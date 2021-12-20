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Мариуполь (5563) елка (179)

Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Главную елку Мариуполя начали устанавливать на Театральной площади 11 декабря. Открытие прошло в ночь на 19 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 0629, около 17:00 дерево упало. По словам очевидцев, это произошло из-за сильного ветра.

Момент падения елки зафиксировала камера видеонаблюдения "Формат".

Читайте также: На Житомирщине новогодняя елка сломалась при установке и упала вместе с находившимся на ней мужчиной. ВИДЕО камер наблюдения

По словам очевидцев, упала верхушка елки, при этом иллюминация продолжала гореть. Никто не пострадал.

Предварительно известно, что сломалась конструкция елки.

Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия 01
Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия 02
Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия 03
Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия 04
Главная елка Мариуполя сломалась спустя несколько часов после открытия 05

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Топ комментарии
+61
Невже Зеленський з візитом приїхав...
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19.12.2021 20:55
+19
Така гарна ялинка.
Поправляйте швиденько.
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19.12.2021 21:03
+17
Ну так - а хто . ? Чи може знову -Порошенко ?? .
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19.12.2021 21:09
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Невже Зеленський з візитом приїхав...
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19.12.2021 20:55 Ответить
Не,
Порошенко ёлочку пожертвовал городу.
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19.12.2021 21:46 Ответить
Ясно..ЗЕБилы дорулились что уже и ёлки нету.. Порошенко дарить должен ...
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19.12.2021 22:00 Ответить
Благопопердятель, ялинки при Пороху не падали, а от при зеленомордому, криворогульному нарколизі то ялинки падають то Нотер Дам де Парі горить, то буданова в ліжку з зам міністра МВД знаходять. Одні зашквари.
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20.12.2021 07:53 Ответить
Шкода ялинку, а в нас теж сильний вітер і дощ січе, для дерев це небезпечно.
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19.12.2021 20:59 Ответить
Не такой уж и ветер большой. Бракоделы.
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19.12.2021 22:32 Ответить
Парусность у такой елки большая, предусмотреть точку излома такого дерева невозможно.
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20.12.2021 03:40 Ответить
Так теж норм. Зато не як у всіх))
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19.12.2021 21:01 Ответить
Чудо-сатурнарий, счастливого Ньютонства
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19.12.2021 22:53 Ответить
Исак Ньютон родился же и открыл закон тяготения...
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19.12.2021 22:54 Ответить
Теория большого взрыва, где-то из середины второго сезона?
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19.12.2021 23:06 Ответить
Ну нет, дальше... Это они встречались уже с пенни, а это как минимум третий сезон... Серия эдак пятая... Наверное... Когда шелдон сказал что он против установки в квартире инвазированого пауками очага возгорания, но коль он уже в доме, то вершину должен венчать сэр исак ньютон
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20.12.2021 00:23 Ответить
http://cinematext.ru/movie/teorija-bolshogo-vzryva-the-big-bang-theory-2009-serial/3/11/
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20.12.2021 00:26 Ответить
какая-то непруха с елками. Не помню где, в европе что ли, тоже елка сломалась. Там вообще тупо пополам.
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19.12.2021 21:01 Ответить
У нас в г.Романов, Житомир.
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19.12.2021 22:45 Ответить
Bad Penny: пока тепло (от алкоголя ) у тебя в груди , а не течёт по штанах - все в порядке. Пьяньчужка Пенни совратила мать Леонарда...
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20.12.2021 05:28 Ответить
Мало вкрали,тому й вийшла'ййолка'
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19.12.2021 21:03 Ответить
Така гарна ялинка.
Поправляйте швиденько.
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19.12.2021 21:03 Ответить
Гарна, тільки не впасти вона не могла

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19.12.2021 21:43 Ответить
Сейчас с ММК, рельсы притащат и всё будет карашо)))
Правда, потом разбирать будут до майских)))
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19.12.2021 21:52 Ответить
Да
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19.12.2021 21:08 Ответить
Ну так - а хто . ? Чи може знову -Порошенко ?? .
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19.12.2021 21:09 Ответить
Задовбав ти своїм порошенком, в кожну шпарину намагаєшся засунути цю затичку.
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19.12.2021 22:06 Ответить
Я тебе не задовбував ,, то ти таким задовбаним і народився . . А щоб я не згадував про Порошенка , скажи своєму надоумкуватому таваріщу , нехай не пхає повсюди , своє дебільне - Зе .
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19.12.2021 22:12 Ответить
та засунь ты его себе в задницу...
носишься с ним как с гавном на палочке...
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19.12.2021 21:19 Ответить
Где купили диплом? в Мариупольском строительном.
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19.12.2021 21:10 Ответить
Опять Порошенко виноват.
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19.12.2021 21:15 Ответить
Здоровую ель только с корнем выворачивает.
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19.12.2021 21:18 Ответить
Сейчас в Украине дерево стоит дороже золота. Все лучшее в Европу вывозят. Поетому видимо с мусора слепили вот и результат.
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19.12.2021 21:23 Ответить
Да, чтож такое. Уже вторая ёлка ломается. Долгоносик карантинный завёлся или шашель грызёт?
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19.12.2021 21:20 Ответить
В общем,ничего хорошего в нг ,при главнокомандующем зелупе,Мариуполь не ждёт -так же как и Одессу,если что,в которой я живу...
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19.12.2021 21:22 Ответить
У вас к обороне как то готовятся? Или как везде?
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19.12.2021 21:27 Ответить
Гадаю що і у них , і у вас , і у нас у Полтаві , до оборони готуються - как вєздє . Ніяк тобто .
Слідкую за місцевими новинами , враження таке що кацапи відвели всі свої війська , кудись аж на Далекий Схід ,, ніякої війни немає , і в Україні повсюди - тішина і спокойствіє . .
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19.12.2021 22:07 Ответить
Антиваксам не до захисту . Вони навпаки закликають не захищати Неньку, бо влада порушила їхні права. Наче теперішня влада має якесь відношення до України.
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19.12.2021 22:25 Ответить
деньги то уже украли. как говорят зебилы. какая разница
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19.12.2021 21:24 Ответить
Вот к чему приводит экономия на синей изоленте
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19.12.2021 21:27 Ответить
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19.12.2021 21:28 Ответить
Хорошая елка.. Даже после падения лампочки продолжали гореть.
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19.12.2021 21:29 Ответить
а говорят китай фууу...
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19.12.2021 22:14 Ответить
В прифронтовом Мариуполе Бошировых и Петровых Путлера нет,ВАТЫ местной тоже...Это точно Госдеп...
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19.12.2021 21:31 Ответить
Десь мабуть лігітивний яник пробігав це його ялинки **********
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19.12.2021 21:38 Ответить
Оппозиционая партия За Жопу установила через жопу?
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19.12.2021 21:41 Ответить
Строили мы строили и наконец-то построили. Вызывайте тех Джамшутов, пусть переделывают.
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19.12.2021 21:46 Ответить
Похоже старый ржавый каркас не выдержал, а деньги каждый год списывают как за новую ёлку, это нормально 😁
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19.12.2021 21:46 Ответить
в марике нет металлла
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19.12.2021 22:15 Ответить
И куча абормотов фотографировать...
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19.12.2021 21:50 Ответить
А Ялинкович там не проходил рядом в гриме?
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19.12.2021 21:53 Ответить
Я вообще против настоящих ёлок. Пусть будут только искусственные. Или посаженная натуральная ёлка, прямо в центре города. И именно она и будет центром притяжения для горожан любого города Украины.
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19.12.2021 21:54 Ответить
Моя копия
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19.12.2021 22:38 Ответить
Так у на в Мариуполе искусственная! Уже сколько лет.
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20.12.2021 09:40 Ответить
велике Ёлківництво
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19.12.2021 21:59 Ответить
мудачьё...растяжки нужно было ставить!
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19.12.2021 22:01 Ответить
Хватит калечить натуральные ёлки. Пусть будут искуссвенные, какая разница?
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19.12.2021 22:01 Ответить
В Мариуполе искусственная!!! Какая настоящая? Она - искусственная. У нас живые и не ставят давно.
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20.12.2021 09:41 Ответить
сто пудов коммунальщики виноваты, те еще вредители.
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19.12.2021 22:05 Ответить
Йолка януковича, йолка зеленського. Для Вави це погана прикмета. Йолка януковича три місяці стояла, а йолка блазня впала в перший же день.
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19.12.2021 22:07 Ответить
Уже три по Украине.
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20.12.2021 00:22 Ответить
Ось воно велике будивниутво!усе через я ВАМ НИКУЯ НЕДОЛЖЕН ТОМУЩО Я НЕ ЛОХ!!!ФУКАЛИИ!!!
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19.12.2021 22:10 Ответить
при предыдущнике такого не было. а нет, проверил, было. каждый год по нескольку раз.
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19.12.2021 22:13 Ответить
дамбаз паражняк не гонит. ФСЕ для отката или нет, фсе уркасть. урка.
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19.12.2021 22:13 Ответить
В ДНРе всё так.
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19.12.2021 22:19 Ответить
Грьобаний встид.
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19.12.2021 22:21 Ответить
Это знак. Янукович подтвердит.
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19.12.2021 22:44 Ответить
Метал сдали в утиль еще на стадии изготовления каркаса. И даже растяжки не додумались поставить. А если0бы еще мокрый снег был и налип на Йолку? Конструктор явно с сопроматом не дружит
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19.12.2021 23:18 Ответить
Новость ни о чем. Ну сломалась, че такого.
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19.12.2021 23:44 Ответить
Да уж ... Символизма хоть отбавляй..
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19.12.2021 23:45 Ответить
Конструкция с центральной трубой, была бы такая в жизнь не сломалась..
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19.12.2021 23:48 Ответить
Ну так надо было же что то украсть ))) Украли на прочности конструкции,
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19.12.2021 23:49 Ответить
А я вообще против искусственных елок! Самый лучший вариант - живая растущая елка! В крайнем случае , можно брать срубленную у людей во дворах !Даже конкурсы проводить! Я , например 11 лет назад встретил новый год в Киеве в квартире с живой елкой в горшке высотой 1.5 метра. После нового года посадил на даче , сейчас она 11-12 метров! Очень красивая ! Но растить ее дальше во дворе не очень удобно , большая , много места занимает. И в округе у многих елки , многие срубили , у моих соседей была метров 30! Спилили, и у других соседей тоже около того! Если бы проводили конкурсы , очень много нашлось бы желающих просто отдать свою елку ! Что бы просто приехали и забрали ! Даром! А я могу еще посадить , мне не жалко , пока маленькая очень прикольно во дворе наряжать , а когда огромная , уже не нарядишь!
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20.12.2021 01:20 Ответить
Рожденные в понедельник ,ну что не так опять город даже елку поставить не может.
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20.12.2021 05:10 Ответить
Сегодня всю ночь дождь льет в Мариуполе... Не завидую я бригаде ремонтной...
А ведь объект серьезный! Кто-то Акт о приемке подписал... не завидую я ему... хотя, так ему и надо, рукожопу...
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20.12.2021 06:18 Ответить
Предупреждение мариупольским сепарам.
От Господа Бога, наверное.
В следующий раз сломается у вас уже не йолка...
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20.12.2021 07:36 Ответить
На видео ветра вообще не наблюдалось...
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20.12.2021 08:39 Ответить
Ветер был и сильный. У нас вообще-то прилично штормило, порывы до 24 м/с
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20.12.2021 09:42 Ответить
Сопромат слал лженаукой?
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20.12.2021 11:34 Ответить
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20.12.2021 15:15 Ответить
ПРОДЕЛКИ ХЙЛА !!!
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21.12.2021 02:11 Ответить
 
 