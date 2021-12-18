Зеленский о визитах бизнесмена Павлюка в ОП: "К нам в Офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский ответил на вопросы, касающиеся тайных визитов бизнесмена Ильи Павлюка в Офис Президента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, издание "УП" опубликовало видеозапись, на которой журналист Михаил Ткач общается с президентом.
В частности, журналист спросил, для чего Илья Павлюк тайно заезжает в Офис Президента и какие вопросы решает.
На это президент ответил так: "К нам в Офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, есть, бывают журналисты. Но тайно – нет".
На уточняющий вопрос о том, чем Павлюк занимается в ОП и какие обязанности выполняет, Зеленский ответил: "Я думаю, тем же, чем и вы, когда вы приходите, иногда. Вы же заходите в Офис?"
При этом указывается, что Ткачу не удалось задать вопрос сразу, ведь охрана президента оттолкнула его. Во время суматохи охранник делал вид, будто его выталкивает толпа из-за спины, а не он сам толкал журналиста. Этот инцидент также задокументировали на видео.
Президент вместе с супругой посещали церемонию открытия новогодней елки возле Офиса Президента на Банковой.
Ранее журналистам также удалось снять тайные визиты Павлюка на Банковую. Бизнесмен пересаживался из собственного автомобиля в автомобиль с номерами прикрытия, после чего его завозили в Офис через боковой въезд.
Номера прикрытия разрешено использовать полиции и спецслужбам при исполнении оперативных обязанностей.
Пожалуйста, подождите...
не бо зна що, але ж ті цеглинки маємо класти
борню із олігархами ми вже проїхали ?
15 грудня о 09:36 ·
"Бюджет недоотримав 6 мільярдів з 7,4 запланованих від грального бізнесу" (с)
Я не здивуюсь, якщо надходжень стало менше, ніж було до т.зв. "легалізації", за яку рвали дупи "молоді тєхнократи" на початку своєї каденції, пам'ятаєте?
Тепер очевидно - їм було замовлено легалізувати цей бізнес, а податки ніхто і не думав сплачувати, так тільки лохи і злочинний "Рошен" роблять.
В цьму факті ціна "реформ" від наших прогресивних "слуґ", абсолютно ВСІ економічні показники рухнули в порівнянні з урядами часів Порошенка - від стану "Центренерго" та "Нафтогазу" до рівня інвестиційних надходжень та доходів місцевих бюджетів.
А компенсують це за старою схемою пограбування населення.
Звідси фатальний для бізнесу 5600, зростання податкового тиску, принизливі "аудіти видатків населення з 1995 року" та інше знущання над здоровим глуздом та гідністю.
І якщо буде можливість зробити розкуркулення та продразвєрстку - вони її зроблять, не сумнівайтесь.
Але найбільша проблема в тому, що частина населення все ще продовжує довіряти цим шахраям і вірить, що когось "дєлаєт вмєстє", як жертва побоїв вірить, що "ето же нє со зла".
@highlander_free
·
17 груд.
На фото глава РНБО сидить поруч із кримінальними авторитетами Луганська «Гореманом» та «Доброславом». З інформації випливає, що Данилов був бандитом і правою рукою «Доброслава».
пишатись.
Одно время решил выйти из тени, как Суркисы ваши.
Только не смог договориться с Кучмой.
А Суркисы смогли.
Напостить вам фото - с кем Суркисы бухали?
да с сотнями людей.
Сейчас - ничо, уважаемые бизнесмены.
Весь Луганск это знает.
Я порохоботом тут считаюсь, так что нечего на меня ярлыки зелебота вешать - предупреждаю сразу.
Порох уже не разбирает, на кого грязь лить.
Эта утка сродни тому что якобы Порох убил своего брата.
Надо понимать, что Данилов - не чувак зеленый какой-то, а глава РНБО.
клеветать на него что он якобы бывший бандит - снижать обороноспособность нашей страны.
щодо тези: снижать обороноспособность нашей страны, оголосіть весь список кого нізя? Бо, по логіці- нікого із Зе!Бень бо Зе!Бені- це той гамняний шлак, що сплив на керівну поверхню, завдяки хакнутому мозку українців.
Никакого кумовства и кортежей, зарплата 4.000 евро, сказал и сделал.
Правда потом добавил, что никому ничего не должен.
Так шта я щетаю, что все исполнил.
И да, свое не воняет.
Хотя.. ..если вмазаться, то думаю логику найдем
скажіть- це випадково, чи так вдало продумано?
https://www.youtube.com/watch?v=SuwpH4lhVW4
А контактьори фірташей та інших олігархів ходять до завгоспу, бо то ж його офіс…
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
Ростов ЖДЕТ!
В частности, было передано 5 автобусов ЛАЗ 4207, 3 грузовых автомобиля ЗИЛ и 2 - КАМАЗ, экскаватор Борекс 2101, грузовой фургон Peugeot Boxer, 8 авто Skoda Octavia 2001 и 2005 года выпуска, 23 авто Opel Omega 2.2 2002 года выпуска, 2 авто Opel Combo 2002 года выпуска, 8 авто Toyota Camry 2004 года выпуска, Chevrolet Aveo 2006 года выпуска, автомобиль-фургон ГАЗ ЧАЗ 2006 года выпуска, авто Chrysler Sebring 2001 года выпуска, авто Меrcedes-Веnz 320Е 2000 года выпуска, авто ЗАЗ-110557-71 2006 года выпуска, микроавтобус Chevrolet Sport Van 1995 года выпуска, грузовой автомобиль Меrcedes-Веnz 817 1995 года выпуска.
ничо, для нардепов новые закупят.
А смае противне те що вони про це знають та нехочуть уступати місце у своїх корит тим хто хоч щось зробить для народу країни.Хто хоч позіхне на них їх відразу визнають зачинщиками українського перевороту а кришою висзнають ФСБ.
На нього, якщо б пташинка насрала- валялось би непритомним як і яникОвощ.