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Файеры и коридор позора: российский рэпер Баста выступил с концертом в Киеве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

19 декабря в Киеве состоялся концерт скандально известного российского рэпера Басты: противники выступления певца встречали его файерами и устроили певцу "коридор позора".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На входе в концертный зал посетителей мероприятия встречали с плакатами. В частности, такими: "Баста = Путин", "Нет московской экспансии в Украине".

Российскому рэперу из-за выступлений в оккупированном Крыму и участии в пропагандистском кино, оправдывающем российскую агрессию, запрещали въезд в Украину на четыре года. Впрочем, срок запрета истек еще в августе прошлого года, а в Службе безопасности Украины его не продлили. Именно поэтому российский певец с того времени уже во второй раз гастролирует по Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Баста - путінська шестьорка", - активисты провели акцию под Stereoplaza. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Посетители концерта Басты говорят, что для них музыка вне политики, а другие концерт называют позором.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+61
Якщо кацап очолює СБУ а прокацаплений жидобільшовик "працює "прєзітєнтом" то все "закономірно". А як може бути інакше коли "населення" проголосувало за "оце"?
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20.12.2021 12:11
+48
Це видно і із соцопитувань.

Такі концерти НЕ потрібні. Рашистська погань не має ходити по нашій землі і заробляти тут бабло.
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20.12.2021 12:23
+34
А Зеля с ермачком ходили???
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20.12.2021 12:08
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А в раше от него тошнит ?
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20.12.2021 12:07 Ответить
В раші від усього нудить.
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20.12.2021 12:09 Ответить
А Зеля с ермачком ходили???
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20.12.2021 12:08 Ответить
В Лос-Анджелесе музыкальный фестиваль Once Upon A Time In LA был сорван из-за убийства рэпера Drakeo the Ruler. За кулисами на него напала группа мужчин, от полученного ножевого ранения в шею музыкант умер.
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20.12.2021 13:00 Ответить
так этаж рэпер, погиб лихой гэнгста-смертью от рук конрурирующей банды, как Тупак Шакур. а рюське недорэперы могут разве шо от передоза погибнуть, ну или там сунуть мокрые пальцы в розетку
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20.12.2021 14:34 Ответить
Страшно навіть уявити яку хєрню ніс світу цей явно кримінальний ніггер. Світ став чистішим...
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20.12.2021 18:33 Ответить
баста вам, зебобики, кончилися танцы)
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20.12.2021 12:09 Ответить
це той, що поцупив у альми зохар індіанську любов, мігель...

https://youtu.be/87HAEwP0v34

адже краще її запросити з концертами, щоби приїжджала не лише в умань восени
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20.12.2021 12:38 Ответить
Чотири фаєри, десяток - "коридор", пів сотні "репортери" і черга з прихильників Басти.
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20.12.2021 12:10 Ответить
Якщо кацап очолює СБУ а прокацаплений жидобільшовик "працює "прєзітєнтом" то все "закономірно". А як може бути інакше коли "населення" проголосувало за "оце"?
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20.12.2021 12:11 Ответить
Это все ничего, главное зло это дауны- майдауны.
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20.12.2021 16:12 Ответить
Та ні! Головне зло це кацапомовні малороси-дегенерати у владі.
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20.12.2021 16:28 Ответить
такие концерты нужны. украинцы должны видеть, сколько еще конченной ваты среди них.
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20.12.2021 12:11 Ответить
Це видно і із соцопитувань.

Такі концерти НЕ потрібні. Рашистська погань не має ходити по нашій землі і заробляти тут бабло.
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20.12.2021 12:23 Ответить
Дивно бачити лайки декого з притомних людей під цим хитрозробленим відмазуванням главзебіла, який пускає в Україну пуйловську погань.
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20.12.2021 12:25 Ответить
покажи мне хоть один соцопрос, в котором ватная мразь подтвердила, что она ватная мразь. я что-то не встречал таких? и не нужно тут рисованные "рейтинги" партий партий упоминать.
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20.12.2021 12:31 Ответить
Це очевидно з того, кого вони називають, як свого кандидата в президента, та партію, за яку вони збираються голосувати.
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20.12.2021 12:37 Ответить
это очевидно только недалеким, воспринимающим рисованные "рейтинги" как правду.
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20.12.2021 12:39 Ответить
Якщо соцопитування, які проводять "контори", лояльні до політиків із різних таборів, показують близькі цифри по ватяному та какая_разніца електорату, то це означає, що вони близькі до правди.
Тим більше, що результати виборів це підтверджують.
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20.12.2021 12:42 Ответить
Фанати басти зашкварені чорти.
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20.12.2021 12:16 Ответить
За минулої влади цій мразоті був заборонений в'їзд в Україну.
"Патріоти" Зєля та Баканов не продовжили заборону для свого дружбана рашиста Басти.

"Російському реперу через виступи в окупованому Криму та участь у пропагандистському кіно, що виправдовує російську агресію, забороняли в'їзд до України на чотири роки.

Втім, термін заборони сплив ще у серпні минулого року, а в Службі безпеки України його не подовжили. Саме тому російський співак від того часу вже вдруге гастролює Україною."

Джерело: https://censor.net/ua/v3306157
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20.12.2021 12:19 Ответить
Подоляки, Сірьожи Іванови, Наумович, Лещенки про це мовчать.
Вони та їхня ботва верещать про чергову "втечу" Порошенка.
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20.12.2021 12:21 Ответить
Кто,кто имея мозг и совесть заплатит денег что бы пойти на это?
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20.12.2021 12:19 Ответить
Забули ще про зеленку та смітеві баки. Це в ********* світі, ДУЖЕ страшне та ефктивне покарання.
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20.12.2021 12:19 Ответить
Мистецтво поза політико?! Покажіть,де тут мистецтво!
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20.12.2021 12:20 Ответить
А "рожевими свинками" не пробували закидувати?
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20.12.2021 12:20 Ответить
По идее, в Европе, руководитель службы, простившей такое - подает в отставку.
Баканов готов жить по-Европейски?
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20.12.2021 12:25 Ответить
Пфф... СБУ не продлило запрет. Все закономерно. СБУ - филиал фсб. Глава ГУР спит в одном доме с бородатым рюзьге. Кстати, НЕчерт баканов даже звание офицерское получил чисто ПА ПРИКОЛУ, что б можно было вполне официально уничтожать СБУ и если память не изменяет с ним тоже был скандал по поводу свинособачьего паспорта. В ОП хаос, мне кажется там наперегонки рапортуют в мацкву сливая все возможные гостайны. Да чего говорить, если на "закрытых" совещаниях присутствуют ************ любители х...йла, которые официально даже там не работают, а так, пробл...ди мимо проходящие. И тут такое удивление, Господи прости "рэпер" баста выступил в Киеве, мол СБУ "забыло" продлить запрет. Забыли, ну типо, так было наверное где то в СБУ: "Наташа, не забудь продлить запрет басте!", а та "***... уже безпяти шесть, завтра...", ну и забыла))) Я вот лично реально ничему не удивляюсь. Мне уже страшно в цирк идти, боюсь просто смеятся не смогу.
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20.12.2021 12:25 Ответить
Вікно Овертона. То трохи закривається, то знову широко розкривається.....
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20.12.2021 12:30 Ответить
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20.12.2021 12:32 Ответить
лучше их убивайте
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20.12.2021 12:38 Ответить
это еще зашкварнее отвода войск и сегрегации детей по году рождения
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20.12.2021 12:32 Ответить
Да... ярко они с детьми. То они у нас какого то низкого качества. То родились не в тех годах.
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20.12.2021 12:38 Ответить
Ей Богу, не понимаю, кто и с какого перепоя или передоза назвал блеянье, мычание и свиной визг с завыванием голодной собаки на 25 градусном морозе вот такого пошиба баст, моргенштернов и прочего сброда открывающего рот на сцене, искусством. Кто этот поц?
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20.12.2021 12:35 Ответить
Поцев как выясняется хватает. Это как в торговле, если нет спроса, то и предложения нет. На это, как Вы правильно подметили, блеяние и свиной визг есть спрос. Вот и вылазят на сцену подобные организмы. Стадо довольно и готово за это платить. Власть имущим вырод...ам пофиг, бабло заходить от этого "искусства". Страдает тот кто за это платит и слушает, так как в процессе продолжает деградировать и превращается в свинособаку.
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20.12.2021 12:43 Ответить
Довольны хамы, сыты в них е...ла.
(Л. Подеревянский)
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20.12.2021 13:24 Ответить
Завдяки інфантилам типу "какая разніца" російські артисти ще на бюджетній ковідній тисячі зароблять.
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20.12.2021 12:38 Ответить
забагато честі - коридор ганьби з фаєрами
каналізація
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20.12.2021 12:49 Ответить
Коридор позора ? )))))))))))))))
Позор в том что он вообще выступил
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20.12.2021 12:50 Ответить
А мы после такого еще хотим чтобы за нас англичане или американцы воевали.Идиоты зеленые.
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20.12.2021 12:52 Ответить
Тут, навіть, до нікчеми Зе менше питань, хоча де наша доблесна СБУ, може знов десь на параші сидить чи охороняє якесь *****....Але..."Люди " для яких музика чи спорт чи щось інше поза політикою...Ви таке ж саме *****....
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20.12.2021 12:58 Ответить
Наше СБУ очолює рашинське ФСБ , на чолі якого стоїть найвеличніший нар4оман ********** 😠
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20.12.2021 13:08 Ответить
Офігіти скільки ж у нас ще хохлов ватних, подобається паРаша валіть туди, там вас гниди чикають. В параші уже стає туго з пушечним мясом.
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20.12.2021 12:59 Ответить
Значит забросать действующего президента яйцами - это нормально.
А вот какого-то музакантишку забросать на сцене - кишка тонка?
Коридор позора они устроили.. Плакатики показали.. Ну прямо герои!
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20.12.2021 13:00 Ответить
Коридор ганьби потрібно влаштовувати тим покидькам , які ходять на концерти наших лютих ворогів !

Закидати іх потрібно не тухлими яйцями , а чимось важчим , може совість з'явиться 😡
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20.12.2021 13:06 Ответить
в сбу есть активные фанаты, даже личные друзья Басты! с их личной подачи тут пляшет!
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20.12.2021 13:10 Ответить
А чего вы хотите от клоунского сбу сценариста квартала 95. Вся верхушка украинской власти это кремлевские агенты, вот они и пускают к себе в гости своих конфидентов.
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20.12.2021 13:24 Ответить
Мне тоже не нравится творчество реперов. Люблю старинные народные песни.
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20.12.2021 13:25 Ответить
Ну ладно, власть у нас всегда была дерьмом, ну а тот кто на концерт ходил кто? Ведь без них в пустом зале никто бы не выступал.
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20.12.2021 13:26 Ответить
********** клоунов понавыбирали, теперь расхлебываем...
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20.12.2021 13:47 Ответить
Надо было не ******* этому коридор позора устраивать, а тому сборищу пидоров, которые купили на него билет и пришли на выступление.
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20.12.2021 13:58 Ответить
некому було - усі туточкі
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20.12.2021 18:54 Ответить
Всем привет! Єто просто позор. Если без газа мі жить мне можем, то єто нам зачем???
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20.12.2021 14:08 Ответить
В Зеленського норма коли сбу очолюють росіяни і їх дружки, норма, коли російські вбивці і їх прихильники виступають у Києві на концерті... Зеленський це наша ганьба... Фу як це все огидно...
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20.12.2021 14:18 Ответить
Поражает единство народа, ходящего на концерты кацапов. Дебилы...
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20.12.2021 14:26 Ответить
Судя по видосу существует разделение по языковому принципу на патриотов и ватников.
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20.12.2021 14:33 Ответить
конечно выступил, уверен что этом концерте и главзебил с главой сбу бакановым (который не продлил запрет на въезд) инкогнито были, подпевали "застрахуй братуху"
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20.12.2021 14:38 Ответить
То есть Баста это нехороший едиска,а та хохляцкая быдлочернь и глисты какаразница,пришедшие на его концерт,это дартаньяны?
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20.12.2021 14:55 Ответить
Кацап иди домой водки нет! Быдло чернь это кто? А ты сам то видать из князей Голицыных а лаптеногий
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20.12.2021 15:10 Ответить
Изя Королько ( или изя полухохол) а ты наверное страшный поклонник всяких моргенштейнов гнойных бастов и прочих педиков которых в мацкве и Питере уже не слушают так они на таких как ты зарабатывать в Украину пруться. Самому не противно а князь
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20.12.2021 15:15 Ответить
Таваріщ Путін пріказал концерти організоватиь
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20.12.2021 17:40 Ответить
Пора такие коридоры Зеленскому организовывать , желательно еще и с факами!
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20.12.2021 17:56 Ответить
Печально. Теперь только на факи пороха хватает.)
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20.12.2021 20:34 Ответить
Було б краще,щоб поряд з плакатами стояли працівники воєнкомату,і всю "мужскую часть любителей московитского искусства" міняли квитки на повістки до Збройних сил,копати окопи ,щоб все лайно вилітало з голови...
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20.12.2021 18:11 Ответить
Фаєри та коридор ганьби: російський репер Баста виступив із концертом у Києві. Джерело: https://censor.net/ua/v3306157

Баста то болото, кацапське болото.
Відстій кацапський
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21.12.2021 00:49 Ответить
Это просто некоторые люди дЭбилы,а Баста,отличный репер и просто человек и не важно с какой он страны.По моему мнению опозорились как раз те,кто ходил там с плакатами и т.д!
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21.12.2021 09:27 Ответить
де ж патріоти подівалися правий сектор національний корпус чому не протестували
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21.12.2021 14:17 Ответить
 
 