"Военные НАТО удивляются тому, как украинцы сплотились и дали отпор России в 2014 году, и называют это мировым феноменом", - доброволец Юрий (Грек). ВИДЕО
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Доброволец Юрий Грек принимал участие в боях за Мариуполь, Иловайск, Авдеевку, где получил тяжелое ранение, однако сумел вернуться на фронт.
В рамках рубрики "Окопная война" на "Цензор.НЕТ" корреспондент Михаил Ухман встретился с легендарным разведчиком вблизи передовой в Авдеевке.
Юрий моментами уезжает за границу, где рассказывает о войне с россиянами нашим союзникам из НАТО и ЕС. Через него весь мир узнает детали военного противостояния с российскими оккупантами.
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+39 jklpqrs
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+26 Светлана Круп
показать весь комментарий28.12.2021 12:34
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В Древній Греції тих, хто не ходив на вибори або кричав "мне все равно" називали ідіотами..
Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління
Так шо 38% в Україні, нажаль, дійсно ідіоти.. які ОДИН раз на 5 років неспроможні відірвати свої тухеси від диванів..
Але, як показує життя, верещать "все не так, дайте нам халяви!" ці 38% чі не найбільше за всіх ватників
https://interfax.com.ua/news/election/582860.html
Свое серое вещество поищи, а то прилипло к чьим то тапкам в туалете.
Нехай послухають промову Джохара Дудаева про Україну та українців.
Добавлю- началось наказания невиновных и награждения непричастных.
Грабеж спасителей страны и обогащение на крови защитников.
Апогей сего процесса- то, что есть сейчас.
Впрочем- как всегда.
В принципі так воно і є.
Путін в а*ує - прийшов звільняти руцкоязичних, а вони з калашами у руках воюють за Україну і ії мову