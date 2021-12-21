Правительство гарантирует гражданам свет и тепло в течение отопительного сезона, - Шмыгаль. ВИДЕО
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Правительство гарантирует гражданам электроэнергию и тепло в течение отопительного сезона. Запасов газа в Украине достаточно.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
По словам премьера, Украина готовилась к отопительному сезону, и он начался вовремя и без срывов.
"В целом нужно сказать, что у нас абсолютно достаточно запасов газа. В среднем это больше чем в 2014-2019 годах было накоплено в преддверии отопительного сезона. Что касается запасов угля – нужно смотреть на контекст мирового энергетического кризиса. Когда угля не хватает никому, и цены на газ - $1,5-1,7 тыс. Еще никогда таких цен не было", - отметил глава правительства.
По мнению Шмыгаля, такая ситуация сложилась, в частности, из-за действий Российской Федерации, которая ведет борьбу за газопровод "Северный поток-2".
Премьер-министр заверил, что в последний месяц происходит накопление запасов угля. "Сегодня мы понимаем, что в Украину по морскому пути едет уголь, что мы поднимаем добычу украинских шахт. Она уже поднята на 28% и продолжает наращиваться".
Премьер-министр также подчеркнул, что власти не исключают рисков, но они были в течение каждого отопительного сезона:
"Мы даем себе отчет о том, что при определенных погодных условиях, при определенных гибридных действиях со стороны России. Могут быть разные факторы и разные влияния, но эти риски были в течение каждого отопительного сезона. Правительство и Министерство энергетики понимают, как отвечать на подобные вызовы, как проходить. Конечно, всегда есть план "Б"".
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- Кризис нас не затронет. Я вам гарантирую! Потому что! Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал презЕдент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
Навіть вже від "друга дитинства" Баканова було попередження про недостатність запасів, а в Шмигаля все норм! Це як у МО та РНБО було все норм на кордонах України поки представники провідних країн світу через пресу не почали кричати про скупчення військ московитів на наших кодонах!
ДБЛ! (с)
- Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис, - Так вам скажет любой агент по страхованию жизни.
У 80% населения семейного бюджета не хватит оплатить эту гарантию.
По мнению Шмыгаля, такая ситуация сложилась, в частности, из-за действий Российской Федерации, которая ведет борьбу за газопровод "Северный поток-2".
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Я даже больше скажу: еще никогда толпа идиотов не управляла государством ! Констатировать фаты и жевать сопли - большого ума не надо. Возникает тут всего два вопроса: чем эти недоумки думали когда газ был по 300 баксов и что они делать собираются в условиях полной жопы по всем направлениям ?