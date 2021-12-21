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энергетика (2038) отопительный сезон (475) Шмыгаль Денис (2332)

Правительство гарантирует гражданам свет и тепло в течение отопительного сезона, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Правительство гарантирует гражданам электроэнергию и тепло в течение отопительного сезона. Запасов газа в Украине достаточно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

По словам премьера, Украина готовилась к отопительному сезону, и он начался вовремя и без срывов.

"В целом нужно сказать, что у нас абсолютно достаточно запасов газа. В среднем это больше чем в 2014-2019 годах было накоплено в преддверии отопительного сезона. Что касается запасов угля – нужно смотреть на контекст мирового энергетического кризиса. Когда угля не хватает никому, и цены на газ - $1,5-1,7 тыс. Еще никогда таких цен не было", - отметил глава правительства.

По мнению Шмыгаля, такая ситуация сложилась, в частности, из-за действий Российской Федерации, которая ведет борьбу за газопровод "Северный поток-2".

Премьер-министр заверил, что в последний месяц происходит накопление запасов угля. "Сегодня мы понимаем, что в Украину по морскому пути едет уголь, что мы поднимаем добычу украинских шахт. Она уже поднята на 28% и продолжает наращиваться".

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Премьер-министр также подчеркнул, что власти не исключают рисков, но они были в течение каждого отопительного сезона:

"Мы даем себе отчет о том, что при определенных погодных условиях, при определенных гибридных действиях со стороны России. Могут быть разные факторы и разные влияния, но эти риски были в течение каждого отопительного сезона. Правительство и Министерство энергетики понимают, как отвечать на подобные вызовы, как проходить. Конечно, всегда есть план "Б"".

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть премьер-министр и заявил:
- Кризис нас не затронет. Я вам гарантирую! Потому что! Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал презЕдент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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21.12.2021 00:32
+7
уряд-сброд воров, аферистов, лжецов и пдрасов.
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21.12.2021 00:24
+5
А де ви були, коли газ коштував не 2000 долярів? Ні на боротьбу з короною, нв на закупівлю енергоносіїв гроші не виділялися! Зате "велике крадівництво" принесло хазяїну "слуг" понад 1млрд грн прибутку!

Навіть вже від "друга дитинства" Баканова було попередження про недостатність запасів, а в Шмигаля все норм! Це як у МО та РНБО було все норм на кордонах України поки представники провідних країн світу через пресу не почали кричати про скупчення військ московитів на наших кодонах!

ДБЛ! (с)
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21.12.2021 00:25
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Правила форума Совет форумчан
а дальше то чего? в следующем отопительном сезоне?
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21.12.2021 00:20 Ответить
а вот это вопрос - как закупать газ по такой цене и как выживать промышленности..
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21.12.2021 00:27 Ответить
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть премьер-министр и заявил:
- Кризис нас не затронет. Я вам гарантирую! Потому что! Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал презЕдент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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21.12.2021 00:32 Ответить
хотя концовка для зеЛоха и его зебилов будет другая: не белое на себя одевать будем, а чистить кулемет..
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21.12.2021 00:35 Ответить
та падажжи! этот отопительный сезон указом *********** может закончиться хоть завтра.
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21.12.2021 08:07 Ответить
уряд-сброд воров, аферистов, лжецов и пдрасов.
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21.12.2021 00:24 Ответить
А де ви були, коли газ коштував не 2000 долярів? Ні на боротьбу з короною, нв на закупівлю енергоносіїв гроші не виділялися! Зате "велике крадівництво" принесло хазяїну "слуг" понад 1млрд грн прибутку!

Навіть вже від "друга дитинства" Баканова було попередження про недостатність запасів, а в Шмигаля все норм! Це як у МО та РНБО було все норм на кордонах України поки представники провідних країн світу через пресу не почали кричати про скупчення військ московитів на наших кодонах!

ДБЛ! (с)
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21.12.2021 00:25 Ответить
Когда я читаю или слышу "уряд гарантує" это вызывает тошнотворный рефлекс.
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21.12.2021 00:25 Ответить
свиня брехлива...
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21.12.2021 00:32 Ответить
Відповідав на запитання впевнено, але як показує практика узеленські завжди брешуть.
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21.12.2021 00:36 Ответить
Ага, а що весною буде, коли миморандум закінчиться. О зебілам несподіванка буде 😁
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21.12.2021 00:41 Ответить
"Не говори "Гоп" -- пики не перескочиш. !"
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21.12.2021 00:51 Ответить
то дивлячись якої висоти "пики"
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21.12.2021 03:01 Ответить
действие уряда на протяжении отопительного сезона будут такими, шо у громадян искры с глаз сыпатымуться, освещая днём и ноччю всё в округе, не говоря у же о том, что их при этом ещё всех и в жар бросать будет, будто ток через них пропускают.
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21.12.2021 01:08 Ответить
Якщо, ненароком, в оселях громадян буде холодно, то вони можуть прийти погрітися в Конче-Заспу
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21.12.2021 01:20 Ответить
самый холодный был отопительный сезон 13-14 года.Это последний год правления банды воров и казнакрадов Янукович - Азаров- Арбузов.Тогда они воровали и безбожно со всего,что можно было.Тогда Янукович выделил 7 млрд кубов газа на зиму 13-14 года.Тогда реально было в квартире 18 градусов и топили плохо.Все остальные годы независимости топили хорошо!А сейчас кризиса не будет.Газа хватит ,а уголь докупят или до будут.Нет почвы для беспокойства ...
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21.12.2021 02:22 Ответить
про то что закупают по полной электричество сотнями Мегаватт в сутки у Рашки и Бульбофюрера - Шмыга тактично умолчал. А судят при этом Порошенко
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21.12.2021 02:33 Ответить
Уряд гаранруе - аж 3, не своїх, зуби дае ... без наркозу!
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21.12.2021 02:54 Ответить
Ну раз гарантирует значит будет всё наоборот
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21.12.2021 06:50 Ответить
Та дай Бог . Цілий грудень батареї жарять і температура в квартирі 24 градуси чітко . Світло не виключають . Надіюсь так буде і в наступні місяці.
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21.12.2021 07:27 Ответить
Уряд не гарантує навіть субсидій для малоімуших. Так багато людей не отримали ще за жовтень. Мізерні пенсії не дозволяють їм оплатити комуналку, яка на відміну від пенсій суттєво зросла. Тому вже почалася криза Не платежів. При відсутності коштів навіть Нафтогаз не буде за що без державних воивань закуповувати здорожілий газ. Так що Шмигаль нікому нічого гарантувати не може.
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21.12.2021 08:08 Ответить
Вот именно, рванет у клоунов в другом месте
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21.12.2021 08:40 Ответить
Шах імат, порохоботи! Прі вашем Порошенкє таково нєбило! Ето вєлічяйшеє дастіженіє соврємєнності!
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21.12.2021 08:08 Ответить
Ну якщо вже Шмигаль взяв на особистий контроль, то тоді вже все буде добре.
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21.12.2021 08:39 Ответить
(с)

- Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис, - Так вам скажет любой агент по страхованию жизни.
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21.12.2021 08:48 Ответить
але "керенками"
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21.12.2021 09:42 Ответить
а шо вже фуйло не нападе?
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21.12.2021 09:42 Ответить
брехня, розрахована на лохів. зима покаже, де раки зимують
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21.12.2021 09:56 Ответить
У меня уже вырубили горячую воду вчера. Это Киев. Хорошо, что бойлеры у всех давно.
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21.12.2021 10:21 Ответить
Вопрос, когда заканчивается отопительный период?) А после этого периода будет свет и тепло?
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21.12.2021 10:22 Ответить
Брешет как дышит! Третью зиму батареи едва -едва или совсем....А для теплой воды из трубы надо слить 6 ведер воды. Трепач слюной брызгал ,рассказывал как нам хорошо при них стало жить!??? Его бы на экскурсию в супермаркет....Вчера КИЕВСТАР поздравил с праздником (+70 гр) а другие уже подтягиваются... Да-с ,не у всех на завтрак лобстеры.
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21.12.2021 10:54 Ответить
Гарантируем свет и тепло - и за ценой не постоим!
У 80% населения семейного бюджета не хватит оплатить эту гарантию.
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21.12.2021 11:34 Ответить
Что касается запасов угля - нужно смотреть на контекст мирового энергетического кризиса. Когда угля не хватает никому, и цены на газ - $1,5-1,7 тыс. Еще никогда таких цен не было", - отметил глава правительства.

По мнению Шмыгаля, такая ситуация сложилась, в частности, из-за действий Российской Федерации, которая ведет борьбу за газопровод "Северный поток-2".
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Я даже больше скажу: еще никогда толпа идиотов не управляла государством ! Констатировать фаты и жевать сопли - большого ума не надо. Возникает тут всего два вопроса: чем эти недоумки думали когда газ был по 300 баксов и что они делать собираются в условиях полной жопы по всем направлениям ?
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21.12.2021 12:08 Ответить
Зеленый долбодятел пытается изображать из себя "мастера спорта экономики" убеждая баранов, что все хорошшо, и они с легкостью предолевают все препятствия. А какой ценой закрывается тупость ЗЕ? Резким увеличением внешнего долга или ростом экономики? А что будет в следующем году? Свалишь в Испанию?
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21.12.2021 12:14 Ответить
Не может такого быть ! Премьер разоблачил происки оппозиции...."Жить стало лучше! Жить стало веселей! " (И.В.Сталин.) или шмыгаль?? Нас забрасали повышениями зарплат и пенсий. Уже и первые выше американских и вторые тоже выше..У лучших из нас деньгами камин топят. У каждого украинца праздничный стол будет с невиданным меню. Постыдились бы....
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21.12.2021 12:22 Ответить
21.12.21 11:30 ...После 2 недель предоставления аварийной помощи Польше Украина запросила ее у Словакии
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21.12.2021 12:59 Ответить
Какой ценой и за чей счёт?
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21.12.2021 13:37 Ответить
 
 