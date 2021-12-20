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"Дети Украины - мы воюем ради вас", - военные из зоны боевых действий поздравляют с Днем Святого Николая. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Украинские воины записали видеообращение к украинским детям по случаю Дня Святого Николая.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За годы российско-украинской войны тысячи детей стали сиротами, потому что их родители погибли в боях с оккупантами. Тысячи детей сегодня не могут полноценно праздновать, ведь их родители находятся сейчас в окопах. Именно поэтому наши защитники через сайт Цензор.НЕТ передали поздравления всем тем , кто сегодня празднует и ждет чуда. С Днем Святого Николая, Украина!" – написал журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Благодаря вам - мы воюем. Вместе - победим российского агрессора", - приветствие бойцов Вооруженных Сил Украины. ВИДЕО
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Топ комментарии
+45
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19.12.2021 16:03
+41
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19.12.2021 16:05
+29
Ще в двадцятих роках минулого століття українці святкували Різдво у ГРУДНІ.
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19.12.2021 16:07
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19.12.2021 16:03 Ответить
Дуже проникливо і емоційно чути поздоровлення для дітей від наших захисників з фронту. Багато з них ще самі недавно були дітьми. Здоров,я і щастя їм також. Хай Господь їх береже.
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19.12.2021 16:53 Ответить
God bless you!
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19.12.2021 16:04 Ответить
Ще в двадцятих роках минулого століття українці святкували Різдво у ГРУДНІ.
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19.12.2021 16:07 Ответить
ну и что дальше его не почитают на московии как николу угодника
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19.12.2021 16:11 Ответить
"..на московии как николу угодника.." - а ще святителя (літом), чудотворца (зимою)
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19.12.2021 16:16 Ответить
Сьогодні 19 грудня за православним календарем день святого Миколая, а він вважається прообразом діда Мороза або Санта Клауса.
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19.12.2021 16:09 Ответить
Никакой не прообраз. Святой Николай и все. Санта Клаус - это другой прообраз, противоположный Николаю. Не мешайте котлет с мухами.
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19.12.2021 16:55 Ответить
Заменитель всегда что-то подозрительное, например в еде заменитель масла маргарин и это не самый лучший продукт, далекий от полезного сливочного масла. Тут тоже самое.
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19.12.2021 18:00 Ответить
Шо воно меле ? Капець....
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19.12.2021 19:54 Ответить
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19.12.2021 16:10 Ответить
Діма, ти ж єврей! Тобі то що до того!?
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19.12.2021 16:48 Ответить
Ти єврєй-сам писав колись. Зай гезунд, патц.
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19.12.2021 16:52 Ответить
Барадай також з українським призвищем. Ти де в Германії, Діма?
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19.12.2021 16:54 Ответить
Про процентнте відношення якоїсь «укгаінскай крові» ,як за звичай, пише якесь прокацаплена лайно. Яка різниця скільки процентів якої крові в тобі? -Під час війни, всі розбігаються на свої сторони.
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19.12.2021 17:08 Ответить
Вас іс дас?
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19.12.2021 19:37 Ответить
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19.12.2021 16:05 Ответить
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19.12.2021 16:05 Ответить
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19.12.2021 16:09 Ответить
Как-то "Вольный Ветер" не вяжется с вашей картинкой...
Или то - другое?
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19.12.2021 16:14 Ответить
А максим максимович не вяжется с нормалным человеком,нормальный человек не будет сидеть сутками на сайте.Или то другое?😂🌷
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19.12.2021 16:16 Ответить
Це мерзота. Звичайна мерзота.
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19.12.2021 16:51 Ответить
Ты уже пришёл?
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19.12.2021 16:53 Ответить
Ти-свиняче лайно.
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19.12.2021 16:55 Ответить
Ну, иди снова.
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19.12.2021 17:01 Ответить
Здохни, син кацапської брудної свині.
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19.12.2021 17:08 Ответить
Ты сам с собой?
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19.12.2021 17:18 Ответить
Ні. Я про тебе і твою мамусвиню.
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19.12.2021 19:37 Ответить
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19.12.2021 16:12 Ответить
Вольный Ветер, а чому не Вільний Вітер?
Чи то - інше?
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19.12.2021 16:16 Ответить
А почему ты имеешь нетрадиционную ориентацию? От рождения?
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19.12.2021 18:02 Ответить
Дурнику, українську мову можна любити, навіть розмовляючи російською.
Тобі цього ніколи не зрозуміти. Ми-такі. А ти- інший.
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19.12.2021 20:00 Ответить
-- поддержал!
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19.12.2021 16:14 Ответить
когда мир, то дети хоронят отцов,
когда война, то отцы хоронят детей...

будь уничтожена и проклята -
рашистская и дерация !
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19.12.2021 16:15 Ответить
Воюйте и уничтожайте!Флаг Вам в руки и барабанные палочки , герои диванные!
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19.12.2021 21:46 Ответить
Не любят вас Андрюша, причем повсюду, и это печальный факт.
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21.12.2021 10:30 Ответить
Вы же понимаете, что Любовь достаточно изменчивая ! Сегодня Люблю, завтра Люблю другого!Настоящее-т что бы Боялись!И... побегут, ву объятия! История развивается по спирали )
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23.12.2021 22:49 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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19.12.2021 16:16 Ответить
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19.12.2021 16:16 Ответить
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19.12.2021 16:19 Ответить
💛💙
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19.12.2021 18:09 Ответить
Це- саме найкраще фото, яке можна було побачити тоді,коли почалася війна..........
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19.12.2021 20:06 Ответить

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19.12.2021 16:23 Ответить
💛💙
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19.12.2021 18:09 Ответить
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19.12.2021 16:26 Ответить
💛💙
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19.12.2021 18:33 Ответить
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19.12.2021 16:27 Ответить
Храни вас Боже! Хай Святий Микола благословить і вас і ваших діточок! Хай вони дочекаються своїх любих💛💙 татусь і матусь, щоб вони повернулись живі і здорові - з перемогою над злом!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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19.12.2021 16:28 Ответить
все заради України і щастя своїх дітей...

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19.12.2021 16:33 Ответить
💛💙
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19.12.2021 18:08 Ответить
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19.12.2021 16:34 Ответить
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19.12.2021 16:37 Ответить
Боже!Беережи Україну!Слава Україні!Слава героям!
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19.12.2021 16:42 Ответить
Борьба за ресурсы, народы, территории, влияние перенесена на более высокий уровень , который большинство еще не осягнуло , через ва к цино цид....
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19.12.2021 16:44 Ответить
Звідки ви, кацапня лізите!?
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19.12.2021 16:50 Ответить
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19.12.2021 18:11 Ответить
може зі сполученних штатів америки? ні? кажу ж шо не той рівень мислення у більшості людей! а особливо коли не має фахової освіти та не читає Біблію, що скласти інфу до купи й зрозуміти! а ось лаятися та лейби вішати це на ура! не гірше ніж у московитів!
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19.12.2021 18:37 Ответить
Слава героям!
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19.12.2021 16:50 Ответить
Слава Захисникам України!
Бережи Вас Бог!
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19.12.2021 16:54 Ответить
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19.12.2021 18:15 Ответить
Катрусю, сонечко,нехай тобі пощастить у житті.
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19.12.2021 20:11 Ответить
Слава Героям!
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19.12.2021 19:01 Ответить
Дітки незадовго до Миколая надіслали воїнам дуже теплі листи, хлопці їх зачитували і зверталися до тих, хто написав. Було зворушливо.

А тепер вже військові сердечно звертаються до дітей.

Нехай Миколай прийде до вас усіх з найкращими подарунками !
Бережіть себе, хлопці !
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19.12.2021 20:23 Ответить
Дуже зворушливо! Ми з синочком дякуємо Вам за наше мирне життя, поки Ви бороните кордони нашої держави. Мирне небо - це найкращий подарунок! Бережіть себе, наші рідні, наші герої! Нехай добрий ангел освітлює Ваш шлях, а Бог надасть Вам міцного здоров'я та щастя!
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19.12.2021 20:39 Ответить
 
 