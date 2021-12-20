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Около шести автомобилей столкнулись в Киеве в ночь на 19 декабря. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В ночь на воскресенье, 19 декабря, в Киеве произошло масштабное ДТП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Telegram-каналі dtp.kiev.ua, опубликовав видео с места происшествия.
По словам очевидцев, на Набережно-Рыбальской дороге по направлению к Северному мосту столкнулись до шести машин.
Как отмечается, в результате аварии автомобили буквально "разбрасывало по дороге".
Информации о возможных пострадавших пока не поступало..
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наверняка там кто-то из прокуратурьі-полиции-налоговой-судьи
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https://antikor.com.ua/articles/504719-vzryv_benzovoza_na_gaiti_pogiblo_ochenj_mnogo_ljudej