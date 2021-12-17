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Чийгоз обратился в СБУ по поводу сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

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Чийгоз обратился в СБУ по поводу сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Народный депутат от фракции "ЕС" Ахтем Чийгоз обратился в СБУ по поводу сотрудничества украинской компании UBC group с оккупантами в Крыму. Депутат также призвал Верховную Раду к реагированию на преступную деятельность заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина, фактически руководящего оккупационной политикой России в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Чийгоза в Фейсбук.

"Сегодня в Верховной Раде затронул вопрос реагирования на преступную деятельность заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина, который фактически руководит оккупационной политикой России в Крыму, а также на продолжение сотрудничества некоторых представителей "украинского бизнеса" с российскими оккупантами", - написал депутат.

Чийгоз также сообщил о беспрецедентном случае с Красноперекопским заводом холодильного оборудования, где украинская фирма UBC group до сих пор выпускает холодильное оборудование и экспортирует его в т.н. "ДНР", "ЛНР" и страны ЕС, а покупателями являются всемирно известные компании. Для того чтобы обойти санкции ЕС против российских оккупантов, "украинские" дельцы делали фиктивные документы о том, что товар изготовлен якобы в Белгородской области.

Представитель "ЕС" официально обратился в Службу безопасности Украины по этому поводу.

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Чийгоз обратился в СБУ по поводу сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму 01
Чийгоз обратился в СБУ по поводу сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму 02
Чийгоз обратился в СБУ по поводу сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму 03
Чийгоз обратился в СБУ по поводу сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму 04
Чийгоз обратился в СБУ по поводу сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму 05

Автор: Анастасія Потіха
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В принципі, про це було відомо і за ПП, але дуже добре, що хоч зараз звернули увагу
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17.12.2021 17:22 Ответить
І звернув увагу чомусь лише депутат від ЄС.
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17.12.2021 17:36 Ответить
Оно безмозглое, ему в методичке подоляка написали, что во всем виноват порошенко, и оно теперь строчит коменты как под копирку.
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19.12.2021 07:20 Ответить
Найвелычниша ЗЕлена дрысля так боится Порошенка, что это у него просто мания преследования. Вчера по айситиви был сюжет, что у этого говноралиссимуса в его кабинете постоянно находится какая-то баба, Левченко кажется, потому что бубочка на камеру сам, лично проблеял, что боится сам находится на своем рабочем месте. Похоже, он из каждого угла, из-под стола, из-за штор видит Пороха, который хочет его придушить. Конечно, об этом мечтает почти вся страна и найвелычнишый это знает.А может, бубочке не надо так часто вдыхать аргентинскую муку и обратиться в дурку, что-бы его полечили?
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20.12.2021 08:10 Ответить
Чийгоз звернувся до СБУ щодо співпраці компанії UBC group з окупантами в Криму
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вони не по тому...Більше по прастітутках і сараях з совковими радіодеталями
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17.12.2021 18:55 Ответить
а шо тут такого? Квартал 95 Зеленського випускає шоу і фільми в РФ, а майже уся його шобла має російське громадянство і готові хоч матір рідну за гроші росіянам продати. Такі часи, така влада.
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17.12.2021 23:42 Ответить
Не мешайте бакановским чертоловам преследовать патриотов, торговать наркотой и и охранять клоунов с кацапскими паспортами, а то путин нападет
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19.12.2021 07:15 Ответить
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20.12.2021 12:41 Ответить
 
 