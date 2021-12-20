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Офицер-морпех Пидлисный принялся исследовать и рассказывать о жизни ветеранов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Что чувствует ветеран, с какими проблемами сталкивается и отвечает ли внешнее его внутреннему.

Об этом планирует размышлять экс-начальник группы планирования 137 батальона морской пехоты Андрей Пидлисный в серии видео, которые он назвал "Дневник ветерана", сообщает Цензор.НЕТ.

"Проблематика военных, вернувшихся с войны не нова, однако уделяют ли ей достаточно внимания? Что чувствует ветеран, с какими проблемами сталкивается и отвечает ли внешнее его внутреннему?

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Решил поделиться своим внутренним, это прежде всего нужно мне, чтобы прорабатывать то, что в голове. В будущем продолжу этот дневник посредством обсуждения разных тем, ответов на вопросы и освещения разного рода ветеранской деятельности", - пишет Пидлисный.
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19.12.2021 22:27 Ответить
Редакціє, виправте в російскому варіянті прізвище Андрія Підлісного.
Він Підлісний, а не "Підлєсний".
Ви що не знаєте, що прізвища не перекладаються?
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20.12.2021 00:55 Ответить
"Підлий" для тих хто в курсі.
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20.12.2021 08:49 Ответить
Хрен ти лисий, а не лінгвіст. При чім тут слово"підлість"? А може якийсь прадід під лісом жив, чи лісникував, чи поселення під лісом було ? Я лише в курсі, що кожна руска свиня з себе лева корчить.
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20.12.2021 14:55 Ответить
А ты шо не понял кто этот Владислав? Во- первых из имени попятно что еврей, а из текста что кацап.
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20.12.2021 15:22 Ответить
Я написав для тих хто в курсі!!!
Все просто "Підлий" це його позивний. Чекаю вибачення...
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19.01.2022 21:26 Ответить
Тебе довбешка те саме стосується!
Я же написав для тих хто в курсі!!!
Все просто "Підлий" це його позивний. Я був з ним разом в с. Зайцево, ротація 2020-2021 рік.
Чекаю вибачення...
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19.01.2022 21:29 Ответить
Ветерани... Хто такі ветерани? Ті, хто закінчив війну? Ті, хто не може більше служити у війську? Так, це - ветерани. Яке відношення до ветеранів мають здорові підготовлені люди у здоровому віці, які називають себе ветеранами, але не знаходяться на військовій службі навіть у резерві? Ніякого, і цей бородатий старший лейтенант має до них таке ж відношення, як військовий до балерини. Перестаньте його постити. Йому місце в модельних агентствах, а не в армії. Слідкувати за своїм зовнішнім виглядом - це обов'язок військового, але не в час війни з таким пафосом. Такої форми, як на ньому, 95% воїнів навіть не бачили, не те що носили. Що він робить для України? *******? Забаньте мене ще раз, я вже звик.
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20.12.2021 19:50 Ответить
Принялся..
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20.12.2021 21:15 Ответить
 
 