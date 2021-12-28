"Военные НАТО удивляются тому, как украинцы сплотились и дали отпор России в 2014 году, и называют это мировым феноменом", - доброволец Юрий (Грек). ВИДЕО

Доброволец Юрий Грек принимал участие в боях за Мариуполь, Иловайск, Авдеевку, где получил тяжелое ранение, однако сумел вернуться на фронт.

В рамках рубрики "Окопная война" на "Цензор.НЕТ" корреспондент Михаил Ухман встретился с легендарным разведчиком вблизи передовой в Авдеевке.

Юрий моментами уезжает за границу, где рассказывает о войне с россиянами нашим союзникам из НАТО и ЕС. Через него весь мир узнает детали военного противостояния с российскими оккупантами.

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