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Новости Видео Происшествия ДТП
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ДТП (7438) Киев (24547)

Около шести автомобилей столкнулись в Киеве в ночь на 19 декабря. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В ночь на воскресенье, 19 декабря, в Киеве произошло масштабное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Telegram-каналі dtp.kiev.ua, опубликовав видео с места происшествия.

По словам очевидцев, на Набережно-Рыбальской дороге по направлению к Северному мосту столкнулись до шести машин.

Как отмечается, в результате аварии автомобили буквально "разбрасывало по дороге".

Информации о возможных пострадавших пока не поступало..
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все трезвьіе в хлам???

наверняка там кто-то из прокуратурьі-полиции-налоговой-судьи
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19.12.2021 10:27 Ответить
Что бы приплести к ДТП политику нужно быть ну очень одаренным... если ты думаешь что за рулем пьяными ездят только судьи и депутаты, ты сильно заблуждаешься... дорога мокрая, мелкий снег сыпал вчера а у нас в кого не плюнь все не в рот е.... какие шумахеры. А некоторые и на летней резине ездят, говорят грошей нема. На ремонт чужой машины, наверное есть
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19.12.2021 10:49 Ответить
Ну хорошо, был ли среди участников недорасстреляный водила грузовика? Даже пассажиром в какой-нибудь легковушке?
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19.12.2021 11:50 Ответить
Та, там всі "невідомі"
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19.12.2021 12:42 Ответить
как всегда в шашки поиграли...
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19.12.2021 10:27 Ответить
У чапаєва
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19.12.2021 12:04 Ответить
Гонщики хреновы
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19.12.2021 10:28 Ответить
А Президент Зеленский предупреждал всех что нельзя нарушать правила
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19.12.2021 10:39 Ответить
Где масштаб ?
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19.12.2021 10:44 Ответить
Цензор - как метеорологи: никогда не ошибается, только часто путает время и место...

Взрыв бензовоза на Гаити: погибло очень много людей

Сообщается, что цистерна с горючим столкнулась с мотоциклом и опрокинулась.

https://antikor.com.ua/articles/504719-vzryv_benzovoza_na_gaiti_pogiblo_ochenj_mnogo_ljudej
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19.12.2021 12:01 Ответить
******* це місце гонщики вночі. Колись там в таку пору якраз їхав, і повз мене проскочело два таких гастело. Через хвилину один з них з розбитою мордою вже торчав у відбійнику
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19.12.2021 10:53 Ответить
завжди е робота для автомайстрів та продавців запчастин ...
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19.12.2021 10:56 Ответить
Кто-то пукнул в лужу и назвал это масштабным ДТП
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19.12.2021 12:09 Ответить
Та видеооператор тоже только проехал автотрощу хорошо на газ давонул, чужая беда уроком не стала.
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19.12.2021 13:05 Ответить
 
 