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Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Главную елку Мариуполя начали устанавливать на Театральной площади 11 декабря. Открытие прошло в ночь на 19 декабря.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 0629, около 17:00 дерево упало. По словам очевидцев, это произошло из-за сильного ветра.
Момент падения елки зафиксировала камера видеонаблюдения "Формат".
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По словам очевидцев, упала верхушка елки, при этом иллюминация продолжала гореть. Никто не пострадал.
Предварительно известно, что сломалась конструкция елки.
Топ комментарии
+61 Ksenia VB
показать весь комментарий19.12.2021 20:55
+19 Vedana
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+17 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий19.12.2021 21:09
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Пожалуйста, подождите...
Порошенко ёлочку пожертвовал городу.
Поправляйте швиденько.
Правда, потом разбирать будут до майских)))
носишься с ним как с гавном на палочке...
Слідкую за місцевими новинами , враження таке що кацапи відвели всі свої війська , кудись аж на Далекий Схід ,, ніякої війни немає , і в Україні повсюди - тішина і спокойствіє . .
А ведь объект серьезный! Кто-то Акт о приемке подписал... не завидую я ему... хотя, так ему и надо, рукожопу...
От Господа Бога, наверное.
В следующий раз сломается у вас уже не йолка...