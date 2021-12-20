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Россия показала боевое применение ударных дронов "Ланцет" против сирийских повстанцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Силы специальных операций ВС РФ применяли ударные дроны "Ланцет" против сирийских повстанцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграмм-канал Armenian Military Portal.

Как говорится, это произошло в апреле 2020 года в провинции Хама.

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Топ комментарии
+35
ЗЕ вместо закупки беспилотников и дронов 9 лярдов выделил на закупку книжек. Видимо будем врага книгами забрасывать.
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19.12.2021 17:21
+28
Странно, что съёмки постановочного видео столько времени заняли.
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19.12.2021 16:43
+27
союзмультфильм
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19.12.2021 16:43
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Уничтожить одного человека можно, уничтожить народ нельзя.
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19.12.2021 17:55 Ответить
Probujet svojiu texniku raska Siriji.Vot paprobyvali tam bezpilotnuju udarnuju masinu Uran,tak ta naciala po svojim streliat Tak i bezpoltniki neponiatno po komu oni streliali
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19.12.2021 17:56 Ответить
Суслика видишь? А он есть!
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19.12.2021 18:00 Ответить
Ватникам показали традиционные мультики, чтобы они гордились своей смехдержавой в алкогольном угаре. По факту - пук в лужу, ведь уже давно известно, что кацапские говнолеты боятся современные рэб.
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19.12.2021 18:04 Ответить
комментарий там просто сюпер ))))))))))
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19.12.2021 18:31 Ответить
Кацапские говнолеты боятся всего. Но гривны в Симферополе не берут.
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19.12.2021 19:02 Ответить
И зачем Цензор выкладывает это фуфло?У нас вроде по закону запрещено показывать видео героизирующие рашофашей и их пособников.
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19.12.2021 18:17 Ответить
а поржать?
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19.12.2021 18:32 Ответить
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19.12.2021 18:25 Ответить
больше ланцетов - длиннее северные ночи..
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19.12.2021 18:48 Ответить
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19.12.2021 18:26 Ответить
зегниди
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19.12.2021 19:50 Ответить
Бутусов, тебе пришьют еще одну статью за это видео....
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19.12.2021 18:34 Ответить
не понял. а почему спамит хойский воэнный канал Armenian Military Portal а не удмуртское телевидение?это мордва так рассказывает хитрожопым арам о своем вяличии?
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19.12.2021 18:39 Ответить
Ну убили и что. Это война ж
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19.12.2021 18:44 Ответить
Тільки що скавчали що їх окупували.
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19.12.2021 19:00 Ответить
Ну, важливо ще пам'ятати що, двигуни на московитських дронах німецького виробництва, а поставлялися вони через чешську прокладку. Також там багато німецької електроніки. Наразі чешську прокладку закрили і поставляють іншим каналом.
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19.12.2021 19:59 Ответить
И самое интересное, озвучка этого эпичного видео. И всё так красиво, в цвете.)))
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19.12.2021 20:25 Ответить
мосфильм.
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20.12.2021 00:04 Ответить
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