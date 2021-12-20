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Данилов (1057) ядерное оружие (1139)

Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного оружия, - Данилов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного статуса в Будапештском меморандуме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире "Апостроф TV".

"В 1994 году, когда нас, я извиняюсь, обманули, когда боеголовки ядерные забрали, передали куда? США договорились, что их забирает Российская Федерация. РФ забрала к себе эти ядерные компоненты и сегодня шантажирует весь мир, в том числе и США. Мы имеем за это получить компенсацию. Никакой денежной компенсации адекватной за это для нашей страны не было", – заявил он.

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Топ комментарии
+28
Компенсация это вступление в НАТО!
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19.12.2021 17:28
+21
Хто ж тепер її надать то ж лише "меморандум". Шукайте гроші - хабарі за продаж Батьківщини на рахунках Кучми та Кравчука.
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19.12.2021 17:22
+21
Компенсацию присылайте на счёт Арахамии в ПриветБанке
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19.12.2021 17:23
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Страница 2 из 2
ты хоть представление имеешь о производстве урана и боевого плутония?
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19.12.2021 18:45 Ответить
Я би гроші корумпованій владі Зе не дав! Компенсація у вигляді вступу до НАТО була б доречна, але не гроші, Зе все знову ******** і буде хрюкати про зраду!
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19.12.2021 18:33 Ответить
... только бы не вспомнил Запад про "Чернобыль" (политически и географически он остался у нас!!!) и не начал "данилить" за причинёный ущерб экологии успешных стран Западной Европы
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19.12.2021 18:33 Ответить
Это из серии - Хочу много денег, работу не предлагать.
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19.12.2021 18:34 Ответить
после пожара шлангом не машут.
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19.12.2021 18:40 Ответить
Дать компенсацию лично в руки Зеленскому, нет, лучше Коломойскому!
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19.12.2021 18:47 Ответить
Знову ці провокативніпред'яви з душком типу: «не дасте бабок - підемо в тайожний союз»
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19.12.2021 18:50 Ответить
А этому КОЗЛУ только бабло.......
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19.12.2021 18:50 Ответить
ядерна зброя-це занадто. Достатньо Украні дозволити собі хоч би хімічну.
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19.12.2021 18:52 Ответить
Згадав як срать сідав.
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19.12.2021 18:58 Ответить
ОДНА НАША ЯДЕРНАЯ РАКЕТА ДОЛЖНА РОВНЯТЬСЯ 1000 РАКЕТАМ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ !!!
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19.12.2021 19:21 Ответить
Решил продать право Украины на возобновление стратегического наступательного ядерного вооружения. "Патриот". https://valerytabakov.pp.ua/o-pravovyh-osnovanijah-vosstanovlenija-strategicheskogo-nastupatelnogo-jadernogo-oruzhija-ukrainoj
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19.12.2021 19:25 Ответить
Компенсация за это уже была выплачена - нужно искать в карманах Кравчука и Кучмы, и их приспешников в те времена.
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19.12.2021 20:03 Ответить
Треба було вимагати компенсайію тоді перш ніж підпимувати зрадницькі документи, а зараз щось вимагати - лише весь світ смішити. Ця клоунська влада вигадала ідіотський інформаційний привід лише щоб відволікти людей від тих проблем які сама і створила.
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19.12.2021 20:35 Ответить
Кароче, дайте денег. Откаты с великого крадивныцтва уже не вставляют.
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19.12.2021 20:48 Ответить
Хлопчики, в вас все як зажди прекрасно. Грошей море в бюджеті, ракети створюються, техніка ремонтується ..Куди не глянь, все чудово...
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19.12.2021 21:16 Ответить
Компенсация за потерю ЯО только одна---НАТО!
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19.12.2021 21:27 Ответить
100%
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19.12.2021 21:54 Ответить
Мы имеем за это получить компенсацию.Ветеренар! Вы занимаете высокую должность! Нельзя таким заявлением, озвучивать решение(если это конечно решение СБНО!)
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19.12.2021 22:22 Ответить
Пізно всрались
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19.12.2021 22:28 Ответить
Дурилка был ещё маленький и не знал, что Украина несколько лет бесплатно получала за боеголовки топливо для АЭС
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19.12.2021 22:44 Ответить
Прокинувся, почухав яйця, глянув на портрет великого керманича, і видавив із себе черговий перл, може для дурнів проканає.
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19.12.2021 22:54 Ответить
Компенсацию в виде подсрачника, разве что.
Ибо таким странам ЯО категорически противопоказано.
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19.12.2021 23:07 Ответить
так купи медикаментов в ветклинику-великий ветиринар.
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19.12.2021 23:18 Ответить
Два раза продать один и тоже товар , распёрло его однако.
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19.12.2021 23:23 Ответить
Компенсацию лучше будет вернуть в виде Стародубщины, которую оторвали от Украины таким же "референдумом на штыках" как и Крым, только сто лет назад.
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20.12.2021 00:50 Ответить
Сказав, як у бочку пукнув.
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20.12.2021 14:20 Ответить
Вважай ВЖЕ отримала, хєром по губах.
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20.12.2021 15:09 Ответить
Украина уже получила компенсацию в виде ядерного топлива для АЭС.
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20.12.2021 15:19 Ответить
Одне бла-бла-бла.....доситьт вже мріяти,у вас є підприємство яке здатне будувати ракети які дістануть москву за 5 хвилин,****** з світою навіть до бункера невстигне добігти.....але хто ж з вас можновладців має відвагу прийняти політичне рішення ??
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20.12.2021 16:12 Ответить
У всіх шарах влади ворожі агенти, навіть якщо такі ракети поставлять, на другий день умовний Вовк дасть рішення про вилучення модулів управління на перевірку.
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20.12.2021 16:48 Ответить
Для початку кучму на ялинку треба замість герлядни, тоді за відмову від ядерної зброї нас відразу би взяли до Нато без запитань, але ж йому треба було якось країну грабувати.
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20.12.2021 16:46 Ответить
Обманули конечно очень жестоко. Но вряд ли уже получится что-то компенсировать. Тогда и выбора особого не было, американцы-победители просто диктовали всем условия.
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20.12.2021 16:47 Ответить
Як що говорите про ядерну зброю України 90 х, то думаю при великому бажанні його можно було переорієнтувати на Київ, а не Мацкву, але ж таке навіть не розглядали. Відмова української влади 90 х років від ядерної зброї це велика недбалість і халатне ставлення до безпеки України, не кажучи вже тактичну ядерну зброю - бомбардувальники та інщі види зброї
Відкриття ядерної програми України це єдиний варіант для захисту України від Московитської навали і інших ворогів у майбутньому.
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20.12.2021 16:51 Ответить
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