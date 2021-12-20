Россия показала боевое применение ударных дронов "Ланцет" против сирийских повстанцев. ВИДЕО

Силы специальных операций ВС РФ применяли ударные дроны "Ланцет" против сирийских повстанцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграмм-канал Armenian Military Portal.

Как говорится, это произошло в апреле 2020 года в провинции Хама.

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