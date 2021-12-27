КБ "Луч" провело огневые испытания зенитной РК-10. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По инициативе КБ "Луч" ракета РК-10 в зенитном варианте прошла этап заводских испытаний на одном из военных полигонов Вооруженных сил Украины.

СМИ сняли пуск новой ракеты и пообщались с Генеральным конструктором-Генеральным директором ГП ГККБ "Луч" Олегом Коростелевым по поводу новой разработки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

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С самого начала новая ракета РК-10 в ГККБ "Луч" задумывалась как универсальное средство, предназначенное для уничтожения наземных и воздушных целей и должно размещаться на наземных, морских и воздушных платформах. Это должно быть мощное универсальное оружие, способное уничтожать противника на расстоянии более 10 км.

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И в декабре 2021 года на военном полигоне прошли испытания РК-10 в зенитном варианте, которое должно стать оружием нового зенитного ракетного комплекса ближнего действия, разработку которого инициировал ГККБ "Луч".

Пуск РК-10

Именно он должен прийти на замену советскому "Стрела-10" и обеспечить защиту армейских подразделений в ближней зоне.

Первое, что привлекает внимание, это новое аэродинамическое решение РК-10 в зенитном варианте. Если противотанковый вариант выполнен в традиционной схеме – крылья спереди, рулевые поверхности сзади, то ракета для ЗРК выполнена в схеме "утка" с рулевыми поверхностями в носовой части ракеты.

Зенитная ракета РК-10 имеет новую аэродинамическую схему

Это решение связано с необходимостью обеспечить большую маневренность ракеты для уничтожения воздушных целей.

В то же время, средство управления ракеты остается без изменений - "лазерная тропа", когда прицельная станция ведет ракету к цели в структурированном лазерном поле. Однако, как и в случае с воздушным "Барьер-В", разрабатывается вариант с альтернативной наводкой по отраженному лазерному лучу. В отдельном материале Defense Express рассказал обо всех плюсах и минусах каждого решения.

Необходимо отметить, что использование лазерного луча для уничтожения целей является необычным решением для зенитных ракет. Обычно в ЗРК ближнего действия используются инфракрасные головки самонаведения, которые наводятся на тепло от двигателей вертолета или самолета.

Однако именно против таких головок, которые появились еще в 50-х годах, сейчас разработано множество средств защиты. Начиная от маскировки тепла двигателя и специальных тепловых ловушек до ослепления самих головок специальными станциями.

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Отстрел тепловых ловушек российским ударным вертолетом Ми-28

В противоположность традиционному решению наведение с помощью лазера позволяет полностью пренебрегать всеми имеющимися сейчас на летательных аппаратах средствами противодействия зенитным ракетам. Среди иностранных ЗРК, использующих аналогичное решение с лазерной наводкой, можно упомянуть RBS 70 от Saab Bofors Dynamics.

Также стоит обратить внимание на высокую энергетику ракеты, для съемки полета которой едва хватило 120 кадров в секунду. Эта характеристика РК-10 позволяет говорить о дальности уничтожения воздушных целей на расстоянии до 12 км.





Дальность ЗРК с РК-10 может составлять 12 км

"РК-10 в зенитном варианте получила увеличенный двигатель, что увеличило энергетику ракеты. Обеспечено наведение по лазерному лучу, а также приняты унифицированные конструкторские решения, позволяющие устанавливать эту ракету на наземные и воздушные носители - вертолеты. Кроме того, эта же ракета может устанавливаться на морские платформы, что имеет огромное значение, учитывая требование вооружить ракетные катера Военно-Морских Сил Украины", - заявил в интервью Defense Express Генеральный конструктор-Генеральный директор ГП ГККБ "Луч" Олег Коростелев.

Руководитель ГККБ "Луч" Олег Коростелев

Вопрос, чем вооружить катера, был поднят не зря. Ибо, как стало известно агентству Defense Express, сейчас обсуждается вариант, что британские катера для ВМС Украины будут вооружены даже не крылатыми ракетами Naval Strike Missile, которые рассматривались из-за того, что "Нептун" слишком большой для проекта, а фактически модернизированным Hellfire - Brimstone Sea Spear. .

Эта ракета с дальностью пуска около 12 км, только адаптируется к морской версии. И в сумму 1,7-миллиардного кредита как раз пытаются "зашить" около 700 млн фунтов на создание этой версии.

Пуск Brimstone Sea Spear на испытаниях

"Мы готовы РК-10 установить на катера, потому что пусковой комплекс для этой ракеты имеет малые габариты. Учитывая, что РК-10 может быть в варианте, как против воздушных целей, так и против наземных, это делает ее универсальным средством для уничтожения целей на расстоянии до 12 км", - подчеркнул Олег Коростелев.

Но теперь вполне возможно, что Минобороны все же сделает ставку именно на предложение от ГККБ "Луч". Более того, не только в отношении "британских катеров", но и для вооружения новой ракетой катеров "Гюрза" и американских Island.

Габариты РК-10 позволяют вооружить ею и катера Island

Тем более что предложение создания отечественного комплекса ЗРК ближнего действия на основе разработок КБ "Луч" с РК-10 было поддержано Министерством обороны Украины.

"Сейчас с Минобороны Украины достигнуто согласие о подписании совместного решения с целью работы над комплексом ЗРК ближнего действия", - рассказал глава ГККБ "Луч". В то же время, по его словам, эти работы будут проходить под "модернизацией комплекса "Стрела-10".

ЗРК "Стрела-10" нуждаются в замене

Аналогичный подход уже был продемонстрирован на комплексе "Штурм-С", который проходит "модернизацию", а на самом деле изменился так, что от него осталось только шасси. Он был полностью переработан и перестроен под работу новой ракетой "Барьер-П", получил новый прицельный комплекс и систему управления огнем.

Таким образом, по аналогии, тогда обновленную "Стрелу-10" с новой версией также будет объединять только шасси. Ибо речь идет и о новой ракете РК-10, и о новом прицельном комплексе.

В то же время массо-габаритные характеристики комплекса с зенитной РК-10 вполне позволяют ее разместить не только на шасси МТ-ЛБ, но даже на бронеавтомобиле 4х4 типа "Варта" от "Украинской бронетехники". То есть никакой критической привязки кроме экономии средств на шасси для нового ЗРК ближнего действия от ГККБ "Луч" - не существует.