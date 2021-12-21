Конфликт с РФ можно решить исключительно дипломатическим путем, - вице-премьер Стефанишина. ВИДЕО

Армия готова к вторжению войск Российской Федерации. Впрочем, по убеждению украинской стороны, нет никакого другого сценария, кроме решения конфликта политико-дипломатическим путем.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире "Свободы слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

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Вице-премьер рассказала, что на состоявшемся 15 декабря саммите Восточного партнерства вопрос Украины обсуждался около трех часов, в том числе согласовывались санкции. Европейские лидеры едины с Украиной в оценке ситуации, количества войск и в том, что угроза реальна, считает Стефанишина.

"Со своей стороны мы информируем, что наши вооруженные силы готовы к этому. Вместе с тем мы понимаем, что нет никакого другого сценария, кроме политико-дипломатического решения ситуации", - добавила она.

Стефанишина процитировала фрагмент из Хартии об Особом партнерстве, которому исполняется 25 лет.

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"Мы дали России все гарантии еще в 1997 году, но это не удержало ее от этой агрессии. Поэтому мы надеемся, что в Мадриде в этом году, кроме того, что будут найдены элементы дипломатического давления, мы выйдем на новый этап нашего движения в НАТО", – сообщила вице-премьер-министр.