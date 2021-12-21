Порошенко не придет на допрос в ГБР 23 декабря, - адвокат Новиков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене.
Об этом 20 декабря в эфире телеканала "UA:Первый" заявил его адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, потому что почему он должен на него пойти? Обе повестки – и та, которую таким неудобным образом пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, – выписаны неправильно", – подчеркнул он.
По словам адвоката, первая повестка не предусматривала, в каком формате и на каких основаниях будут проходить следственные действия.
"Повестка на допрос 23 декабря также не является законной, потому что в соответствии с законом можно вручать повестки исключительно на пятые сутки – то есть должно быть трое полных суток без тех, когда происходит сообщение (о подозрении). То есть не раньше чем на 24 декабря они могли его вызвать", – сказал Новиков.
Пожалуйста, подождите...
ну а серьезно.... не понимать трагифарс и как выглядеть улюдком придурком идиотом @оцем обо@ранным может только реально абанутый-- такой человек как ЗЕЛЕНСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ...... ПОРОШЕНКО ПРИШЛИ МАЛЬЧИКУ ВОВЕ БАНОЧКУ ВАЗЕЛИНУ СВЕЧЕК АНАЛЬНЫХ И ПЕРЕКИС ВОДОРОДА....
Они же уже на чемоданах сидят
А ось він. Зашкварок.
Бот Савчука 25%
@ihor108
·
2 год
1. В генпрокуратурі вже ніхто не хоче обмазуватись зе-лайном. Тому ОП доводиться використовувати самих зашкварених кадрів. Підозру Порошенко підписував кадр Єрмака Татарова - прокурор Олексій Симоненко Хто такий Олексій Симоненко- зам генпрокурора з єлітними домами та машинами.
GessenKozak2
@GessenKozak2
·
2 год
"Піздозру" Порошенку підписали в день великого свята ... в День працівника органів безпеки РФ ... "Співпадіння? Не думаю ..." (с)
Десь один в темах бігав, кабанячі яйця постив.
вони збирають рнбо не з приводу проходження зими 21/22, нестачі вугулля та газу,
а з приводу того як Порошенко зміг ("як він посмів!"(с)зеленский) забеспечіти в умовах активних бойових дій - протистояти ще й енергетичній блокаді рашки..
комплекс неповноцінності зеЛоха офшорного во всій красі))
Причина же - уважительная.
А там, придёт война и всё спишет.
Victor Tregubov: ААААААААААААААААААААААААААААА
З кожною секундою мені все більше шкода тих нещасних утирків, які змушені будуть захищати такі звинувачення.
Юрій Гудименко: Я навіть не знаю, як це коментувати, але дуже смішно.
Це з тексту підозри:
Rostyslav Pavlenko: 20 млрд грн. Стільки надійшло до Державного бюджету України у 2014-16 роках від українських підприємств, які мали потужності на окупованих територіях (до захоплення цих потужностей окупантами на початку 2017 року; див тут) .
3 мільярди доларів. Стільки надійшло до бюджетів Росії і Білорусі від закупівлі вугілля в Україну за часи президентства Зеленського (див. тут).
Тож Зеленський, сам фінансуючи агресорів і окупантів, сміє щось закидати Порошенку?
Чи "ето другоє"?
... якщо наслідуєш Януковича у світобаченні і методах - пам'ятай, чим він закінчив. Але також пам'ятай, що Ростов не гумовий.
Victor Tregubov: Добре, давайте серйозно.
"Підозра від президента" не має жодного логічного пояснення. Вона не містить в собі перспектив - або справа розвалиться в суді, або доведеться саджати підозрюваного "по беспрєделу". Її навіть виписано настільки коряво, наскільки це можливо, там переплутані прізвища, а у підозрюваних немає мотиву.
Обидва ці варіанти згубні для усіх, включно із Володимиром Зеленським. Розвалиться - він виглядатиме дурним, "по беспределу" - він виглядатиме маминим диктатором, поганою пародією на Януковича. І якраз в той самий час, коли нам потрібна підтримка Заходу.
Це не вкладається в жодну політичну логіку. Це вкладається в логіку низькопробного комедійного серіалу, і єдине нормальне пояснення, яке я віднайшов - хай яке дурне - це те, що президент Зеленський дуже хотів мати тему для новорічного виступу.
Втім, дуже логічно, що людина, яка все життя робила низькопробні комедійні серіали, робить те саме на президентській посаді.
Погано лише те, що від цього страждає імідж нашої країни - саме в ті моменти, коли нам потрібно його підтримувати.
Карл Волох: Я вам одне додам до всього мудрого, що ви сказали вже сьогодні про підозру Порошенку.
Ця політична псевдоюстиція при всій абсурдності могла б іще спрацювати, коли Янелох був на піку популярності, коли будь-яка його дія сприймалася на «ура», а на помилки народ радісно заплющував очі. Але дорогий Володимир Олександрович увійшов сьогодні в той щасливий етап свого президентства, коли більша частина населення сприймає практично будь-яку дію (чи її відсутність) відверто критично й навіть вороже.
І переслідування Порошенка для них сьогодні - це не притягнення до відповідальності ненависного бариги, а розправа з політичним опонентом, ослаблення країни перед лицем можливої агресії та зазіхання на демократію.
І дебіли з ДБР можуть хоч увесь статут ООН переписати в підозру (вкупі з Британською енциклопедією), його рейтингові це вже нічого не додасть.
Хіба що прискорить піке в прірву
З тексту підозри Генпрокуратури: "Користуючись службовим становищем, Порошенко створив терористичну організацію ЗСУ"...
* * *
Коротко про українців: весь будинок знає, як керувати державою, але не може створити ОСББ і впорядкувати свій двір.
Интересно, кто внушает Зеленскому, что процесс над Порошенко повысит его рейтинг и обезглавит оппозицию? С медийной стороны понятно, придурошный Подоляк с Арестовичем. С политической - Ермак. А с юридической, надо полагать Сухачев? Потому что судя по поведению Венедиктовой - она явно понимает, в какое говно вляпываться не стоит. А Сухачев решил проявить себя как не просто мужа своей жены (подруги Венедиктовой), но как крутого начальника и, надо полагать, убедил Зеленского, что процесс пройдет как по маслу. Скорее, как по вазелину. И не для Порошенко. Впрочем, таких вот безликих льстивых силовиков сейчас развелось немеряно. Сухачев, этот прокурор Симоненко, тоже из «конторских». Готовы на все за свое кресло, и все время забывают Щеголева. Интересно, а Баканов тоже Зеленского уверял, что процесс пройдет гладко? Или он спрятался, чтобы никто не вспомнил, что у его жены и тестя - тоже российские паспорта?
Сергей Никонов
Петр Алексеевич съ... уехал из-за вручения подозрения в госизмене или из-за начала войны в субботу?
Будешь здесь нас учить жизни под другим флагом, что ещё нужно нормальному человеку для счастья.
Скатертью дорога.
"Ми за Україну будем воювати...",
а сама в кусты?
Я тебя понял.
Но не у таких, как ты.
Сам державу ніяк не захищав, навіть з дивану- все навпаки.
Готується здавати Запоріжжя оркам.
ЗА ЛАШТУНКАМИ ПІДОЗРИ
За лаштунками підписання підозри п'ятому президентові Петру Порошенко вчора сталися дві події, що явно претендують на роль топових.
Стало відомо, що тендер на проектування Ліній електропередач у Миколаївській Одеській та Херсонській областях виграла компанія «СоюзЕнергоПроект», що є «дочкою» російської фірми з аналогічною назвою. Ціна питання 150 мільйонів грн.
Але очевидно, гроші тут - другорядне. А основне - от що.
Проектування ЛЕП компанією пов'язаною з Росією, це неймовірно високі шанси того, що така ЛЕП, збудована коштом держави Україна, виявиться синхронізованою з електромережами Криму та РФ, і матиме технічну можливість бути швидко підключеною до російських і кримських мереж.
Ще там запросто може виявитися можливість блокування окремих гілок ЛЕП. Все це може стати неймовірно корисним в разі захоплення тих регіонів російськими загарбниками. Російська армія - на кордоні.
Правда цікаво?
Ще там запросто може виявитися можливість блокування окремих гілок ЛЕП. Все це може стати неймовірно корисним в разі захоплення тих регіонів російськими загарбниками. Російська армія - на кордоні.
Правда цікаво?
Таки бути Петрику у клітці👍
Щодо чергової підозри П. Порошенку (продубльовано).
1. Висувати підозру екс Президенту - завжди особливо ретельна робота. Я був першим Генпрокурором, який особисто підписав підозру Януковичу і довів її до вироку в усіх трьох судових інстанціях. Суспільство підтримало цей вирок, бо бачило неспростовні докази, зокрема - у вигляді підпису Януковича під листом до Путіна із закликом ввести окупаційні війська на нашу територію. Нічого подібного немає ні в цій, ні в раніше порушених понад 100 справах проти П. Порошенка.
2. Я публічно казав ще пару тижнів тому, що Президент Зеленський не знає, чим похвалитися перед українцями в новорічному посланні. Тому поставив задачу ОПУ підписати за всяку ціну підозру лідеру опозиції. Дана підозра не має жодної юридичної ваги, це просто елемент відосика.
3. Для вручення підозри був обраний день, коли Порошенко планував вилетіти на заплановані раніше міжнародні зустрічі. Хотіли б вручити - могли б легко перекрити рух автомобіля. Але хотіли іншого - імітації втечі, щоб мати можливість оголосити Порошенка в розшук і затримати його з автоматниками по поверненню. Саме це відео було потрібне для реанімації зів'ялого рейтингу Зе та його слуг.
4. Звертаю увагу, що ні Генпрокурор, ні її перший заступник не підписали цю ахінею. Це і є реальна оцінка підозрі.
5. Закупівля укр вугілля з шахт на тимчасово окупованих територіях в 2014 рр не приводило до сплати податків терористичним псевдореспублікам, бо шахти згідно укр закону були зареєстровані в Києві. ( Загалом такі перереєстровані підприємства з тимчасово окупованих територій в 2014-16 рр сплатили 20 млрд грн до укр бюджету) Відтак всі податки йшли Україні. А готівкові кошти видавалися з підписами шахтарям по зарплатним відомостям. Говорити при цьому про фінансування тероризму - маячня.
6. Цинізм ситуації в тому, що саме з часу президентства Зеленського Україна перейшла до закупівлі вугілля прямо у РФ. Заг сума - понад 3 млрд дол. Податки при цьому йдуть в тому числі й на утримання окупаційних військ в Криму та ОРДЛО.
7. Кожен відповідальний лідер, який стоїть перед загрозою енергетичного колапсу і чергового військового вторгнення, мав би дбати про об'єднання суспільства. Зеленський діє рівно навпаки. Він розколює суспільство, чим полегшує задачу Путіну.
8. Не сумніваюся, що Порошенко неприємно здивує політичних опонентів. Він повернеться в Україну і гідно пройде чистилище. І ніхто і ніщо не буде забуто.
9. Історія політичних репресій лідерів опозиції в Україні давно довела, чим це закінчується. Від сфабрикованої справи проти С. Хмари в часи здобуття Незалежності до тюремних політичних відсидок Луценка і Тимошенко все це закінчувалося крахом замовників. Без сумнівів, так буде і цього разу.
Войд Зелёного Клоуна.
Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…
А, ну, да. Стоп. О чем это я.
Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.
Что ты несешь, наивный.
Служба безопасности заявляет, что угля на четыре недели. Газ бьет все исторические рекорды и пересекает отметку в 1700. Тимошенко подписывала по триста, напомню - так, для сравнения цен и понимания ситуации. Россия концентрирует войска, выдвигает ультиматум и грозит войной. Беларусь заявляет о готовности разместить у себя ядерное оружие. Госдеп предупреждает граждан США отказаться от поездок в Украину. Эпидемия на уровне стране третьего мира. МВФ дает деньги уже просто так, не требуя уже никаких реформ, лишь бы не было коллапса, дефолта, суданского голода, цунами, саранчи, четырех всадников и мора. И миллионов так пяти - десяти - двадцати беженцев, но уже не за морем, а прямо на границе.
Депутаты Рады уходят на каникулы.
Верховный Главнокомандующий выписывает подозрение Порошенко.
За закупку угля, что примечательно.
Ирония, что ты делаешь, а-ха-ха, прекрати.
Ощущение даже не паузы. Ощущение… Пустоты. Одного большого великого ничто. Войд Зелёного Клоуна. Семьдесят три процента световых лет звенящего Нихуя.
Писать не о чем. Писать бессмысленно уже.
Писать о том, как украинская власть во время угрозы оккупации в очередной раз обосралась так, что опять отстирывать штаны на весь мир, не хочется уже совершенно. Тут и без меня желающих вагон. Один Гордон чего стоит. Побежал впереди планеты всей. «Теперь Зеленского будут мочить вообще все, кому не лень, даже Гордон - этот в первых рядах побежит, вот увидите. Собственно, уже побежал». Месяц назад написано. Предсказуемый, как валенок. Ваш Дед.
Хочется писать о достижениях украинской власти, которые вызывали бы гордость за страну, спокойную уверенность за армию и испанский стыд мы бы знали только из Википедии, но…
А, ладно. Чего уж там.
«Судилище уклонистов над возродившим армию главнокомандующим во время войны - это разрушение общества. Разрушение морали. Разрушение нации.
И дело не в Порошенко.
Дело в самой этой схеме.
Капитулирующие перед врагом уклонисты судят сражавшегося главкома.
Уничтожение смыслов».
Это год назад написано.
Сейчас весь мир запестрит заголовками, что в Украине опять начались политические преследования оппонентов. Это в голове Зеленского, возможно, эта ахинея и является пидозрой и лежит в области уголовного права - хотя на самом деле, лежит она в области оваций и мелочной мести - а для всего мира это будет воспринято однозначно как политические репрессии. Без вариантов.
Война, экономический крах, политические репрессии…
И вот баварский бюргер Фриц Кнопке просыпается, наливает себе кофе, открывает газету, и и понимает, что в его представлении между Россией и Украиной, в принципе, теперь нет нихера никакой разницы.
Это мы понимает эту разницу. А он уже нет.
И он перестает понимать, почему в таком случае он должен платить за газ 2000 евро. Почему надо блокировать «Северный Поток».
А, главное, почему надо будет отправлять наших солдат умирать за эту Украину.
Президент Соединенных Штатов Америки слушает утренний брифинг референтов, слышит про пидозру Порошенко, затем слышит, как вместо брифинга в овальном кабинете начинает звенеть одно большое украинское Ни...уя, смотрит на календарь, видит, что до очередного раунда драки с Путиным за Украину осталось два дня, и думает - а мне-то оно нахер, собственно, надо?
Узурпатор запоребрикового Улуса открывает бумажные папочки, принесенные ему Сурковым - или кто там у них сейчас, Кириенко - читает, улыбается, смотрит на флажки на карте, которые обозначают батальонно-тактические группы его орков, расставленные вокруг границы, и ждущие приказа, и никак не может понять, почему ему не надо отдавать приказ и не надо вторгаться в эту страну при таких невероятно благоприятных раскладах для вторжения.
А ты сидишь и понимаешь, что влиять на эти процессы ты никак уже не можешь.
Ни ты, ни страна, ни сорок миллионов украинцев.
Все вышло на новую стадию.
Писать не о чем. Писать бессмысленно уже.
Можно только сидеть и ждать, что там, над нашими головами, решат взрослые дяди про нашу же страну.
О чем там про Украину договорятся Байден с Путиным.
Сольют нас или не сольют.
И смотреть, как мячик «Украина» летает над нашими головами от стороны к стороне.
И ждать, где он упадет.
А мы сидим, утираем зеленые сопли, и смотрим.
И влиять на это ты уже никак не можешь.
Влиять на это мы все уже теперь никак не можем.
Как же я вас сейчас ненавижу, херовы голосовальщики по приколу…
Доброе утро.