Первый инфицированный штаммом "Омикрон" в Украине уже получил отрицательный ПЦР-тест, - Кузин. ВИДЕО

В Украине в выходные зафиксировали первый случай штамма "Омикрон". Сейчас этот человек уже имеет отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

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"В отношении случая "Омикрона", выявленного в Украине. Благодаря тому, что пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест. Именно поэтому призываю вакцинироваться", - сообщил он.

В то же время, Кузин отметил, что заболевание, вызванное штаммом "Омикрон", не имеет необычных симптомов и часто протекает бессимптомно.

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