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"Мы должны быть в союзе – в нашем славянском союзе", – нардеп ОПЗЖ Кива выступил с пророссийским заявлением на шоу кремлевских пропагандистов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива в очередной раз выступил с пророссийскими заявлениями на российском телевидении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кива назвал Революцию Достоинства "гражданским государственным переворотом" и заявил о том, что Украина должна стать частью "славянского союза".

"Я обвинял Россию в том, что она допустила гражданский государственный переворот в Украине в 2014 году. Мы были близки друг другу и наши спецслужбы тесно сотрудничали. Разве Россия не знала о подготовке этого переворота? Конечно, знала! Вы отдали тогда меньше, но выиграли время ... В настоящее время окрепшая экономически и военно Россия заявляет о своих правах на территорию, которая, по моему мнению, должна быть в одном союзе - в нашем славянском союзе. Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а теперь вы пришли за всей Украиной... Никто не собирается отдавать янкам территорию, которая может служить нашим с вами будущим поколениям!", - заявил Кива российским пропагандистам.

Смотрите также: "Если ты сидишь в обосранных штанах, то нетрудно понять, что ты обосрался", - Кива о реакции Зеленского на плакат "Нет – политическим репрессиям!". ВИДЕО
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Топ комментарии
+63
давно цього виб--ка в жомову яму треба скинути- куда дивиться СБУ? - за подібні висловування на рашці це створіння давно б уже сиділо за гратами- в кращому разі- скільки можна бути толерантними до подібного лайна?
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28.12.2021 15:59
+50
Дивно якось - різко пропали мокші, ерзі, вепси, мурома, чудь, меря, а на їх місці також різко з"явились руССкіє, да ще й слов"янами звуться. Бідна сова, що на глобусі.....
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28.12.2021 15:59
+39
згідно конституції, цей яцечесальщик повинен сидіти за такі слова
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28.12.2021 16:00
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Страница 3 из 3
Упорота жомова яма.
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28.12.2021 18:30 Ответить
скоро будет в одном славянском союзе с кобзоном
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28.12.2021 18:35 Ответить
"В настоящее время окрепшая экономически и военно Россия заявляет о своих правах на территорию, которая, по моему мнению, должна быть в одном союзе - в нашем славянском союзе".

Просто интересно, где этот "переучившийся кандидат наук" в Залесье славянские корни узрел. ))
Туда, как правило, с прародины славян сваливали либо воры и разбойники, либо обделённые наследством отпрыски князей, в поисках лучшей судьбы.
Коренное население тех земель к славянству не имеет никакого отношения, от слова совсем.
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28.12.2021 18:42 Ответить
РОССИЯНЕ - НЕ СЛАВЯНЕ !
РОДИНА СЛАВЯН - ЭТО РОДИНА БАНДЕРЫ - ИСТОРИК
https://www.youtube.com/watch?v=xrXhpePr0v8

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29.12.2021 17:09 Ответить
С некоторым утрированием, с Палием можно и согласится.
Я подразумевал не ранние и не поздние века, а некую середину между ними. Когда ещё не было сильных, устоявшихся государств и границ.
И именно на тех местах, а это Моравия и наши левобережные территории Днепра потом началось проявление государственности.
Правда вероисповедание там периодически менялось, от язычества, иудаизма, православия и католицизма, да и генофонд несколько смешивался, но это происходило в ареале проживания однокоренного народа. Вернее не совсем так, а близким по коду ДНК, ка сказали бы сейчас.
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29.12.2021 17:34 Ответить
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31.12.2021 01:42 Ответить
Аренстовать говнюка и посадить на 15 лет.
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28.12.2021 18:53 Ответить
У в'язниці він не вилікується!
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28.12.2021 19:26 Ответить
15 лет кормить только селёдкой.
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29.12.2021 10:45 Ответить
гнилой, такую селедку я і сам бы 15 лет бы ел нахаляву.
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30.12.2021 23:14 Ответить
В жодному разі не можна погоджуватися на вимоги Росії.
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28.12.2021 19:08 Ответить
Опублікуйте будь ласка де живе ця потвора,та як переміщується по Києву,в яких місцях буває,дякую.
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28.12.2021 19:12 Ответить
Буває він у Верховній раді. Досить часто.
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28.12.2021 20:10 Ответить
Дякую,це мені відомо.
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28.12.2021 20:29 Ответить
Снова вместо него говорит кокаин
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28.12.2021 19:12 Ответить
это животное депутат госдуры или ВР УКРАИНЫ --- если второе почему оно не в тюрьме . как эта потвора жомовая может сидеть в нашем парламенте.......
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28.12.2021 19:26 Ответить
Наверное потому что украинское СБУ ето филиал ФСБ. Когда госчиновник и депутат открыто призывает к окупации Украины и его никто не трогает, других причин я не вижу.
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28.12.2021 20:44 Ответить
цікаво, що б сталось з чиновником у роісії , якщо б він на захист України висловився? чи навіть подумав?
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28.12.2021 21:40 Ответить
Не слухайце гэтага прыдурка. Славян няма - ёсць савянамоўныя народы. Славян прыдумалі капы, каб апраўдаць захопніцкія войны пад ідэяй "зьбірання славянскіх земляў".
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28.12.2021 19:27 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива вчергове виступив з проросійськими заявами на російському телебаченні. Джерело: https://censor.net/ua/v3307578


Треба вже закон приймати щоб такі дії прирівнювались до держзради, або вбивства - кримінальна відповідальність
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28.12.2021 19:40 Ответить
Яка державна зрада. Він же не Порошенко.
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29.12.2021 10:39 Ответить
Лисий ідіот.....
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28.12.2021 19:47 Ответить
Ну и что тогда антигосударственная деятельность??? Этот понос изо рта "народного депутата" !?? Дальше некуда......приплыли.
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28.12.2021 19:48 Ответить
Цікаво, на яку реакцію він розраховує.
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28.12.2021 19:52 Ответить
Зараз в Україні при цій зевладі немає української влади, правоохоронних органів, якщо таке кодло безкарно виступає на стороні окупантів України!
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28.12.2021 20:02 Ответить
проти України!
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28.12.2021 21:16 Ответить
Пора сажать Киву
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28.12.2021 20:14 Ответить
вже давно...як i Рабиновича, Медведчука...i багато ще кого. Новинського також. Мураєва...
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28.12.2021 20:55 Ответить
Его судьба во время нападения россии в 2022 или позже , будет незавидна.
Его спасёт только переход линии фронта к оккупантам.
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28.12.2021 20:18 Ответить
опзж необходимо разгонять или сажать всех.
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28.12.2021 20:19 Ответить
Наші правоохоронні органи Україну не захищають. Головне, щоб усіх незгідних з величним Зе чмирили. Тут вони швиденько : обшуки, підозра, арешт. Якщо не вдається посадити, то в СІЗО пару років потримають.
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28.12.2021 20:24 Ответить
Порошенко тоже выступал у Скабеевой.

"ну що, всралися ?"
не я сказав, а Надьожа Савченко

ви обурені ?
то чому ж Ківа може "гастролювати" у Скабєєвой ?
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28.12.2021 20:26 Ответить
И у нас вместо этого ублюдка сидит Семенченко.
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28.12.2021 20:30 Ответить
У нас вообще есть СБУ или нету? Вы представляете чтобы в 42-м году кто то в Москве по радио заявил что поддерживает Гитлера и немецкую окупацию и хочет интегрироваться с Третим Рейхом?
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28.12.2021 20:41 Ответить
Лучший выход-не обращать внимания на высеры этого дебила.Это и Цензор.нет касается.
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28.12.2021 20:48 Ответить
нiт, потрiбно звертати увагу та саджати на цугундер таких покидькiв.

рашистське лайно вiсiм рокiв вбиває Українцiв на Українськiй землi, а ця гнида вiдкрито гавкає за союз з вбивцями та окупацiю України сраним кацапо-ординським рюзьгемiром.

СБУ! ДБР! Де Ви???
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28.12.2021 21:21 Ответить
В том и дело что это лысое чмо почти каждый день несет такую дичь,а СБУ ничего с этим не делает.Кто будет сажать?Цензор.нет?
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28.12.2021 21:28 Ответить
пішли дивитися квартал 95...,
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02.01.2022 18:44 Ответить
Живемо в сраці, бо ніхто таку шваль не валить. Чому воно ще живе? Коли в Японії почав набирати оберти кончений комуняка який їздив на аудіенцію до Мао, то його зарізали мечем в прямому ефірі. Результат - через 10 років соціалістично-комуністична партія зійшла на нівець і більше нікого не турбувала, а Японська економіка почала стрімко зростати.
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28.12.2021 21:15 Ответить
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28.12.2021 21:48 Ответить
Я також дивуюсь як цей двухголовий "петух" до цих пір живий....А ще Ілюша беги,беги Ілюша,поки не пізно...
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28.12.2021 21:49 Ответить
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28.12.2021 21:54 Ответить
Навіть таке кінчене як ківа розуміє, що при такій недовладі можна творити що хочеш - і тобі ніхто нічого не зробить
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28.12.2021 22:08 Ответить
у СБУ по прежнему нет вопросов?
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28.12.2021 22:15 Ответить
Дуже дивно,що це сміття ще не затримано...Воно вже наговорило стільки,що вистачить на кілька

сроків...Вже не ховаючись ,воно паплюжить країну...
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28.12.2021 22:22 Ответить
Я не ошибаюсь, это дерьмецо было кадром Рюкзачного Хачика?
При Пеце-Барыге и Слюнявом Пластыре?
И Зебил засунул себе язык в опу?
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28.12.2021 22:31 Ответить
EUkozak "ватник", ты ошибаешься в главном - этой лысой быдловафле абсолютно монопенисуарно у кого строчить... сейчас оно строчит у прокацапских подху@ловнивов, завтра будет строчить еще у кого-то. предназначение этой лысой быдловафельницы - строчить за недорого ... так оно зарабатывает себе на прокорм ... Кива, это грязь, прилипающая на ботинки разных, иногда враждующих, людей.
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28.12.2021 22:55 Ответить
Что, подстилка, за Барыгу и его кодло абидна?
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29.12.2021 11:46 Ответить
это ты, ватная ************* подстилка, такое же быдло, как и Кива
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29.12.2021 11:52 Ответить
Надеюсь, твой кумир Барыга с кодлой
Будут сидеть в одной колонии с Зебилом.
А страной будут управлять Патриоты, проверенные фронтом.
п.с.
И что ты тогда, проститут, делать будешь?
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29.12.2021 12:15 Ответить
"вата", твои "поЦреоты" это подху@ловские ублюдки типа Кивы и ты такое же И да, кстати, у Пороха рейтинг (во втором туре) уже выше чем у зеленой гнусавой крысы, почитай, если умеешь https://censor.net/ua/news/3307700/zelenskogo_ta_poroshenka_u_drugomu_turi_prezydentskyh_vyboriv_gotovi_pidtrymaty_po_50_ukrayintsiv_opytuvannya
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29.12.2021 15:25 Ответить
Будет сидеть вместе с Зебилом, подстилка)))
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29.12.2021 18:18 Ответить
Дядя бредит.
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28.12.2021 22:46 Ответить
Киві- або реальна відсидка років 10 за держзраду, або 9гр Pb в дарунок від "шанувальників"
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28.12.2021 22:57 Ответить
ЕМУ СПРАВКУ СЛАВЯНСКОГО ДЕБИЛА И В РАШКУ СКОРЫМ РЕЙСОМ !)
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28.12.2021 23:10 Ответить
Альо!? СБУ, вы где?!!!! Это посягательство на суверинитет и конституционный строй страны?!! Хотя толку с моего обращения.....
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28.12.2021 23:43 Ответить
хатя да. там есть чем занимацца. пораха лавить....
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28.12.2021 23:50 Ответить
Польш, Чехія, Словакія- ось це слов'янський союз!
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29.12.2021 00:03 Ответить
Уже вижу как в 1943 какой нибудь дед Кивы поучаствовал бы в радиомосте (тв тогда вроде небыло) с Геббельсом, в котором сказал бы, что немцы - братья, надо дружить и вообще СССР должен войти в состав Германии.
Думаю он бы даже до уборки снега в Сибири бы не доехал.
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29.12.2021 00:19 Ответить
Епать где наши все спец службы?! И да ЗЕля ЛОХ!!!!!!Рас по зволяет депутатам Украины нести такую дичь!!!
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29.12.2021 00:22 Ответить
Прахффесор Жомової Ями
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29.12.2021 00:33 Ответить
ЗРАДНИК СБУ АЛО
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29.12.2021 00:37 Ответить
Ну це держзрада, СБУ тупить🤦🤦🤦
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29.12.2021 03:02 Ответить
дырявый наркоша
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29.12.2021 03:19 Ответить
І хто йому мішає бути в "союзі" з парашкою? Можемо навіть на білет скинутись, але спершу "пущай посидит чуток". Хоча...на на який хер ще утримувати за наш кошт цю мразотину-нафіг за поребрик.
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29.12.2021 06:56 Ответить
Убейте эту потвору, он уже все "берега переходит" своим вонючим ртом. Как бешеную собаку!!
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29.12.2021 08:01 Ответить
Этому дебилу, пасть кто то закроет?
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29.12.2021 08:16 Ответить
Цьому дибілу пора пасть порвати на шматки , щоби не ганьбив нашу краіну перед усім світом !😠
Ця бидлота таким чином заробляє бабло , а на країну , в якій цей хряк
мешкає , йому начхати !
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29.12.2021 08:36 Ответить
У ківі стрімко розвивалась кар"єра (маючи довідку з психлікарні),замість того що б захищати Донбас займався контрабасом і вбивствами людей ііііііііі звичайно,попав під фсб і тепер віддано працює на кремлівську мафію.....згадайте дурненьких патріоток гАДю,більченко.....а ківа ще й бєшений щур-хоче жити.Нажаль,всі 30 років Україна знаходиться під тиском кремлівської мафії...
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29.12.2021 08:17 Ответить
Да трава хорошая, крепко взяло.
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29.12.2021 10:02 Ответить
Хороший коллаж! Сракабеева смотрит на киву как на дрессированую зверюшку.
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29.12.2021 10:19 Ответить
Союз с рассеей, это союз с чекистанским свинособакостаном
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29.12.2021 11:09 Ответить
А ось це тягне на кримінальну статтю. Важку.
Звичайно цю потвору не посадять, не ті депутани в нас, не те ПРАВО. Шкода, що в нас не залишилось жодного Бандерівця, Шухевича. Вони б цю скотину тупо завалили. Я б пожертвув месникам 10к грн.
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29.12.2021 11:25 Ответить
МУСОР
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29.12.2021 11:51 Ответить
и ни одного "нацдружинника" на горизонте....
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29.12.2021 11:57 Ответить
так у него корочки УБД....и медали...))
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29.12.2021 12:02 Ответить
До чего дожились. Сруфашисты в свои шоу приглашают "боевика Правого сектора" Киву.
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29.12.2021 13:09 Ответить
*****! У меня уже нет слов! В любой нормальной и даже ненормальной стране этот лысый ган-дон уже давно бы сидел или в дурке или на нарах, и это в лучшем случае!!! Полный звиздец и отсутствие какой-либо власти!!! Мураевский кАнал даже не под санкциями!!! Пора это шобло дустом чистить!!!
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29.12.2021 13:36 Ответить
ОТПРАВЬТЕ КИВУ В РОССИЙСКИЙ ТЮЗ В РОЛИ ПЕТРУШКИ !)
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29.12.2021 13:52 Ответить
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29.12.2021 18:18 Ответить
Это единственное место где этот кива может себя проявить-тьфу на него.
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29.12.2021 19:29 Ответить
ідіоть...
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30.12.2021 07:43 Ответить
Це - якраз, той випадок, коли який дибав, таку й стрів,
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31.12.2021 20:42 Ответить
Москали не словяне..
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01.01.2022 20:00 Ответить
Ківа скоріш за все БАШКІР.
Гнати його з України.
До речі Азіров анулював законом національність у свідченнях про народження в
Україні - треба їх поновити - Україна це насамперед держава Українців
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02.01.2022 14:48 Ответить
Звичайно треба його депортувати ,зеднати з Рашкою, бо діагноз цей самий...
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02.01.2022 19:01 Ответить
Славянський союз?))це треба таке придумати..)профффффесо))по днк, більшість тих хто проживае в Росії фіно Мордовці, а на схід то мордово монгольці...Союз виберають по цінностям і по розвитку...
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02.01.2022 18:54 Ответить
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