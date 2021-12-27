Россиянин Ипатов записал видео о пытках в полиции, после чего его обнаружили обезглавленным. ВИДЕО

В российском городе Сочи обнаружили обезглавленного 23-летнего Евгения Ипатова.

Незадолго до этого мужчина стал жертвой пыток в отделении полиции и хотел рассказать о случившемся журналистам, сообщила 24 декабря "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.

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Историю погибшего журналистам рассказал его друг Дмитрий Иванников. Он же передал видео, где Ипатов сам говорит о произошедшем с ним.



Все началось в сентябре этого года. Ипатов получил заказ от подрядчика Максима (фамилия не называется) по поиску неполадок с проводкой у пожилой пары. Однако по приезде его задержали полицейские и обвинили в краже 60 тыс. руб. (22,3 тыс. грн) из квартиры. Мужчину, по его рассказу, били всю дорогу по пути в отделение и продолжили пытать уже после приезда.



"Руслан (один из полицейских. – Ред.) начал бить меня по лицу кулаком, спросил, зачем я так сделал. Я ответил, что ничего не делал. Всю дорогу Руслан меня продолжал бить. Приехали в отдел полиции на Макаренко, у магазина "Магнит". Они очень жестко вытащили меня из машины за футболку, поволокли по коридору, завели в кабинет и бросили на пол. Потом начали избивать, я прикрыл лицо, били по ладони, по ребрам, почкам, ноге. Это продолжалось около получаса", – говорит на видео Ипатов.

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Полицейские требовали от мужчины написать чистосердечное признание, а когда тот отказывался, снова били. Ипатов уверял, что не брал денег и к краже может быть причастен подрядчик Максим. Но полицейские говорили, что уже провели с ним следственные мероприятия и тот невиновен. Затем на Ипатова составили протокол за неповиновение сотрудникам полиции. После избиений ему угрожали посадить "в камеру к зэкам", где он "подпишет все, что угодно". В итоге мужчина согласился подписать чистосердечное признание.



Когда Ипатов вернулся из отделения домой, то рассказал о случившемся своему другу. Иванников убедил мужчину поехать в Москву и сообщить о произошедшем журналистам, тот согласился. По приезде Ипатов должен был написать своему другу. Сам Иванников в то время уехал в горы.



Однако спустя 10 дней после предполагаемого отъезда Ипатов так никак и не связался с другом и тот решил проверить местные паблики. В итоге в одной из сочинских групп он нашел пост о смерти человека под колесами поезда. На опубликованном фото мужчина был снят лежащим на рельсах без головы. Иванников опознал друга по одежде и своей куртке, которую дал ему.

В сочинской полиции на запрос "Новой газеты" подтвердили, что Ипатов был доставлен в отдел полиции, допрошен в качестве свидетеля в рамках дела о краже и отпущен. Как удалось выяснить журналистам, Ипатов все же не поехал в Москву. После того как они с Иванниковым разошлись, Ипатов снял комнату в Сочи. Согласно объяснениям, которые давала полицейским хозяйка дома, 24 сентября у нее снимал комнату молодой человек, представившийся Иваном. Первые три-четыре дня он никуда не выходил, а когда в итоге она сама зашла в комнату, увидела везде кровь и сразу вызвала полицию. Тогда же она узнала от правоохранительных органов, что Ивана на самом деле звали Евгений Ипатов.

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Тело Ипатова нашли 29 декабря. Как оказалось, перед смертью он записал видео, где подробно рассказал о случившемся в отделении полиции. Это видео он отправил бывшей жене Иванникова, а сам Иванников передал его журналистам.



Родные Ипатова не верят, что мужчина мог покончить с собой. Они считают, что на съемной квартире кто-то пытался подстроить, будто Ипатов пытался себя убить. Дядя погибшего указывает на странный факт – в квартире на кровати лежал раскрытый паспорт Ипатова, будто его кто-то специально туда положил. Также он говорит, что читал в материалах дела объяснение машиниста, который говорил, что увидел лежащее тело и не успел затормозить.



За юридической помощью семья Ипатовых обратилась к правозащитникам. Руководитель краснодарского отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов сообщил журналистам, что в местном следственном отделе Следственного комитета отказали в возбуждении дела по ст. 110 Уголовного кодекса РФ (доведение до самоубийства) в связи с отсутствием события преступления.



В России последние месяцы активно поднимается вопрос пыток в тюрьмах и отделениях полиции. Связано это с публикацией в октябре правозащитным проектом Gulagu.net нескольких видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам. Архив с видео правозащитникам передал программист из Беларуси Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в этой больнице. Gulagu.net 20 декабря опубликовал видео с кадрами пыток заключенных в одной из красноярских колоний. На видеороликах, снятых камерами наблюдения, показаны избиения осужденных в так называемых пресс-хатах. 22 декабря Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что бывший игрок сборной России по регби Олег Азаренко участвовал в пытках заключенных в СИЗО-1 Красноярска.