Минреинтеграции в 2022 году планирует обеспечить выделение 3000 квартир для переселенцев, - Верещук. ВИДЕО
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Минреинтеграции планирует объявить 2022 год годом жилья для внутренне перемещенных лиц и обеспечить выделение 3000 квартир.
Об этом в интервью телеканалу "Дом" заявила вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
"Лишь 12% из числа внутренне перемещенных лиц имеют собственное жилье. Остальные - либо арендуют, либо живут у родственников, либо решают вопросы иным образом. И это очень большая проблема. Да, темпы обеспечения жильем в 2021 году в разы выше, чем в 2019-м. Но это очень мало по сравнению с потребностью. Поэтому мы сейчас идем на то, чтобы 2022-й объявить годом жилья", - заявила она.
Министр сообщила, что в решении жилищной проблемы Украине помогают правительства стран-партнеров - Германии, Канады, США, Великобритании, Турции.
"Турция помогает и хочет построить 500 квартир для внутренне перемещенных лиц из числа крымских татар, а также военнослужащих-АТОшников из внутренне перемещенных лиц. И это очень хорошо, мы сейчас прикладываем достаточно усилий, чтобы уже в 2022 году такое строительство началось. Потому что эта тема уже 2 года длится", – дополнила Верещук.
Она напомнила, что на жилищные программы в бюджете Минреинтеграции на 2022 год предусмотрено 120 млн. грн.
"Плюс, и здесь я благодарю президента Украины, который услышал, насколько важна и срочна потребность в жилье именно внутренне перемещенных лиц, и объявил, что 20 млрд грн из госбюджета будет зарезервировано под ипотечно-кредитные программы для ВПЛ из государственных служащих, учителей, врачей, библиотекарей и т. д. Это также поможет решить и кадровый вопрос, потому что те же Донецкая и Луганская области страдают из-за отсутствия квалифицированного, например, медицинского персонала и если бы человек знал, что он получит ипотечный кредит под 3% на жилье в Луганской и Донецкой областях, конечно, он сделает выбор в пользу этих регионов. И сейчас мы ищем механизм, и до конца января мы его найдем", - рассказала министр.
Минреинтеграции поставило цель – обеспечить переселенцам 3000 квартир в следующем году.
"Посмотрим, как получится, потому что если 500 квартир переселенцы получат с помощью Турции, то остальные 2500 – это нужно еще наработать", – подытожила Верещук.
Пожалуйста, подождите...
патужно!
а теперь следим за руками кто получит квартиры...
ось ця постанова тиць сюди
навіть назва "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" багато про що каже.
а взагалі, Ви перш ніж щось то там радити, опануйте питання.
Коротше, геніальний чел...
прям инструкция
зачем тот кабаев, если у власти в Украине - подонки, которые довели Украину до ручки..
Но... я бы так жить не смог. Это- если коротко.
5 ч
Война войной, а сваты по расписанию.
Значит жилье надо выкупить ,
Но застройщик хочет заработать по максимуму ( и нал и безнал) - на этом Верещук зубы и сломает
Уж не придется - ни мне, ни тебе
що Беня заплатив йому 40 млн баксів і з ними не поділився.
Особливо Кошовий з цього приводу постійно язвить😡
Ни анализа ни выводов --одни брызги желчи
Не все уехали добровольно /хотя часть получить жильё
бесплатно как переселенцев закончить ВУЗ /
Я думаю многие осуществили свою цель
Особенно закончить ВУЗ много было с Крыма /