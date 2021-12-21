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Мы не принимаем тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна полностью изменить стиль и философию своей внешней политики.

Об этом заявил сегодня на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы живем в новой реальности... Мы должны изменить стиль и философию своей внешней политики", - отметил президент.

"Сегодня она нуждается во многих вещах. Первая, это - скорость. Из чрезмерно консервативной и очень медленной наша дипломатия должна стать оживленной и очень быстрой. Сейчас во многих процессах Украина вынуждена догонять и это неправильно", - добавил он.

"Мы не можем принять тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, лет через 50, где-то там будет. Это демотивирует", - сказал Зеленский.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+37
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21.12.2021 11:45
+28
Тільки треба зелі пенделя під зад дати - тоді і закордонна політика пожвавішає.
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21.12.2021 11:45
+19
Бубочка, ну что ты разкукарекался? И куда ты лезешь со своим ЗЕленым рылом да в калашный ряд? На носу празники, прикинь, шут, какую кучу бабла ты сможешь срубить на корпоративах со своей ОПой и остальными кварталовцами..
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21.12.2021 11:48
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Простите,а это он КОМУ???
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21.12.2021 19:21 Ответить
Ми не можемо прийняти тезу про ЄС через 30 років, а НАТО колись там, років через 50

Так что мы лучше примем дорожку кокса, и философия нашей внешней политики расцветёт новыми красками.
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21.12.2021 19:40 Ответить
Коксомёт с погонялом,-зеля пять дорожек,пернул...
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21.12.2021 20:24 Ответить
Псяче лайно не розуміє людьску мову. Буде складно, але вочевидь нам не залишають вибору
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21.12.2021 20:41 Ответить
Зеля, НАТО- - это клуб УСПЕШНЫХ СТРАН, а не обо#равшихся с вагнеровцами, чаусами, коломойскими , гогашвилямии и тысячами других моментов... НАТО - это не цирк, вова , а тебе уже пора возвращаться на сцену ногами дрыгать ....говорю тебе как прізідєнт прєзідєнту , бо ми ж "всі тут прізідєнти"... правда?
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21.12.2021 20:45 Ответить
Зільоні це - діагноз, при чому невиліковної хвороби.
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21.12.2021 21:10 Ответить
Ти б реформи так і швидко робив, швидкун зелений. Не бери сильних людей на понт, бо понт зламається.
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21.12.2021 21:23 Ответить
Олександр Бригинець


Зеленський розробив план реалізації Мінських домовленостей І передав його США, Німеччині, Франції та Росії. Я так розумію, документ секретний( І його знають усі окрім українського народу
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21.12.2021 22:02 Ответить
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21.12.2021 22:27 Ответить
Ну давайте будем дальше дяковать Европе? Вы в своем уме? Там же немцы рулят. Пришла пора требовать! И уже отношения к Украине поменялась(плоды можно пощупать, всвязи с наездами Зе)- стали больше помогать и пришлушеваться.
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21.12.2021 22:45 Ответить
Не неси бред!
Мы не в НАТО т.к. 2умный" нарид выбирает то овоща, то зеовоща! НИКТО такое в НАТо НЕ возьмет!
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22.12.2021 00:42 Ответить
Готуе капітуляцію. Для чого і був поставлений х.йлом президентом України
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21.12.2021 22:51 Ответить
Какое же оно тупое и косноязычное.
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21.12.2021 23:55 Ответить
А если и вправду через 30? Тогда, что?.......
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22.12.2021 00:20 Ответить
Схоже це такий хитрий план - своїм блеянням та діями викликати у цивілізованого світу таку сильну огиду, щоб нас років 30 точно ніхто не хотів бачити ні в НАТО, ні в ЄС, ні в будь-якому іншому нормальному об'єднанні.
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22.12.2021 00:45 Ответить
... вислюку нужОн какой-нить Саммит, чтоб доносить Парадигму Тренда... или выражаясь но народнему : "трындеть" про космические корабли, бороздящие просторы...ну, Вы, поняли.
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22.12.2021 03:39 Ответить
Шизанутость нарциссизма заключается в том, что его должны все любить... причём -безусловно и однозначно... причём - именно таким как он есть... ( с предательством союхников, с отмывкой бабок и офшорами, с неправедными судами и полмтическими преследованиями оппонентов)... И мысль об адекватности миру, о соответствии международным законам и привилам даже не приходит нарциссу в голову, бо там нет мозга - одна любовь. К себе. И это всё - в лучшем случае . Если это диагноз.
Потому что, если это не диагноз - то тогда Ярош прав - это сознательный развал страны в интересах рашки... энерго - зависимой от рашки зеля страну почти сделал... Тепекрь осталось отсечь от неё (на вид -дурацкими, но по цели - эффектвиными ) шизоидными закидонами - готово: пост лукашенко УКраины навеки в подарок за услугу...
ОБратим внимание на синхронность действий. а) рашка тртебует от Запада явно невозможного - и срочно. б) зеля требует от Запада невозможного и срочно ... . И мысль об адекватности миру, о соответствии международным законам и привилам даже не приходит им в голову. ПРичём - синхронно. В однии теже даты иёт атака с флангов ...
Диагноз ? Не думаю.
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22.12.2021 05:09 Ответить
В ЄС та в НАТО нас і не візьмуть. ВЗАГАЛІ. Ну в НАТО, ще є примарна надія, але точно не в ЄС.
Нашим олігархам взагалі ЄС потрібен так само як чорту ладан. Хіба в ЄС міг би каломойша вкрасти та не сидіти як в нас? чи ахметка ригоанал ...й міг би так само? НІ. Цих ублюдків давно би посадили.
Чи може в ЄС така **** як зайцева могла би повторити? Велика силова лапа натискала кнопки і бац експерти-мудаки не змогли промичати була ця **** на наркоті чи ні. І їх не посадили, не звільнили. Це 6 трупів. ШІСТЬ. Ця **** вийде і знову буде те саме. Це далеко не 10000 труп з початку незалежності.
В нас навіть до підписантів та їх пособників Будапештського меморандуму нема НІЯКИХ питань. Подумає всього навсього державна зрада. Ну віддали ВСЮ ядерну зброю без будь-яких гарантій, без компенсації бодай фінансово. Могла ж Україна тупо продати ГОТОВІ ядерні ракети? Спеціалісти на той момент ще були, ще були живі. А по нормальному цим потворам потрібно дати довічне позбавлення волі, хоча краще потрібно судити як військових злочинців та повісити. Їх не розстрілювали - їх вішали. А якщо ВСЕ кодифікувати та підсумувати то вийде ну дуже великий ...ц
Можуть почати з банків. Рік - сума збитків в долларах.
Злочини - рік, кількість трупів
Корупція....

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22.12.2021 07:56 Ответить
А то шо, Вава? В таежный союз пойдём? Один уже сходил... не внешнюю политику менять нужно а внутреннюю, страны с феодальным строем ни в НАТО ни в Евросоюз не берут
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22.12.2021 08:24 Ответить
Ага, только нате и есе скажите.
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22.12.2021 09:00 Ответить
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