"Украинство извести. Язык и фольклор запретить", – кремлевский пропагандист Стешин. ВИДЕО

Российский пропагандист Дмитрий Стешин заявил, что в случае оккупации Украины придется искоренять украинство и запрещать украинский язык.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит Денис Казанский и публикует фрагменты интервью со Стешиным.

"Статус украинского языка будет пересмотрен, изменится отношение к фольклору и так далее. Это будет одним из условий для мирной жизни... Многое придется изменить. Не знаю способна ли на это Россия. Ведь придется менять внутреннюю политику, если будут изводить нынешнее украинство", – заявил Стешин.

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