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КБ "Луч" провело огневые испытания зенитной РК-10. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

По инициативе КБ "Луч" ракета РК-10 в зенитном варианте прошла этап заводских испытаний на одном из военных полигонов Вооруженных сил Украины.

СМИ сняли пуск новой ракеты и пообщались с Генеральным конструктором-Генеральным директором ГП ГККБ "Луч" Олегом Коростелевым по поводу новой разработки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

С самого начала новая ракета РК-10 в ГККБ "Луч" задумывалась как универсальное средство, предназначенное для уничтожения наземных и воздушных целей и должно размещаться на наземных, морских и воздушных платформах. Это должно быть мощное универсальное оружие, способное уничтожать противника на расстоянии более 10 км.

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И в декабре 2021 года на военном полигоне прошли испытания РК-10 в зенитном варианте, которое должно стать оружием нового зенитного ракетного комплекса ближнего действия, разработку которого инициировал ГККБ "Луч".

КБ Луч провело огневые испытания зенитной РК-10 01

Пуск РК-10

Именно он должен прийти на замену советскому "Стрела-10" и обеспечить защиту армейских подразделений в ближней зоне.

Первое, что привлекает внимание, это новое аэродинамическое решение РК-10 в зенитном варианте. Если противотанковый вариант выполнен в традиционной схеме – крылья спереди, рулевые поверхности сзади, то ракета для ЗРК выполнена в схеме "утка" с рулевыми поверхностями в носовой части ракеты.

КБ Луч провело огневые испытания зенитной РК-10 02

Зенитная ракета РК-10 имеет новую аэродинамическую схему

Это решение связано с необходимостью обеспечить большую маневренность ракеты для уничтожения воздушных целей.

В то же время, средство управления ракеты остается без изменений - "лазерная тропа", когда прицельная станция ведет ракету к цели в структурированном лазерном поле. Однако, как и в случае с воздушным "Барьер-В", разрабатывается вариант с альтернативной наводкой по отраженному лазерному лучу. В отдельном материале Defense Express рассказал обо всех плюсах и минусах каждого решения.

Необходимо отметить, что использование лазерного луча для уничтожения целей является необычным решением для зенитных ракет. Обычно в ЗРК ближнего действия используются инфракрасные головки самонаведения, которые наводятся на тепло от двигателей вертолета или самолета.

Однако именно против таких головок, которые появились еще в 50-х годах, сейчас разработано множество средств защиты. Начиная от маскировки тепла двигателя и специальных тепловых ловушек до ослепления самих головок специальными станциями.

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КБ Луч провело огневые испытания зенитной РК-10 03

Отстрел тепловых ловушек российским ударным вертолетом Ми-28

В противоположность традиционному решению наведение с помощью лазера позволяет полностью пренебрегать всеми имеющимися сейчас на летательных аппаратах средствами противодействия зенитным ракетам. Среди иностранных ЗРК, использующих аналогичное решение с лазерной наводкой, можно упомянуть RBS 70 от Saab Bofors Dynamics.

Также стоит обратить внимание на высокую энергетику ракеты, для съемки полета которой едва хватило 120 кадров в секунду. Эта характеристика РК-10 позволяет говорить о дальности уничтожения воздушных целей на расстоянии до 12 км.

КБ Луч провело огневые испытания зенитной РК-10 04
КБ Луч провело огневые испытания зенитной РК-10 05

Дальность ЗРК с РК-10 может составлять 12 км

"РК-10 в зенитном варианте получила увеличенный двигатель, что увеличило энергетику ракеты. Обеспечено наведение по лазерному лучу, а также приняты унифицированные конструкторские решения, позволяющие устанавливать эту ракету на наземные и воздушные носители - вертолеты. Кроме того, эта же ракета может устанавливаться на морские платформы, что имеет огромное значение, учитывая требование вооружить ракетные катера Военно-Морских Сил Украины", - заявил в интервью Defense Express Генеральный конструктор-Генеральный директор ГП ГККБ "Луч" Олег Коростелев.

КБ Луч провело огневые испытания зенитной РК-10 06

Руководитель ГККБ "Луч" Олег Коростелев

Вопрос, чем вооружить катера, был поднят не зря. Ибо, как стало известно агентству Defense Express, сейчас обсуждается вариант, что британские катера для ВМС Украины будут вооружены даже не крылатыми ракетами Naval Strike Missile, которые рассматривались из-за того, что "Нептун" слишком большой для проекта, а фактически модернизированным Hellfire - Brimstone Sea Spear. .

Эта ракета с дальностью пуска около 12 км, только адаптируется к морской версии. И в сумму 1,7-миллиардного кредита как раз пытаются "зашить" около 700 млн фунтов на создание этой версии.

КБ Луч провело огневые испытания зенитной РК-10 07

Пуск Brimstone Sea Spear на испытаниях

"Мы готовы РК-10 установить на катера, потому что пусковой комплекс для этой ракеты имеет малые габариты. Учитывая, что РК-10 может быть в варианте, как против воздушных целей, так и против наземных, это делает ее универсальным средством для уничтожения целей на расстоянии до 12 км", - подчеркнул Олег Коростелев.

Но теперь вполне возможно, что Минобороны все же сделает ставку именно на предложение от ГККБ "Луч". Более того, не только в отношении "британских катеров", но и для вооружения новой ракетой катеров "Гюрза" и американских Island.

КБ Луч провело огневые испытания зенитной РК-10 08

Габариты РК-10 позволяют вооружить ею и катера Island

Тем более что предложение создания отечественного комплекса ЗРК ближнего действия на основе разработок КБ "Луч" с РК-10 было поддержано Министерством обороны Украины.

"Сейчас с Минобороны Украины достигнуто согласие о подписании совместного решения с целью работы над комплексом ЗРК ближнего действия", - рассказал глава ГККБ "Луч". В то же время, по его словам, эти работы будут проходить под "модернизацией комплекса "Стрела-10".

КБ Луч провело огневые испытания зенитной РК-10 09

ЗРК "Стрела-10" нуждаются в замене

Аналогичный подход уже был продемонстрирован на комплексе "Штурм-С", который проходит "модернизацию", а на самом деле изменился так, что от него осталось только шасси. Он был полностью переработан и перестроен под работу новой ракетой "Барьер-П", получил новый прицельный комплекс и систему управления огнем.

Таким образом, по аналогии, тогда обновленную "Стрелу-10" с новой версией также будет объединять только шасси. Ибо речь идет и о новой ракете РК-10, и о новом прицельном комплексе.

В то же время массо-габаритные характеристики комплекса с зенитной РК-10 вполне позволяют ее разместить не только на шасси МТ-ЛБ, но даже на бронеавтомобиле 4х4 типа "Варта" от "Украинской бронетехники". То есть никакой критической привязки кроме экономии средств на шасси для нового ЗРК ближнего действия от ГККБ "Луч" - не существует.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+74
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27.12.2021 13:41
+39
Побільше б подібних новин
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27.12.2021 13:29
+24
Смерть московським окупантам.
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27.12.2021 13:32
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Может. Надо почитать...
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27.12.2021 18:23 Ответить
Военная авиация России насчитывает более 1800 самолётов, включая более 800 истребителей Су-27, Су-30СМ, Су-33, Су-35С, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации, порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, Су-24М и их модификации, свыше 200 штурмовиков Су-25, около 150 учебно-тренировочных самолётов Як-130 и других, около 70 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 и более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
Кроме того, в ВКС имеется около 400 военно-транспортных самолётов и самолётов-заправщиков Ил-78, а также более 20 авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У.
Парк вертолётов насчитывает порядка 1500 ударных, многоцелевых и транспортно-десантных вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-26, Ми-28Н, Ка-52.
Итого - около 3500. По 2 ракет - 7000 ракет.
И это нужно было еще вчера.
Сколько у нас выпущено рк-10?
За какое время Луч сможет построить такое количество?
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27.12.2021 16:27 Ответить
Суровая правда такова, что боеготовы 50-60%, в лучшем случае и для этих боеготовых есть, примерно, 50% подготовленных экипажей....прилетит, если что, гораздо меньше паРашкинцев, если не берем во внимание возможность обстрела нашей территории из их воздушного пространства...
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27.12.2021 16:33 Ответить
цікаві фільми про закинуті аеродроми в рейху. Їх сила силенна. Там на одному дромі для сміху поставили на злітну смугу СУ 25 (розкурочений). А в капонірах залишки могутності. А завод в Москві -там стоять два Міги і куча запчастин. Наведене число не дітає і ніколи літати не буде. Як для танків так і для авіації рейху проблема -мотор. що для літаків,що для вертольотів і цивільної авіації. Вся рейхівська когорта сателітів припинила навіть переговори по закупи - гавно не купують, шкода грошей, навіть хабарі вже не спрацьовують. Наведена кількість літаків - це мішенний парк для тренувань. Шас їх лаптеногі конструктори клепають Л-410 як фронтовий і учбовий штурмовик.

рейховський панцир володіє однією бойовою характеристикою, відмінною від усього що є, - його локатор нічого не бачить навіть в упор. А ДРЛО - в Сирії свого АВАКСА збили, не полінувались, правда спихнули на сірійців, мовляв вони не вміють керувати С 300. Недавно десь проскочило, що за всі роки рейхівська авіація в будь яких руках не збила жодного Ф, а самі втратили більше сотні в повітряних боях.
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27.12.2021 17:23 Ответить
Дуже добре якби так було. Але шапками закидати - це вже проходили. Історія вчить що нікого історія не вчить. І треба озброюватись всіма можливими силами, а не займатись Ослячими хотелками.
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27.12.2021 17:32 Ответить
Ото, что вы перечислили, на 70% не будет являться целями для ЗРК БД.
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27.12.2021 18:54 Ответить
И, представьте, рашка большая по периметру, и ее нужно охранять. Так, что сгруппировать против Украины они смогут процентов 30 от реально боеготовых ЛА.
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27.12.2021 18:56 Ответить
Выстрелил и забыл. Намного дешевле и надежней.
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27.12.2021 16:28 Ответить
Там же в статье пояснение, что против "выстрелил и забыл" наворочено огромное количество стрелств противодействия. А против ручного наведения средств гораздо меньше.
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27.12.2021 16:32 Ответить
А как в туман, дым, низкую облачность? Лазера не работают в этих условиях
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28.12.2021 11:14 Ответить
Да хрен его знает. Я ж не разработчик этой штуки. ИК наведение работает в этих условиях?
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28.12.2021 11:25 Ответить
охлаждаемый работает
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28.12.2021 11:55 Ответить
Я не специалист в таких вопросах, но подозреваю, что там возможно и комбинированное наведение. В хорошую видимость - лазером, в плохую - лазером довели куда смогли, а там ИК головка захватила цель и дальше идёт сама.
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28.12.2021 11:57 Ответить
це все для вас московіти ....
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27.12.2021 16:55 Ответить
Гарна техніка від КБ Луч. Маю надію ракета з явиться у ЗСУ на флоті, у піхоти.
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27.12.2021 16:59 Ответить
Складається враження, що на все що в голову збреде будуть виділяти кошти, тільки не на озброєння?Війна...?" Ну то й що, вони ж і їх родичі не воюють..??.А колі что "так нужно валить из этой страны...?? І свалят!?!" За гроші британського кредиту будуть покращувати їх же ж ракети, ракетні катера не такі, на пару метрів треба збільшити і т.п."усовершенствования", а там дивись,замість ракетних катерів "вовчої зграї - москітного флоту" замовлять гарну мішень для батарей з Криму,- крейсер, корвет або авіаносець, а то вже і хазяїн з широкомасштабною війною прийде, подякує...??Чи ж як це розуміти, замовлення на наше озброєння ДЕ??, "Хороша ложка к обеду !" ДБР, СБУ, патріоти де ВИ*?
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27.12.2021 23:59 Ответить
Вещь полезная. Да и с обычных ПТУРов по вертушкам вполне возможно работать (и работают), а уж форсированной ракетой тем более. Но не вундерваффе нисколько. В дуэли с такой установкой у беспилотника, а тем более вертолёта шансов не меньше.
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27.12.2021 17:10 Ответить
Я в сумнівах. Це зрада чи ні?
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27.12.2021 17:15 Ответить
И это только Порошенко объявили пидозру! Что будет дальше? Аж страшно!
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27.12.2021 17:16 Ответить
Там в статье есть ну оочень интересная ссылочка на то что британцы отказались использовать на готовящихся к постройке для наших ВМС катеров сначала наши ракеты ,,нептун,, потом они уже отказались ставить на них свой собственный облегченный вариант Naval Strike Missile и решили установить там вместо ПКР обычный ПТРК который они только собираются разработать за счет средств из того самого кредита выделенного на постройку катеров . Хеллфайр это противотанковое оружие если что и к борьбе с кораблями оно НЕ годится .Интересно командование наших ВМФ в курсе таких вот чудесных трансформаций с британской стороны ? Ато получится как в 2014 году когда просили Джавеллины а получили берцы и палатки от Будапештских гарантов .В 2015 году просили системы ПВО а получили радары для обнаружения минометных позиций на расстоянии до 8 км
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27.12.2021 17:24 Ответить
И у меня напрашивается вопрос , а на кой леший нам тогда вообще нужны эти катера , если их создание британской стороной изначально подгоняется под идею -,, чтоб нанести наименьшие проблемы противнику ,, и затратив поменьше выручить побольше .Ведь стоит понимать что это кредит , а НЕ подарок и расплачиваться за эти катера придется украинскому налогоплательщику .И если все обстоит именно так как говорит Коростелев то нашим военным морякам наверное стоило бы хорошо подумать о том насколько им необходимы эти британские катера
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27.12.2021 17:31 Ответить
Вот этот вопрос я уже поднимал на Цензоре несколько раз. Это хороший вопрос. И ведь цена этих игрушек совсем не детская, а эффективность очень сомнительная. Ведь противостоять они будут минимум рашенским "Скорпионам", вооруженным стандартным ПКР. И в угоду им свернута собственная программа создания ракетных катеров "Гроза", способных нести 8 ПКР "Нептун".

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27.12.2021 18:37 Ответить
Только не "скорпионам" наверное, а "каракуртам".
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27.12.2021 19:00 Ответить
Может быть. Но это не так важно, как "эффективность" британских ракет. Посмотрите как они позиционируют эти катера на 1.7 млрд. (!!) фунтов

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27.12.2021 19:12 Ответить
Ну да, anti-nank... Но лично я вообще против закупок катеров, тем более по импорту. Разве что для погранцов. А ПКР надо адаптировать в первую очередь к авиации, как к носителю. Ничего особо сложного в этом нет, аналог "Нептуна" кацапскую Х-35 давно уже цепляют и к самолётам, и к вертолётам.
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27.12.2021 19:22 Ответить
... anti-tank ...
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27.12.2021 19:26 Ответить
Замість повноцінних легких корветів "Веспа" із 8 "Нептунами" маємо повне фуфло із ракетою на 20 км для потоплення надувних човнів

І це за міліард !!!!! фунтів стерлінгів !

Це - підстава від англійців !
Союзники себе так не ведуть ! 👿
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27.12.2021 19:27 Ответить
Таки да. Но даже не 20, а 10-12 км. 20 - это с авианосителя на скорости.
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27.12.2021 19:46 Ответить
Фактически это катера для пограничников и есть . НО за какие немалые для нас деньги !
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27.12.2021 19:29 Ответить
Вот и я о том же. Плюс к этому стоит добавить что такая дорогостоящая программа заберет средства из других программ например по производству и оснащению ВСУ теми же ,,нептунами,, например .
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27.12.2021 19:25 Ответить
За міліард Коростильов за рік склепав би повноцінну ПРО !!!!
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27.12.2021 19:29 Ответить
враньё
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27.12.2021 21:27 Ответить
Коростылев - голова!, надо дать денег и охрану!
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27.12.2021 17:30 Ответить
З якого охорону? Охорону янєлох тільки кротам фсбешним надає.
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27.12.2021 17:44 Ответить
Гарний вата підсмажувач!!!
Зробили постріл, переїхали й працюй знову. Таку техніку дуже важко вразити вогнем у відповідь. Але кацапи скоро вкрадуть ідею, як завжди.
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27.12.2021 17:43 Ответить
Хорошая вещь,в хозяйстве всегда сгодится
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27.12.2021 18:58 Ответить
Кожну розробку тепер потрібно «пробивати»…
Зєля купляє британські ракетні катери і купляє британські ж ракетні комплекси, які британці лише розробляють.
А протикорабельні «Нептуни», які летають не 12 кілометрів, а 300 км заважкі для цих катерів.
А катер проекту «Веспа», під вісім «Нептунів» повинні були спустити на воду ще у 2020-му, у кузні на рибальському, але зупинено…
всеодно купляємо британські катери і чужі ракетні комплекси…
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27.12.2021 19:18 Ответить
Молодцы!
нужно вооружаться до зубов!
и ядерное восстановить!
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27.12.2021 19:28 Ответить
Я сподіваюсь, що пана Коростильова охороняють не гірше, ніж "їбало року" Гогілашвілі !!!
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27.12.2021 22:41 Ответить
Хм, а... використати яке небудь ардуіно і оптично-інфрачервоне наведення з АІ
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27.12.2021 23:29 Ответить
🤣 этот дядя на видосе, я думал он в обморок упадёт, чёткий паря. Костюм у него класс
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28.12.2021 00:43 Ответить
gabba сила - попса отстой
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28.12.2021 00:44 Ответить
Сколько их штук? На картинке ми-28. Очень в тему. Как при захвате Крыма. Чем отвечать будем, опытным образцом? Или асфальтом великого будивництва. Куда еще закатать бюджет, чтобы в армии не было сил пво
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28.12.2021 02:46 Ответить
ЗЕленые гавноеды все похерят.Суки
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28.12.2021 08:48 Ответить
это порохоботы гавноеды все обгадят, ******
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28.12.2021 09:04 Ответить
А смысл на тебя гадить, кусок зеленого дерьма? И так одна вонь
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28.12.2021 09:35 Ответить
Какие реформы провел твой ЗЕнаркоман,кроме как видосики снимать?
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28.12.2021 10:33 Ответить
Зеленую банду под трибунал , военный, а не гражданский, очень понравился трибунал над чаушеску, быстро и эффективно
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29.12.2021 08:22 Ответить
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