Четыре электрокара американской компании "Tesla" "затанцевали" под знаменитый украинский "Щедрик" Леонтовича. ВИДЕО

Компания Илона Маска "Tesla" опубликовала видео, на котором четыре электрокара выполняют синхронные движения и подмигивают фарами под музыку знаменитого украинского "Щедрика" Николая Леонтовича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице компании "Tesla" в Twitter.

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Напомним, что "Щедрик" - всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича, созданное в начале ХХ века. После гастролей хора Александра Кошица в странах Европы в 1919 году (Чехословакия, Австрия, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Германия, Польша, Испания) и в Соединенных Штатах Америки в 1922 году "Щедрик" стал известен не только в Украине, но и во всем мире. После того, как в 1936 году популярный американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский написал ряд английских текстов к композиции "Щедрик", его англоязычная версия известна как "Carol of the Bells" стала одной из самых популярных рождественских песен в мире. В наше время "Щедрик" можно услышать во всех уголках мира на английском, немецком, испанском, японском и других языках.

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