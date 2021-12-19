Журналисты обнародовали фотографию схемщика Стрелковского, в доме которого живут Буданов и Гогилашвили. ВИДЕО+ФОТО

Вячеслав Стрелковский - человек, чьих фотографий нет в соцсетях, и фирмы с орбиты которого связывают с многомиллионными схемами уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Следствие.Инфо".

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Отмечается, что одним из первых лицо Стрелковского продемонстрировали в расследовании "Дружочки".

В нем говорится, что Стрелковский и его семья связаны с десятками компаний.

"Эти фирмы фигурируют в огромном количестве уголовных производств, но чудом избегают неприятностей с налоговой и серьезных проблем с законом", - указывается в публикации.

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Журналисты выяснили, что схемы, к которым может быть причастна семья Стрелковских, это уклонение от уплаты налогов.

В уголовных производствах, связанных с бизнесом Стрелковских, фигурируют компании из групп "ДТЭК", "WOG", Fozzy Group, "Киевстар".

"В доме экс-жены Стрелковского, вероятно, на "выгодных условиях" живут экс-замминистра МВД Александр Гогилашвили и его супруга - личная помощница Владимира Зеленского Мария Левченко.

В этом же доме живет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов - человек, являющийся одной из ключевых фигур, ответственных за нацбезопасность Украины", - говорится в публикации.

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В налоговой признают, что Стрелковского могут "оберегать" от неприятностей разные представители правоохранительных органов.

Журналисты встретили Стрелковского рядом с имением в Козине, где он проживает. Но мужчина отказался общаться по поводу причастности к налоговым схемам и дому в Хотове.