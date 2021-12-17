Проект "Без цензуры": Кротовая нора. Все о связях Буданова, Гогилашвили, ложь в документах и российский паспорт. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
"Замминистра с таким е#алом, как у меня, он один всего" - автор этого крылатого изречения, уже бывший заместитель главы МВД Александр Гогилашвили и муж секретарши президента, как обнаружили "Слідство.инфо", живет под одной крышей с главным разведчиком страны Кириллом Будановым.
Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" раскладывает по полочкам разоблаченную самим же Гогилашвили кротовую нору.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов проживает в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, вероятно гражданином России. Все вместе они живут в доме, к которому имеет отношение бизнесмен, чье имя фигурировало в уголовных производствах об уплате налогов.
Такие связи могут представлять угрозу национальной безопасности Украины. И уже представляют угрозу здравому смыслу.
Пожалуйста, подождите...
а пристрелить ведь могут и свои
а кто свои а кто чужие...
вот и пойми
наша служба и опасна и трудна
дай то Бог чтобы тебя потом похоронили
а не растворили в бочке с серной кислотой....
Или же это Гога имеет Буданова?
Гниды зелёные...
как и Бородатенькая бабушка - сперва Спаситель, а теперь - фууу, олигарх и предатель.
так и может быть тут. - типо ура, наконец то молодой и герой....
да и про Бурбу, извини, Лещенко, говорил что он тоже как бы и Чауса возможно вывозил и отделение "К" - это как ...... ну типо как "стая волков - мясоедов"(а Бурба типо мол вегетарианец, как его воспринимают(типо герой и очень честный ага)))
и да - ПАП тупо "пиарился", дав ей медальку. которая теперь осквернена Гадей. - кто-то был ранен и т.д. и получил такую же, а она - угробила солдат и ... то же самое, получила.