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В Украине впервые прошел всеукраинский женский молитвенный завтрак "Семья - колыбель Божьей любви". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Киеве прошел первый всеукраинский женский молитвенный завтрак "Семья – колыбель Божьей любви", в котором приняли участие 100 женщин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UAINFO.org, за Украину и семейные ценности молились общественные и религиозные деятели, представители отраслей культуры, образования, медицины, также руководители облсоветов и облгосадминистраций, мэры городов, депутаты всех уровней, представители бизнес-кругов и волонтеры. А предшествовал молитве Вифлеемский огонь мира – как символ добра, любви и единения.

Организаторы события – ВОО "За семейные ценности" и "Движение молитвенных завтраков" отмечают: всеукраинский женский молитвенный завтрак состоялся впервые в истории Украины. Главная идея мероприятия – акцентировать внимание на роли женщин и семейных ценностях.

"Цель этого мероприятия – объединить женщин из разных регионов, из разных конфессий в единой молитве перед праздником Рождества в молитве за семью. Хочется пожелать каждой украинской семье любви, радости, счастья, искренней молитвы и искренних ценностей по отношению друг к другу", – отмечает Наталья Федорчук, глава ВОО "За семейные ценности".

На женском молитвенном завтраке также звучала молитва за Украину и ее благосостояние, украинских воинов-защитников, детей, родителей, также – за переживших насилие женщин, женщин-медиков, работников отрасли культуры и образования, ученых и молитва за семьи с детьми, имеющие особые нужды.

В Украине впервые прошел всеукраинский женский молитвенный завтрак Семья - колыбель Божьей любви 01
Женщины стоя поздравили матерей погибших Героев Украины и матерей защитников, пропавших без вести.

Уполномоченная Президента по делам волонтеров Наталья Пушкарева отмечает: волонтерство было бы невозможно без хрупких женских плеч.

"Очень мощные волонтеры – это как раз женщины. Женщины, которые побеждают все преграды бюрократии нашей, женщины, преодолевающие километры. Для меня женщина-волонтер с 2014 года – это пример берегини. Берегиня армии, берегиня нашей страны", – рассказывает она.


В Украине впервые прошел всеукраинский женский молитвенный завтрак Семья - колыбель Божьей любви 02
В Украине впервые прошел всеукраинский женский молитвенный завтрак Семья - колыбель Божьей любви 03
В Украине впервые прошел всеукраинский женский молитвенный завтрак Семья - колыбель Божьей любви 04
В Украине впервые прошел всеукраинский женский молитвенный завтрак Семья - колыбель Божьей любви 05
В Украине впервые прошел всеукраинский женский молитвенный завтрак Семья - колыбель Божьей любви 06
В Украине впервые прошел всеукраинский женский молитвенный завтрак Семья - колыбель Божьей любви 07
В Украине впервые прошел всеукраинский женский молитвенный завтрак Семья - колыбель Божьей любви 08

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Чому не видно Лєнки-апалченки?
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18.12.2021 11:56
+7
Молитва для політчних діячів просто піар.Вони як і простолюдини до Бога звертаються тільки тоді коли хворіють або коли їх впіймають на взятках та махінаціях а ті хто їх прикривають вимагають більше грошей чим вони вкрали.Ось тоді і про Бога згадують.
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18.12.2021 12:18
+6
Не думаю.
1. Вона не кричить про зубожіння на кожному кутку, як за Порошенка;
2. Юля і Вова діти (можливо внуки) однієї бабусі - Бені.
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18.12.2021 12:14
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Чому не видно Лєнки-апалченки?
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18.12.2021 11:56 Ответить
і ЮВТ не бачу, вона ж була на всіх молитвених сніданках, всіх часів і народів.
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18.12.2021 12:07 Ответить
Тимоха готує піріварот, яким наляканий головний клоун.
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18.12.2021 12:10 Ответить
Не думаю.
1. Вона не кричить про зубожіння на кожному кутку, як за Порошенка;
2. Юля і Вова діти (можливо внуки) однієї бабусі - Бені.
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18.12.2021 12:14 Ответить
Та да, думати не твоє.
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18.12.2021 12:17 Ответить
Та ти шо? У тебе є докази?
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18.12.2021 12:34 Ответить
Ти мабуть оглух, як порошенка турнули.
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18.12.2021 15:06 Ответить
У ЗЕ-семьи более широкие понятия о семье, как и у Гогилашвили.
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18.12.2021 14:06 Ответить
Будь-яка фігня може траплятись вперше, головно- її не повторювати
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18.12.2021 11:58 Ответить
Молитва - це для вас фігня? Мені вас жаль.
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18.12.2021 12:10 Ответить
Молитва для політчних діячів просто піар.Вони як і простолюдини до Бога звертаються тільки тоді коли хворіють або коли їх впіймають на взятках та махінаціях а ті хто їх прикривають вимагають більше грошей чим вони вкрали.Ось тоді і про Бога згадують.
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18.12.2021 12:18 Ответить
Частина ритуалу, сенс якому надає впевненість учасників у його значущості. Жаль залиште собі, використаєте його у наступних відлякуваннях демонів.
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18.12.2021 13:14 Ответить
Ви хворий.
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18.12.2021 13:16 Ответить
Головне не лікуватись молитвами, заговорами та жаб'ячим салом.

До речі, практикуєте тільки молитви, чи спалювання атеїстів ще в репертуарі недільних розваг духовно розвинених персонажів?
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18.12.2021 13:19 Ответить
Відчувається сценарій Вовки впершого(42 рази).
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18.12.2021 12:13 Ответить
А що це за херня під Божим іменем?Чому всі безбожники та комсомольсько-комуняцькі працівники тепер так ряно організовувуть всяку ***** із іменем Бога на якого ще декілька років вони насрали?
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18.12.2021 12:11 Ответить
P.S.Та подивіться на морди цих на фото лудей.Вони не те що ,,Отче наш ,,не знають а і про 10-ть заповідей які порушують кохну хвилину.
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18.12.2021 12:14 Ответить
Мені вас жаль.
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18.12.2021 12:15 Ответить
Візьми своє "жаль" та віднеси хлопцям у шпиталь!!! Чи то складніш, за бла-бла-бла???!
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18.12.2021 12:20 Ответить
Не судіть про людей по собі.
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18.12.2021 12:17 Ответить
А оце, скажи в окопі, на Сході України, а не з дивану!
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18.12.2021 12:21 Ответить
Ти ,,***** Ваня,, перед тим як когось та в чомусь звинувачувати покажи свої заслуги перед Україною.
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18.12.2021 12:24 Ответить
Сухофрукт. з сливогого супу! Ти, *********, уважно перечитай, кому той пост адресовано, Та, ще уважніше, подивись, хто тобі лайкав!!!! А я, майже чотири роки "показував" на Сході. Бажаю здоров'ячка, зайвого не перепий!
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18.12.2021 15:41 Ответить
Цілком з Вами згоден.Але покажіть хоч одноо із фото який знає ,,Отче Наш,, або ,,Вірую,,Адже ті хто це знають в такому диявольському ветрепі на фотографувались би.
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18.12.2021 12:22 Ответить
Текст прочитайте, нарешті. Там були жінки, які поховали своїх дітей на фронті, які самі вивели з полону тридцять хлопців, які займаються благодійністю, завдкяки яким воєнний шпиталь має зараз статус Національного, що забезпечує лікарям доплати та припинилось бажання відібрати землю у шпиталя, завдяки яким встановлено ліфт у гнійній хірургії, де лежать найтяжчі хворі без рук, ніг, очей. Ганьба вам ! Ви Оскарбляете женщин, о которых ничего не знаете. Фу!
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18.12.2021 12:29 Ответить
А Ви бачили жінок,матерів та дітей по районах та селах батьки та сини яких померли за Україну?Та вони за кошти тільки одного вбраня кобіти на фото можуть прожити принаймі пів року.Та не маютьдаже ніяких пільг так як ,,добробати,,не проходять по офіційним даним воєнкоматів.Іншими словами-,,Їх там ніхто не посилав,,
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18.12.2021 12:37 Ответить
І що ж там за вбрання? Ану розкажіть? Ось, дійсно, цікаво послухати. Жодного бренду не побачила.
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18.12.2021 12:41 Ответить
По собі?Та на кожній на цих фото тільки одежі на кошти якої прокормлюються із бюджету цілі роти за один місяць,а цих кобіт там не менше сотні.
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18.12.2021 12:31 Ответить
Таке враження, що ви хворий.
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18.12.2021 12:32 Ответить
Так я хворий,тільки ,,здорова,,людина може прихваляти та висловлювати хвалу тим хто проводить фейкові мироприємства влади та ще і під прикриттям Божого імені під час того коли влада просто знешкоджує всі дії в зоні ООС що приводить до намірених загибалей нащих воїнів.А потім знову влада буде організовувати фурорні заходи для сімей загиблих воїнів.
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18.12.2021 12:49 Ответить
Ви, таки, дійсно, хворий.
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18.12.2021 12:55 Ответить
Так я хворий,хворий тому що вхожу у ті 52% які хочуть та будуть захищати Україну із зброєю в руках а не на словах та виражати із-за кордону моральну підтримку.
Я хворий,хворий Незалежностю України а не показовою бравадою на провладних телеканалах які мовчать про кожнодневну загибель наших воїнів яким забороняють даже рукнути в бік,вже офіційнмх московитів.
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18.12.2021 13:24 Ответить
Саме тому ви ображаєте жінок, які захищали Україну, які поховали своїх дітей, які займаються благодійністю і моляться за волонтерів, матерів, хворих дітей, за те, щоб Україна процвітала?
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18.12.2021 13:27 Ответить
Я нікого не ображаю,просто-,,пир во времья чумы,, тут несумістний,окрім цих декількох десятків ше і існують тисячі таких та десятки тисяч тих до кого повернулись інваліди.
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18.12.2021 13:31 Ответить
Який при під час чуми ? Ви в своєму розумі? На дві години зібратись , щоб помилятись - це пир? Вам лікуватись треба. Хоч раз побули на такому заході, щоб побачити іне ганьбити самого себе.
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18.12.2021 13:35 Ответить
Ви б ще дітей почали ображати. З вас станеться. Ганьба вам !
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18.12.2021 13:21 Ответить
Я кожен деньбачу дітей тих знайомих добробатів.Так що знаю що говорю.А стидити мене Вам не до лиця тому що Ви майже не знаєте що твориться в низах,в простолюдинів.
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18.12.2021 13:28 Ответить
Та ви що? Я ж, мабуть, у королівському палаці десь в Англії живу.
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18.12.2021 13:29 Ответить
Можливо і не у палаці але далекі від тих хто пострадав при захисті України та доводиться ім жити в селах та за межами великих міст.
Після ВОВ теж такі були як Ви котрі нез нали або не хотіли знати як живуть ті хто за 101-м кілометром.
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18.12.2021 13:36 Ответить
Слухай, досить фантазувати. Я теж у селі мешкаю. Уявляєш?
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18.12.2021 13:37 Ответить
Цікаво в якому?
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18.12.2021 13:43 Ответить
«И ключи от дома , где деньги лежат». Більше нічого не потрібно
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18.12.2021 13:46 Ответить
Вибачте але не я не Сулейман-Берта-Мария-Бендер-Бей,а Ващі коментарі більше схожі на ціленаправлені із Офісу Президента або із його пропогандиської канцелярії.
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18.12.2021 13:51 Ответить
Ви не Бендер, ви просто хвора людина.
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18.12.2021 13:52 Ответить
До чого тут ОП Зеленського? Не фантазуйте.
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18.12.2021 13:53 Ответить
Ви коли - не будь бачили Зеленського або його дружину на молитовних сніданках? Ото ж.
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18.12.2021 13:54 Ответить
В крайній мірі не ліцемірить як безбожник Янукович та єврей Порошенко які били поклони в православних храмах та ще і мокшанського патріархату на камери ТВ.
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18.12.2021 14:00 Ответить
Яким боком уся ваша балаканина стосується жінок, які за в ладний кошт зібрались і помолились Богу за сім´і , здоров я , процвітання України ?
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18.12.2021 14:05 Ответить
Не лицемірте.
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18.12.2021 14:06 Ответить
Це ви собі скажіть. Понаплили усякої дурі, образили жінок, дівчат, які там були і ще має нахабство про ліцемирство казати. Заспокойтесь вже. Набридли ви.
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18.12.2021 14:09 Ответить
Знаю одного попа. Раніше був рекетиром. Лафа закінчилась. розуму нема - подався в попи.
Заробляти на повітрі. Жити гарно ж хочеться.
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18.12.2021 14:39 Ответить
Ну теперь у "женоненавистников" появился весомый повод выйти на акцию протеста против "ущемления их прав". (с)
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18.12.2021 12:26 Ответить
Тобто, помолитися - це « забирати мозг»? Ну і ну!
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18.12.2021 12:44 Ответить
Все в чем есть слово "семья" сейчас воспринимается как демарш против европейских ценностей. Так что осторожно со всякими молитвами.
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18.12.2021 13:00 Ответить
І не подумаємо. Молились і молитись будемо. І засімейні цінності
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18.12.2021 13:14 Ответить
Якась маячня! Поели, потрещали, все без масок (кое кто б убил за это ). Бюджетную часть бы глянуть...так сказать за чей счет это действо!
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18.12.2021 13:00 Ответить
А що зробити фото, то обовязково в масці робити? Може паранджу натягнути?
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18.12.2021 13:12 Ответить
Жінки молились, а не тріщали. Чому ви ображаєте жінок? Хто вам дав на це право? Ви хто такий? НІХТО !
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18.12.2021 13:13 Ответить
Ахахахах! Каким образом я кого то оскорбил?
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18.12.2021 13:38 Ответить
За власні кошти, не турбуйтесь.
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18.12.2021 13:11 Ответить
Кількість неадекватних коментарів просто огидна. До чого дійшло наше суспільство, якщо навіть у молитві за сім'ю бачать політичний піар!
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18.12.2021 13:15 Ответить
..а это признание заслуг Верховного Прездобола за все 2.5 года "достижений" его прездобольства...
..та и до попадалова во власть чувак из квартала красных фонарей не особо проявил себя большим государственником.. - пять лет нашей жизни - коту под хвост, бо дебилы-экспериментаторы поверили беспринципному, безродному брехуну
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18.12.2021 14:08 Ответить
Я зараз звертаюсь да адміна про закриття коментарів. Образа жінок, кожна з яких зробила більше ніж ті, хто їх зараз ображає, просто недопустима. Вимагаю негайно вилучити коментарі і закрити можливість коментувати.
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18.12.2021 13:19 Ответить
Щось ви якийсь збуджений. Наркотики не приймаєте?
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18.12.2021 14:25 Ответить
На відміну від вас, ні не приймаю.
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18.12.2021 14:37 Ответить
Хто стоїть за цими організаціями? Які християни, якої конфесії чи секти?
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18.12.2021 14:24 Ответить
Християни усіх конфесій плюс мусульманське товариство і представники кримських татар. Влаштовує?
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18.12.2021 14:38 Ответить
Ви гляньте скільки ви залишили коментів. Ви підозріло виглядаєте. Алкоголь вживаєте?
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18.12.2021 14:40 Ответить
На від міну від вас, ні. Уявляєте?
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18.12.2021 14:43 Ответить
Я бачу, що вас влаштовує, коли ображають жінок. Тим більше тих, які в рази більше зробили ніж ви.
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18.12.2021 14:44 Ответить
Можна вже якось менше релігійної пропаганди? Вже без цих молитов кроку не зроблять.
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18.12.2021 14:44 Ответить
Не моляться. Вас хтось змушує?
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18.12.2021 14:45 Ответить
Ми вдячні Петру Порошенку та його кумі білозірші за організацію молитов.
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18.12.2021 15:08 Ответить
 
 