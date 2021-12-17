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Зеленский (16555) сало (23) Слуга народа (2547) Тищенко Николай (288)

"Я генетически настроенный украинец – люблю сало. Зеленский ест сало", - "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы

"Слуга народа" Николай Тищенко рассказал журналистам, что на его новогоднем столе обязательно будет сало.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Тищенко назвал сало пищевым индикатором украинства, а себя – "генетически настроенным украинцем".

"Я очень люблю сало. Больше всего мне нравится первый кусок. Сало на новогоднем столе будет стопроцентно. Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец", - сказал Тищенко.

"Конечно ест. Я знаю. Я замглавы фракции и знаю все", - ответил "слуга" на вопрос о том, ест ли Зеленский сало.

Читайте также: Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте

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Топ комментарии
+32
- Ничего не поделаешь, - серьезно ответил Швейк. - Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я - официальный идиот!
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17.12.2021 14:34
+26
Боже, яке воно дурне !
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17.12.2021 14:23
+25
то сало, которое по 65 грн?
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17.12.2021 14:12
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Тепер,коли всі дізнались що зелена кодла генетично налаштована на сало воно ще більше виросте в ціні...
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17.12.2021 16:59 Ответить
Так уже мінімум 150 ! Ще чуть-чуть і до 250 дійде.
На хвилинку. Україна і сало,яке по *********** ціні.
Жестяк жестяний.
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19.12.2021 21:13 Ответить
Боже, Коля такую херню несёт. Хотя он просто на приколе.
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17.12.2021 17:01 Ответить
Бубочка жрет сало? Так это-же на кошерно, может и удавиться.
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17.12.2021 17:03 Ответить
Налаштований довбойоб запроданець.
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17.12.2021 17:05 Ответить
Ты генетически настроенный идиот
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17.12.2021 17:32 Ответить
Схоже,що це єдина ознака українства, але ніяк патріотизму.
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17.12.2021 17:36 Ответить
Так кожен, *****, москаль любить українське сало.
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17.12.2021 17:37 Ответить
Йдуть на екскурсії із санаторіїв по селам, то на ринках сало, шовдарь та сири купують - оздоравліваются...
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17.12.2021 17:41 Ответить
Коля растёт над собой! По ходу он, вместо слова "генетично" должен был сказать, в духу Хфёдоровича, слово - "генетально"........
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17.12.2021 17:47 Ответить
Дебіл. Це і все,що можна сказати без застосування ненормативної лексики.
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17.12.2021 17:49 Ответить
Карочє, я вам всьо сійчас расскажу! Коля- каклєта хочє внєдріть своїх надувних тьоток! Може йому за цих тьоток хтось відстьобує, а може він їх тупо любіть, але це неважливо. Здорове населення України хоче ,щоб бубачкі з каклєтами були десь поза Україною! Вони тут зайві!
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17.12.2021 18:48 Ответить
Хреново Коля выглядит. Такое впечатление как будто после передоза или сильного будуна.
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17.12.2021 23:46 Ответить
Почему после, во время )))
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18.12.2021 09:22 Ответить
Украинский народ ждёт когда на его новогодний стол подадут баланду.
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18.12.2021 09:05 Ответить
генетично налаштований український неандарталець - тупикова гілка розвитку. помилка природи.
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18.12.2021 10:04 Ответить
Да шо ты такое лепишь, идиот???
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18.12.2021 11:07 Ответить
Я кардинально рекомендую всім тьолкам, які йому дають, зав'язати свої маточні труби на морський вузо
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18.12.2021 18:30 Ответить
І от такі істоти керують європейською державою-ЖАХ!
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18.12.2021 18:57 Ответить
Идиот генетичний.
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18.12.2021 22:56 Ответить
Генетично налаштований ублюдок
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19.12.2021 11:35 Ответить
Звичайно. Коля - котлета.
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19.12.2021 12:05 Ответить
Уже тошнит от этой ассоциации сала с Украиной.НЕМЦЫ ЖРУТ САЛО! У них оно называется шпик.После покушения на Бисмарка, следователь во время допроса боевика Фердинанда Коген-Блинда ел сало, что позволило боевику стянуть у следователя нож и покончить с собой.ВЕНГРЫ ЖРУТ САЛО.Даже породы свиней есть венгерские.Паприка и сало - символы Венгрии.Продолжать можно бесконечно...
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19.12.2021 18:02 Ответить
Та хто б його не жрав, сало-це український продукт. Ну не може він стільки стояти апріорі.
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19.12.2021 21:24 Ответить
Слышь ты генетичный, передай главному, что мы не довольны и будем роптать! Да, так роптать, что выборы вы проиграете с генетичным треском!
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20.12.2021 05:43 Ответить
Тищенко:" Я генетично налаштований Українець"

Колян облонский, твои гены 100% НЕ УКРАИНСКИЕ. Там явно что то подмешали. Залезь на дерево,сам знаешь какое,посмотри на своих потомков..... -очень удивишься.
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20.12.2021 08:31 Ответить
Продаем сало свиное 3 4 см напрямую из Испании

1.45 €/килограмм
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20.12.2021 10:19 Ответить
Дегенерат. Украинцы - это не сало. Причем здесь сало? Можно быть украинцем и не есть сала годами.
Надо отвязывать эти кацапские ассоциации "украинцы - это сало", "беларусы - это картошка",
"европейцы это лгбт".
Зато русские - это ***** пушкин, соль земли и защитники веры православной.
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20.12.2021 10:36 Ответить
генегетический дебил, дополнительно зомбированный козлячей пропагандой.
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20.12.2021 11:34 Ответить
Скорботно що демократію в Україні перетворюють на охлократію особи навіть без уявлення про совість, розумову і етичну культуру мислення під проводом лідера, з не менш вражаючими чеснотами...
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20.12.2021 12:17 Ответить
Говна вам на лопате а не сала
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20.12.2021 12:43 Ответить
А чого Ви цькуєте дебіла?! Він не винен. Його обрали, за нього голосували.
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20.12.2021 15:54 Ответить
Сало українське дуже ********** ці продажні слуги кремля. А Україну не любят зовсім, вона для них повія.
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08.01.2022 08:09 Ответить
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