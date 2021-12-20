РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5135 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
18 838 326
Порошенко (19353) государственная измена (951) ГБР (2556) подозрение (251)

Порошенко вызван в ГБР на 23 декабря: будет решаться вопрос избрания меры пресечения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) на 23 декабря 2021 года для проведения различных процессуальных действий, также будет решаться вопрос избрания меры пресечения.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич в понедельник на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Исполняющим обязанности генерального прокурора было принято решение об уведомлении указанного лица о подозрении по ст.258 со значком 3 и ст.111 УК (содействие деятельности террористических организаций и госизмена)", - сказал Кисилевич 

По его словам, генеральный прокурор Ирина Венедиктова находится в отпуске, потому подозрение подписано и.о генерального прокурора. При этом не уточнил, кто именно из заместителей генпрокурора это сделал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко готовятся вручить подозрение. Венедиктова не подписывала документ, это сделал ее заместитель, - Турчинов

"Поскольку указанное лицо (Порошенко) сегодня не прибыло по вызову (на допрос в ГБР – ред.), мы направили повторный вызов на четверг, 23 декабря, на 10:00. Именно тогда будет решаться вопрос вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Какой именно меры пресечения – на это будут влиять много факторов… поэтому сейчас не можем сообщить, какое будет принято решение", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если Порошенко не явился на повторный вызов, представитель Офиса генпрокурора сказал: "Будем рассматривать этот вопрос согласно УПК Украины, и будем учитывать все обстоятельства при решении вопроса об избрании меры пресечения".

При этом Кисилевич добавил, что Порошенко вызвал в ГБР "для проведения различных процессуальных действий".

Руководитель отдела Главного следственного управления ГБР Виталий Овдиенко отметил "Бывший президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства РФ, содействовал террористическим организациям ЛНР и ДНР".

Он напомнил, что в рамках расследования дела о незаконных поставках угля уже уведомлены о подозрении народный депутат Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. "По мнению следствия, эти фигуранты поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и терорганизаций, что в свою очередь подорвало энергетическую безопасность государства в 2014-2015 годах", - сказал Овдиенко.

Читайте также: Для объявления политически мотивированного подозрения Порошенко Зеленский сознательно выбрал момент загранкомандировки лидера оппозиции, - заявление "ЕС"

Начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич в свою очередь уточнил: "Собрано достаточно доказательств для предъявления подозрения народному депутату Украины Петру Порошенко…. Указанное лицо подозревается в том, что на протяжении 2014-2015 годов, пребывая на должности президента Украины, используя данные ему полномочия и имеющиеся инструменты влияния на определенных руководителей центральных органов государственной власти, предпринял незаконные действия по разрыванию существующих торговых связей Украины на поставку крайне необходимого на то время Украине угля из ЮАР. Одновременно с этим по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных Украине территорий, чем поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей РФ и псевдореспублик".

Таким образом, по словам Булича, действия Порошенко являются "помощью РФ и терорганизациям ЛНР и ДНР в подрывной деятельности против Украины, что является одним из форм госизмены".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР: Подозрение Порошенко касается поставок угля из ОРДЛО

Также, по его словам, после подписания указанного контракта " подозреваемым и другими соучастниками указанного преступления осуществлено материальное содействие деятельности терорганизациям на сумму более 200 млн грн как наличными так и путем безналичного расчета".

"В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения", - сказал он.

Также, как подчеркнул Булич, "любые попытки ввести это дело в политическую плоскость являются манипуляцией".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+68
Все очень просто - ты идиот.. Но это не страшно. Хуже .что такие как ты могут голосовать.. Вот это страшно
показать весь комментарий
20.12.2021 17:59
+60
Петро Олексійович обов'язково прилетить , а от пакувати валізи для
втечі потрібно зебабуіну і його команді 😡
показать весь комментарий
20.12.2021 18:05
+51
Клоун- торчок хочет себе рейтинг поднять... будем смотреть, на троне сидеть не долго осталось, как сам будет бегать.
показать весь комментарий
20.12.2021 17:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Ялинка перетворюється, ялинка перетворюється, ялинка перетворюється на "йолку"!
показать весь комментарий
20.12.2021 21:12 Ответить
щось Петро кислий якись
показать весь комментарий
20.12.2021 21:30 Ответить
Прям как ты ЗЕбил..изредка подвизгиваешь в темках про Порошенко, а в любых других даже не пикаешь..совсем заткнулся..А перед выборами тут просто усерался визжал за своего шута.
показать весь комментарий
20.12.2021 21:47 Ответить
Поклонники осла,вы до выборов выглядели просто слабоумными,но спустя почти три года,на сегодня,зная что происходит,выглядите просто колярованными имбицилами. Дебилы уже разочаровались в голобородько-- а полные имбицилы- еще нет
показать весь комментарий
20.12.2021 22:16 Ответить
Если он Eduard Silenko"Зебил" ... то ты тогда кто же ... как себя охарактеризуешь ???????
показать весь комментарий
20.12.2021 22:17 Ответить
саме так, Эдуард Силенко - зебіл істий. Кста, вже раз деактивований адмінами
показать весь комментарий
21.12.2021 03:34 Ответить
В біга торговка ломанулася ...

Жалюгідне тримтяче пітне створіння.
показать весь комментарий
20.12.2021 21:40 Ответить
Как надоел этот клоун.
показать весь комментарий
20.12.2021 21:44 Ответить
ДБР, мабуть бажають на гілляку.
показать весь комментарий
20.12.2021 21:57 Ответить
За його словами, генеральний прокурор Ірина Венедіктова перебуває у відпустці, тому підозру підписав в.о генерального прокурора. При цьому не уточнив, хто саме з заступників генпрокурора це зробив. Джерело: https://censor.net/ua/v3306272

Говорили, що так і буде. Та курва у відрядженні, щоб не відповідати за злочинні дії зеленського.
показать весь комментарий
20.12.2021 22:30 Ответить
СБУ вмерло.
Шкода...
Нема там офіцерів.. самі напальчники.
показать весь комментарий
20.12.2021 22:31 Ответить
Show must go on! Після мільйонів зашкварів влади зелених торчків, треба зробити інформаційний шум і відволікти увагу на Порошенка.
показать весь комментарий
20.12.2021 22:46 Ответить
Половина зебілів це відверті кацапи які чекають ***** в Україні. На жаль зараз вони при владі. Це просто факт.
показать весь комментарий
20.12.2021 23:02 Ответить
уууу, зрадазрада, ненавижу-ненавижу.
показать весь комментарий
20.12.2021 23:21 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/poroshenko-ne-prostit-obvineniya-v-gosudarstvennoj-izmene-mozhete-ne-somnevatsya/
показать весь комментарий
21.12.2021 00:36 Ответить
соплям этот финт уже не поможет. рухнувший рейтинг зелени уже не поднять.

аналогия - импотент может выпить хоть 100 виагр, член от этого не встанет, а вот сердечко может и остановиться. и да, зеля в этой аналогии - это политический импотент
показать весь комментарий
21.12.2021 07:07 Ответить
То что творит Зелёный клоун,мне это всё напоминает что делал Путин с Новальным.И то что происходит у нас, всё идёт по сценарию как в России с Повальным.Просто Зелёный клоун боится Петра Алексеевича Порошенко.И поэтому всяческими способоми хочет его убрать.И почему это зелёное чмо не расскажет что когда Горловка была уже оккупированная,он там давал концерт.Когда Россия убивала наших солдат.А потом поехал в Москву фотографироваться на Красной площади.И что он сделал для армии полезного будучи главнокомандующим?Так что его надо судить,а не Порошенко.Ведь он не стоит даже мизинца Порошенка.Оно наверное пососать встаёт,и то с охраной.И вот обратите внимание,что Зелёный клоун с первого дня не взюбил Порошенко.И меня удивляет наш народ.Зная кто есть Зеленский голосуют за него.Который в политике ноль.
показать весь комментарий
21.12.2021 10:44 Ответить
ЖЫЛЕЗНАЯ ЛОГИКА ЗЕБЕЛЯТ !!!!!
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
показать весь комментарий
21.12.2021 11:06 Ответить
Почему повестка не вручена маркетану арахамии, всяким ермакам ,зеленскому, и еще многим из труппы погорелого 95 квартала, кстати эти тн люди помогли армии, помогли вылечить хоть одного ребенка, одного раненого, возомнившие о себе хамы, как говорил Паниковский
показать весь комментарий
21.12.2021 11:15 Ответить
Инетные бойцы !
Что делим.... Лучше заняться
своими газовыми месторождениями -
В Х.О. открыли новое месторождение на 5.0 млд.м 3.
Цена на Западном хабе уже перевалила
аж
за $1 950 ( одна тысяча девятьсот пятьдесят) Карл !
долларов USA за 1000 м3.
Новое Мосьпановское месторождение находится в Харьковской области. Первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки. По оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд куб. м газа.
показать весь комментарий
21.12.2021 11:33 Ответить
От я, особисто, за Петра не голосувала в2014-му, коли *уйло в Україну вперлося! Була за Юлю. Ну от не подобався він мені зі своїм харківськім жидом борєй ложіним.. Але потім я зрозуміла, що Порох є той самий хазяїн в ХАТІ! А *уйло якось здохло... І вже не відродицця. Ніколи!
показать весь комментарий
21.12.2021 18:20 Ответить
И на осколках зеленовластья
Напишут эти имена (прокуроров, судей, и пр шушеры)
показать весь комментарий
12.01.2022 17:33 Ответить
Страница 4 из 4
 
 