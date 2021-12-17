РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11059 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
7 545 40
Голос партия (490) Ермак Андрей (1186) Железняк Ярослав (337) Рудик Кира (97)

Железняк о смене руководства фракции "Голос": ОП проводит откровенную попытку рейдерского захвата, был личный звонок от Ермака. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Во фракции "Голос" прокомментировали смену руководства, заявив, что к этому причастен Офис Президента.

Об этом в комментарии журналистам заявил народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вчера мы узнали, что достаточно неизвестный человек из Днепра подал иск в Печерский райсуд об отмене положения о фракции "Голос". Сегодня то, что вы видите, что затягивалось пленарное заседание. Происходило из-за того, что было давление на судью, соответственно давил Андрей Ермак и вся "рать" Офиса Президента для того, чтобы в нарушение сроков получить "определение". Но провозглашение того, что вроде бы Александру Устинову и Юлию Коваленко назначить председателем и заместителем председателя фракции", - сказал нардеп.

По его словам, происходит нарушение.

Также читайте: Объединение "Справедливость" попросило Стефанчука изменить информационные таблички на сайте Рады касательно руководства фракции "Голос"

"Это один план о том, как хотят своих ручных нардепов поставить в руководство одной из фракций. Почему это было сделано? Потому что во время голосования за антиолигархический закон о снятии Разумкова в обмен на то, что Александра Устинова и нардепы, которые ее поддерживали, молчали по поводу "вагнергейта", молчали об оффшорах, о скандалах с заместителем главы МВД. Сегодня была реализована эта позорная инициатива, специально тянули время для того, чтобы объявить пока нет ни Стефанчука, ни Кондратюк", - продолжил парламентарий.

Железняк рассказал, что сразу после этого он с коллегами по фракции подошел к президиуму.

"Узнали несколько вещей. Во-первых, не был принят момент объявления. Он не должен это сделать, но многие коллеги подтверждают, а Александр (Корниенко. - Ред.) это опровергает, что это был личный звонок от Ермака. ... Я могу заявить об откровенной попытке рейдерского захвата Офисом Президента нашей фракции. Мы будем подавать соответствующие юридические решения. Наша позиция не изменится. Если у Андрея Ермака есть какая-то надежда, что мы будем молчать о том, что он предатель, или в вопросах "вагнеровцев" или в других, мы будем говорить об этом громко, будем обжаловать эти решения", - подытожил нардеп.

По словам главы партии "Голос" Киры Рудык, дело с соответствующим номером было зарегистрировано в ОАСК буквально два часа назад.

"Мы видим, каким образом ОП пытается снять главу фракции. Сейчас никаких документов нам не предоставляли, поэтому мы видим, что это решение исключительно политическое и оно не имеет юридической силы. То, что сегодня произошло, это преступление и за него будут отвечать", – добавила она.

В Facebook политсила сообщила: "Представители самопровозглашенной группы "Справедливость", исключенные или сами вышедшие из рядов партии "Голос", в тандеме с Офисом президента поставили цель уничтожить партию и на основе фракции "Голос" строить новый "патриотический" политический проект. Все было сделано в лучших традициях "портновщины" конца 2000-х, когда подают иски, получают нелегитимные решения и таким образом обеспечивают рейдерский захват. Сегодня депутаты самопровозглашенной "Справедливости" обратились к ОАСК с иском для аннулирования положения о фракции политической партии "Голос" уже через два (!) часа получили определение об обеспечении иска, что противоправно приостановило действие положения о фракции".

В "Голосе" отметили, что первый заместитель председателя Верховной Рады "намеренно тянул время для того, чтобы обеспечить объявление преступного определения Окружного административного суда Киева и фиктивное решение об изменении руководства фракции в зале парламента, которое ему никак не могли принести".

"Всю вину за рейдерский захват фракции мы возлагаем на Офис президента, первого заместителя председателя Верховной Рады и бывших членов партии - так называемую группу "Справедливость". Огромным общественно-политическим разочарованием является то, что те, кто построили свою карьеру на борьбе за институции и верховенство права, упали в самые позорные методы времен "портновщины", чтобы удовлетворить свои амбиции", - подытожили в политсиле.

Напомним, сегодня вице-спикер Совета Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос".

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
власть ЗЕленых наперсточников... криворожская гопота превращает страну в подворотню ... при этом 23% упоротого стада до сих пор все это с повизгиванием хавает за обе щеки...
показать весь комментарий
17.12.2021 15:32
+14
Зелень идет ва-банк. Ну-ну...
показать весь комментарий
17.12.2021 15:22
+13
Нє понял - а хіба це не внутрішньо фракційна справа призначати своїх очільників? До чого тут якісь суди, якісь дзвінки? Що взагалі відбувається?
показать весь комментарий
17.12.2021 15:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заскавчало цуциня....
показать весь комментарий
17.12.2021 15:20 Ответить
Чимось цей Желєзняк схожий на Ляшка і пєдіка одночасно.
показать весь комментарий
17.12.2021 15:35 Ответить
тобто на зеленського?
показать весь комментарий
17.12.2021 15:50 Ответить
Дивись як часто його виставляють на Цензорі. Догадайся, чія вона людина?
показать весь комментарий
17.12.2021 16:10 Ответить
Зелень идет ва-банк. Ну-ну...
показать весь комментарий
17.12.2021 15:22 Ответить
Боже слово каже-як судити ви,так судитимуть вас самих...
показать весь комментарий
17.12.2021 15:25 Ответить
Яка зелень? Оту гидоту Вакарчук зібрав і змився. Другий арлекін....
показать весь комментарий
17.12.2021 15:26 Ответить
власть ЗЕленых наперсточников... криворожская гопота превращает страну в подворотню ... при этом 23% упоротого стада до сих пор все это с повизгиванием хавает за обе щеки...
показать весь комментарий
17.12.2021 15:32 Ответить
Нє понял - а хіба це не внутрішньо фракційна справа призначати своїх очільників? До чого тут якісь суди, якісь дзвінки? Що взагалі відбувається?
показать весь комментарий
17.12.2021 15:35 Ответить
Купили не то 9, не то 11 дєпутанів. Це як з якого боку дивитися. В Жєлєзняка 9 голосів, в опозиції 11. А щоб змінити важдя треба 13 голосів. От і вся катавасія.
показать весь комментарий
17.12.2021 15:38 Ответить
Якщо ви такі чесні то і голосуйте по совісті , або питання в грошах , хто очолює партію той рулить потоками , а виборець розбереться
показать весь комментарий
17.12.2021 15:38 Ответить
А у Кіри Рудик в руках печатка партії, відповідно до якої вона звільнить всіх 11 з числа нардепів.
показать весь комментарий
17.12.2021 15:43 Ответить
Головне, з дєпутанів не вижене. Так що може ставити відтиск тієї печаті на власну дупіту.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:12 Ответить
якраз за це мова.
показать весь комментарий
17.12.2021 19:19 Ответить
Як це відбудеться, на ваш"професійний" погляд?
показать весь комментарий
17.12.2021 16:33 Ответить
рішенням з'їзду, за входження в самостійне об'єднання "Справедливість". Такий закон.
показать весь комментарий
17.12.2021 19:20 Ответить
Як на мене "галас" своє віджив ще в зародковому стані. ККД- 0!!
показать весь комментарий
17.12.2021 21:50 Ответить
"Голос" - это про что... кроме поддержки вора Порошенки?

показать весь комментарий
17.12.2021 15:54 Ответить
ну, сейчас устинова на подсосе у клоуна. но ему того мало
показать весь комментарий
17.12.2021 15:55 Ответить
где дела? Ты трепло.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:01 Ответить
Це ще і галас. Просто -галас! По-русски: бессмысленные вопли( возможно за деньги)!
показать весь комментарий
17.12.2021 16:38 Ответить
Ця скотоморда доведе ваш Волос Голос до зникнення. Та й чорт із вами - ви не дуже відрізняєтесь від "скотів наріду"...
показать весь комментарий
17.12.2021 15:59 Ответить
ці двоє самозваців ахметівських ніякого відношення до голосу не мають
показать весь комментарий
17.12.2021 15:59 Ответить
божечки, лічний званок ат єрмака!
шта может бить страшнєє?
показать весь комментарий
17.12.2021 16:02 Ответить
сталин тоже по регламенту был секретаршей партии... прикинь : почему не "Руководмтель партии"... не "лидер партии"...не "председатель", а генералный секретарь ? такой же мелкий параноик был...
показать весь комментарий
18.12.2021 10:40 Ответить
Финал плачевный для Зе-дЕрьмака все ближе!
показать весь комментарий
17.12.2021 16:05 Ответить
Мы с Тамарой ходим парой.))
показать весь комментарий
17.12.2021 16:11 Ответить
Зеля и её этническая банда - катализатор хаоса в Украине, зекомандА реализует план хйла пр руйнуванню делржавы стаей кремлёвских кротов с дурочкой-императрицей во главе или тОже засланкой Москвы.., бо у нас тут дебилами-экспериментаторами наголосовано..(
показать весь комментарий
17.12.2021 18:37 Ответить
Ну что, что это незаконно ? Кому ещё не понятно, что зеленые открыто ведут страну совок, где единственный закон - это беззаконие, а произвол придурков у власти заменяет верховенство права?
показать весь комментарий
18.12.2021 10:26 Ответить
Вот это как раз законно. До этого сменить руководство фракции можно было только 3/4 голосов, что цементировало Рудик и Железняка.
показать весь комментарий
18.12.2021 18:09 Ответить
3/4 голосов кого ? Парламента? Фракции ? Офиса президента ?
показать весь комментарий
18.12.2021 19:41 Ответить
Именно 14 из 20 голосов фракции, а не простого большинства. Нонсенс, который исправил суд.
показать весь комментарий
18.12.2021 21:00 Ответить
По минимуму оппозиции из-за этого западла не хватило голосов , чтоб помочь ФОПам... Зеля летит к 3.14-юлям в режиме принтера ...
показать весь комментарий
18.12.2021 10:37 Ответить
Смысл скулежа Железняка в том, что их с Рудик попытка рейдернуть фракцию не удалась. Простое большинство фракции будет определять, кого назначать руководителем. Так и должно быть в любой демократической стране.
показать весь комментарий
18.12.2021 18:05 Ответить
Шустрый -малый. Конкурент Ляшку.
показать весь комментарий
18.12.2021 18:59 Ответить
Суд може вирішувати такі питання?
показать весь комментарий
18.12.2021 23:57 Ответить
Здається тут дофіга зібралося представників 73% стада
показать весь комментарий
19.12.2021 10:48 Ответить
 
 