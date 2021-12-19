Журналисты обнародовали фотографию схемщика Стрелковского, в доме которого живут Буданов и Гогилашвили. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Вячеслав Стрелковский - человек, чьих фотографий нет в соцсетях, и фирмы с орбиты которого связывают с многомиллионными схемами уклонения от уплаты налогов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Следствие.Инфо".
Отмечается, что одним из первых лицо Стрелковского продемонстрировали в расследовании "Дружочки".
В нем говорится, что Стрелковский и его семья связаны с десятками компаний.
"Эти фирмы фигурируют в огромном количестве уголовных производств, но чудом избегают неприятностей с налоговой и серьезных проблем с законом", - указывается в публикации.
Журналисты выяснили, что схемы, к которым может быть причастна семья Стрелковских, это уклонение от уплаты налогов.
В уголовных производствах, связанных с бизнесом Стрелковских, фигурируют компании из групп "ДТЭК", "WOG", Fozzy Group, "Киевстар".
"В доме экс-жены Стрелковского, вероятно, на "выгодных условиях" живут экс-замминистра МВД Александр Гогилашвили и его супруга - личная помощница Владимира Зеленского Мария Левченко.
В этом же доме живет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов - человек, являющийся одной из ключевых фигур, ответственных за нацбезопасность Украины", - говорится в публикации.
В налоговой признают, что Стрелковского могут "оберегать" от неприятностей разные представители правоохранительных органов.
Журналисты встретили Стрелковского рядом с имением в Козине, где он проживает. Но мужчина отказался общаться по поводу причастности к налоговым схемам и дому в Хотове.
Пожалуйста, подождите...
а хтось жеж і просто ночує...
молоді, виручають одне одного у скрутну хвилину
Например, До поры до времени Ермак считался хорошим главой ОП, потому что ему каким то необразимым образоми удавалось производить обмены пленными с РФ
Країною рулить не тільки завхоз, а й секретарка.
"ДТЕК", "WOG", Fozzy Group, "Київстар".
вони натякають, що кожен українець, котрий користувався послугами вищевказаних організацій - також того? спільник? член ОЗГ?
"про дупу згадав" - кроме омерзения и таких ассоциаций вы не вызываете.
Брешете на каждом шагу. Плевать на вашу убогость - так вы ж, пля, стране гадите. Война в любой момент - следствие вашей тупости и мерзости.
Навіть не знаю, що тут може бути "вирване з контекста", як зазвичай говорять зелені бл..ді(((
читаем внимательно:
У кримінальних провадженнях, пов'язаних із бізнесом Стрелковських, фігурують компанії із груп "ДТЕК", "WOG", Fozzy Group, "Київстар".
этот список можно продолжить всеми крупными компаниями ахмета, коломоя и потроха, пинчука и мертвечука... только обнальщики могут быть другими, а могут быть и этими же...
так что забудьте, не ту страну назвали Гондурасом!!!
так он себя этим запятнал?
про остальное я не утверждаю.
Ідеальних людей не буває. Багато хто робить помилки. Які потім виправляє добрими справами.
Ось Порошенко весь час використовував адмінресурс для прикриття власних бізнесів. А коли прийшла лиха година, то спонсорував відновлення повітряної оборони над Києвом. Чи може брешуть?
Так и тут: мы услышали- Стрелковский и вспомнили о некоем Стрелкове, который оказался Гиркиным. А этот Стрелковский, он точно именно Стрелковский? А то ведь совпадения напрашиваются...
А в этом году будет новогодняя инсталляция зеленая "шляпа" над Украиной?