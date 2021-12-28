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Четыре электрокара американской компании "Tesla" "затанцевали" под знаменитый украинский "Щедрик" Леонтовича. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Компания Илона Маска "Tesla" опубликовала видео, на котором четыре электрокара выполняют синхронные движения и подмигивают фарами под музыку знаменитого украинского "Щедрика" Николая Леонтовича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице компании "Tesla" в Twitter.

Напомним, что "Щедрик" - всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича, созданное в начале ХХ века. После гастролей хора Александра Кошица в странах Европы в 1919 году (Чехословакия, Австрия, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Германия, Польша, Испания) и в Соединенных Штатах Америки в 1922 году "Щедрик" стал известен не только в Украине, но и во всем мире. После того, как в 1936 году популярный американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский написал ряд английских текстов к композиции "Щедрик", его англоязычная версия известна как "Carol of the Bells" стала одной из самых популярных рождественских песен в мире. В наше время "Щедрик" можно услышать во всех уголках мира на английском, немецком, испанском, японском и других языках.

Также читайте: Маск стал самым богатым человеком в истории

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Не "хорошую", а гарну !
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28.12.2021 11:35
+7
Это обнова пришла на днях, как поздравление на Рождество и НГ.

Хорошую песню выбрали в компании)
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28.12.2021 11:30
+7
Metallica

https://youtu.be/uC3O_ztCWOM
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28.12.2021 11:58
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Это обнова пришла на днях, как поздравление на Рождество и НГ.

Хорошую песню выбрали в компании)
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28.12.2021 11:30 Ответить
Не "хорошую", а гарну !
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28.12.2021 11:35 Ответить
Как это Путин не сказал, что Леонтович это Русский композитор украинского происхождения? А может уже сказал?
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28.12.2021 14:32 Ответить
Клас, я так люблю Щедрик
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28.12.2021 11:41 Ответить
Когда надо Шариковыми становяцца быдлом 73%
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28.12.2021 11:51 Ответить
Причем щиріми украинцами. Такой Леонтович в вышиванке, обмакуя вареник с капустой в свнинные шкварки каже куму. Куме, а не той вон мены якусь писню написати на Новий рик. А що, цеи гарна думка каже кум Рабинович наризая свыну рульку и налывая в чарку мутной бурачанки десь на хутори пид Браиловым.
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28.12.2021 12:31 Ответить
Музыка прекрасная. Но что в ней рождественского? Она ведь тревожная.
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28.12.2021 11:42 Ответить
ну, это как воспринимать.
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28.12.2021 11:49 Ответить
Согласен. Лично для меня это что-то вроде тоски по прежнему миру в предверии надвигающегося апокалипсиса.
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28.12.2021 11:54 Ответить
змащуй кулемета та не хвилюйся.
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28.12.2021 12:10 Ответить
это в рок версии она тревожная...

а в камерном - https://youtu.be/ejU1lK-3C4U

или в исполнении воинов - https://youtu.**************

во Львовском аэропорту (300 голосов!!!) - https://youtu.be/zGnjL-jQuBU
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28.12.2021 11:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WSUFzC6_fp8
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28.12.2021 11:55 Ответить
Metallica

https://youtu.be/uC3O_ztCWOM
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28.12.2021 11:58 Ответить
https://youtu.be/cEd3uP4Eqzg
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28.12.2021 13:57 Ответить
Если дорожку нюхнуть, то тревожная.
А так - Рождественская.
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28.12.2021 12:45 Ответить
весь мир восхищается, а для тебя щедрик тревожный?
да, она похожа на "шторм" в этом исполнении
в оригинале, в исполнении симфоничесского оркестра, она прекрасна
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28.12.2021 13:37 Ответить
Я тоже восхищаюсь, но для меня это музыка пронзительного предчувствия чего-то тревожного. И уж никак не Рождества. Рождество это "Jingle Bells" или "В лесу родилась ёлочка" или тема из "Щелкучика".
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28.12.2021 14:35 Ответить
Чем бы детишки не страдали! В тик токе было видео где пуканьем сопровождают музыку.
Совсем уже кукушка не работает?
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28.12.2021 11:49 Ответить
Еще 25,12 эту рекламу опубликовал Шарп. Я была в диком восторге. Здесь прекрасно все: музыка, прекрасные глаза прекрасных машин. Эта реклама завораживает. Смотришь и смотришь десятки раз. И..в .назидание нашим рекламщикам: Вот что такое настоящая реклама
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28.12.2021 11:52 Ответить
В Украине реклама - тесный клуб для "своих".
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28.12.2021 12:47 Ответить
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28.12.2021 11:54 Ответить
К слову состояние Илона Маска выросло до 300 миллиардов долларов. Совокупное состояние миллиардеров, включенных в рейтинг главных богачей мира от Forbes, за год выросло на $5,1 трлн - с $8 до $13,1 трлн. Нищих стало на полмиллиарда больше. Мир из-за жадности катится к полному пи**ецу.
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28.12.2021 11:58 Ответить
Добре, що у вас на інтернет грошей ще вистачає. )
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28.12.2021 12:05 Ответить
По статистике большинство богачей это игроки на фондовой бирже. То есть вся мировая финансовая система один большой мыльный пузырь, игра в казино, который может лопнуть в любой момент.
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28.12.2021 12:08 Ответить
ПС: ты бедный не от того что Маск богатый, а от того что ты большего не заслуживаешь.
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28.12.2021 14:44 Ответить
Мыльный пузырь это уровень твоего понимания экономики, финансов и бищнеса. Как и пользы обществу.
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28.12.2021 14:48 Ответить
Єто такой же рост состояния как и у тебя от роста цены квартиры - на бумаге. Только в отличие от тебя Маск делает мир лучше и богаче, + заплатит самое большое количество налогов в истории. А ты, проповелуешь совок убивший минимум 20 млн украинцев.
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28.12.2021 14:42 Ответить
Маск делает лучше мир. Вот же засрали мозги селюкам, господи.
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28.12.2021 15:04 Ответить
чем-то полезным заниматься пробовали гражданин?
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28.12.2021 15:21 Ответить
Теряюсь в догадках, чем ответит кацапский "АвтоВАЗ" !?
Хитяра у них конечно есть - "Суровые годы уходят...", но синхронизировать мигание фар пока не удаётся - используют китайскую гирлянду....
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28.12.2021 12:27 Ответить
тем самым, чем наш автозаз.
чем то ужасными и отвратительным...
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28.12.2021 13:39 Ответить
Хоть маленькая и чужая, но перемога!
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28.12.2021 12:32 Ответить
чье исполнение?
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28.12.2021 12:39 Ответить
"Модел Х" умеет ещё и дверьми в такт музыке махать - поскромничала.
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28.12.2021 12:49 Ответить
"Щедрик" у виконанні хору військово-повітряних сил США.

Военные США ошеломили УКРАИНЦЕВ: это невероятно классное исполнение.

https://www.youtube.com/watch?v=cOztFEhvRRM
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28.12.2021 13:53 Ответить
 
 