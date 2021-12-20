Файеры и коридор позора: российский рэпер Баста выступил с концертом в Киеве. ВИДЕО

19 декабря в Киеве состоялся концерт скандально известного российского рэпера Басты: противники выступления певца встречали его файерами и устроили певцу "коридор позора".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На входе в концертный зал посетителей мероприятия встречали с плакатами. В частности, такими: "Баста = Путин", "Нет московской экспансии в Украине".

Российскому рэперу из-за выступлений в оккупированном Крыму и участии в пропагандистском кино, оправдывающем российскую агрессию, запрещали въезд в Украину на четыре года. Впрочем, срок запрета истек еще в августе прошлого года, а в Службе безопасности Украины его не продлили. Именно поэтому российский певец с того времени уже во второй раз гастролирует по Украине.

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Посетители концерта Басты говорят, что для них музыка вне политики, а другие концерт называют позором.