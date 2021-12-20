Около шести автомобилей столкнулись в Киеве в ночь на 19 декабря. ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 19 декабря, в Киеве произошло масштабное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Telegram-каналі dtp.kiev.ua, опубликовав видео с места происшествия.

По словам очевидцев, на Набережно-Рыбальской дороге по направлению к Северному мосту столкнулись до шести машин.

Как отмечается, в результате аварии автомобили буквально "разбрасывало по дороге".

Информации о возможных пострадавших пока не поступало..