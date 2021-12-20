Офицер-морпех Пидлисный принялся исследовать и рассказывать о жизни ветеранов. ВИДЕО
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Что чувствует ветеран, с какими проблемами сталкивается и отвечает ли внешнее его внутреннему.
Об этом планирует размышлять экс-начальник группы планирования 137 батальона морской пехоты Андрей Пидлисный в серии видео, которые он назвал "Дневник ветерана", сообщает Цензор.НЕТ.
"Проблематика военных, вернувшихся с войны не нова, однако уделяют ли ей достаточно внимания? Что чувствует ветеран, с какими проблемами сталкивается и отвечает ли внешнее его внутреннему?
Решил поделиться своим внутренним, это прежде всего нужно мне, чтобы прорабатывать то, что в голове. В будущем продолжу этот дневник посредством обсуждения разных тем, ответов на вопросы и освещения разного рода ветеранской деятельности", - пишет Пидлисный.
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Він Підлісний, а не "Підлєсний".
Ви що не знаєте, що прізвища не перекладаються?
Все просто "Підлий" це його позивний. Чекаю вибачення...
Я же написав для тих хто в курсі!!!
Все просто "Підлий" це його позивний. Я був з ним разом в с. Зайцево, ротація 2020-2021 рік.
Чекаю вибачення...