"Мы должны быть в союзе – в нашем славянском союзе", – нардеп ОПЗЖ Кива выступил с пророссийским заявлением на шоу кремлевских пропагандистов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива в очередной раз выступил с пророссийскими заявлениями на российском телевидении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Кива назвал Революцию Достоинства "гражданским государственным переворотом" и заявил о том, что Украина должна стать частью "славянского союза".
"Я обвинял Россию в том, что она допустила гражданский государственный переворот в Украине в 2014 году. Мы были близки друг другу и наши спецслужбы тесно сотрудничали. Разве Россия не знала о подготовке этого переворота? Конечно, знала! Вы отдали тогда меньше, но выиграли время ... В настоящее время окрепшая экономически и военно Россия заявляет о своих правах на территорию, которая, по моему мнению, должна быть в одном союзе - в нашем славянском союзе. Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а теперь вы пришли за всей Украиной... Никто не собирается отдавать янкам территорию, которая может служить нашим с вами будущим поколениям!", - заявил Кива российским пропагандистам.
Пожалуйста, подождите...
Просто интересно, где этот "переучившийся кандидат наук" в Залесье славянские корни узрел. ))
Туда, как правило, с прародины славян сваливали либо воры и разбойники, либо обделённые наследством отпрыски князей, в поисках лучшей судьбы.
Коренное население тех земель к славянству не имеет никакого отношения, от слова совсем.
РОДИНА СЛАВЯН - ЭТО РОДИНА БАНДЕРЫ - ИСТОРИК
https://www.youtube.com/watch?v=xrXhpePr0v8
Я подразумевал не ранние и не поздние века, а некую середину между ними. Когда ещё не было сильных, устоявшихся государств и границ.
И именно на тех местах, а это Моравия и наши левобережные территории Днепра потом началось проявление государственности.
Правда вероисповедание там периодически менялось, от язычества, иудаизма, православия и католицизма, да и генофонд несколько смешивался, но это происходило в ареале проживания однокоренного народа. Вернее не совсем так, а близким по коду ДНК, ка сказали бы сейчас.
Треба вже закон приймати щоб такі дії прирівнювались до держзради, або вбивства - кримінальна відповідальність
Его спасёт только переход линии фронта к оккупантам.
"ну що, всралися ?"
не я сказав, а Надьожа Савченко
ви обурені ?
то чому ж Ківа може "гастролювати" у Скабєєвой ?
рашистське лайно вiсiм рокiв вбиває Українцiв на Українськiй землi, а ця гнида вiдкрито гавкає за союз з вбивцями та окупацiю України сраним кацапо-ординським рюзьгемiром.
СБУ! ДБР! Де Ви???
сроків...Вже не ховаючись ,воно паплюжить країну...
При Пеце-Барыге и Слюнявом Пластыре?
И Зебил засунул себе язык в опу?
Будут сидеть в одной колонии с Зебилом.
А страной будут управлять Патриоты, проверенные фронтом.
п.с.
И что ты тогда, проститут, делать будешь?
Думаю он бы даже до уборки снега в Сибири бы не доехал.
Ця бидлота таким чином заробляє бабло , а на країну , в якій цей хряк
мешкає , йому начхати !
Звичайно цю потвору не посадять, не ті депутани в нас, не те ПРАВО. Шкода, що в нас не залишилось жодного Бандерівця, Шухевича. Вони б цю скотину тупо завалили. Я б пожертвув месникам 10к грн.
Гнати його з України.
До речі Азіров анулював законом національність у свідченнях про народження в
Україні - треба їх поновити - Україна це насамперед держава Українців