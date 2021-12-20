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Проект "Без цензуры": Четыре недели до войны России против Украины? Победит ли Кремль Запад. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Действительно ли Россия планирует нападение на Украину? Какие могут быть новые санкции США против России? Что готовит Байден против Путина? Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует последние новости противостояния России с США, Украиной и Западом в целом.

Президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты, чтобы предотвратить нападение России на Украину. Собеседник телеканала CNN заявил, что американские власти имеют "окно в четыре недели", чтобы предотвратить новые удары России по Украине. Санкции США на случай возможных военных действий источник CNN оценивает как способные нанести значительные затраты российской экономике и ее финансовой системе. Какие санкции готовят США для россиян? И действительно ли Россия нападет?

Читайте также: Украине реально грозит вторжение российских войск, - Турчинов

Напомним, 15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашении о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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Топ комментарии
+6
а ссср объявляло польше войну? ведь сралин как и гитлер начал ту войну
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20.12.2021 18:35
+5
диды последовательно атаковали польшу, финнов, эстонию латвию литву румынию. что хотели диды в ответ от гитлера? глубокую озабоченность?
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20.12.2021 18:25
+4
Хорошо хоть время точное знают наступления, а не как немцы вероломно напали на дидов в июне 41го без объявления войны
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20.12.2021 17:03
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Так зачем ВРЕШЬ? Легко могу подтвердить, что ты врешь) Причем знаешь, что врешь)
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24.12.2021 10:33 Ответить
Что там с хим оружием в Авдеевке?
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21.12.2021 17:03 Ответить
Откуда ему там взяться? Мне бы отец рассказал, он там на коксохиме работал примерно в то время.
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21.12.2021 17:06 Ответить
Ну так прочти заявления тувинца...
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21.12.2021 17:20 Ответить
Зачем? Если у меня есть свидетельства человека, которому я абсолютно доверяю, и который тогда был там? Что мне его заявления?
Ты спросил меня - я ответил.
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21.12.2021 17:25 Ответить
Ты тут упорно распинаешься за рашку и не веришь заявление ее МИНИСТРА обороны?)
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21.12.2021 17:40 Ответить
Ты просто болван. Я распинаюсь не за рашку. Я распинаюсь за нашу свободную Украину. Просто я вижу её развитие по-другому. Не под... Европой. И не под Рашкой, если на то пошло.
Конечно нет. Я любые слова проверяю. Верить кумирам - это не ко мне.
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24.12.2021 10:26 Ответить
Так мы ж уже были не под кем) Ты забыл, что мы были НЕЙТРАЛЬНОЙ страной и это было записано в Конституции??? Ты опять ВРЕШЬ... Ты же не первый такой) Любого, который начинает рассказывать про нейтралитет, копни чуть глубже, а так кацапские рога торчат))) А ты их выше показал, про Польшу виновницу Второй мировой... Все в стиле *****...
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24.12.2021 10:38 Ответить
Ну извини, что пришлось открыть тебе глаза на нелицеприятные факты. Им пофигу на то, кто их говорит.
Кто и когда "мы" были не под кем. Время. Место.
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24.12.2021 13:33 Ответить
Кого ты удивишь, ты уже много раз это делал))
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20.12.2021 18:39 Ответить
Русский Мир - это ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек, но уже не с топором, а с ядерной бомбой и томиком Достоевского.Хутин больной на всю бошку и очень опасен.
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20.12.2021 17:44 Ответить










Литвинка


@nSPpna9woSOfXp7

·Єдине, з чим бореться Зеленське, це Україна
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20.12.2021 17:49 Ответить
Четыре недели. Ахаха. Уже и дату объявили.
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20.12.2021 18:05 Ответить
«Господи, какие же вы все, русские, крутая сволочь - либералы, фашисты, коммунисты, демократы - без разницы! Пороть вас до крови, сжечь вас в печах - и то мало будет - вы миру не даете ПРОСТО ЖИТЬ.
Вы все - одна большая РУССКАЯ сволочь! Чтобы вам сдохнуть - и никакого вам Нового года». - Илья Кормильцев, автор текстов песен группы "Наутилус-Помпилиус".
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20.12.2021 19:29 Ответить
Ну это было предсказуемо ,Россия никогда не отдаст Украину западу .
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20.12.2021 19:59 Ответить
Как бы 24 го не порадовали, декабря.
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20.12.2021 20:35 Ответить


КРЫМский бандеровец


@CrimeaUA1

·
1 ч



"Сьогодні отримав інформацію про те, що у тимчасово окупованому Криму військовозобов'язаним під розпис наказується прибути 20 січня у зазначені їм місця
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20.12.2021 22:22 Ответить
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