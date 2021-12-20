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Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного оружия, - Данилов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного статуса в Будапештском меморандуме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире "Апостроф TV".
"В 1994 году, когда нас, я извиняюсь, обманули, когда боеголовки ядерные забрали, передали куда? США договорились, что их забирает Российская Федерация. РФ забрала к себе эти ядерные компоненты и сегодня шантажирует весь мир, в том числе и США. Мы имеем за это получить компенсацию. Никакой денежной компенсации адекватной за это для нашей страны не было", – заявил он.
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Топ комментарии
+28 Владислав Васильченко
показать весь комментарий19.12.2021 17:28
+21 Игнатьев Фион
показать весь комментарий19.12.2021 17:22
+21 Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
показать весь комментарий19.12.2021 17:23
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Ибо таким странам ЯО категорически противопоказано.
Відкриття ядерної програми України це єдиний варіант для захисту України від Московитської навали і інших ворогів у майбутньому.