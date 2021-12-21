Правительство гарантирует гражданам свет и тепло в течение отопительного сезона, - Шмыгаль. ВИДЕО

Правительство гарантирует гражданам электроэнергию и тепло в течение отопительного сезона. Запасов газа в Украине достаточно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

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По словам премьера, Украина готовилась к отопительному сезону, и он начался вовремя и без срывов.

"В целом нужно сказать, что у нас абсолютно достаточно запасов газа. В среднем это больше чем в 2014-2019 годах было накоплено в преддверии отопительного сезона. Что касается запасов угля – нужно смотреть на контекст мирового энергетического кризиса. Когда угля не хватает никому, и цены на газ - $1,5-1,7 тыс. Еще никогда таких цен не было", - отметил глава правительства.

По мнению Шмыгаля, такая ситуация сложилась, в частности, из-за действий Российской Федерации, которая ведет борьбу за газопровод "Северный поток-2".

Премьер-министр заверил, что в последний месяц происходит накопление запасов угля. "Сегодня мы понимаем, что в Украину по морскому пути едет уголь, что мы поднимаем добычу украинских шахт. Она уже поднята на 28% и продолжает наращиваться".

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Премьер-министр также подчеркнул, что власти не исключают рисков, но они были в течение каждого отопительного сезона:

"Мы даем себе отчет о том, что при определенных погодных условиях, при определенных гибридных действиях со стороны России. Могут быть разные факторы и разные влияния, но эти риски были в течение каждого отопительного сезона. Правительство и Министерство энергетики понимают, как отвечать на подобные вызовы, как проходить. Конечно, всегда есть план "Б"".

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