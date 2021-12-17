"Я - профессиональный юрист. Я верю документам и фактам", - Стефанчук ответил на претензии Железняка относительно смены руководства фракции "Голос" через Печерский суд. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил главе фракции "Голос" Ярославу Железняку обсудить на отдельной встрече ситуацию, сложившуюся после смены руководства фракции "Голос" через Печерский суд Киева.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции в кулуарах парламента, отвечая на претензии Железняка. Но в своем ответе Стефанчук отметил, что это внутриуставное дело партии "Голос".
"Я с глубоким уважением отношусь к каждому члену вашей фракции, потому что считаю ее действительно проукраинской и действительно профессиональной и качественной. Но мне кажется, что ситуация, сложившаяся в вашей фракции, и я постоянно об этом говорю, это вопрос вашей фракции. Не нужно переносить внутренние вопросы, внутренние уставные вопросы вашей фракции на парламент, потому что это неправильно. Мы можем встретиться и обсудить это. Вы предоставили информацию, которой я не владею, и поэтому я не могу принимать соответствующие решения. Я - профессиональный юрист. Я верю документам и я верю фактам. И только после этого принимаю решения. Я как председатель парламента ответственен за каждого народного депутата, поэтому давайте встретимся позже. Вы к тому времени сможете подготовить документы о которых я не знаю, и которых я не видел, и мы примем решение, которое будет правильным и не будет разрушать парламентаризм", – заявил Стефанчук.
Пожалуйста, подождите...
криворожская юридическая школа, это вам не какое-то римское право
міник, що не може зліпити просте речення:" Тобі, личить моє кохання? дзякую дуже дзякую #ЙДІТЬУСРАКУ").
Все, що наживеш облизуючи Зе!Бень у могилу не забереш... І вигляд у тебе настільки не здоровий, що варто замислюватись про вічність.
Магнаты бросили партию на пол пути, слишком тяжкая ноша и все это как то непродуктивно. Взносов нет, лидеры зажали деньги после выборов. Певец свободы ушел первым.
Когда то известный герой, памятник которому стоит на углу Прорезной и Крещатика спрашивал главного концессионера - Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги ?
А здесь Устинова с подругами спрашивает Ермака - Андрей, когда мы будем делить наши деньги ?
Неужели новый памятник конссеционеркам будут строить ? если да, то пускай во Львове, там не одна плеяда им подобных собралась.