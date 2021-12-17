Как Гогилашвили прошел спецпроверку: СМИ выясняли, почему СБУ не обратила внимания на возможное российское гражданство замглавы МВД. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Спецпроверка закреплена законом о государственной службе и постановлением Кабмина, а проверять кандидата могут до трех месяцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "5 канала".
"Если посмотреть сейчас на те вопросы, которые дает спецпроверка, то Гогилашвили всем им отвечает. Потому что там нет, например, что Служба безопасности, например, обязана проверить у него двойное гражданство", - объясняет председатель депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова.
Отмечено, что спецпроверку проходят чиновники перед назначением на государственную службу. Речь идет о высоких должностях с повышенным коррупционным риском. Это президент, премьер-министр, министры, их заместители и некоторые другие.
"Привлекают правоохранительные органы, СБУ, полицию, и проверяют это лицо на судимости, на причастность к криминалу. Очевидно, что в условиях агрессии Российской Федерации должны проверять сотрудники департамента контрразведки на какие-то связи с агрессором", - рассказал бывший член аттестационной комиссии при МВД Украины Роман Синицын.
Спецпроверка закреплена законом о государственной службе и постановлением Кабмина. Проверять кандидата могут и до трех месяцев. Служба безопасности, МВД и Минюст следят – чтобы кандидат не солгал о фактах по биографии, проверяют данные об образовании, имуществе. В анкете есть и вопросы о связях с иностранными государствами. Если спецпроверка обнаружит ложь в анкете – об этом сообщают правоохранителям. А в должности отказывают. Но закон работает не для всех.
"Руководитель сказал, что я хочу видеть этого человека в должности. Человека назначают на должность, а затем задним числом готовят материалы, якобы он уже три месяца проходит проверку. Эту практику надо категорически прекращать", - отметил генерал-майор Службы безопасности, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун.
Спецпроверку проходил и экс-замминистра экономического развития и бывший глава таможни - Максим Нефедов. Теперь называет ее несовершенной. Потому что проверяют кандидатов поверхностно. А ключевые моменты, как допуск к государственной тайне, предполагает, принимают наверху.
"Почему у Службы безопасности не возникло вопросов к Гогилашвили и слухам о его возможном российском гражданстве? "5 канал" спросил об этом СБУ. Ждем ответа. Есть и вопрос к спецталону, который засветил экс-замминистра перед патрульными. Хотя на такой талон имеют право только оперативники. А заместители министра, как и сам министр, - если выполняют оперативную задачу. То есть работают под прикрытием", - говорится в материале.
По словам заместителя генпрокурора Николая Голомши, выдают талоны чаще всего статусно.
В то же время полицейские, попавшие в скандал с Гогилашвили, продолжают нести службу в Донецкой области. А вот о публичной благодарности или премии от руководства для капитана полиции особого назначения "Киев" Константина Васенкова и старшего сержанта Евгения Довгалюка, говорят в МВД, пока речь не идет.
Пожалуйста, подождите...
Голова СБУ, лІтІнант, ванятка баканов, дружбан дитинства і співласник 95 кварталу. Звання і посаду отримав, як і гогі від тієї ж Бубочки.
Нікому розбиратися. Мудрий нарід "Зробив Україну разом!!!", два рази, віддавши всю владу ворогам.
І де в моїх дописах ви знайшли щось подібне до вашого висновку, 'Це звичайно, як ви сказали самі, вас не стосується."
Терпіти не можу маніпуляторів і брехунів. Бувайте.
А раніше деактивоана *******; або сволота.
- Гогі, ти кто ?
- Я муж известный наркоторговец и муж Машки-у-ЗЕленского
- Вау !Гогі перевірку пройшов успішно
десь так
Баканов- 95 кватрал.
Гогілашвілі-Левченко- 95 квартал.
рукі прочь!
хто протів бубачкі - прідатіль!
3 ч. ·
Зеленський після величезного скандалу
і тиску «звільняє» громадянина РФ Гогілашвілі з МВС.
Вдуймайтесь в цей сюр.
Мусимо подякувати чи як?
Чи можливо маємо спитати у Зеленського за всі призначення, які він здійснив за 2.5 років?
Може хай відповість як цей орденоносець взагалі став на свою посаду.
Варто запитати як депутатом став Турхін
і чому його покривають після ДТП з 6(!!) постраждалими.
А ще корупціонер Юрченко, ґвалтівник Іванісов, януковичівські Тататор
і Демченко, русскоміровець Бужанський,
а ще Брагар, Герус, Дубінський…
Можна й далі перераховувати.
Тільки Зеленський не відповість.
Бо це він привів цих осіб і плюнув нам
всім в обличчя. Це вім всадив у теплі
крісла найгірших кого тільки можна було.
І тепер ми маємо бути вчячні за умовне «звільнення» Гогілашвілі?
Ні. Допоки буде ця влада і цей президент, ми спостерігатимемо одне і те саме.
Бо риба гниє з голови.
Коли там наступний зашквар?
Думаю завтра щось буде нове.
100%. Чекайте.
Може прагення Зе створити державну авіаційну компанію в Україні - пов"язано з тим, що Пальчевський є і був засновником підприємства «Нова авіація України»? Тепер Пальчевского будуть фінансувати з наших податків?
Бубочку і на цей гачок підвісили? Пальчевський його шантажує "Президент - наркоман"?
Нагадую -Пальчевський-Українське громадянство набув у серпні 2009 рок
заступник Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Азарова,
Закінчив Військовий інститут Міністерства оборони СРСР у Москві,
, у віці 33 років, балотувався від «Партії любителів пива» до Думи РФ.
У 2010 працював першим заступником Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту в Уряді Миколи Азарова,
Балотувався на пост Мера Києва, в 2019 на виборах підтримав Зеленського.
- А на подвійне громадство перевіряете кандитдатів у члени уряду?
- А це не передбачено.
-Тобто і громядяни РФ можуть призначені на посаду голови уряду України?
-А мені по цимбалам!
На сайті самої Ради вкладка "Команда" не відкривається
Я не розумію, як це. Людина за кордоном відбуває вирок у в'язниці (і одночасно проходить психіатричну експертизу). І у той же час керує реформами в Україні?
Як мінімум, тривала відсутність на робочому місці мала б бути підставою для звільнення.
По моєму, у цьому вся суть Вовиних реформ. Вони вже навіть видимість не створюють - https://t.me/nuts_roses/439
Тоді НАХЕРА цього конченного захищаєш????
ТРЕБА БІЛЬШЕ ГАНЬБИТИ, піднімати суспільний резонанс в ЗМІ проти таких вчинків уродів із "зеленої влади"!!! А НЕ ЗАХИЩАТИ конченних!!!
Тому що, ЯКЩО ТИ "таких" захищаєш - ЗНАЧИТЬ ти ТАКИЙ САМИЙ ЯК ТЕ БИДЛО!!!
Справу "ВАГНЕРІВЦІВ" - КОНЧЕННИЙ Єрмак Анд. ЗЛИВ путіну!!
ТОМУ Й НЕ ДИВНО, що такі УРОДИ КРИМІНАЛЬНІ - як Гогілашвілі працюють у "мвс"!!!
ТІЛЬКИ "ІМПІЧМЕНТ" зеленському, клоуну та наркоману (ВЖИВАЄ КОКАЇН, бо часто чухає ніс) - ПОКРАЩИТЬ СТАНОВИЩЕ в Україні !!!