам більш видимими?

- Три елементи. Перше – це приклад керівників, у тому числі жінок, які обіймають високі або просто вищі посади. Кожна з нас має своїм прикладом показувати, що це можливо. Друге – це навчання жінок на спеціальних тренінгах з лідерства, або в рамках навчання у ВНЗ, в ліцеях. І третя – це звичайно, робота з колективами. Це три компоненти, без яких ми ніяк не просунемося. Ми можемо зайти через військові навчальні заклади, але ми нікуди не дійдемо, якщо лідерство у військах не буде себе інакше поводити. Тому що будь-який випускник приходить у стару культуру і змушений діяти так, як прийнято.

- Скільки часу нам потрібно, щоб побачити жінок на високих посадах у ЗСУ?

- Час переходу з одного звання в інше – дуже чіткий. Якщо у нас зараз жінки на бойових посадах старші лейтенантки, то протягом 10 років вони будуть полковницями, а там трохи пізніше і генералками. В умовах активних бойових дій процеси відбуваються набагато швидше, в тому числі й інтеграція. І якщо жінка в бойових умовах показує себе як лідерка, як бойова одиниця, як посестра, на яку можна покластися, то всі питання до неї про "берегиню" чи "окрасу підрозділу" зникають. Всі бачать, що вона така сама, як вони.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
"Жінам доводиться набагато сильніше доводити" - а що це за аргументи такі? Є фізіологія, проти якої не попреш, от не може більшість жінок витримувати такі ж фізичні навантаження як чоловіки. Кому і що вони мають тоді доводити? Ящику з мінами, який не можуть з місця рухнути, чи міністру оборони, що вони можуть виконувати накази на рівні з чоловіками?
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17.12.2021 13:56
+6
Так вы женщины? Или не?
Если не, то для начала отменить 8 Марта...., а потом ещё много чего!
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17.12.2021 13:43
+6
Є відео за жіночі танкові екіпажі в Ізраїлі. Так от по відео видно, що їм важуо снаряди носити. Ну слабша фізіологічно жінка в більшості випадків. Це так природа створила. Ви що хочете йти проти природи?
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17.12.2021 14:12
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берите пример с корабельных сосен
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17.12.2021 13:43 Ответить
Так вы женщины? Или не?
Если не, то для начала отменить 8 Марта...., а потом ещё много чего!
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17.12.2021 13:43 Ответить
Ні, відміняти ніхто не хоче, хоче тільки додавати...! Статева боротьба вічна. Питання тільки хто в ній перемагає, а цілі у всіх однакові.
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17.12.2021 13:46 Ответить
Ну мужчины же не пытаются рожать! Женщины ничуть не хуже мужчин, а даже намного лучше но они менее приспособлены к """ тяготам армейской службы""" . У меня служили женщины и хотя они были прекрасные люди, но служить с ними ну его нафиг.
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17.12.2021 14:38 Ответить
Як ми бачимо обіймати посади в нас будь-яка мавпа, ішак чи клоун може. Інше питання, яка буде від цього користь та ефективність для суспільства вцілому в стратегічному та еволюційному плані.
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17.12.2021 13:44 Ответить
Главное , не надо им мешать . Дело не в деньгах .
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17.12.2021 13:46 Ответить
И на срочную службу призывать будут?
О каком равенстве тогда можно говорить?
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17.12.2021 13:46 Ответить
Ніякої рівності бути не може.
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17.12.2021 13:54 Ответить
"Жінам доводиться набагато сильніше доводити" - а що це за аргументи такі? Є фізіологія, проти якої не попреш, от не може більшість жінок витримувати такі ж фізичні навантаження як чоловіки. Кому і що вони мають тоді доводити? Ящику з мінами, який не можуть з місця рухнути, чи міністру оборони, що вони можуть виконувати накази на рівні з чоловіками?
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17.12.2021 13:56 Ответить
за****ли своїм гендером...
а саме цікаве "права жінок в більшості випадків захищають ті,які до жінок не мають нічого спільного"
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17.12.2021 14:01 Ответить
Є відео за жіночі танкові екіпажі в Ізраїлі. Так от по відео видно, що їм важуо снаряди носити. Ну слабша фізіологічно жінка в більшості випадків. Це так природа створила. Ви що хочете йти проти природи?
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17.12.2021 14:12 Ответить
Прихильникам солдатів Джейн, читайте і міркуйте: " Війна і жінки: трагічні наслідки для репродуктивного здоров'я"
https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-i-zhinky-trahichni-naslidky-dla-reproduktyvnoho-zdorovia/31508583.html
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17.12.2021 14:15 Ответить
Нашлись идиоты ,которые посадили женщин на вертолет. В результате проблемы с женским здоровьем.
Женщины оно вам надо?
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17.12.2021 14:42 Ответить
Ну значит- всех женщин на срочку, гендерна рівність. В военкоматы и на фронт
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17.12.2021 16:23 Ответить
Пож пулями и минами лазить значит на фронт. а если в плен попадут???? то что тогда?
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17.12.2021 16:25 Ответить
Сама природа создала "гендерне неравнопривие" и куда от того деться? И я не вправе судить всех женщин, но те, с кем доводилось иметь дело по службе, всегда требовали к себе иного отношения. Опять же, не во всем, но... Но придется и создавать условия именно для женщин, опять же нагрузка и на систему обеспечения, ну или женщине придется мириться со своим положением. Даже в той же общей бане где то на полигоне. Или на маршброске справить естественные потребности- убегать куда подальше? И женщины- руководители довольно успешно пользуются фокусом, где покомандовать она начальник, а отвечать за это она- в первую очередь женщина...
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17.12.2021 14:19 Ответить
А через 10 років як "довели" та обійняли посаду ... "пригадують" про харасмент. А як чоловік не повівся на явні провокації і переслідування, кажуть, що він ....
Відповідальність у жінок повинна бути такою, як і у чоловіків!
Жінки 21 сторіччя це не Жінки 20го.
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17.12.2021 14:35 Ответить
За часів совку ця комсомолка працювала б у якомусь ідеологічному відділі КПСС. Зараз отримує гроші за таку само нікому не поирібну діяльність
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17.12.2021 14:41 Ответить
Целый батальон "гендерных радныкив". Деньги некуда деть и заняться не чем? Все проблемы в армии решили, тем более во время войны? А на счёт прав и свобод, складывается впечатление, что скоро белый мужчина 30-50 лет, самый работоспособный, окажется самым бесправным и всем обязанным и задолжавшим
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17.12.2021 14:46 Ответить
А где все эти гендерные советницы по вакансии "грузчик"? Там доказывай свою способность и доказывать... вообще ж беспредел там творится! Мужики, сволочи, все места себе позахапали и все ж молчат!!!

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17.12.2021 14:54 Ответить
А вона сама чи її донька вже попрацювали у шахті? Там теж гендерна нерівність.
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17.12.2021 14:57 Ответить
Харассмент в армии еще никто отменил ,и это главный вызов для женщин.А зависти человеческой-нет предела и стремлению командиров -мужчин обзавестись фаворитками.
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17.12.2021 15:00 Ответить
вместо 10км,двадцатку бегают!вместо одного рюкзака по два тягают
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17.12.2021 15:06 Ответить
Создать отдельный женский батальон и пусть там гендерное право реализуют, а то мы на равне с мужчинами! Тогда давай окоп копай, ДШКМ полную разборку сделай, брёвна привезённые на ВОП разгружай, ресоры в Зилу поменяй, заряди ЗТМ-2, на бригаду поедь продукты получи, - ах блд. тяжело и ты лучше будешь готовить и журналы писать взводному/ротному. Всех в отдельный батальон и комбата им двухстволку.
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17.12.2021 15:13 Ответить
Ого это мужлан неотесанный, что женщин не уважаешь- окопы нам рыть и БК к гаубице таскать ты что за женоненависник такой
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17.12.2021 16:27 Ответить
Толку от них на нулях нет, штатку только занимают, пришла на контракт, личную жизнь устроила, УБД получила и бегом на КСП а то и на ППД, бо на передке страшно, и злой ГСР заставляет быть на уровне с мужчинами а ей хочется что полегче, да посаду повыше, и условия ей особенные бо она девачка, да в магазин поехать каждую неделю, проблемные они. В отдельный батальон всех собрать пусть там воюют.
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17.12.2021 17:50 Ответить
Ага, и возить по частям как батальон (полового) пардон - тылового обеспечения.
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17.12.2021 20:25 Ответить
Цікаво, скільки днів десь в полі у бліндажі, чи навіть палатці, ці радниці проживуть непідмитими, без зміни трусів і бюстгальтерів.
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17.12.2021 16:53 Ответить
Хтось скаже - кому це нах. потрібно? "Кіндер, кічен, кірхен" - діти, кухня церква. Це не завадило Армії Третього Райху бути найефективнішою мілітарною силою всіх часів і віків.
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17.12.2021 17:51 Ответить
100% 👏👏👏
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17.12.2021 17:53 Ответить
Не доразвитым очевиднно весьма сложно конкурировать с нормальными,по этому они и требуют различных плюшек.Вот только что будет с миром в котором место в социальной иерархии занимается не по способностям,а по квотам.
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17.12.2021 20:57 Ответить
 
 