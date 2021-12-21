Первый инфицированный штаммом "Омикрон" в Украине уже получил отрицательный ПЦР-тест, - Кузин. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Украине в выходные зафиксировали первый случай штамма "Омикрон". Сейчас этот человек уже имеет отрицательный ПЦР-тест.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.
"В отношении случая "Омикрона", выявленного в Украине. Благодаря тому, что пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест. Именно поэтому призываю вакцинироваться", - сообщил он.
В то же время, Кузин отметил, что заболевание, вызванное штаммом "Омикрон", не имеет необычных симптомов и часто протекает бессимптомно.
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Тупо ничем не рискуют - если начнется ужас = а мы не вкурили.
А если кошмар = то мы не в курсе.
Пирамидонки надо - посидел под пирамидкой - и Байден уже не заражает G7
приколькная "власть" - чуть шо, - да то вирус делает шо Козломойскому простили сколько там миллиардов, все же просто
Все, что нужно знать о том, стоит ли верить ЛЮБЫМ его словам.
ПыСы. Боты которые с сентября тут топили под каждой темой кузи и ляши - как по команде сняты в начале декабря (когда начался запланированый предпраздничный спад), посмотрите сколько их тут будет в середине января.
Вообще классный новый современный термин - "бессимптомные больные"...