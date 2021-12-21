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Новости Видео Политика Украины
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покушение (968) Гогилашвили (75)

Гогилашвили рассказал о покушении на него после назначения на должность и "российский след": "Была угроза семье. И я живу в таком состоянии". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В 2019 году, спустя три месяца после назначения бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили на должность, его машину расстреляли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Бабелю.

"Чтоб вы просто понимали мое эмоциональное состояние 24 на 7. Была попытка покушения на меня - расстреляли машину в 2019 году. После назначения - месяца через три, есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии. Поймите, я не пончиками торговал на базаре. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые торгуют наркотой по сей день", - рассказал Гогилашвили, объясняя свое поведение, приведшее к увольнению, эмоциональным состоянием.

По словам экс-замглавы МВД, угрозы ему поступают со стороны России.

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"Это российский след, "Химпром". Все очень близко связано с Россией. Там одна из самых больших организаций, самых больших кланов, которые занимаются производством и продажей наркотиков. "Химпром", который обосновался здесь, - это граждане России, которые производят и торгуют амфетамином в огромных количествах", - отметил он.

По мнению Гогилашвили, если задержать членов этого клана, то в Украине удалось бы "выбить амфетамин процентов на 60".

В то же время, он заявил, что некоторые работники Нацполиции, МВД, прокуратуры, СБУ связаны с этой группировкой, они ее "крышуют" и получают за это деньги.

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+54
Гівно ліпить із себе жертву і героя! Киздуй нах до Сааки або валуєва!
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18.12.2021 15:51
+50
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18.12.2021 15:51
+50
"в меня целились шампуром!.. япона мамой клянусь!"..
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18.12.2021 15:54
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Страница 2 из 2
Гогі, номер справи? В Україні давно існує єдиний реєстр досудових розслідувань. Хто має доступ, спокійно перевірить чи є така справа, без всяких таємниць слідства.
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18.12.2021 19:41 Ответить
Откровенная брехня, как и все, что льется нам в уши от зезвиздента и слуг урода.
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18.12.2021 20:23 Ответить
Як взяли за яйки так и пошли угрозы, хорош врать, ваши туда где нет угроз, до этого был мачо, а после этого чмо
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18.12.2021 20:25 Ответить
так вон ано шо?! так этаж савсем миняит дело. чувака немедленно наградить и восстановить в должнасти. та де там в должнасти! министром МВД! для начяла...
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18.12.2021 20:46 Ответить
30 серия фильма.
нападение на шефира.
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18.12.2021 21:34 Ответить
невдала спроба гогі свої кримінальні справи замаскувати як політичні страждання. от же ж чмо! вже фізично нудить і на блювоту тягне від наших керманичів. і що ж то в нас таке тупе населення, щоб поставити керувати країною відвертих ... аферистів?
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18.12.2021 22:12 Ответить
Ваш Зеленый шапитолий уже раздражает псевдопатриот у креактивщиков СН и Зе только на жалость и хватает кончиты
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18.12.2021 22:36 Ответить
Бееееедненький....
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19.12.2021 00:07 Ответить
Ой , бедняжечка, пострадал от передела сфер в наркобизнесе, жалко до слез хотел занять нишу, но не случилось)))
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19.12.2021 00:11 Ответить
Та ты шо? Это мы тебе посочувствовать должны? Так отказался бы или ушел. чего ж цеплялся? А быковать на защитников это нормально. И российский паспорт нормально. Быдло, просто быдло.
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19.12.2021 02:02 Ответить
Кому-то офигенно задолжал
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19.12.2021 06:13 Ответить
Неужели есть те, кто поверит в сказки этого бородатого наркомана с кацапским паспортом?!
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19.12.2021 07:32 Ответить
Особлива,цінність нікчемного існування наркомана! Сміття, забезпечує президентський наркотрафік!!!
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19.12.2021 12:16 Ответить
"я не пончиками торгував на ринку. Це мільйони доларів. Я перейшов дорогу в цій країні такій кількості людей, які торгують наркотою досі".
Є 2 варіанта тлумачення:
- або наркобарон з державницькими повноваженнями перенаправив потоки в ЗЕ-закрома?
- або герой наркоборотьби затримав наркобаронів і знищив наркосиндикат в Україні?- Де карні справи, як результат його героїчної боротьби за 2,5 роки?
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20.12.2021 21:16 Ответить
Ой то був передоз.....iнша планета......космос!!!!!
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20.12.2021 21:30 Ответить
Що воно ліпить? Образ "героя" склепаний дуже херово. Це паскудота якій НЕ місце на такій посаді, це БИДЛО, руцьке свинья. Гнати нахер урода. "портерт" його мав висіти. понабирали оборотнів.
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20.12.2021 22:08 Ответить
Гогі, іди як російський корабель на йух!
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05.03.2022 13:54 Ответить
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