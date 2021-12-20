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Слуга народа (2548) Тищенко Николай (288)

"Котлета – это митбол. Мы диктуем новые тренды", – "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы

"Слуга народа" Николай Тищенко пытался убедить журналистов в украинском происхождении слова "митбол".

Как сообщает Цензор.НЕТ, депутат отметил, что, по его мнению, украшением и изюминкой любого слова является "митбол по-киевски".

"На украинском языке это - митбол", - заметил Тищенко на слова о том, что митбол - это котлета по-украински. – "Это новые тренды. Мы – молодежь, а молодежь всегда на передовой. Украинская молодежь всегда диктует новые тренды", – объяснил нардеп.

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Напомним, что ранее некоторые СМИ писали, что в начале 90-х "слуга народа" Тищенко имел прозвище "Коля Котлета".

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Топ комментарии
+44
Коля - котлета - це тупе створіння з'явилось із 90-х , звичайний бандюган , отож звідки йому знати , що мітбол , це фрікаделька 😝
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20.12.2021 15:44
+34
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20.12.2021 15:58
+30
Микола не випив зранку таблетки?
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20.12.2021 15:38
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Новый тренд, это "Коля Котлета"!
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21.12.2021 11:30 Ответить
да он убитый,чучело
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21.12.2021 13:41 Ответить
Прекратите, кто-нибудь, этот абсурд
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21.12.2021 15:17 Ответить
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22.12.2021 16:22 Ответить
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