РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11101 посетитель онлайн
Новости Видео Политика Украины
19 057 42
Буданов (329) Гогилашвили (75) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Кротовая нора. Все о связях Буданова, Гогилашвили, ложь в документах и российский паспорт. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

"Замминистра с таким е#алом, как у меня, он один всего" - автор этого крылатого изречения, уже бывший заместитель главы МВД Александр Гогилашвили и муж секретарши президента, как обнаружили "Слідство.инфо", живет под одной крышей с главным разведчиком страны Кириллом Будановым.

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" раскладывает по полочкам разоблаченную самим же Гогилашвили кротовую нору.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов проживает в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, вероятно гражданином России. Все вместе они живут в доме, к которому имеет отношение бизнесмен, чье имя фигурировало в уголовных производствах об уплате налогов.

Такие связи могут представлять угрозу национальной безопасности Украины. И уже представляют угрозу здравому смыслу.

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Не только Гогилашвили: кто еще пролез во власть через "Квартал"?. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Вони усі співробітники ФСБ. У них лише звання різні.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:48
+16
Виявляється, (але не кажіть нікому це - сІкрет) у нас в країні не один Єрмак "шпійон" і не два - ЄрмакІЗеленський, а всі призначенці від зеленоіплісняви і самого ЗеВовіка.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:39
+14
А жену этого Гоги.. Буданов шпилит вечером, после Зе?

Или же это Гога имеет Буданова?

Гниды зелёные...
показать весь комментарий
17.12.2021 16:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наша служба и опасна и трудна -- предать страну и вешать лапшу
а пристрелить ведь могут и свои
а кто свои а кто чужие...
вот и пойми
наша служба и опасна и трудна
дай то Бог чтобы тебя потом похоронили
а не растворили в бочке с серной кислотой....
показать весь комментарий
17.12.2021 16:35 Ответить
зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ !!!!
показать весь комментарий
19.12.2021 09:57 Ответить
Виявляється, (але не кажіть нікому це - сІкрет) у нас в країні не один Єрмак "шпійон" і не два - ЄрмакІЗеленський, а всі призначенці від зеленоіплісняви і самого ЗеВовіка.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:39 Ответить
Більш цікавлять зв`язки цього гогішвілі з найвеличнішим. Буданов то таке.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:40 Ответить
Вони усі співробітники ФСБ. У них лише звання різні.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:48 Ответить
Швидше не в ФСБ ,а в ГРУ ГШ РА.
показать весь комментарий
17.12.2021 17:26 Ответить
А жену этого Гоги.. Буданов шпилит вечером, после Зе?

Или же это Гога имеет Буданова?

Гниды зелёные...
показать весь комментарий
17.12.2021 16:48 Ответить
А що, було б краще, аби він "шпіліл" гогі чи навпаки? Краще, вже так, принаймні, природньо.
показать весь комментарий
17.12.2021 20:58 Ответить
Швидше за все гога буданова. А жінка в ролі групи прикриття, щоб ніхто не здогадався і нічого поганого не подумав.
показать весь комментарий
18.12.2021 03:48 Ответить
Гоблинашвили спецом ФСБ отправило в Украину.....Он там на крючке на уголовных делах. Присмотрели мышу в окружении зеленского, на эту особь мужики внимания не обращали разве что под алкоголь...И тут трахатель появился! Посмотрите внимательно на эту крыску...ни сиси ни писи.....Вот теперь понятно откуда протекает!
показать весь комментарий
17.12.2021 16:54 Ответить
свингерский клуб прямо какой то )))))
показать весь комментарий
17.12.2021 16:56 Ответить
Предлагаю ВЕСЬ лохторат янелоха лишить гражданства Украины. Эта биомасса весьма токсична и бесполезна. Эта падаль проголосовала за уничтожение Украины!!! Сдохните! Сделайте хоть что-то полезное.
показать весь комментарий
17.12.2021 17:02 Ответить
Одни скандалы каждый день с этим клоуном Зеленским!Надо уже с этим безобразием заканчивать!У Зеленского нет ни капельки чести,чтобы уйти досрочно самому,а ведь многих его избирателей подкупил именно этим!!!
показать весь комментарий
17.12.2021 17:08 Ответить
Кротяча нора уклониста ссаныча .. должна быть залита бетоном!
показать весь комментарий
17.12.2021 17:24 Ответить
Есть такая профессия - внедряться в жен вражеских агентов... А если Родина прикажет, то и в самих агентов...
показать весь комментарий
17.12.2021 17:27 Ответить
Цирк на дроті. Навіть не знеш,як на все це реагувати...
показать весь комментарий
17.12.2021 18:09 Ответить
А яка красуня дружина Буданова! )

показать весь комментарий
17.12.2021 18:34 Ответить
🐴
показать весь комментарий
17.12.2021 19:04 Ответить
Цікаво, то в неї природнє, чи набуте після ін'єкцій?
показать весь комментарий
17.12.2021 19:13 Ответить
Зуби та ніс природні, а от губи навряд.
показать весь комментарий
17.12.2021 19:44 Ответить
могла бы сыграть Щелкунчика...
показать весь комментарий
17.12.2021 19:34 Ответить
красивые зубы ))))
показать весь комментарий
17.12.2021 21:58 Ответить
Дуже! Але і ніс з губами не гірші.)
показать весь комментарий
17.12.2021 22:31 Ответить
Как говорится, － В человеке все должно быть прекрасным: и кокарда и исподнее！😀😀
показать весь комментарий
19.12.2021 10:59 Ответить
Господа хорошие, помогите пожалуйста понять, как этот молокосос в 35 лет стал генералом и руководителем такого ведомства? Ничего не понимаю.
показать весь комментарий
17.12.2021 21:57 Ответить
Про Наполеона слыхали？ Такие случаи в истории нередкость😂😂😂
показать весь комментарий
19.12.2021 11:00 Ответить
С Наполеоном - явная промашка у вас! Наполеон - гениальный руководитель, патриот, полководец! Даже сравнивать в Украине не с кем!
показать весь комментарий
20.12.2021 09:22 Ответить
мне вот Гаденька вспоминается - сперва героиня, чуть ли не следы ее целовать все готовы, а потом - фууу, предатель.
как и Бородатенькая бабушка - сперва Спаситель, а теперь - фууу, олигарх и предатель.
так и может быть тут. - типо ура, наконец то молодой и герой....

да и про Бурбу, извини, Лещенко, говорил что он тоже как бы и Чауса возможно вывозил и отделение "К" - это как ...... ну типо как "стая волков - мясоедов"(а Бурба типо мол вегетарианец, как его воспринимают(типо герой и очень честный ага)))
показать весь комментарий
19.12.2021 12:25 Ответить
А я сразу знал, что гаденька долбанутая на всю башку. Знакомый в миссии в Афгане служил и она там тоже была. Так она выкрала БТР и поехала к духам. Они ее скрутили, одели мешок на голову и привезли в расположение, сказали успокойте эту притрушенную, а то в следующий раз секир башка. Так что в плен к кацапам она могла таким же образом попасть по дурости и там ее уже потом и завербовали в тюрьме в расии.
показать весь комментарий
20.12.2021 14:32 Ответить
так блин, писали же тут вроде даже шо она х.з. почему поехала на опочленцев, как будто по договоренности шоб захватили. более того - погибли солдаты, бросившиеся спасать эту..... существо.
и да - ПАП тупо "пиарился", дав ей медальку. которая теперь осквернена Гадей. - кто-то был ранен и т.д. и получил такую же, а она - угробила солдат и ... то же самое, получила.
показать весь комментарий
21.12.2021 09:25 Ответить
Кротячие уроды
показать весь комментарий
18.12.2021 00:00 Ответить
Откуда в его возврасте имеется большой аналитический опыт руководить столь серьезной организацией?Разве только угодил где надо и кому надо?
показать весь комментарий
18.12.2021 09:19 Ответить
Элементарно！Вот способ （я его называю китайско－корейским）как можно руководить большим ведомством, ничерта не смысля в конкретике. Главное, что бы вас поставили на вершину пирамиды ведомства. Первое－ требуете, чтобв все подчиненные преждоставили краткие отчеты о проделанной работе. Второе － требуете краткий план на ближайшее будущее с указанием дат этапов выполнения . УСЕ. ВСЕ ваши подчиненные загнаны в жесткие рабки СКЕДУЛА😀 Далее, вы только ДРЮЧИТЕ персонал за невыполнение плана （ну конечно жн с умным лицом профессионала）.😀😀😀😀Поверьте, все у вас будет идти ХОРТШО. Здесь главное － не стать ДУРАКОМ С ИНИЦИАТИВОЙ😀 Тогда все испортите. .....Правда, в этой системе, абсолютно необходима парочка настоящих профессионалов, кооторые будут все время находиться за вашей спиной. Берегите их, но не давайте им начать собственную игру😀😀😀😀И тогда, если вы руководили производством стиральных машинок, то прекрамно сможете руководить ЮжМашем.😀😀😀😀
показать весь комментарий
19.12.2021 11:21 Ответить
ПыСы. Эта методика не годится для организации дела С НУЛЯ😀
показать весь комментарий
19.12.2021 11:25 Ответить
недавно читал. это за рашку писано. но и тут тоже, Гоги подтвердит.
показать весь комментарий
21.12.2021 09:38 Ответить
Боевые пита₽aсы🤢
показать весь комментарий
18.12.2021 12:09 Ответить
Дно
показать весь комментарий
18.12.2021 12:56 Ответить
Всі тут сміютьс і обурюються, а в державі, де народ обрав собі клоуна бо народу сало нудно жити, інакше й бути не може. Видовища маємо кожен день, ще б хліба на столі і плебеі будуть цілком задоволені, бо нащо плебеям чогось іншого, як не "пожрем -поржем"?
показать весь комментарий
19.12.2021 09:55 Ответить
А сегодня, вечером, в нашем ЖЭКе лекция на тему, － ""Украина － страна контрастов""
показать весь комментарий
19.12.2021 10:53 Ответить
люди дуже добре знають наскільки гнила влада
показать весь комментарий
20.12.2021 11:33 Ответить
Помню как господин Бутусов пиарил этого Буданова, как тот как сайгак по крыму скакал от фсбшников. Выходит что его тогда завербовали и отпустили...
показать весь комментарий
20.12.2021 14:25 Ответить
 
 