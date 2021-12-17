Как Гогилашвили прошел спецпроверку: СМИ выясняли, почему СБУ не обратила внимания на возможное российское гражданство замглавы МВД. ВИДЕО

Спецпроверка закреплена законом о государственной службе и постановлением Кабмина, а проверять кандидата могут до трех месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "5 канала".

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"Если посмотреть сейчас на те вопросы, которые дает спецпроверка, то Гогилашвили всем им отвечает. Потому что там нет, например, что Служба безопасности, например, обязана проверить у него двойное гражданство", - объясняет председатель депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова.

Отмечено, что спецпроверку проходят чиновники перед назначением на государственную службу. Речь идет о высоких должностях с повышенным коррупционным риском. Это президент, премьер-министр, министры, их заместители и некоторые другие.

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"Привлекают правоохранительные органы, СБУ, полицию, и проверяют это лицо на судимости, на причастность к криминалу. Очевидно, что в условиях агрессии Российской Федерации должны проверять сотрудники департамента контрразведки на какие-то связи с агрессором", - рассказал бывший член аттестационной комиссии при МВД Украины Роман Синицын.

Спецпроверка закреплена законом о государственной службе и постановлением Кабмина. Проверять кандидата могут и до трех месяцев. Служба безопасности, МВД и Минюст следят – чтобы кандидат не солгал о фактах по биографии, проверяют данные об образовании, имуществе. В анкете есть и вопросы о связях с иностранными государствами. Если спецпроверка обнаружит ложь в анкете – об этом сообщают правоохранителям. А в должности отказывают. Но закон работает не для всех.

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"Руководитель сказал, что я хочу видеть этого человека в должности. Человека назначают на должность, а затем задним числом готовят материалы, якобы он уже три месяца проходит проверку. Эту практику надо категорически прекращать", - отметил генерал-майор Службы безопасности, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Спецпроверку проходил и экс-замминистра экономического развития и бывший глава таможни - Максим Нефедов. Теперь называет ее несовершенной. Потому что проверяют кандидатов поверхностно. А ключевые моменты, как допуск к государственной тайне, предполагает, принимают наверху.

"Почему у Службы безопасности не возникло вопросов к Гогилашвили и слухам о его возможном российском гражданстве? "5 канал" спросил об этом СБУ. Ждем ответа. Есть и вопрос к спецталону, который засветил экс-замминистра перед патрульными. Хотя на такой талон имеют право только оперативники. А заместители министра, как и сам министр, - если выполняют оперативную задачу. То есть работают под прикрытием", - говорится в материале.

По словам заместителя генпрокурора Николая Голомши, выдают талоны чаще всего статусно.

В то же время полицейские, попавшие в скандал с Гогилашвили, продолжают нести службу в Донецкой области. А вот о публичной благодарности или премии от руководства для капитана полиции особого назначения "Киев" Константина Васенкова и старшего сержанта Евгения Довгалюка, говорят в МВД, пока речь не идет.

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