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Россия показала боевое применение ударных дронов "Ланцет" против сирийских повстанцев. ВИДЕО
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Силы специальных операций ВС РФ применяли ударные дроны "Ланцет" против сирийских повстанцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграмм-канал Armenian Military Portal.
Как говорится, это произошло в апреле 2020 года в провинции Хама.
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Armenian Military Portalа не удмуртское телевидение?это мордва так рассказывает хитрожопым арам о своем вяличии?