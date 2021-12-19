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Буданов (332) расследование (2964) Гогилашвили (75)

Журналисты обнародовали фотографию схемщика Стрелковского, в доме которого живут Буданов и Гогилашвили. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Вячеслав Стрелковский - человек, чьих фотографий нет в соцсетях, и фирмы с орбиты которого связывают с многомиллионными схемами уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "Следствие.Инфо".

Журналисты обнародовали фотографию схемщика Стрелковского, в доме которого живут Буданов и Гогилашвили 01

Читайте также: Глава ГУР Буданов о схемщике Стрелковском, в доме которого они живут с Гогилашвили: Мне известен этот человек, его связывают с незаконным оборотом налички. ВИДЕО

Отмечается, что одним из первых лицо Стрелковского продемонстрировали в расследовании "Дружочки".

В нем говорится, что Стрелковский и его семья связаны с десятками компаний.

"Эти фирмы фигурируют в огромном количестве уголовных производств, но чудом избегают неприятностей с налоговой и серьезных проблем с законом", - указывается в публикации.

Читайте также: "Я пригласил Буданова и его жену на время ремонта к себе в дом, который арендую. Он мой друг", - Гогилашвили

Журналисты выяснили, что схемы, к которым может быть причастна семья Стрелковских, это уклонение от уплаты налогов.

В уголовных производствах, связанных с бизнесом Стрелковских, фигурируют компании из групп "ДТЭК", "WOG", Fozzy Group, "Киевстар".

"В доме экс-жены Стрелковского, вероятно, на "выгодных условиях" живут экс-замминистра МВД Александр Гогилашвили и его супруга - личная помощница Владимира Зеленского Мария Левченко.

В этом же доме живет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов - человек, являющийся одной из ключевых фигур, ответственных за нацбезопасность Украины", - говорится в публикации.

Читайте также: Глава ГУР МО Буданов проживает вместе с Гогилашвили в имении схемщика по "скруткам" НДС Стрелковского, - СМИ. ВИДЕО

В налоговой признают, что Стрелковского могут "оберегать" от неприятностей разные представители правоохранительных органов.

Журналисты встретили Стрелковского рядом с имением в Козине, где он проживает. Но мужчина отказался общаться по поводу причастности к налоговым схемам и дому в Хотове.
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Топ комментарии
+76
А нічого. При Пороху тут би вже усі телеканали вили, а чорнорота мосейчучка зі сльозами розмазувала шмарклі по екрану.
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19.12.2021 22:49
+68
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19.12.2021 22:53
+35
Попередником Гогіашвілі в МВС був Ілля Ківа, незадовго до цього осуджений за хабар, але не сівший тільки через довідку з психлікарні.
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19.12.2021 22:52
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шо дальше?
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19.12.2021 22:46 Ответить
А нічого. При Пороху тут би вже усі телеканали вили, а чорнорота мосейчучка зі сльозами розмазувала шмарклі по екрану.
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19.12.2021 22:49 Ответить
думаю цей Стрелковский не вчора народився і не два роки тому...І благополучно пережив всі 5 років Петра
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19.12.2021 23:30 Ответить
зелена шмаркля теж благополучно пережила 5 років Петра.
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19.12.2021 23:33 Ответить
А он при Пете чем-то противозаконным занимался?
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20.12.2021 07:31 Ответить
Прои Порошенко начальником разведки был генерал Бурба ,а не купленная тряпка ,брехавшая ,что операции "Вагнергейт " не существовало , сейчас Европа ввела санкции против террористов ,а могли в Гааге свидетельствовать против *****
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20.12.2021 08:14 Ответить
Выводил деньги в офшоры ,грабил приват банк ,не платил налоги.Мало?
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20.12.2021 08:16 Ответить
Про офшоры, налоги и приватбанк тебе уже написали. Добавлю про уклонение от повесток в военкомат. Ну и конечно называть страну порноактрисой это не противозаконно в конце концов, а просто мерзко, но ведь тебе не мешает за него отверстия рвать.
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20.12.2021 11:28 Ответить
При Порошенко высшие чиновники снимали у Стрелковского жилье на выгодных условиях??
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19.12.2021 23:44 Ответить
це ще не всіх, хто там живе, нам назвали...
а хтось жеж і просто ночує...
молоді, виручають одне одного у скрутну хвилину
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20.12.2021 06:47 Ответить
Ты хочешь сказать, шо при Петре в доме этого Стрелковского тоже проживали шведской семьей зам министра ВД и начальники ГРУ МО с женами?
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19.12.2021 23:59 Ответить
то что я хотел сказать я уже сказал и между строк там ничего нет
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21.12.2021 22:52 Ответить
Мосейка еще ответит за блуд!
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19.12.2021 23:49 Ответить
При Клоуні у владу полізли всі, хто при Порошенку сидів за поребріком або під плінтусами.
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19.12.2021 23:51 Ответить
Брехня! Всі такі і при царі Пеці непогано себе почували.
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20.12.2021 07:51 Ответить
І Коломойський з Портновим теж?
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20.12.2021 08:54 Ответить
Далі будуть шукати зв'язки з "Рошен"
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19.12.2021 22:50 Ответить
Будут копать глубже и выводить клоуна на чистую воду...
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19.12.2021 22:50 Ответить
На клоуна-наркомана уже все готово!
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19.12.2021 23:50 Ответить
🙏 🤡🐲🤢💯❌🚫
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20.12.2021 12:35 Ответить
симбіотичне співіснування кримінала та влади це давно та надовго.
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19.12.2021 22:49 Ответить
Попередником Гогіашвілі в МВС був Ілля Ківа, незадовго до цього осуджений за хабар, але не сівший тільки через довідку з психлікарні.
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19.12.2021 22:52 Ответить
так Ілля Ківа типовий критик Зеленського
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19.12.2021 23:02 Ответить
Тобто найвеличнішого критикувати не можна? Дружочєк, тобі з такою хернею до кацапів дорога))
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19.12.2021 23:21 Ответить
Ага! І Найрошенового не можна теж. Як тільки скажеш щось про Пецю, що не подобається порохатишам, відразу запишуть в ЗЕлуплене кодло.
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20.12.2021 07:54 Ответить
Не нравится ЗЕлуплене кодло? Записывайся Пуйлокодло. Все равно из одного корыта информационные помои льете.
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20.12.2021 09:22 Ответить
Брешит ,при Порошенко ЭТОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ по доставке порошка наркоманам в зРАДЕ ВООБЩЕ НЕ БЫЛО ! Под зелешмарклю и **@лошвили пристроили
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20.12.2021 08:21 Ответить
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19.12.2021 22:53 Ответить
Еще надо вспомнить, кто Буданова прославлял в СМИ как отважного разведчика, положившего множество руских спецназовцев в Крыму
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19.12.2021 23:03 Ответить
Буданов-был хорошим оперативником, но оказался после увольнения Бурбы в чужом кресле. Так скомпроментировать понятие "разведчик" не удавалось еще никому в новейшей истории Украины. Жить с российским "кротом" под одной крышей и не подать после этого в отставку?
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20.12.2021 00:06 Ответить
Я никогда не работал в спецслужбах, но тем не менее сотрудников кгб/фсб определяю по запаху и на очень большом расстоянии. Если все, что писали про Бурбу до последнего скандала это правда, то непонятно как он вообще мог работать в разведке при таких низких когнитивных способностях. Из реальных объяснений есть только то, что все его "подвиги" это спецоперация прикрытия по созданию "штирлица", которого "буратино" в итоге назначил командовать разведкой.
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20.12.2021 00:42 Ответить
@Буданов-был хорошим оперативником@ почему Вы сделали такой вывод ?

Например, До поры до времени Ермак считался хорошим главой ОП, потому что ему каким то необразимым образоми удавалось производить обмены пленными с РФ
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20.12.2021 11:40 Ответить
это уже новає ліцо?
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19.12.2021 23:01 Ответить
Вот это супер-триллер!)) достойно голливудского сюжета)
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19.12.2021 23:02 Ответить
Копать надо и дальше, а то у новых лиц мозги быстро стали как у старых.
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19.12.2021 23:02 Ответить
Хуже, значительно хуже. И не стали, а всегда были такие. Но ты же будешь дальше за него себе все отверстия разрывать
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19.12.2021 23:14 Ответить
Ну що ж, Буданов виявився медійно розкрученою, ворожою "куклою", Савченко дубль 2.
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19.12.2021 23:02 Ответить
Вавина персональна секретарка маруся і свого чоловіка гогі, і його дружбана буданова, на жирні місця прилаштувала.
Країною рулить не тільки завхоз, а й секретарка.
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19.12.2021 23:23 Ответить
по Стругацьких: з ким секретарка переспала - той і є директор
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20.12.2021 03:50 Ответить
а коли його призначать міністром фінансів?
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19.12.2021 23:03 Ответить
дивний текст
"ДТЕК", "WOG", Fozzy Group, "Київстар".
вони натякають, що кожен українець, котрий користувався послугами вищевказаних організацій - також того? спільник? член ОЗГ?
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19.12.2021 23:05 Ответить
Ты на вопрос ответь.
"про дупу згадав" - кроме омерзения и таких ассоциаций вы не вызываете.

Брешете на каждом шагу. Плевать на вашу убогость - так вы ж, пля, стране гадите. Война в любой момент - следствие вашей тупости и мерзости.
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19.12.2021 23:39 Ответить
І що, дбр-и і прокуратура -знову в непанятках?то дєлать"? Не знають.
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19.12.2021 23:16 Ответить
У схемщика під дахом (у повному значенні) живуть два чиновника, які вірогідно забезпечують "дах" цьому ж схемщику...
Навіть не знаю, що тут може бути "вирване з контекста", як зазвичай говорять зелені бл..ді(((
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19.12.2021 23:24 Ответить
чувак, этот обнальщик работал и при прошлой власти, и при позапрошлой... в этом есть наша проблема и наша боль! все они не платят налоги нормально, бизнесмены типа, но с народа дерут по полной!!!
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19.12.2021 23:40 Ответить
Ну тоді значить все добре.
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19.12.2021 23:52 Ответить
кохане кубло...
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19.12.2021 23:29 Ответить
и кто там мне рассказывал, что все платят налоги честно?))

читаем внимательно:

У кримінальних провадженнях, пов'язаних із бізнесом Стрелковських, фігурують компанії із груп "ДТЕК", "WOG", Fozzy Group, "Київстар".

этот список можно продолжить всеми крупными компаниями ахмета, коломоя и потроха, пинчука и мертвечука... только обнальщики могут быть другими, а могут быть и этими же...

так что забудьте, не ту страну назвали Гондурасом!!!
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19.12.2021 23:38 Ответить
У тебя на рашке корветик сгорел.
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20.12.2021 00:08 Ответить
судячи по мордяці - "вєлічайший схємщік канца епохі бєдності" ...
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20.12.2021 00:01 Ответить
а у меня знакомый врач, кандидат наук, снимал квартиру у мадам зарезавшей мужа.
так он себя этим запятнал?
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20.12.2021 00:04 Ответить
Когда бандит "Нарик" на одном фото с Порохом так это зрада, а когда судимый замминистра МВД с гражданством рашки, женатый на неоформленной к допуску к гостайне присутствующей на секретных совещаниях секретарше, живущий вместе с начальником разведки в доме принадлежащему обнальщику так это ничего такого, да?
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20.12.2021 00:17 Ответить
то, что они живут в доме хоть чикотило - не зрада, если законный договор аренды и т.д.
про остальное я не утверждаю.
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20.12.2021 00:31 Ответить
Откуда боту подляка знать про репутацию.
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20.12.2021 01:16 Ответить
действително, откуда тебе, боту подляка знать про репутацию.
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20.12.2021 03:49 Ответить
А нарік точно бандит? Бо я знаю, що Петровський побудував красивий храм української церкви. І певно є спонсором ПЦУ. За що і був запрошений до Стамбула.
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20.12.2021 03:56 Ответить
то що ....кради - вбивай - мухлюй...- потім збудуй "Храм" і тобі прощення ( а у Бога спитали ) .... недавно жителі сіл громади вибрали вбивцю ( Лозінський) який застрілив їх односільчанина за те що той лазив по хмих у його володіннях - холопи простили "баріна ...- от така от ментальність рабів
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20.12.2021 09:31 Ответить
Лозинський сидів за те в тюрьмі (хоч і не повний термін). А коли судили Петровського? Я про наріка чув лише тоді, коли він виявився спонсором УПЦ КП. Якщо Ви точно знаєте про Петровського ( а не те, що в підворотні бабці мелють), то публікуйте факти і т.і.
Ідеальних людей не буває. Багато хто робить помилки. Які потім виправляє добрими справами.
Ось Порошенко весь час використовував адмінресурс для прикриття власних бізнесів. А коли прийшла лиха година, то спонсорував відновлення повітряної оборони над Києвом. Чи може брешуть?
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20.12.2021 23:05 Ответить
Where in the States are you from?
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20.12.2021 00:18 Ответить
Сызрань
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20.12.2021 00:52 Ответить
эта власть НИЧЕМ не отличается от предыдущей - и тут и там СБУшники занимаются откровенным воровством, вместо службы ГОСУДАРСТВУ!!!!
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20.12.2021 00:05 Ответить
Зато твои ФСБшники корвет сожгли.
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20.12.2021 00:19 Ответить
Отличается. За них зебилы голосовали.
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20.12.2021 00:53 Ответить
Хто в темі, підкажіть, будь ласка, чия жінка поруч зі стрелковським - зеленського, буданова чи гогі?
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20.12.2021 00:06 Ответить
Вони самі не розуміють.
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20.12.2021 00:20 Ответить
на троих.....
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20.12.2021 00:29 Ответить
мы ребята голубые и нам аборты не страшны...
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20.12.2021 04:47 Ответить
Допустим, если мы услышали: "космонавты и пид@р@сы". Вроде бы ничего плохого о космонавтах не прозвучало, верно? Но! Осадок остался!
Так и тут: мы услышали- Стрелковский и вспомнили о некоем Стрелкове, который оказался Гиркиным. А этот Стрелковский, он точно именно Стрелковский? А то ведь совпадения напрашиваются...
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20.12.2021 05:54 Ответить
73%ные жлобы уже третий год оплачивают самое дорогое шоу квартала красных фонарей, а впереди ещё два.. понавыбирали говна - жрите, идиоты..
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20.12.2021 06:03 Ответить
Нажаль, сплачуємо усі,а не лише 73% проголосувавши ((((((
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20.12.2021 07:54 Ответить
Сразу видно высшее общество. Явно Итон заканчивал.
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20.12.2021 07:13 Ответить
" Воїни готівки, бійці безготівки" @Процішин
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20.12.2021 07:52 Ответить
Хуже не будет, хоть поржем!
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20.12.2021 08:37 Ответить
ЦЫГАНИ ПРИ ВЛАСТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.12.2021 09:17 Ответить
А що з ним може трапитись? Гроші для виплат у конвертах звідкіля беруться? Правильно - з "конвертів".
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20.12.2021 10:09 Ответить
Шо тут у нас, знову зелені вляпалися? Треба негайно нову справу по Пороху! І шоб з повісткою на капот стрибали!
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20.12.2021 12:46 Ответить
Зеленная кротячая нора!
А в этом году будет новогодняя инсталляция зеленая "шляпа" над Украиной?
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20.12.2021 12:50 Ответить
Я так понимаю что деньги он обналичивал при всех последних президентах...
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20.12.2021 12:54 Ответить
 
 