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Украина должна стать частью РФ, если Зеленский будет продолжать антироссийскую политику, - Кадыров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украину нужно будет присоединить к России, если президент Владимир Зеленский будет продолжать антироссийскую политику.

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение", - сказал руководитель российской республики на пресс-конференции в Грозном.

Он также заявил, что сам давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение.

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Или бы присоединил Чеченскую Республику к Украине, или давно бы забрал, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не разрешают принимать такие решения", - уточнил Кадыров.

По его словам, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть в Украине свои военные базы и таким образом диктовать условия России. Глава Чечни выразил уверенность, что Путин не позволит таким планам осуществиться.

Себя Кадыров назвал "пехотой", которая готова "выполнить приказ совершенно без проблем", потому что "целостность, безопасность государства и нашего народа – самое важное".

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Топ комментарии
+122
Бородатая баба в штанах решила о себе напомнить
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26.12.2021 22:01
+111
Та не мелочись уже, любитель самок баранов, приєднуй США сразу, щоб припинили "антиросійську політику"!
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26.12.2021 22:12
+97
Себе Кадиров назвав "піхотою". - вот и вспомни горный баран, что сделал Нестор Махно с вашей черножопой пехотой и хорошо подумай!!
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26.12.2021 22:02
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Страница 4 из 4
я думаю это весточка конкретно Зеленскому, который сильно боится Кадырова. Акция запугивания Зеленского Кремлем....
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27.12.2021 16:31 Ответить
ЧУРКА И МОСЬКА! СБУ ПРИВЕЗИТЕ ЕГО НА МАЙДАН! НАРОД ТРЕБУЕТ!
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28.12.2021 12:50 Ответить
Обізяна чуркестанська обізвалася. Піди вівцю свою оприходуй, скучає.
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27.12.2021 16:34 Ответить
не переивай каДырка ....присоединим тебя но без тебя. А куда именно решит НАТО. Точно так же как решила Турция с Нагорным Карабахом.
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27.12.2021 16:36 Ответить
МАЛЕНЬКИЙ ЧЁРТ )))
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27.12.2021 16:56 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=VfvEZo4CLMg
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27.12.2021 17:00 Ответить
шайтан путлеровский
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27.12.2021 17:43 Ответить
дайте ему селедки ...
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27.12.2021 17:42 Ответить
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27.12.2021 17:56 Ответить
Не зміг жодного слова вимовити:"косноязиччя" напало!!!!За брехню і рот може поверути на 90 градусів......
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27.12.2021 18:32 Ответить
Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение", - сказал руководитель российской республики на пресс-конференции в Грозном. Источник: https://censor.net/ru/v3307353


КАДИРОВ ТИ НЕ ЧЕЧЕНЕЦЬ - ТИ ЧУРКА КРЕМЛІВСЬКА
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27.12.2021 18:49 Ответить
Еще один ****** закукарекал
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27.12.2021 18:51 Ответить
Батальйон ім. Дудаєва колись розкаже цьому путіноїду де чия територія
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27.12.2021 19:32 Ответить
Дудаев был настоящий генерал!Гордый красавец!А этот-обезьяна тупорылая.
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04.03.2022 22:23 Ответить
Хай приєднає собі глибоко в анус пітінский клітор....
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27.12.2021 19:37 Ответить
Хто дав право гавкати цій піхві....Собака бородата...
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27.12.2021 20:03 Ответить
дон ганд*н походу забыл, как спецназ Украины покрошил в капусту его шакалят 26 мая 2014 года.
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27.12.2021 20:43 Ответить
Зря кадыр не читает цензор.Много хоршего узнал бы о себе.
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27.12.2021 21:08 Ответить
Ще один фашист виліз!
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27.12.2021 21:47 Ответить
Андрій Смолій

3 ч. ·



Чи варто очікувати якоїсь реакції влади Зеленського на закиди путінського Кадирова щодо окупації України?
Точно не варто. Вони не здатні навіть елементарно якусь ноту відправити.
Вже мовчу про реакцію перших осіб держави.

Що там Зеленський відправив до агресора, 10 пунктів по деескалації? Смішно? Так, тільки це чергове приниження, яке опублікував московський «Коммєрсант». Для українського суспільства публікувати відверто зрадницькі речі зрозуміло не будуть.

Як і не будуть ставити на місце Кадирова чи інших путіністів.
Пам'ятаєте, як Зеленський вибачався перед останнім за свій жарт у Кварталі?
Ото все на що здатні…

Тим часом кремлівські гастролери далі їдуть до України…
Приниження, знущання, зрадництво - все що ми відчуваємо останні роки…
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27.12.2021 22:04 Ответить
Увага!Не пропустіть!Безкоштовні курси по приготуванню страви національної української кухні "Смажений чечен на палі по-махновскі".Обов'язкові практичні заняття.Звертатися в найближчий Теріторіальний центр комплектування та соціальної підтримки ЗСУ.
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27.12.2021 22:46 Ответить
А хоть не вонючий?
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04.03.2022 22:21 Ответить
Дурний жарт ! тупого чувака --не осуджений, не покараний , понесе увесь народ?
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28.12.2021 01:40 Ответить
Если бы этот умственно отсталый дикарь умел читать, то прочёл бы чем закончилась прошлая военная компания горных шакалы против украинцев. Мне прадед раскалывается как вырезали 10 тысяч чеченских "волков" вырезали как курей и как бежали сдигатеди мирных сел и грабители городков шакалы с гор, наверное хочет повторить, походу верят что они тоже воины с яйцами а не шакалы способные кусать слабых. Потери 1 к 20 видимо хотят повторить🤣 Если интересно о чем я погуглите: "Осенью 1919 года Нестор Махно разгромил 1-ю Туземную конную дивизию деникинского генерала Ривишина." Почитайте вышло весело 🤣 Украина слабая страна, хохлы слабый народ, но в Украине есть и украинцы потомки великого свободного народа, жаль мало, но всю эту 60 тысячную шакалью стаю точно хватит.
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28.12.2021 02:46 Ответить
Приезжай, дарагой, в гости-навозом будєш.
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28.12.2021 07:14 Ответить
Себе Кадиров назвав "пісьотою", яка готова. "Барышня уже легли и просять."
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28.12.2021 10:31 Ответить
КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ ДУМАЕТ КАК ВЫКРАСТЬ ГРЯЗНОГО ЧУРБАКА!
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28.12.2021 12:54 Ответить
А племени в Уругвае кадыров не хочет рассказать , как надо жить? Короче пусть отдыхает!!!!
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28.12.2021 11:24 Ответить
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/
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28.12.2021 11:26 Ответить
Пропутінська політика Кадирова не є проросійською політикою. Росіянам буде легше жити без Путіна І Кадирова.
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29.12.2021 07:55 Ответить
тупа шльондра-макака.
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29.12.2021 23:45 Ответить
Ох и тварь! Головорезы нас будут учить культуре? Животное, грязное, вонючее..
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04.03.2022 22:19 Ответить
дон, дон, дон ... це він так заікається від страху?
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21.03.2022 19:26 Ответить
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