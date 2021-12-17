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Болеть в Польше дорого, ждать приема врача нужно как минимум несколько месяцев, - украинский заробитчанин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Польше даже при наличии страховки ждать приема профильного врача приходится минимум несколько месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

Заробитчанин Андрей Зеланс рассказал: "Я живу в Великопольском, хотел попасть к аллерголологу, чтобы провести одну процедуру, некоторые тесты, скажем так. Я обзвонил все больницы по направлению от моего семейного врача и ближайшая дата, когда меня могли принять, – это через 2 месяца. Вывод – я не хочу ждать. Окей. Тогда я иду в частную клинику и плачу деньги".

"Очень тяжело, распухли пальцы. Указательный распух и не сгибается", – показывает между тем свои руки украинка, работающая в Германии.

Тем не менее, по статистике Международной организации по миграции, ежегодно из Украины выезжает не менее 3 млн трудовых мигрантов. Но следует помнить, что из-за работы за границей можно навсегда потерять не только здоровье, но и пенсионный стаж.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+50
Это рубрика "как ужасно в Польше, оставайтесь тут". Некоторые недалёкие люди, запуская этот мусор через СМИ, наивно полагают подобным образом остановить массовый отток украинцев за границу, не создавая альтернативы в Украине. Так же замечательно продавать продукцию по мировым ценам, а платить крепостным копейки, за что собственно и дворцы строятся и покупаются. Тему безопасности граждан Украины видимо и обсуждать не стоит, её просто нет и история с Гоги-барином это только в 357-й раз подтверждает
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17.12.2021 17:07
+31
Ну,й навіщо,це інформаційне сміття?
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17.12.2021 16:47
+24
Ясно, в сусідніх державах все погано, а особливо в Польщі, заробітчанин Андрій може підтвердити. Тому наш мазохістичний нарід голосує за дебілів і їде "бідувати" в Польщу)
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17.12.2021 16:54
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У них действительно есть такая ситуация. Но неотложку делают сразу. Допустим язва открытая. Или перелом, рассечение. С зубными делами там сложнее, но тоже можно решить. Большую часть препаратов там без рецепта купить не выйдет. В целом, они в правильном направлении движутся. Ценят профессию. И этот негатив, очень наивен. Нет смысла говорить о плохой Польше. Лучше говорить о наших закрытых районных и деревенских пунктах. О аптеках с 300% наварами. О брошенных инсулинщиках, и людей с патологиями. Я видел как Польша заботится об инвалидах, всячески задействует в работах (пусть даже бональная уборка.) А сколько транспорта с заниженым входом, а подъездов с лифтами и подъёмниками!! Вы (авторы) заказушники. "Зле"
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17.12.2021 23:50 Ответить
Хворіти в Польщі дорого, а в Украине бессмысленно. В Украине и за деньги болеть бессмысленно и за деньги. Купившие дебелы за деньги дипломы ни хрена не умеют.
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18.12.2021 14:12 Ответить
А кому потрібен той стаж? До пенсії з такою якістю життя невідомо чи доживеш, а якщо дочекаєш пенсії, не знаєш як прожити на ті копійки
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19.12.2021 06:26 Ответить
Саме це НЕВІДВОРОТНО ЧЕКАЄ УКРАЇНУ та "маленьких українців".
Все складається більше ніж песимістично.
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19.12.2021 09:45 Ответить
про що ця новина ? про палець чи про дорого чи про довго чи про еміграцію чи про втрату стажу? якась мішанка.
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19.12.2021 11:31 Ответить
Вот ТАК и преподносится пропаганда от политиков и вводят в заблуждение!
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20.12.2021 11:26 Ответить
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