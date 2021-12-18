В Украине впервые прошел всеукраинский женский молитвенный завтрак "Семья - колыбель Божьей любви". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошел первый всеукраинский женский молитвенный завтрак "Семья – колыбель Божьей любви", в котором приняли участие 100 женщин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UAINFO.org, за Украину и семейные ценности молились общественные и религиозные деятели, представители отраслей культуры, образования, медицины, также руководители облсоветов и облгосадминистраций, мэры городов, депутаты всех уровней, представители бизнес-кругов и волонтеры. А предшествовал молитве Вифлеемский огонь мира – как символ добра, любви и единения.

Организаторы события – ВОО "За семейные ценности" и "Движение молитвенных завтраков" отмечают: всеукраинский женский молитвенный завтрак состоялся впервые в истории Украины. Главная идея мероприятия – акцентировать внимание на роли женщин и семейных ценностях.

"Цель этого мероприятия – объединить женщин из разных регионов, из разных конфессий в единой молитве перед праздником Рождества в молитве за семью. Хочется пожелать каждой украинской семье любви, радости, счастья, искренней молитвы и искренних ценностей по отношению друг к другу", – отмечает Наталья Федорчук, глава ВОО "За семейные ценности".

На женском молитвенном завтраке также звучала молитва за Украину и ее благосостояние, украинских воинов-защитников, детей, родителей, также – за переживших насилие женщин, женщин-медиков, работников отрасли культуры и образования, ученых и молитва за семьи с детьми, имеющие особые нужды.



Женщины стоя поздравили матерей погибших Героев Украины и матерей защитников, пропавших без вести.

Уполномоченная Президента по делам волонтеров Наталья Пушкарева отмечает: волонтерство было бы невозможно без хрупких женских плеч.

"Очень мощные волонтеры – это как раз женщины. Женщины, которые побеждают все преграды бюрократии нашей, женщины, преодолевающие километры. Для меня женщина-волонтер с 2014 года – это пример берегини. Берегиня армии, берегиня нашей страны", – рассказывает она.















