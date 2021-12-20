Файеры и коридор позора: российский рэпер Баста выступил с концертом в Киеве. ВИДЕО
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19 декабря в Киеве состоялся концерт скандально известного российского рэпера Басты: противники выступления певца встречали его файерами и устроили певцу "коридор позора".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
На входе в концертный зал посетителей мероприятия встречали с плакатами. В частности, такими: "Баста = Путин", "Нет московской экспансии в Украине".
Российскому рэперу из-за выступлений в оккупированном Крыму и участии в пропагандистском кино, оправдывающем российскую агрессию, запрещали въезд в Украину на четыре года. Впрочем, срок запрета истек еще в августе прошлого года, а в Службе безопасности Украины его не продлили. Именно поэтому российский певец с того времени уже во второй раз гастролирует по Украине.
Посетители концерта Басты говорят, что для них музыка вне политики, а другие концерт называют позором.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/87HAEwP0v34
адже краще її запросити з концертами, щоби приїжджала не лише в умань восени
Такі концерти НЕ потрібні. Рашистська погань не має ходити по нашій землі і заробляти тут бабло.
Тим більше, що результати виборів це підтверджують.
"Патріоти" Зєля та Баканов не продовжили заборону для свого дружбана рашиста Басти.
"Російському реперу через виступи в окупованому Криму та участь у пропагандистському кіно, що виправдовує російську агресію, забороняли в'їзд до України на чотири роки.
Втім, термін заборони сплив ще у серпні минулого року, а в Службі безпеки України його не подовжили. Саме тому російський співак від того часу вже вдруге гастролює Україною."
Джерело: https://censor.net/ua/v3306157
Вони та їхня ботва верещать про чергову "втечу" Порошенка.
Баканов готов жить по-Европейски?
(Л. Подеревянский)
каналізація
Позор в том что он вообще выступил
А вот какого-то музакантишку забросать на сцене - кишка тонка?
Коридор позора они устроили.. Плакатики показали.. Ну прямо герои!
Закидати іх потрібно не тухлими яйцями , а чимось важчим , може совість з'явиться 😡
Баста то болото, кацапське болото.
Відстій кацапський