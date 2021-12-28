Четыре электрокара американской компании "Tesla" "затанцевали" под знаменитый украинский "Щедрик" Леонтовича. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Компания Илона Маска "Tesla" опубликовала видео, на котором четыре электрокара выполняют синхронные движения и подмигивают фарами под музыку знаменитого украинского "Щедрика" Николая Леонтовича.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице компании "Tesla" в Twitter.
Напомним, что "Щедрик" - всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича, созданное в начале ХХ века. После гастролей хора Александра Кошица в странах Европы в 1919 году (Чехословакия, Австрия, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Германия, Польша, Испания) и в Соединенных Штатах Америки в 1922 году "Щедрик" стал известен не только в Украине, но и во всем мире. После того, как в 1936 году популярный американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский написал ряд английских текстов к композиции "Щедрик", его англоязычная версия известна как "Carol of the Bells" стала одной из самых популярных рождественских песен в мире. В наше время "Щедрик" можно услышать во всех уголках мира на английском, немецком, испанском, японском и других языках.
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Хорошую песню выбрали в компании)
а в камерном - https://youtu.be/ejU1lK-3C4U
или в исполнении воинов - https://youtu.**************
во Львовском аэропорту (300 голосов!!!) - https://youtu.be/zGnjL-jQuBU
https://youtu.be/uC3O_ztCWOM
А так - Рождественская.
да, она похожа на "шторм" в этом исполнении
в оригинале, в исполнении симфоничесского оркестра, она прекрасна
Совсем уже кукушка не работает?
Хитяра у них конечно есть - "Суровые годы уходят...", но синхронизировать мигание фар пока не удаётся - используют китайскую гирлянду....
чем то ужасными и отвратительным...
Военные США ошеломили УКРАИНЦЕВ: это невероятно классное исполнение.
https://www.youtube.com/watch?v=cOztFEhvRRM