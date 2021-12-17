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Голомша (28) Нефьодов (236) Синицын Роман (54) Гогилашвили (75) Устинова (110)

Как Гогилашвили прошел спецпроверку: СМИ выясняли, почему СБУ не обратила внимания на возможное российское гражданство замглавы МВД. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Спецпроверка закреплена законом о государственной службе и постановлением Кабмина, а проверять кандидата могут до трех месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "5 канала".

"Если посмотреть сейчас на те вопросы, которые дает спецпроверка, то Гогилашвили всем им отвечает. Потому что там нет, например, что Служба безопасности, например, обязана проверить у него двойное гражданство", - объясняет председатель депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова.

Отмечено, что спецпроверку проходят чиновники перед назначением на государственную службу. Речь идет о высоких должностях с повышенным коррупционным риском. Это президент, премьер-министр, министры, их заместители и некоторые другие.

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"Привлекают правоохранительные органы, СБУ, полицию, и проверяют это лицо на судимости, на причастность к криминалу. Очевидно, что в условиях агрессии Российской Федерации должны проверять сотрудники департамента контрразведки на какие-то связи с агрессором", - рассказал бывший член аттестационной комиссии при МВД Украины Роман Синицын.

Спецпроверка закреплена законом о государственной службе и постановлением Кабмина. Проверять кандидата могут и до трех месяцев. Служба безопасности, МВД и Минюст следят – чтобы кандидат не солгал о фактах по биографии, проверяют данные об образовании, имуществе. В анкете есть и вопросы о связях с иностранными государствами. Если спецпроверка обнаружит ложь в анкете – об этом сообщают правоохранителям. А в должности отказывают. Но закон работает не для всех.

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"Руководитель сказал, что я хочу видеть этого человека в должности. Человека назначают на должность, а затем задним числом готовят материалы, якобы он уже три месяца проходит проверку. Эту практику надо категорически прекращать", - отметил генерал-майор Службы безопасности, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Спецпроверку проходил и экс-замминистра экономического развития и бывший глава таможни - Максим Нефедов. Теперь называет ее несовершенной. Потому что проверяют кандидатов поверхностно. А ключевые моменты, как допуск к государственной тайне, предполагает, принимают наверху.

"Почему у Службы безопасности не возникло вопросов к Гогилашвили и слухам о его возможном российском гражданстве? "5 канал" спросил об этом СБУ. Ждем ответа. Есть и вопрос к спецталону, который засветил экс-замминистра перед патрульными. Хотя на такой талон имеют право только оперативники. А заместители министра, как и сам министр, - если выполняют оперативную задачу. То есть работают под прикрытием", - говорится в материале.

По словам заместителя генпрокурора Николая Голомши, выдают талоны чаще всего статусно.

В то же время полицейские, попавшие в скандал с Гогилашвили, продолжают нести службу в Донецкой области. А вот о публичной благодарности или премии от руководства для капитана полиции особого назначения "Киев" Константина Васенкова и старшего сержанта Евгения Довгалюка, говорят в МВД, пока речь не идет.

Читайте также: Семью Гогилашвили и Левченко охраняет СБУ, - СМИ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+46
Когось це здивувало? Хто проводив перевірку? Давайте далі звання прізвища. Звільнення, карні справи, терміни увязнення. Вперед, давай, давай так як має бути з внутрішніми ворогами держави!
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17.12.2021 14:13
+27
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17.12.2021 14:24
+20
Чиї звання -призвіща?
Голова СБУ, лІтІнант, ванятка баканов, дружбан дитинства і співласник 95 кварталу. Звання і посаду отримав, як і гогі від тієї ж Бубочки.
Нікому розбиратися. Мудрий нарід "Зробив Україну разом!!!", два рази, віддавши всю владу ворогам.
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17.12.2021 14:45
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Правила форума Совет форумчан
Когось це здивувало? Хто проводив перевірку? Давайте далі звання прізвища. Звільнення, карні справи, терміни увязнення. Вперед, давай, давай так як має бути з внутрішніми ворогами держави!
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17.12.2021 14:13 Ответить
- Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, - оправдывался Швейк,- нет ли у меня триппера. (с)
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17.12.2021 14:36 Ответить
то что спецпроверка ничего не выявила говорит только о том, что управляет отделом спецпроверки, и все её сотрудники - являются действующими эфэсбешниками!
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17.12.2021 14:53 Ответить
какая нафиг спецпроверка попадают люди в систему судов и прокуратуры откровенные с психиатрическими диагнозами сам знаю пару случаев..люди отстающие в умственном развитии про нарисованные дипломы молчу вообще это уже типа "норма" про нарисованные должности и типа стаж также молчу... я сам калека ивналид 2 группы и не скрывал это так вот по мне выявляли сразу пару вопросов и за спиной молча мол нет вы нам не подходите.. обычно превиалировало моя несговорчивость к компромиссам и непродажность как юриста и адвоката...и ЧЕСТНОСТЬ..да да у чиновников честность плохой тон моветон так сказать вот быть скотом ублюдком кидаловым мразью судимым во это наш человек... в прокуратуру декан на распределении просто лег поперек дороги потому что по его мнению дай мне должность в пркоуратуре и он т.е Я нас всех тут в юрфаке пересадит-- а знает он про наши делишки и взятки с азиров по 15 тысяч за место много фамилий.... и это времена СССР еще были..а что сегодня то вообще мне рисовали бумажку на должность судьи старт 70 тысяч долларов только за интерес а вообще когда мне озувучили цифры то волосы дыбом при Кучме посада стоила до 400 тысяч зеленкой если ты шел от мафии криминала общества ментов с прокурорскими или за тобой стоял нардеп или группа нардепов олигархи полуолигархи или группы финансов и банков крупных предприятий ты мог пройти на судью прокурора типа даром по конкурсу НО ТЫ СТАНОВИЛСЯ ИХ РАБОМ И ВЫПОЛНЯЛ ЛЮБЫЕ ИХ ПРИКАЗЫ.... ладно я как то и не думал хотя порой видя как ОПЕРАТИВНИК МИЛИЦИИ ПЕРЕД ТОБОЙ С ИНОЙ СТОРОНЫ СТОЛА ИМЕЯ ТАБЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ НА РАБОТЕ ВКАЛЫВАЕТ СЕБЕ КОКЛЕЙЛЬ И ЛОВИТ КАЙФ то становилось реально моторошно и страшно... про наши кадры.... ведь проверка обязана включать в себя не только картотеки но и сам образ жития человека семейный или нет поверьте- уж в системе права с 1981 года так что предмет темы знаю свомим ушами и глазами.... если баба судья-прокурор следачка... одинока она тебе за хороший секс если ты в ее желаниях... и удовольствие прямо на столе в кабинете вынесет ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ ИЛИ ПРИГОВОР для тебя или твоего клиента проверено не раз.... меня пытались уложить...НО потом за отказ мстили мелочно и западло как делают это бабы мужики мстили если ты женщина девушка отвергла притязания и намеки.... все можешь увольнятся..карьеры не будет условия работы доведут до сумасшедствия или еще и подставят и посодют увы были и такие факты.... такие факты как то вообще не проверяются-- а ведь зря злая неудовлетворенная бабенка это капец везде и поломаные и не одна сотня тысячи!!!! судьбы... мужики если алкаш гнать в три шеи если еще и есть основания полагать что наркоман то и вовсе пшел вон.. проверять во всех казино игроман это алкаш и наркоша 2 в одном флаконе.. Родину продаст за рбмку водки дозу наркоты или списанный долг за полсекунды фактов вербовки в агенты таких валом в процентом отношении 50% дают.... почему это не проверяют не знаю.... а про интеллект ум умение аналитики сообразительности никто ведь не проверяет... выдают Диплом-- а там ведь дурак дураком -но есть диплом и точка.. вон у нас Зеленский ДЫПЛОМЫРОВАННЫЙ ЮРЫСТ А НА КАЖДОМ ШАГУ ЗАКОНЫ КАК ПОЛОВИЧЕК ДЛЯ НОГ ИСПОЛЬЗУЕТ ИЛИ РУЛОН ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ и таких Зеленских наплодилось тысячив десятках и сотнях......
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17.12.2021 15:21 Ответить
Правда. Крик душі. Підтримую.
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17.12.2021 15:27 Ответить
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17.12.2021 17:53 Ответить
Чиї звання -призвіща?
Голова СБУ, лІтІнант, ванятка баканов, дружбан дитинства і співласник 95 кварталу. Звання і посаду отримав, як і гогі від тієї ж Бубочки.
Нікому розбиратися. Мудрий нарід "Зробив Україну разом!!!", два рази, віддавши всю владу ворогам.
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17.12.2021 14:45 Ответить
30 років так!
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17.12.2021 14:48 Ответить
Ви стеверджуєте, що 2, 5 роки тому було так? То ви помиляєтесь. Якби було так, то уйло б вже 7 років тому стояло б на західному кордоні України.
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17.12.2021 15:03 Ответить
Було так завжди. Тільки цей так, має принцип снігової кулі через безкарність! Коли ж у вас світогляд трохи розшириться?! Люди ви дуже часто мене, ні не дивуєте, а розчаровуєте.
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17.12.2021 15:14 Ответить
У мене немає проблем ні зі світоглядом, ні з логікою. Саме тому я не терплю узагальнень, ще й прив'язаних до Українсьої незалежності.
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17.12.2021 15:18 Ответить
Якщо ви не бачити загальної картини, а бачите тільки її деталі, то це говорить не на вашу користь. Є люди які мають аналітичне мислення, а є такі, що мають синтетичне, а є ще такі, що мають і аналітичне і синтетичне разом.... Це звичайно, як ви сказали самі, вас не стосується.
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17.12.2021 15:21 Ответить
Людина, яка марить "Звільнення, карні справи, терміни увязнення. Вперед, давай, давай так як має бути з внутрішніми ворогами держави!" в умовах повної зеленої окупації розповідає мені про аналітичне мислення? Ви серйозно?
І де в моїх дописах ви знайшли щось подібне до вашого висновку, 'Це звичайно, як ви сказали самі, вас не стосується."
Терпіти не можу маніпуляторів і брехунів. Бувайте.
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17.12.2021 15:30 Ответить
Я не марю, прочитайте ще раз те що я сказав, я сказав так має бути в нормальній сильній державі. Де живуть розумні далекоглядні громадяни. Це заклик, лозунг. Так деякою мірою провокація до правильних дій. А ви все таки трохи однобокий. Бувайте.
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17.12.2021 15:36 Ответить
Ви намагаєтеся одного злодія зробити світлішим чи темнішим за іншого через свою чи то примітивність чи то зацікавленість. А я кажу, що злодій він завжди злодій ким би він не був чи коли б він не був. От і все. І ніяких або чи але. Вам дійшло?
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17.12.2021 15:18 Ответить
Ви маніпулюєте, узагальнюючи. Кого з ким ви порівнюєте? Яких злодіїв, конкретно, призвіща.
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17.12.2021 15:32 Ответить
хватит поучать Зебобик
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17.12.2021 15:39 Ответить
непростий зебобік.
А раніше деактивоана *******; або сволота.
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17.12.2021 18:27 Ответить
**** і сволота тут якраз ти і такі як ти виродки.
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17.12.2021 20:15 Ответить
засохни, погань ти зелена
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17.12.2021 20:55 Ответить
Мурло, ти дівчинка чи хлопчик, щоб я знав як тебе далі в гімно мокати?
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17.12.2021 21:01 Ответить
Послухайте, що тут вже тепер розповідають "бувші" які бувшими, як вони ******* говорити, не бувають!!! Вони те ж саме робили. Тому авдієві конюшні вже так засрані, що тільки .......
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17.12.2021 14:52 Ответить
перевірка Гогі:

- Гогі, ти кто ?
- Я муж известный наркоторговец и муж Машки-у-ЗЕленского
- Вау !Гогі перевірку пройшов успішно

десь так
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17.12.2021 15:00 Ответить
Грош ціна таким перевіркам.
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17.12.2021 14:15 Ответить
Наверное у него План был хороший
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17.12.2021 15:02 Ответить
Яка перевірка та ті хто її проводив-такий й результат...
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17.12.2021 14:16 Ответить
Баканову будем-с "званіть по поводу єтого чєрта"?!
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17.12.2021 14:22 Ответить
Бджоли проти меду.
Баканов- 95 кватрал.
Гогілашвілі-Левченко- 95 квартал.
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17.12.2021 15:20 Ответить
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17.12.2021 14:24 Ответить
Считайте, что вы нашли человека, который сдал "вагнеровцев".
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17.12.2021 14:26 Ответить
в сдаче вагнеровцем неоднократно признавался сам главзебил
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17.12.2021 14:54 Ответить
Цікаво, а як так можна провести перевірку, щоб не виявити судимість, російське громадянство і робота на депутата госдури Валеєва? А як можна брати на таку посаду людину, яка не має стажу роботи і не володіє державною мовою?
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17.12.2021 14:30 Ответить
отвечаю...надо быть дружбаном Зе.
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17.12.2021 18:49 Ответить
А навіщо вона -- ця перевірка, коли президент країни купує нерухомість в Криму, гастролює в Росії, дає вистави на окупованій частині України- в Горловці , де вбивають українців тільки за те , що вони мешкають в Україні ? Коли в уряді, ОП та Верховній Раді Гарцює 5 колона .
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17.12.2021 14:31 Ответить
Это означает, что вашу «проверку» вместе с «проверяющими» - в помойное ведро. Вот так и просачиваются всякие предатели и писюны.
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17.12.2021 14:32 Ответить
Які службм така й перевірка...
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17.12.2021 14:40 Ответить
Им некогда проверять гражданство и т.п. у кандидата - им надо кошмарить бизнес и рубать бабло !
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17.12.2021 14:46 Ответить
Повірте, спецпровірку проводять дуже ретельно, але "свої" люди ідуть мимо сита.
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17.12.2021 14:53 Ответить
Верим-верим. Гогишвили не даст соврать
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17.12.2021 15:18 Ответить
он прашол зеспєцправєрку!
рукі прочь!
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17.12.2021 14:55 Ответить
Клички -воообще ватники конченые.Со всеми ручкались .И с авторитетами в криминале и их продолжением в Раде.Как они спецпроверку прошли,ума не приложу.
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17.12.2021 14:56 Ответить
да, бубачка - істінний патріот
хто протів бубачкі - прідатіль!
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17.12.2021 14:58 Ответить
Татьяна Радчук

3 ч. ·



Зеленський після величезного скандалу
і тиску «звільняє» громадянина РФ Гогілашвілі з МВС.

Вдуймайтесь в цей сюр.
Мусимо подякувати чи як?
Чи можливо маємо спитати у Зеленського за всі призначення, які він здійснив за 2.5 років?
Може хай відповість як цей орденоносець взагалі став на свою посаду.
Варто запитати як депутатом став Турхін
і чому його покривають після ДТП з 6(!!) постраждалими.
А ще корупціонер Юрченко, ґвалтівник Іванісов, януковичівські Тататор
і Демченко, русскоміровець Бужанський,
а ще Брагар, Герус, Дубінський…

Можна й далі перераховувати.
Тільки Зеленський не відповість.
Бо це він привів цих осіб і плюнув нам
всім в обличчя. Це вім всадив у теплі
крісла найгірших кого тільки можна було.

І тепер ми маємо бути вчячні за умовне «звільнення» Гогілашвілі?
Ні. Допоки буде ця влада і цей президент, ми спостерігатимемо одне і те саме.
Бо риба гниє з голови.
Коли там наступний зашквар?
Думаю завтра щось буде нове.
100%. Чекайте.
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17.12.2021 14:59 Ответить
Зеленський не відповість, бо він дуже зайнятий - регоче на Кварталі-95. Навіть Єрмак сидить поруч і тільки посміхається, а того пре.
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17.12.2021 17:35 Ответить
Хто проводив перевірку ? Геть на свіже повітря! Негайно призвища!
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17.12.2021 15:01 Ответить
веселе Різдво намічається
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17.12.2021 15:06 Ответить
А виних немає? ні Зеля, ні Каб мін,ні Аваков ,ні СБУ ,що ж клоунада продовжуєтся.
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17.12.2021 15:07 Ответить
тю...верховный гоVнокомандувач до сих пор результаты анализа на наркоту не предоставил,а тут всего то зам...
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17.12.2021 15:13 Ответить
Важливо- результати аналізівЗе на наркоту тримає Пальчевський- саме в його Євролабі Зе аналізи здав. може за неразголошення цих результатів Зе йому 12 млн державних грошей на його персональне російськомовне шоу в державному ТВ каналу Дім дав?
Може прагення Зе створити державну авіаційну компанію в Україні - пов"язано з тим, що Пальчевський є і був засновником підприємства «Нова авіація України»? Тепер Пальчевского будуть фінансувати з наших податків?
Бубочку і на цей гачок підвісили? Пальчевський його шантажує "Президент - наркоман"?
Нагадую -Пальчевський-Українське громадянство набув у серпні 2009 рок
заступник Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Азарова,
Закінчив Військовий інститут Міністерства оборони СРСР у Москві,

, у віці 33 років, балотувався від «Партії любителів пива» до Думи РФ.
У 2010 працював першим заступником Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту в Уряді Миколи Азарова,
Балотувався на пост Мера Києва, в 2019 на виборах підтримав Зеленського.
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17.12.2021 17:40 Ответить
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17.12.2021 15:20 Ответить
Значит те кто проводит эти проверки и есть "5 колонна"
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17.12.2021 15:22 Ответить
Гогілашвілі проходить перевірку в СБУ.
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17.12.2021 15:25 Ответить
Задают вопрос маршаллу СБУ:
- А на подвійне громадство перевіряете кандитдатів у члени уряду?
- А це не передбачено.
-Тобто і громядяни РФ можуть призначені на посаду голови уряду України?
-А мені по цимбалам!
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17.12.2021 15:25 Ответить
На жаль 8 рік війни не змінив у чиновників ставлення до самої війни - хоча багато хто з них має статус учасника - але це не для того, щоб вони говорили нам про війну і як це небезпечно, і готувалися далі, а для отримання якихось пільг . Всі вони як загальновідомий мужик, якого грім змушує хреститися.
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17.12.2021 15:28 Ответить
Оего спецом ФСБ отправило в Украину.....Он там на крючке на уголовных делах. Присмотрели мышу в окружении зеленского, на эту особь мужики внимания не обращали разве что под алкоголь...И тут трахатель появился! Посмотрите внимательно на эту крыску...ни сиси ни писи.....Вот теперь понятно откуда протекает! И еще фотки с ОПЛОТом!
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17.12.2021 15:30 Ответить
Міхеіл Ніколозович Саакашвілі досі залишається головою Національної ради реформ. Принаймні, так вказано на сайті ВР.
На сайті самої Ради вкладка "Команда" не відкривається
Я не розумію, як це. Людина за кордоном відбуває вирок у в'язниці (і одночасно проходить психіатричну експертизу). І у той же час керує реформами в Україні?
Як мінімум, тривала відсутність на робочому місці мала б бути підставою для звільнення.
По моєму, у цьому вся суть Вовиних реформ. Вони вже навіть видимість не створюють - https://t.me/nuts_roses/439
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17.12.2021 15:30 Ответить
Он мыслями через астрал!
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17.12.2021 15:33 Ответить
Той і Жиріновський міг пройти таку перевірку..
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17.12.2021 15:37 Ответить
А судді хто ? Заніс лаве та й купив посаду.
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17.12.2021 15:37 Ответить
Якщо Гогі пройшов спецперевірку- то як мінімум одне криміналльне провадження проти тих, ктоїї провів і затвердив. І ці особи мусять бути негайно звільнені за повну профнепридатність.
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17.12.2021 15:38 Ответить
"спецпроверка" это специально не проверять? назначить потому что лох оманский повелел?
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17.12.2021 15:44 Ответить
Питання щодо його російського громадянства потрібно задавати спочатку тим, хто видав йому український паспорт: міграційній службі України . Вони не мали права цього робити без виходу цього Гиги з російського громадянства і без екзамену з української мови. А спецперевірка мала встановити наявність у нього судимості. Варто тепер перевірити законність отримання ним вищої освіти у Львові. І тоді мабуть виявиться, що цей Гога з кандидатом в проффессори Ківою в одній бібліотеці "гризли граніт науки" і трохи недогризли.
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17.12.2021 15:53 Ответить
Да что вы уцепились в этого Гоги. Попробуйте остановить доброго знакомого любого чиновника - не надо даже самого чиновника - какую речь вы услышите от них?
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17.12.2021 16:51 Ответить
Хочеш влаштуватись "адвокатом НАРКОМАНА гогілашвілі" ???
Тоді НАХЕРА цього конченного захищаєш????
ТРЕБА БІЛЬШЕ ГАНЬБИТИ, піднімати суспільний резонанс в ЗМІ проти таких вчинків уродів із "зеленої влади"!!! А НЕ ЗАХИЩАТИ конченних!!!
Тому що, ЯКЩО ТИ "таких" захищаєш - ЗНАЧИТЬ ти ТАКИЙ САМИЙ ЯК ТЕ БИДЛО!!!
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17.12.2021 17:28 Ответить
ЦЯ КОНЧЕННА "зелена влада зеленська" - НЕАДЕКВАТНА та НІЧОГО НЕ ВМІЄ !!! Кримінальні справи проти Порошенка, Стахіва Остапа, Софії Федини за наказом "НАРКОМАНА- зеленського" повідкривали ПРОТИ ПОРЯДНИХ ЛЮДЕЙ, А довести до вироку "КИШКА ТОНКА"!!!
Справу "ВАГНЕРІВЦІВ" - КОНЧЕННИЙ Єрмак Анд. ЗЛИВ путіну!!
ТОМУ Й НЕ ДИВНО, що такі УРОДИ КРИМІНАЛЬНІ - як Гогілашвілі працюють у "мвс"!!!
ТІЛЬКИ "ІМПІЧМЕНТ" зеленському, клоуну та наркоману (ВЖИВАЄ КОКАЇН, бо часто чухає ніс) - ПОКРАЩИТЬ СТАНОВИЩЕ в Україні !!!
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17.12.2021 17:24 Ответить
Блазень має відповісти по закону за підбір таких кадрів та наділення їх широкими повноваженнями , в т.ч. - допуск до держтаєниці без детальної їх перевірки. ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення - кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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17.12.2021 19:28 Ответить
У каждого президента должен быть в команде человек как Кива.
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28.12.2021 21:40 Ответить
 
 