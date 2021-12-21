Мы не принимаем тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина должна полностью изменить стиль и философию своей внешней политики.
Об этом заявил сегодня на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы живем в новой реальности... Мы должны изменить стиль и философию своей внешней политики", - отметил президент.
"Сегодня она нуждается во многих вещах. Первая, это - скорость. Из чрезмерно консервативной и очень медленной наша дипломатия должна стать оживленной и очень быстрой. Сейчас во многих процессах Украина вынуждена догонять и это неправильно", - добавил он.
"Мы не можем принять тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, лет через 50, где-то там будет. Это демотивирует", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Так что мы лучше примем дорожку кокса, и философия нашей внешней политики расцветёт новыми красками.
Зеленський розробив план реалізації Мінських домовленостей І передав його США, Німеччині, Франції та Росії. Я так розумію, документ секретний( І його знають усі окрім українського народу
Мы не в НАТО т.к. 2умный" нарид выбирает то овоща, то зеовоща! НИКТО такое в НАТо НЕ возьмет!
Потому что, если это не диагноз - то тогда Ярош прав - это сознательный развал страны в интересах рашки... энерго - зависимой от рашки зеля страну почти сделал... Тепекрь осталось отсечь от неё (на вид -дурацкими, но по цели - эффектвиными ) шизоидными закидонами - готово: пост лукашенко УКраины навеки в подарок за услугу...
ОБратим внимание на синхронность действий. а) рашка тртебует от Запада явно невозможного - и срочно. б) зеля требует от Запада невозможного и срочно ... . И мысль об адекватности миру, о соответствии международным законам и привилам даже не приходит им в голову. ПРичём - синхронно. В однии теже даты иёт атака с флангов ...
Диагноз ? Не думаю.
Нашим олігархам взагалі ЄС потрібен так само як чорту ладан. Хіба в ЄС міг би каломойша вкрасти та не сидіти як в нас? чи ахметка ригоанал ...й міг би так само? НІ. Цих ублюдків давно би посадили.
Чи може в ЄС така **** як зайцева могла би повторити? Велика силова лапа натискала кнопки і бац експерти-мудаки не змогли промичати була ця **** на наркоті чи ні. І їх не посадили, не звільнили. Це 6 трупів. ШІСТЬ. Ця **** вийде і знову буде те саме. Це далеко не 10000 труп з початку незалежності.
В нас навіть до підписантів та їх пособників Будапештського меморандуму нема НІЯКИХ питань. Подумає всього навсього державна зрада. Ну віддали ВСЮ ядерну зброю без будь-яких гарантій, без компенсації бодай фінансово. Могла ж Україна тупо продати ГОТОВІ ядерні ракети? Спеціалісти на той момент ще були, ще були живі. А по нормальному цим потворам потрібно дати довічне позбавлення волі, хоча краще потрібно судити як військових злочинців та повісити. Їх не розстрілювали - їх вішали. А якщо ВСЕ кодифікувати та підсумувати то вийде ну дуже великий ...ц
Можуть почати з банків. Рік - сума збитків в долларах.
Злочини - рік, кількість трупів
Корупція....