Российский террорист Александр Ходаковский признал, что его группировка вынуждена воевать не с мифическими бандеровцами из западной части Украины, а с настоящими жителями Донбасса, являющимися сторонниками территориальной целостности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит Денис Казанский и публикует фрагмент интервью российского террориста кремлевским пропагандистам.

"14-й год был страшен. Страшен не из-за начала боевых действий, а из-за факта осознания того, что мы воюем сами с собой. Ведь когда мы брали пленных, то они не были из западной части Украины. Это были жители, например, с Павлоградского района Днепропетровской области. То есть это были наши ближайшие соседи. В этом – самый большой ужас и драматизм", - говорит Ходаковский.

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