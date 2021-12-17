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Голос партия (490) Стефанчук Руслан (578) Железняк Ярослав (337) Печерский суд Киева (8)

"Я - профессиональный юрист. Я верю документам и фактам", - Стефанчук ответил на претензии Железняка относительно смены руководства фракции "Голос" через Печерский суд. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил главе фракции "Голос" Ярославу Железняку обсудить на отдельной встрече ситуацию, сложившуюся после смены руководства фракции "Голос" через Печерский суд Киева.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции в кулуарах парламента, отвечая на претензии Железняка. Но в своем ответе Стефанчук отметил, что это внутриуставное дело партии "Голос".

"Я с глубоким уважением отношусь к каждому члену вашей фракции, потому что считаю ее действительно проукраинской и действительно профессиональной и качественной. Но мне кажется, что ситуация, сложившаяся в вашей фракции, и я постоянно об этом говорю, это вопрос вашей фракции. Не нужно переносить внутренние вопросы, внутренние уставные вопросы вашей фракции на парламент, потому что это неправильно. Мы можем встретиться и обсудить это. Вы предоставили информацию, которой я не владею, и поэтому я не могу принимать соответствующие решения. Я - профессиональный юрист. Я верю документам и я верю фактам. И только после этого принимаю решения. Я как председатель парламента ответственен за каждого народного депутата, поэтому давайте встретимся позже. Вы к тому времени сможете подготовить документы о которых я не знаю, и которых я не видел, и мы примем решение, которое будет правильным и не будет разрушать парламентаризм", – заявил Стефанчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Железняк о смене руководства фракции "Голос": ОП проводит откровенную попытку рейдерского захвата, был личный звонок от Ермака. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
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17.12.2021 16:31
+6
еще один урист)
криворожская юридическая школа, это вам не какое-то римское право
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17.12.2021 15:56
+5
"Ищу работу спикером в ВР - умею нагло врать и не краснеть." - стефанчук
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17.12.2021 16:50
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еще один урист)
криворожская юридическая школа, это вам не какое-то римское право
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17.12.2021 15:56 Ответить
он кончал коммунальную бурсу в Хмельницком... какие законы вы о чем Зеля думает что вот так он возщьмет контроль над Радой дебил полный ему же конец был сказан по его же указу КСУ что НАРОД ЕДИНСТВЕНННЫЙ НОСИТЕЛЬ АБСОЛЮТНОЙ И ПОЛНОЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ А НЕ РАДА НАРДЕПЫ ПРЕЗИК ШТОПАННЫЙ ИЛИ ЕЩЕ КТО..могут помиловать могут и казнить..НАРОД.....
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17.12.2021 16:24 Ответить
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17.12.2021 16:00 Ответить
"Голос" партія-прости*утка і тому хто перекупить, той і буде ...її "танцювати". Бізнес є бізнес/business is business і нічого крім бізнесу.
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17.12.2021 16:02 Ответить
Ну от чого всяка прокацапська нечисть так бистро **********,а ці,начебто,нормальні люди не можуть згуртуватись!
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17.12.2021 16:02 Ответить
Классика украинских реалий. Всегда на этом горели.
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17.12.2021 16:11 Ответить
велике, видно здалеку... Хрін там розберешся, ху із ху та за ким? Хто моральний авторитет- загадка, а АМОРАЛЬНІ- вдало *********** у мозочки через ТВ-оман. (свіжий приклад- коміник, що не може зліпити просте речення:" Тобі, личить моє кохання? дзякую дуже дзякую #ЙДІТЬУСРАКУ").
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17.12.2021 18:58 Ответить
Юристи-спеціалісти по віджиму і рейдерству...
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17.12.2021 16:04 Ответить
фаховий юморiст?
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17.12.2021 16:22 Ответить
Я - профессиональный юрист.
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17.12.2021 16:30 Ответить
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17.12.2021 16:31 Ответить
Да какой ты юрист. Если вы через день нарушаете законы и коституцию. Свинья ты. дорвавшаяся до корыта.
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17.12.2021 16:35 Ответить
А може ще й проФФесор?
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17.12.2021 16:44 Ответить
"Ищу работу спикером в ВР - умею нагло врать и не краснеть." - стефанчук
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17.12.2021 16:50 Ответить
Ох как же ахметовская шавка Железняк держится за власть! 😂 Узурпировал власть в собственной фракции, собраний Голоса не проводит, дабы не отправили в утиль, зато лазит по олигархическим медиа-помойкам и поливает дерьмом власть, при этом представляясь "главой фракции". Как это удобно! 😂
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17.12.2021 17:10 Ответить
Скажи, маца повністю переварюється, чи ще тобі залишається трохи?
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20.12.2021 02:01 Ответить
Не знаю. Никогда не пробовал. А ты хочешь попробовать? Переваренную. 😂 Обратись к Пете. Может, свезет.
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20.12.2021 10:39 Ответить
Він ваховий решала.
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17.12.2021 17:39 Ответить
Чмошник він фаховий...
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17.12.2021 17:45 Ответить
Лише не фаховий, а фаКовий. А далі - по тексту...
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17.12.2021 17:54 Ответить
за фаховість у юриспруденції, нехай сперечаються адвокати, бажано у суді над тобою... А от за факапність та фактурність, можу і я.
Все, що наживеш облизуючи Зе!Бень у могилу не забереш... І вигляд у тебе настільки не здоровий, що варто замислюватись про вічність.
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17.12.2021 18:49 Ответить
Не делайте трагедию в стиле Шекспира. Все здеся укладывается в детскую считалочку -раз два три четыре пять я иду искать....
Магнаты бросили партию на пол пути, слишком тяжкая ноша и все это как то непродуктивно. Взносов нет, лидеры зажали деньги после выборов. Певец свободы ушел первым.
Когда то известный герой, памятник которому стоит на углу Прорезной и Крещатика спрашивал главного концессионера - Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги ?
А здесь Устинова с подругами спрашивает Ермака - Андрей, когда мы будем делить наши деньги ?
Неужели новый памятник конссеционеркам будут строить ? если да, то пускай во Львове, там не одна плеяда им подобных собралась.
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17.12.2021 18:56 Ответить
Пусть у себя в фракции разбираются,,,после того как Вакарчук дважды похерил своих избирателей,,,эта партия политический труп.
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17.12.2021 19:32 Ответить
Железняк и Рудик давно не отражают большинство фракции Голос. Но сковырнуть их без суда было невозможно, так как они смогли по-тихому принять процедуру перевыборов руководства фракции требующую 2/3 голосов. Разумков их прикрывал, так как Рудик и Железняк голосовали по критическим вопросам как он хотел. Но увы, все меняется... Разумкову дали под зад и прикрывать проходимцев стало некому.
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17.12.2021 20:09 Ответить
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18.12.2021 00:26 Ответить
Да уж... Куда не тыкни - везде "фаховые юристы"...Ты ж с Бубочкой в КВН резался? Нуууууу, теперь понятно, какой ты "фаховый"...Специалист высокого профиля, 5лет по КВНам шибался , а потом получил диплом "фахового юриста". Это сродни " На заборе написано "х*й", а за забором его нет".
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18.12.2021 09:05 Ответить
Ти жирна корумпована свиня.
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18.12.2021 13:04 Ответить
Є тут в нас один фаховий преЗЕдент.
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19.12.2021 10:54 Ответить
У НАС ВЖЕ Є ФАХОВИЙ ЮМОРИСТ НА ПОСАДІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
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19.12.2021 18:09 Ответить
 
 