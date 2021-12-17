Железняк о смене руководства фракции "Голос": ОП проводит откровенную попытку рейдерского захвата, был личный звонок от Ермака. ВИДЕО

Во фракции "Голос" прокомментировали смену руководства, заявив, что к этому причастен Офис Президента.

Об этом в комментарии журналистам заявил народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Вчера мы узнали, что достаточно неизвестный человек из Днепра подал иск в Печерский райсуд об отмене положения о фракции "Голос". Сегодня то, что вы видите, что затягивалось пленарное заседание. Происходило из-за того, что было давление на судью, соответственно давил Андрей Ермак и вся "рать" Офиса Президента для того, чтобы в нарушение сроков получить "определение". Но провозглашение того, что вроде бы Александру Устинову и Юлию Коваленко назначить председателем и заместителем председателя фракции", - сказал нардеп.

По его словам, происходит нарушение.

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"Это один план о том, как хотят своих ручных нардепов поставить в руководство одной из фракций. Почему это было сделано? Потому что во время голосования за антиолигархический закон о снятии Разумкова в обмен на то, что Александра Устинова и нардепы, которые ее поддерживали, молчали по поводу "вагнергейта", молчали об оффшорах, о скандалах с заместителем главы МВД. Сегодня была реализована эта позорная инициатива, специально тянули время для того, чтобы объявить пока нет ни Стефанчука, ни Кондратюк", - продолжил парламентарий.

Железняк рассказал, что сразу после этого он с коллегами по фракции подошел к президиуму.

"Узнали несколько вещей. Во-первых, не был принят момент объявления. Он не должен это сделать, но многие коллеги подтверждают, а Александр (Корниенко. - Ред.) это опровергает, что это был личный звонок от Ермака. ... Я могу заявить об откровенной попытке рейдерского захвата Офисом Президента нашей фракции. Мы будем подавать соответствующие юридические решения. Наша позиция не изменится. Если у Андрея Ермака есть какая-то надежда, что мы будем молчать о том, что он предатель, или в вопросах "вагнеровцев" или в других, мы будем говорить об этом громко, будем обжаловать эти решения", - подытожил нардеп.

По словам главы партии "Голос" Киры Рудык, дело с соответствующим номером было зарегистрировано в ОАСК буквально два часа назад.

"Мы видим, каким образом ОП пытается снять главу фракции. Сейчас никаких документов нам не предоставляли, поэтому мы видим, что это решение исключительно политическое и оно не имеет юридической силы. То, что сегодня произошло, это преступление и за него будут отвечать", – добавила она.

В Facebook политсила сообщила: "Представители самопровозглашенной группы "Справедливость", исключенные или сами вышедшие из рядов партии "Голос", в тандеме с Офисом президента поставили цель уничтожить партию и на основе фракции "Голос" строить новый "патриотический" политический проект. Все было сделано в лучших традициях "портновщины" конца 2000-х, когда подают иски, получают нелегитимные решения и таким образом обеспечивают рейдерский захват. Сегодня депутаты самопровозглашенной "Справедливости" обратились к ОАСК с иском для аннулирования положения о фракции политической партии "Голос" уже через два (!) часа получили определение об обеспечении иска, что противоправно приостановило действие положения о фракции".

В "Голосе" отметили, что первый заместитель председателя Верховной Рады "намеренно тянул время для того, чтобы обеспечить объявление преступного определения Окружного административного суда Киева и фиктивное решение об изменении руководства фракции в зале парламента, которое ему никак не могли принести".

"Всю вину за рейдерский захват фракции мы возлагаем на Офис президента, первого заместителя председателя Верховной Рады и бывших членов партии - так называемую группу "Справедливость". Огромным общественно-политическим разочарованием является то, что те, кто построили свою карьеру на борьбе за институции и верховенство права, упали в самые позорные методы времен "портновщины", чтобы удовлетворить свои амбиции", - подытожили в политсиле.

Напомним, сегодня вице-спикер Совета Корниенко объявил о смене руководства фракции "Голос".