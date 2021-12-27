РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5335 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
5 051 68
жилье (877) переселенцы (518) Верещук (471) Министерство реинтеграции (249)

Минреинтеграции в 2022 году планирует обеспечить выделение 3000 квартир для переселенцев, - Верещук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Минреинтеграции планирует объявить 2022 год годом жилья для внутренне перемещенных лиц и обеспечить выделение 3000 квартир.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" заявила вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Лишь 12% из числа внутренне перемещенных лиц имеют собственное жилье. Остальные - либо арендуют, либо живут у родственников, либо решают вопросы иным образом. И это очень большая проблема. Да, темпы обеспечения жильем в 2021 году в разы выше, чем в 2019-м. Но это очень мало по сравнению с потребностью. Поэтому мы сейчас идем на то, чтобы 2022-й объявить годом жилья", - заявила она.

Министр сообщила, что в решении жилищной проблемы Украине помогают правительства стран-партнеров - Германии, Канады, США, Великобритании, Турции.

Читайте также: 333 млн вместо жилья для военнослужащих потратят на оружие

"Турция помогает и хочет построить 500 квартир для внутренне перемещенных лиц из числа крымских татар, а также военнослужащих-АТОшников из внутренне перемещенных лиц. И это очень хорошо, мы сейчас прикладываем достаточно усилий, чтобы уже в 2022 году такое строительство началось. Потому что эта тема уже 2 года длится", – дополнила Верещук.

Она напомнила, что на жилищные программы в бюджете Минреинтеграции на 2022 год предусмотрено 120 млн. грн.

"Плюс, и здесь я благодарю президента Украины, который услышал, насколько важна и срочна потребность в жилье именно внутренне перемещенных лиц, и объявил, что 20 млрд грн из госбюджета будет зарезервировано под ипотечно-кредитные программы для ВПЛ из государственных служащих, учителей, врачей, библиотекарей и т. д. Это также поможет решить и кадровый вопрос, потому что те же Донецкая и Луганская области страдают из-за отсутствия квалифицированного, например, медицинского персонала и если бы человек знал, что он получит ипотечный кредит под 3% на жилье в Луганской и Донецкой областях, конечно, он сделает выбор в пользу этих регионов. И сейчас мы ищем механизм, и до конца января мы его найдем", - рассказала министр.

Минреинтеграции поставило цель – обеспечить переселенцам 3000 квартир в следующем году.

Читайте также: 40% переселенцев не планируют возвращаться на оккупированные территории, - Минреинтеграции

"Посмотрим, как получится, потому что если 500 квартир переселенцы получат с помощью Турции, то остальные 2500 – это нужно еще наработать", – подытожила Верещук.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Половина из переселенцев звали путина. Вместо солдат, квартиры дают тем, кто ждал ихтамнетов, кто годами голосовал за про российские партии. То есть надо позвать в свою область путинских орков, чтоб получить квартиру в Киеве?
показать весь комментарий
26.12.2021 22:45
+18
Переселенец- в армию, отвоевывать свою землю...не хочешь? Сиди на попе ровно и ничего не требуй..Атошникам- переселенцам жилье в первую очередь!.( тут правда у меня есть шкурный интерес))))
показать весь комментарий
26.12.2021 22:33
+11
Тим ,хто гукав Путіна- по квартирі,тим хто захищае-на квартирі,зйомній,от суки!
показать весь комментарий
26.12.2021 22:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.12.2021 22:32 Ответить
Переселенец- в армию, отвоевывать свою землю...не хочешь? Сиди на попе ровно и ничего не требуй..Атошникам- переселенцам жилье в первую очередь!.( тут правда у меня есть шкурный интерес))))
показать весь комментарий
26.12.2021 22:33 Ответить
Помечтай про первую очередь
показать весь комментарий
27.12.2021 00:46 Ответить
А вот посмотрим)) я долго не становился на квартирный учет- вот не верю, что государство что то даст..а тут братва атошно- переселенческая деньги начала получать..еще и подкалуют)))..блин, да чем я то хуже..с бумажками конечно полный швах, но по проторенному пути идти легче- подсказывают, что делать))
показать весь комментарий
27.12.2021 01:16 Ответить
А у мене вже немає. Відвоював2,5 роки,звільнився,послав усіх нах...і купив сам ,,двушку,,
показать весь комментарий
27.12.2021 11:20 Ответить
Чому так мало? Подумайте разом зі своїм кумиром ,та й обявіть квартир хоча б 30 000 !!!
показать весь комментарий
26.12.2021 22:37 Ответить
на больше миллиона беженцев с Дамбаса !!!!

патужно!
а теперь следим за руками кто получит квартиры...
показать весь комментарий
26.12.2021 22:48 Ответить
їх отримають поліціянти, сбушники та хтось ще з силовиків, хто пробув у АТО два-три дні, але отримали довідку та підпали під постанову 280. мені не дадуть, бо я приїхала з дитиною в одній руці та з маленькою сумкою в іншій. житло знімаєм, навіть стати на облік не можна, бо немає підстав в законодавстві. ото таке.
показать весь комментарий
26.12.2021 23:13 Ответить
Да, 280 постанова..почему вы не попадаете? Я знаю с десяток людей, которые получили денежную компенсацию и купили квартиры..да, они АТОшники и прошли не одну ротацию. У вас нет УБД?
показать весь комментарий
26.12.2021 23:17 Ответить
немає у мене УБД. бо я просто жінка, мати-одиначка з малолітньою дитиною. з десятками, Ви мабуть погарачкували. стали на облік, повірю, але те, що багато саме Ваших знайомих (а не "мого знайомого тітки сусіда вище поверхом") - вибачте, ні. у мене також є один такий "знайомий". сбушник, який приїздив на Станицю Луганську щось то там подивитись. але довідку отримав. і перший, поки що єдиний у нашому районі, отримав ту компенсацію. і було це ще у 2019 році. за два роки більш ніхто не отримав нічого. кажу відповідально, бо маю відношення до житлової комісії в нашій громаді.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:00 Ответить
Я согласен с тем , что СБУшники и прочие мутнолицые пропихивали свои делишки в первую очередь..а потом пошло более серьезное финансирование и начали получать уже обычные хлопцы..да, есть условия..у тебя нет жилья на контролируемой Украиной территории, ты ВПО и у тебя есть справка о входе выходе в сектор, ну соответственно УБД...и вы зря не становитесь на квартирный учет..точнее, я не понимаю, почему вас не ставят
показать весь комментарий
27.12.2021 12:45 Ответить
Про яку компенсацію йде мова?Мені нічого ніхто не компенсував. Я навіть два роки не отримував нічого,як УБД. Місцеві хлопці,з якими я був у АТО отримували кошти з місцевого бюджету а я ні. У воєнкоматі казали,що я не місцевий і мені ,,нє положено,, Лише коли придбав своє житло,зареєструвався і став ,,місцевим,, тоді перед святами почали давати невеликі суми з місцевого бюджету,як і решті.
показать весь комментарий
27.12.2021 11:32 Ответить
Есть такая 280 постанова..про компенсацию за неполученное жилье..Атошникам- переселенцам..под нее практически не выделялось денег..их насчитывалили, но не выделяли..а теперь в бюджет деньги заложили, именно под эту постанову..ну это тем у кого нет жилья..а вы купили себе жилье, не попадаете..бред, конечно, но как то так(((
показать весь комментарий
27.12.2021 13:43 Ответить
те, що Ви пишите - маячня. чули дзвін...
ось ця постанова тиць сюди
навіть назва "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" багато про що каже.
а взагалі, Ви перш ніж щось то там радити, опануйте питання.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:50 Ответить
Я не пойму почему вас не ставят на квартирный учет..и да, вы не попадаете под 280 постанову..но просто на очередь, для улучшения жилищных условий, там где вы зарегистрировались как ВПН должны ставить..впрочем, я действительно мало интересуюсь судьбой переселенцев, которые не были в армии
показать весь комментарий
27.12.2021 15:32 Ответить
мене взагалі мало цікавлять пости російською. Ви мені відповіли, я ввічлива людина, відгукнулась, але у мене є підозра, що Ви просто чіпляєтесь за будь-які діалоги, аби щось писати. провокатор?
показать весь комментарий
27.12.2021 16:13 Ответить
Намагаються втримати ЗЕрейтинг, а він чомусь падає.
показать весь комментарий
26.12.2021 22:39 Ответить
тому що ЗЕрейтинг, це не ерейтінг, це совсєм наоборот
показать весь комментарий
26.12.2021 22:50 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2021 06:34 Ответить
На хвилинку... по сусідству за кордоном більшість працює не легально, чи напів... І ті сусіди не роблять з цього такі проблеми, як країна, яка лишень стала на початок початку розвитку... Гройсман знизив ЄСВ, щоб стимулювати офіційне працевлаштування... А Зеля понаправляв провірки з приводу офіційного працевлаштування зі штрафуванням.. результат -- всі валять з України...
Коротше, геніальний чел...
показать весь комментарий
28.12.2021 21:21 Ответить
З Ердоганом про будівництво житла для киримли ще Порох домовився. Та у турків, схоже, нема бажання у "велике крадівництво" бруднитись...
показать весь комментарий
26.12.2021 22:40 Ответить
Там один Онур таки "брудниться", бо 2-ий номер у списку державного фінансування його послуг
показать весь комментарий
28.12.2021 21:23 Ответить
Половина из переселенцев звали путина. Вместо солдат, квартиры дают тем, кто ждал ихтамнетов, кто годами голосовал за про российские партии. То есть надо позвать в свою область путинских орков, чтоб получить квартиру в Киеве?
показать весь комментарий
26.12.2021 22:45 Ответить
+1
прям инструкция
показать весь комментарий
26.12.2021 23:07 Ответить
Тим ,хто гукав Путіна- по квартирі,тим хто захищае-на квартирі,зйомній,от суки!
показать весь комментарий
26.12.2021 22:45 Ответить
Патамушта ті, хто воює за Шмарклю голосувати не будуть. Наїлися вже його "любов'ю" по саме горло. А ті, хто пуцина кликав - то шкурники. І за халявні квартири можуть голосувати за зелень. Хоча і тут впевненості нема. Медведчук їм ментально ближчий, як і Бойко. Одним словом, це спроба жзберегти ватний електорат.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:55 Ответить
у меня сосед-переселенец... за 2 года 2 квартиры в собственность, 3 машины - одна машина на жену ч идиотскими номерами... никто не работает - он ди джей....
показать весь комментарий
26.12.2021 22:46 Ответить
Отобрать все и расстрелять... Музыкальное оборудование сжечь... Жену в АТО, детей приют...
показать весь комментарий
27.12.2021 12:19 Ответить
ой боюсь проворуется
показать весь комментарий
26.12.2021 22:49 Ответить
не бойтесь, все равно проворуются
показать весь комментарий
26.12.2021 23:36 Ответить
верещучька дура.. поэтому в армию никто не хочет идти, вместо воинам, квартиры дают сепарам..
зачем тот кабаев, если у власти в Украине - подонки, которые довели Украину до ручки..
показать весь комментарий
26.12.2021 22:51 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2021 22:51 Ответить
Я всяко успел увидеть, в Мариуполе, по поводу переселенцев. Коротко: это кошмар. Несчастные люди... И я ненавижу негодяев, которые поднимают тут вой, о том что они ватники, звали хутина, что там ещё... Я их видел воочию. И продолжаю видеть. Они не восприняли Дыру... свалили оттуда. В чем их вина??? Работают люди, а живут в кошмарных условиях, хотя я не могу упрекнуть нашу власть в бездеятельности полной...
Но... я бы так жить не смог. Это- если коротко.
показать весь комментарий
26.12.2021 22:52 Ответить
Это ты бабушке своей расскажи..я прекрасно знаю эту банду переселенческую..кто мешает им пойти в армию? Почему хлопцы с Волыни должны воевать за Украину, а сами переселенцы нет? Да просто там сепарья- конь не валялся. Мужья воюют против нас, а бабы ихние блага все себе требуют- Украина им, мол, должна..а они ничего Украине, конечно, не должны
показать весь комментарий
26.12.2021 23:00 Ответить
Слушай сюда, мерзота-провокатор: моя бабушка умерла в 2004 году. Ей было 92 года. Она до последних секунд жизни сохраняла ясное сознание. Её отец и четверо дядек погибли, в процессе Второго Кубанского Восстания. Погибли все, врубаешься, недоумок? Всех убили красные казаки. Могил- нет. У тебя семья большая? Все готовы сдохнуть, за Швабоду? Если все- то я тебя поздравляю, кретина.
показать весь комментарий
26.12.2021 23:06 Ответить
Ватник ты мариупольський..я сам переселенец, а ты чухай уже на свою очередную посудину, и не лезь туда, где ничего не соображаешь.я тебя не учу, как по морям ходить, вот и ты мне не рассказывай про переселенцев
показать весь комментарий
26.12.2021 23:21 Ответить
Понятно, лживая ты мерзота. Не удивил, мерзота. Так ты сам супер-переселенец, да? Ну и хорошо, лживая ты мерзота.
показать весь комментарий
26.12.2021 23:24 Ответить
Нет, не супер..самый обычный..только с 15 года в ЗСУ..и не ною, что мне что то должны..дадут деньги на жилье, хорошо..не дадут, сами будем выкручиваться..в отличии от вечно ноющих и недовольных
показать весь комментарий
26.12.2021 23:35 Ответить
Пока служишь может еще успеешь получить. Но сейчас же выделяют штатно-должностные квартиры... Как говорится надо еще должностью выйти. Кстати по непонятным причинам меня выкинули из очереди, якобы потому что дембельнулся по окончанию контракта, а не по возрасту. Пишу чтобы предостеречь о такой возможной подлянке.
показать весь комментарий
27.12.2021 08:01 Ответить
Да я через армию вообще не планирую ничего получить..попробую по 280 постанове, как атошник- переселенец..вроде деньги выделили..нас таких не так уж и много..тысячи 3 из 1,5 миллиона пересенцев
показать весь комментарий
27.12.2021 14:30 Ответить
Удачи в таком нужном деле. Просто предупредил, что эффект граблей не получился.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:32 Ответить
Спасибо!
показать весь комментарий
27.12.2021 15:33 Ответить
Ти даремно встипив у суперечку з цією ***********. Це не має ніякого сенсу. Одне слово,,Швабода,,чого вартує! Не далеко від мене т.з. ,,городок перєсєлеєнцев,,3-4 родини-адекватні,решту треба залити напалмом запалити,а потім згорнути у Дніпро. Ця наволоч не піддається перевихованню. ДАМбасяо,одним словом!
показать весь комментарий
27.12.2021 11:48 Ответить
Да это с целью показать уровень этих прикацапленных мразей..и считаю, мне это вполне удалось)))
показать весь комментарий
27.12.2021 15:36 Ответить
А за що ж твої родичі воювли і загинули (якщо воювали), під час другого повстання? Невже за ,,Швабоду,,Я думаю,якщо воювали,то за свободу.Шкода ,що нащадком у них виявився звичайнісінький бидло-свинопас,який напевно навмисно спотворив славетне українське прізвище
показать весь комментарий
27.12.2021 12:07 Ответить
А вам не здається, що саму Верещучку треба переселити нах...
показать весь комментарий
26.12.2021 22:53 Ответить
Она больше советская, а у советских нет своего государства(ссср распалось в 1991г,уних осталась только Мацква) и такие сейчас рулят государством Украина, я не пойму как украинский народ это допустил?
показать весь комментарий
27.12.2021 07:45 Ответить
Зебилы, вы куда интегрируетесь? в Европу где квартиры не дают, их покупать надо, или в совок где их давали.
показать весь комментарий
26.12.2021 22:54 Ответить
Кредит там обещают дать..на 20 лет, под 3 процента..есть такая программа..немецкая..работает, но еле еле. получают единицы и кто и как покрыто мраком
показать весь комментарий
26.12.2021 23:03 Ответить
Financial Guard (UA)@finvarta

5 ч



Война войной, а сваты по расписанию.

показать весь комментарий
26.12.2021 22:58 Ответить
а государство столько строит вообще чтобы с барского плеча выделять? или есть деньги на то чтобы выкупить у застройщиков-комерсантов?
показать весь комментарий
26.12.2021 23:03 Ответить
Да скиньтесь из налогов украинцев для покупки квартир переселенцам, родня которых воюет по ту сторону баррикад, и которые проголосуют реально за ОПЗЖ.
показать весь комментарий
26.12.2021 23:12 Ответить
Был закон 5% отдавалось местной коммуне бесплатно для нужд коммуны .
Значит жилье надо выкупить ,
Но застройщик хочет заработать по максимуму ( и нал и безнал) - на этом Верещук зубы и сломает
показать весь комментарий
26.12.2021 23:27 Ответить
Сівохо першим отримає.
показать весь комментарий
26.12.2021 23:13 Ответить
Дерева вже посадили... тепер для переселенців житло побудувати... А чому так мало - 3000? Та пообіцяйте 300 тисяч! Блазням обіцяти - як дурневі з гори котитись...
показать весь комментарий
26.12.2021 23:24 Ответить
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе
показать весь комментарий
26.12.2021 23:30 Ответить
Я лично от государства ничего не жду и какой я переселец ,меня никто никуда не переселил,я добровольно переехал жить в материковую часть Украины,чтобы не жить среди орков.Я одно хочу,чтобы не нарушали мои конституционные права как гражданина Украины.
показать весь комментарий
27.12.2021 00:14 Ответить
Розмовляв з людиною, яка працює на другорядній посаді в 95 кварталі. Каже, що відношення до Зеленського в Кварталі дуже погіршилось після того, як вони дізнались,
що Беня заплатив йому 40 млн баксів і з ними не поділився.
Особливо Кошовий з цього приводу постійно язвить😡

показать весь комментарий
27.12.2021 00:30 Ответить
Побольше во Львове и Тернополе, чтобы привнесли туда колорит своей самобытной культуры
показать весь комментарий
27.12.2021 00:45 Ответить
Деньги дают, жилье покупаешь где хочешь..сейчас от миллиона до двух с половиной. Зависит от количества людей в семье и от того где зарегистрировался. 280 постанова.
показать весь комментарий
27.12.2021 01:08 Ответить
нафиг они надо в Украине, чтобы за Медведчука голосовали??? закрыть въезд им в Украину!!!
показать весь комментарий
27.12.2021 01:21 Ответить
Эти программы должны быть только для тех, кто в ВСУ доказал верность Украине.
показать весь комментарий
27.12.2021 01:39 Ответить
...думаю эти парни, знают своё дело и таки выделят для перселенцев элитное жильё и наверняка на Караваевых Дачах или (но, это худьший вариант) на Подоле. Для страны, каждый пацак дорог!
показать весь комментарий
27.12.2021 06:09 Ответить
Навряд чи, всі плани уряду розраховані на 2030 рік, хіба що міністерка своє житло надасть.
показать весь комментарий
27.12.2021 06:55 Ответить
так вы своим гражданам сначала жилье предоставте в нашем городе аварийный дом который просаживается те у кого есть кудаперебрались остальные бедолаги сидят при перебоях электричества м с падающей на голову штукатуркой . а этим гопникам сразу квартиры подавай
показать весь комментарий
27.12.2021 08:11 Ответить
Эти зеленые быродки скоро начнут давать квартиры кацапским солдатам,которые воевали против Украины. Позорище,а не чиновники.
показать весь комментарий
27.12.2021 09:08 Ответить
велике крадівництво на марші!
показать весь комментарий
27.12.2021 14:34 Ответить
Стыдно читать ваши комментарии
Ни анализа ни выводов --одни брызги желчи
Не все уехали добровольно /хотя часть получить жильё
бесплатно как переселенцев закончить ВУЗ /
Я думаю многие осуществили свою цель
Особенно закончить ВУЗ много было с Крыма /
показать весь комментарий
27.12.2021 14:43 Ответить
 
 