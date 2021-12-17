Болеть в Польше дорого, ждать приема врача нужно как минимум несколько месяцев, - украинский заробитчанин. ВИДЕО

В Польше даже при наличии страховки ждать приема профильного врача приходится минимум несколько месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

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Заробитчанин Андрей Зеланс рассказал: "Я живу в Великопольском, хотел попасть к аллерголологу, чтобы провести одну процедуру, некоторые тесты, скажем так. Я обзвонил все больницы по направлению от моего семейного врача и ближайшая дата, когда меня могли принять, – это через 2 месяца. Вывод – я не хочу ждать. Окей. Тогда я иду в частную клинику и плачу деньги".

"Очень тяжело, распухли пальцы. Указательный распух и не сгибается", – показывает между тем свои руки украинка, работающая в Германии.

Тем не менее, по статистике Международной организации по миграции, ежегодно из Украины выезжает не менее 3 млн трудовых мигрантов. Но следует помнить, что из-за работы за границей можно навсегда потерять не только здоровье, но и пенсионный стаж.

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