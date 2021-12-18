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Зеленский (16558) Ткач Михаил (116) Павлюк Илья (6)

Зеленский о визитах бизнесмена Павлюка в ОП: "К нам в Офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский ответил на вопросы, касающиеся тайных визитов бизнесмена Ильи Павлюка в Офис Президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, издание "УП" опубликовало видеозапись, на которой журналист Михаил Ткач общается с президентом.

В частности, журналист спросил, для чего Илья Павлюк тайно заезжает в Офис Президента и какие вопросы решает.

На это президент ответил так: "К нам в Офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, есть, бывают журналисты. Но тайно – нет".

На уточняющий вопрос о том, чем Павлюк занимается в ОП и какие обязанности выполняет, Зеленский ответил: "Я думаю, тем же, чем и вы, когда вы приходите, иногда. Вы же заходите в Офис?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близький до Зеленського бізнесмен Павлюк їздить на авто з номерами прикриття, - ЗМІ. ВIДЕО

При этом указывается, что Ткачу не удалось задать вопрос сразу, ведь охрана президента оттолкнула его. Во время суматохи охранник делал вид, будто его выталкивает толпа из-за спины, а не он сам толкал журналиста. Этот инцидент также задокументировали на видео.

Президент вместе с супругой посещали церемонию открытия новогодней елки возле Офиса Президента на Банковой.

Смотрите: Бизнесмен Павлюк "курирует" "слуг народа" и принимает людей Ахметова, - Bihus.info. ВИДЕО

Ранее журналистам также удалось снять тайные визиты Павлюка на Банковую. Бизнесмен пересаживался из собственного автомобиля в автомобиль с номерами прикрытия, после чего его завозили в Офис через боковой въезд.

Номера прикрытия разрешено использовать полиции и спецслужбам при исполнении оперативных обязанностей.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+41
В нього стільки злочинів, що складно визначити найбільший.
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18.12.2021 10:33
+36
Валерій Прозапас - офіційна сторінка

15 грудня о 09:36 ·



"Бюджет недоотримав 6 мільярдів з 7,4 запланованих від грального бізнесу" (с)

Я не здивуюсь, якщо надходжень стало менше, ніж було до т.зв. "легалізації", за яку рвали дупи "молоді тєхнократи" на початку своєї каденції, пам'ятаєте?

Тепер очевидно - їм було замовлено легалізувати цей бізнес, а податки ніхто і не думав сплачувати, так тільки лохи і злочинний "Рошен" роблять.

В цьму факті ціна "реформ" від наших прогресивних "слуґ", абсолютно ВСІ економічні показники рухнули в порівнянні з урядами часів Порошенка - від стану "Центренерго" та "Нафтогазу" до рівня інвестиційних надходжень та доходів місцевих бюджетів.

А компенсують це за старою схемою пограбування населення.

Звідси фатальний для бізнесу 5600, зростання податкового тиску, принизливі "аудіти видатків населення з 1995 року" та інше знущання над здоровим глуздом та гідністю.

І якщо буде можливість зробити розкуркулення та продразвєрстку - вони її зроблять, не сумнівайтесь.

Але найбільша проблема в тому, що частина населення все ще продовжує довіряти цим шахраям і вірить, що когось "дєлаєт вмєстє", як жертва побоїв вірить, що "ето же нє со зла".
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18.12.2021 10:32
+24
Брехлива, цинічна почвара.
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18.12.2021 10:32
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Найбільший злочин Зєїла? Чи новин сьогодні немає.?
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18.12.2021 10:31 Ответить
В нього стільки злочинів, що складно визначити найбільший.
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18.12.2021 10:33 Ответить
О ЗЕБобик гавкнул! Пойди вылижи клоуну-наркоману дупу!
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18.12.2021 11:07 Ответить
Так ще не вечер )
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18.12.2021 11:40 Ответить
лише покладена чергова цегла в надгробний політичний памятник ЗЕ-бені

не бо зна що, але ж ті цеглинки маємо класти
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18.12.2021 11:44 Ответить
до того ж,

борню із олігархами ми вже проїхали ?
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18.12.2021 11:45 Ответить
Валерій Прозапас - офіційна сторінка

15 грудня о 09:36 ·



"Бюджет недоотримав 6 мільярдів з 7,4 запланованих від грального бізнесу" (с)

Я не здивуюсь, якщо надходжень стало менше, ніж було до т.зв. "легалізації", за яку рвали дупи "молоді тєхнократи" на початку своєї каденції, пам'ятаєте?

Тепер очевидно - їм було замовлено легалізувати цей бізнес, а податки ніхто і не думав сплачувати, так тільки лохи і злочинний "Рошен" роблять.

В цьму факті ціна "реформ" від наших прогресивних "слуґ", абсолютно ВСІ економічні показники рухнули в порівнянні з урядами часів Порошенка - від стану "Центренерго" та "Нафтогазу" до рівня інвестиційних надходжень та доходів місцевих бюджетів.

А компенсують це за старою схемою пограбування населення.

Звідси фатальний для бізнесу 5600, зростання податкового тиску, принизливі "аудіти видатків населення з 1995 року" та інше знущання над здоровим глуздом та гідністю.

І якщо буде можливість зробити розкуркулення та продразвєрстку - вони її зроблять, не сумнівайтесь.

Але найбільша проблема в тому, що частина населення все ще продовжує довіряти цим шахраям і вірить, що когось "дєлаєт вмєстє", як жертва побоїв вірить, що "ето же нє со зла".
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18.12.2021 10:32 Ответить
Брехлива, цинічна почвара.
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18.12.2021 10:32 Ответить
Highlander Freeman


@highlander_free

·
17 груд.



На фото глава РНБО сидить поруч із кримінальними авторитетами Луганська «Гореманом» та «Доброславом». З інформації випливає, що Данилов був бандитом і правою рукою «Доброслава».
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18.12.2021 10:35 Ответить
Братва 90-х.
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18.12.2021 10:40 Ответить
Наобирали. Є чим пишатись.
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18.12.2021 12:31 Ответить
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18.12.2021 10:44 Ответить
Хозяин и его слуга
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18.12.2021 11:06 Ответить
Та ні. **** у ступені "N" та "полупоц недоразвитый".
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18.12.2021 11:19 Ответить
Добрик - известный персонаж в Луганске. был. Менты грохнули.

Одно время решил выйти из тени, как Суркисы ваши.
Только не смог договориться с Кучмой.
А Суркисы смогли.

Напостить вам фото - с кем Суркисы бухали?
да с сотнями людей.
Сейчас - ничо, уважаемые бизнесмены.
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18.12.2021 12:39 Ответить
глупости, не был он на работе у Добрика.
Весь Луганск это знает.
Я порохоботом тут считаюсь, так что нечего на меня ярлыки зелебота вешать - предупреждаю сразу.

Порох уже не разбирает, на кого грязь лить.
Эта утка сродни тому что якобы Порох убил своего брата.
Надо понимать, что Данилов - не чувак зеленый какой-то, а глава РНБО.
клеветать на него что он якобы бывший бандит - снижать обороноспособность нашей страны.
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18.12.2021 12:42 Ответить
байка, хто й за кого тут вас рахує, основне- кому реально віддали свій голос.
щодо тези: снижать обороноспособность нашей страны, оголосіть весь список кого нізя? Бо, по логіці- нікого із Зе!Бень бо Зе!Бені- це той гамняний шлак, що сплив на керівну поверхню, завдяки хакнутому мозку українців.
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18.12.2021 13:02 Ответить
Прискорбно, когда Президенту приходится отвечать на провокационные выходки любителей повеселиться.
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18.12.2021 10:37 Ответить
Прискорбно, что это презЕдент.
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18.12.2021 10:39 Ответить
Прискорбно,что тебя, зепил, мамка в унитаз не слила когда высрала. Наверное унитаза не было
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18.12.2021 10:45 Ответить
Не влоб, так полбу. До твого завгоспа. Привозить віники і швабри.
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18.12.2021 10:37 Ответить
Нічого дивного, "кроти" використовують підземні ходи, на поверхню попадають випадково.
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18.12.2021 10:37 Ответить
А знаете, я ему верю, очень честный человек и всегда держит слово.
Никакого кумовства и кортежей, зарплата 4.000 евро, сказал и сделал.
Правда потом добавил, что никому ничего не должен.

Так шта я щетаю, что все исполнил.
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18.12.2021 10:38 Ответить
У Зеленского,что не день,то обосраные штаны.
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18.12.2021 10:41 Ответить
У него Ермак и Ленка есть, постирают.
И да, свое не воняет.
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18.12.2021 10:46 Ответить
так я не понял логики ответа величайшего лидера современности - барыга Павлюк в ОПе, как и Ткач, занимается журналистикой? внештатной?
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18.12.2021 10:47 Ответить
Не напрягайся, никто не понял
Хотя.. ..если вмазаться, то думаю логику найдем
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18.12.2021 10:51 Ответить
Искать логику в словах Зеленского бессмысленно. В своих речах по глубине он близок к высказываниям пуйловского православного мотоциклиста Хирурга.
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18.12.2021 12:49 Ответить
Дебіла привели подивитись на ялинку . . Судячи з відео , натовп глядачів складався з одних охоронців .
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18.12.2021 10:49 Ответить
То Лєнка його вигулювала.
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18.12.2021 11:09 Ответить
Да все уже привыкли: Я не я и лошадь не моя.
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18.12.2021 10:51 Ответить
А Ткач молодець ! Тицьнув ЗЕнікчему у гівно. Боже яке ж воно брехливе і жалюгідне !
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18.12.2021 10:51 Ответить
Він взагалі нікому нічого особисто не винен і не зобов'язаний. Відчепіться від нього. Він просто старанно грає роль: міміка та жести відпрацьовані, слова вивчив. Не вимагайте від людини того, до чого він не здатний.
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18.12.2021 10:52 Ответить
а тіло грае- пітніе і воняе....
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18.12.2021 10:53 Ответить
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18.12.2021 10:53 Ответить
Зеля объяснительные пишет как и по какому поводу он всречается с олинархами? Пуст пидерживается той фуйни, что он сам написал.
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18.12.2021 10:54 Ответить
олинархами ... Пуст пидерживается

скажіть- це випадково, чи так вдало продумано?
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18.12.2021 13:13 Ответить
с переводом на ************ ждем....
https://www.youtube.com/watch?v=SuwpH4lhVW4
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18.12.2021 11:00 Ответить
До тебе заходить лише єрмак та жінка корєша головного розвідника (хто кому робить мін´єти вже не важливо)…
А контактьори фірташей та інших олігархів ходять до завгоспу, бо то ж його офіс…
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18.12.2021 11:00 Ответить
Шлях ЗЕбіла

Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
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18.12.2021 11:05 Ответить
Зеленський відповів: "Я думаю, тим самим, що й ви, коли ви приходите, іноді. Ви ж заходите в Офіс?" У туалет
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18.12.2021 11:05 Ответить
Врьот
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18.12.2021 11:08 Ответить
Брехня на брехні і брехнею поганяє. ОГИДНА ПОТВОРА!!!
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18.12.2021 11:12 Ответить
шут зеленський не ввійде в історію, історією стане тупе бидло, яке обрало цього шута і просрало країну
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18.12.2021 11:17 Ответить
Тут у нас не кацапия с пожизненными царями. Народ дал шанс ЗЕ, тот его не оправдал. Выберем другого и нечего гавкать
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18.12.2021 11:30 Ответить
точно. не гавкайте, вместе с клоуном
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18.12.2021 12:24 Ответить
сметун?
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18.12.2021 12:46 Ответить
Охлократію ніхто невідміняв
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18.12.2021 12:33 Ответить
Чмырдяй чмырдяем, зачем у этого зе-чма что-то спрашивать. Козлине лохи дали власть и что лохи имеют. Их отымели и имеют дальше и кто клоун. Это пол беды а вот что из-за лохов Украина потеряла минимум 10 лет развития и главное авторитет в лице клоуна и тех кто ему дал власть. Нет и не будет вам прощения никогда.
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18.12.2021 11:23 Ответить
Брехун из шапито.

Ростов ЖДЕТ!
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18.12.2021 11:24 Ответить
Нашёл журналист у кого спрашивать… и что хотел услышать??
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18.12.2021 11:29 Ответить
Верховная Рада передала с баланса автобазы управделами Аппарата парламента 60 автомобилей на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил.

В частности, было передано 5 автобусов ЛАЗ 4207, 3 грузовых автомобиля ЗИЛ и 2 - КАМАЗ, экскаватор Борекс 2101, грузовой фургон Peugeot Boxer, 8 авто Skoda Octavia 2001 и 2005 года выпуска, 23 авто Opel Omega 2.2 2002 года выпуска, 2 авто Opel Combo 2002 года выпуска, 8 авто Toyota Camry 2004 года выпуска, Chevrolet Aveo 2006 года выпуска, автомобиль-фургон ГАЗ ЧАЗ 2006 года выпуска, авто Chrysler Sebring 2001 года выпуска, авто Меrcedes-Веnz 320Е 2000 года выпуска, авто ЗАЗ-110557-71 2006 года выпуска, микроавтобус Chevrolet Sport Van 1995 года выпуска, грузовой автомобиль Меrcedes-Веnz 817 1995 года выпуска.
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18.12.2021 11:34 Ответить
барахло не подлежащее ремонту сбросили на армию
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18.12.2021 12:23 Ответить
то есть машины по 20-25 лет..
ничо, для нардепов новые закупят.
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18.12.2021 12:44 Ответить
Зебобики, а к вам особисто разум заїжджає, пусть даже скрытно, втайне от вас самих? Вы следите, шоб не пропустить визитера. А то обидно будет: он пришел, а вас нема...
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18.12.2021 11:36 Ответить
Таких лицемірів та брехунів як Зе та його команда весь світ ще не бачив.Ось чому із ним та його 95-м кварталом і в один унітаз не хоче даже пісяти ніхто із сітових лідерів.
А смае противне те що вони про це знають та нехочуть уступати місце у своїх корит тим хто хоч щось зробить для народу країни.Хто хоч позіхне на них їх відразу визнають зачинщиками українського перевороту а кришою висзнають ФСБ.
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18.12.2021 12:05 Ответить
Ещё и власти расюшки во все времена. Это самое лживое государство в мире.
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18.12.2021 14:59 Ответить
Візити,були нетаємні,а офіційні Необхідно,ж,спілкуватися з поплічниеами по злочинному світу! Інакше,яке президенство
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18.12.2021 12:32 Ответить
опять занюханное в у смерть
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18.12.2021 12:32 Ответить
зашугане настільки, що занюханное в смерть...
На нього, якщо б пташинка насрала- валялось би непритомним як і яникОвощ.
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18.12.2021 13:23 Ответить
Девіз зебільного шобла

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18.12.2021 12:35 Ответить
ЗеЧмо!
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18.12.2021 13:12 Ответить
Глядя на его лицо и его выходки все больше становлюсь антисемитом, хотя живу в Одессе.
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18.12.2021 13:18 Ответить
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18.12.2021 13:27 Ответить
Все ездили только к Порошенко, разве не понимаете! 😁😁😁
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18.12.2021 14:12 Ответить
А если серьезно, из народа делают дебилов ,как в Рашке..
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18.12.2021 14:13 Ответить
ТОчно так же порох морозился с ответами)) Их в одной школе этому учили?
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18.12.2021 19:09 Ответить
"Ни дня, чтобы не обо@раться" - лозунг зелёных...
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18.12.2021 22:22 Ответить
вот и хорошо.
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19.12.2021 22:11 Ответить
 
 