"Дети Украины - мы воюем ради вас", - военные из зоны боевых действий поздравляют с Днем Святого Николая. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Украинские воины записали видеообращение к украинским детям по случаю Дня Святого Николая.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За годы российско-украинской войны тысячи детей стали сиротами, потому что их родители погибли в боях с оккупантами. Тысячи детей сегодня не могут полноценно праздновать, ведь их родители находятся сейчас в окопах. Именно поэтому наши защитники через сайт Цензор.НЕТ передали поздравления всем тем , кто сегодня празднует и ждет чуда. С Днем Святого Николая, Украина!" – написал журналист.
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Топ комментарии
+45 oleg1966
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+41 Ksenia VB
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Или то - другое?
Чи то - інше?
Тобі цього ніколи не зрозуміти. Ми-такі. А ти- інший.
когда война, то отцы хоронят детей...
будь уничтожена и проклята -
рашистская и дерация !
Бережи Вас Бог!
А тепер вже військові сердечно звертаються до дітей.
Нехай Миколай прийде до вас усіх з найкращими подарунками !
Бережіть себе, хлопці !