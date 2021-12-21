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Конфликт с РФ можно решить исключительно дипломатическим путем, - вице-премьер Стефанишина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Армия готова к вторжению войск Российской Федерации. Впрочем, по убеждению украинской стороны, нет никакого другого сценария, кроме решения конфликта политико-дипломатическим путем.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире "Свободы слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

Вице-премьер рассказала, что на состоявшемся 15 декабря саммите Восточного партнерства вопрос Украины обсуждался около трех часов, в том числе согласовывались санкции. Европейские лидеры едины с Украиной в оценке ситуации, количества войск и в том, что угроза реальна, считает Стефанишина.

"Со своей стороны мы информируем, что наши вооруженные силы готовы к этому. Вместе с тем мы понимаем, что нет никакого другого сценария, кроме политико-дипломатического решения ситуации", - добавила она.

Стефанишина процитировала фрагмент из Хартии об Особом партнерстве, которому исполняется 25 лет.

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"Мы дали России все гарантии еще в 1997 году, но это не удержало ее от этой агрессии. Поэтому мы надеемся, что в Мадриде в этом году, кроме того, что будут найдены элементы дипломатического давления, мы выйдем на новый этап нашего движения в НАТО", – сообщила вице-премьер-министр.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
"Дипломати" вже готові до перговорів 😉
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21.12.2021 09:39
+14
Дипломатично конфлікт в Нагорному Карабаху висів більше 30 років, а вирішився за 40 днів звичним для людства шляхом.
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21.12.2021 09:43
+10
блаблабла
ну и что ж ты вместе со своим Зеленским за 2 года ничего не решила ?
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21.12.2021 09:31
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блаблабла
ну и что ж ты вместе со своим Зеленским за 2 года ничего не решила ?
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21.12.2021 09:31 Ответить
Бо,невтренді...
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21.12.2021 09:33 Ответить
Це,ганьбище,звикло вирішувати,, свої проблеми зі злочинцями язиком,й ротякою?!
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21.12.2021 09:31 Ответить
Тільки дупломатичним шляхом!!! Всю прислугу поставити по лінії фронту, зняти штани і виставити дупла.
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21.12.2021 09:57 Ответить
Бабадура
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21.12.2021 09:34 Ответить
раньше было дипломатическим. теперь уже политико-дипломатическим. значит уже согласны на все. а все это не более, чем операция прикрытия.
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21.12.2021 09:34 Ответить
"Дипломати" вже готові до перговорів 😉
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21.12.2021 09:39 Ответить
Отношения России с Западом накаляются, и сейчас многие аналитики говорят о «дипломатической войне».
Однако в возможном вооруженном конфликте может сдетонировать даже не украинский, а белорусский фактор. В Сувалкском коридоре.

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21.12.2021 11:02 Ответить
Найкращий дипломатичний аргумент,усіх часів
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21.12.2021 11:34 Ответить
Это ж сколько водки потребуется.
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21.12.2021 09:41 Ответить
хто це за гигант мысли
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21.12.2021 09:42 Ответить
А якщо немає такого шляху ?
Треба боротись за себе. Зелені абсолютно до цього не здатні.
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21.12.2021 09:42 Ответить
Дипломатично конфлікт в Нагорному Карабаху висів більше 30 років, а вирішився за 40 днів звичним для людства шляхом.
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21.12.2021 09:43 Ответить
Главное не забыть про контрольный выстрел!
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21.12.2021 09:45 Ответить
путем исполнения всех хотелок параши? иначе как вы их заставите. а вот если бы хотябы шкварили конвои которые везут обеспечение ихтамнетов, уже появился бы повод для переговоров
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21.12.2021 09:50 Ответить
консервы в конвоях несут опасность для ОБСЕ.... если взорвутся, то лунный ландшафт будет в радиусе нехилом)
и да - Эрдоган бы взрывал это говно. пикирующие бомбы-беспилотники = "оносамо, ктотокурил настамнет"
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21.12.2021 10:03 Ответить
а это план А или план Б, запутался
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21.12.2021 09:52 Ответить
Просто план.
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21.12.2021 09:55 Ответить
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21.12.2021 09:55 Ответить
Поїхав би з уйлом на їбалку...
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21.12.2021 09:59 Ответить
ммм, надо их("власть") никуда не выпускать в разе чего то.

в Риме, богачи скинулись и построили флот, который потом обосрал карфагенян, а потом уже этот... пусть будет .... как же он, Сципион, мочился уже в Африке.
а тут - "а я налоги плачу"(а сколько *****, воруешь то?)
и "а это мой малый"(простили миллиарды)

что она такое несет???
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21.12.2021 10:00 Ответить
Зебіли, ніяк незрозуміють, що з рюSSькє конструктивно вести переговори можливо лише тоді, коли в нього зламаний ніс, а твій чобіт стоїть в нього на яйцях, тільки тоді воно не буде волати про рюзьгій мір, поклера-сцаря і інші нісенітніці.
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21.12.2021 10:14 Ответить
" Ольга СтефанишинА". Грамотеи! В украинском языке фамилии женщин, за малым исключением, пишутся только в именительном падеже.
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21.12.2021 10:23 Ответить
Очередное тупое недоразумение
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21.12.2021 10:33 Ответить
"Со своей стороны мы информируем, что наши вооруженные силы готовы к этому. Вместе с тем мы понимаем, что нет никакого другого сценария, кроме как отвести войска к Днепру и перестать стрелять", Об этом подумала вице-премьер-министр по вопросам евроазиатской интеграции Ольга Стефанишина
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21.12.2021 10:48 Ответить
Шо эта чмошница вообще несёт? Конфликт с московией НЕВОЗМОЖНО никак решить пока кремлёвский окурок-у власти
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21.12.2021 10:48 Ответить
Вы неправы. Слово пока тут неуместно. Конфликт с Россией был и будет всегда, еще до те времен когда Московия стала называть себя Россией. " Договор с Россией не стоит той бумаги на которой он написан" Отто фон Бисмарк
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21.12.2021 15:16 Ответить
Меле шо попало.
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21.12.2021 10:52 Ответить
Хтось назвав цю війну конфліктом.
Якщо подивитися відео, то Стефанишина так не казала.

Тож, Цензор в черговий раз показує своє прок****ське обличчя.
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21.12.2021 11:09 Ответить
Вона,що зірка мінету?
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21.12.2021 11:35 Ответить
Кто она? ну и пусть решает сама как хочет! а мы как то без нее разберемся!
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21.12.2021 12:04 Ответить
 
 